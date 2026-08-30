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Левски взе трите точки срещу Ботев, Лудогорец допусна грешна стъпка във Варна

Левски взе трите точки срещу Ботев, Лудогорец допусна грешна стъпка във Варна

30 Август, 2026 21:03 935 18

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  • спартак варна

Левски надигра Ботев (Пловдив) за шести пореден успех от началото на сезона в Първа лига

Левски взе трите точки срещу Ботев, Лудогорец допусна грешна стъпка във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шампионът Левски продължава победната си серия в Първа лига, след като записа шести пореден успех в българския футболен елит. Възпитаниците на Хулио Веласкес се наложиха с 3:1 при гостуването си на Ботев (Пловдив) в дербито от седмия кръг на първенството, предаде БТА.

И четирите попадения в мача паднаха през второто полувреме. Марко Груич и Алдаир дадоха аванс от два гола за столичани преди Асен Чандъров да намали за „канарчетата“. Шест минути преди края халфът на пловдивчани изпусна и дузпа, а в добавеното време Рейналдо оформи крайния резултат.

Така Левски продължава да е лидер в класирането с пълен актив от 18 точки от първите си шест мача, докато Ботев (Пловдив) регистрира трета поредна загуба и остава със 7 точки на своята сметка.

В шестата минута гостите първи стигнаха до голова възможност. Хевертон получи на скорост по десния фланг и центрира към Мазир Сула, който не успя да нанесе удар, но топката стигна до Армстронг Око-Флекс. Той отправи точен изстрел от движение, който обаче бе отразен с крак от Даниел Наумов. Малко след това Сула пробва шут от дистанция, преминал покрай вратата.

В 27-мата минута „канарчетата“ стигнаха до първи точен изстрел. Отправи го Никола Солдо с глава, но право в ръцете на Светослав Вуцов.

Шест минути по-късно стражът на „сините“ трябваше да се намесва и при шут по земя на Самуил Цонов, който завърши бързо нападение на „жълто-черните“. Така почивката дойде при нулево равенство.

В 51-рвата минута Левски поведе в резултата. Точен бе Марко Груич с глава след прецизно центриране на Алдаир отдясно. Така бившият играч на Ливърпул реализира дебютното си попадение с екипа на шампионите.

Осем минути след това Алдаир вкара втори гол за столичния тим, след като бе изведен на скорост зад защитата на „жълто-черните“ и безпроблемно преодоля Наумов за 2:0.

В 64-ата минута играчите на Станислав Генчев намалиха изоставането си, след като Светослав Вуцов позволи да бъде надскочен от Асен Чандъров при центриране от корнер и бившият футболист на „сините“ реализира за 1:2.

В 77-мата минута Око-Флекс получи отдясно и пробва да завърши по диагонала, но над напречната греда. Три минути по-късно се стигна до дискусионна ситуация в наказателното поле на Левски, след като Кристиан Димитров игра с ръка при единоборство във въздуха със Самуел Калу. Първоначално главният съдия Тодор Киров остави играта да продължи, но след това бе извикан на ВАР-монитора и взе решение да отсъди наказателен удар. Изстрелът на Асен Чандъров от бялата точка обаче бе спасен от Светослав Вуцов.

В третата минута от добавеното време на мача Рейналдо сложи точка на спора с трето попадение във вратата на Даниел Наумов и по този начин оформи крайния резултат - 1:3.

Спартак 1918 (Варна) и Лудогорец завършиха наравно 1:1 в мач от 7-ия кръг на Първа лига. Това второ поредно равенство за разградския тим, докато домакините прекъснаха серията си от три поредни загуби. След този мач Лудогорец е със 17 точки, вече на 2-о място преди оставащите срещи от кръга, докато варненският тим е с 8 точки, пише БТА.

Първото по-сериозно положение в срещата бе за гостите. Квадво Дуа бе изведен за защитата на Спартак 1918 Варна и стреля, но топката премина над вратата. В 16-ата минута отново Квадво Дуа можеше да открие резултата. Той засече топката след центриране от корнер, но вратарят Пламен Илиев успя да спаси. В 36-ата минута Квадво Дуа бе намерен в наказателното поле на домакините и стреля от десетина метра, но неточно.

В 39-ата минута Дерой Дуарте стреля от дистанция, но топката премина над вратата на Спартак 1918 Варна. В 41-ата минута и двата отбора изпуснаха по една чиста ситуация. Първо Ивайло Чочев засече топката с глава след центриране в наказателното поле на Спартак 1918 Варна, но стражът Пламен Илиев улови. При отметната атака Давид Валверде центрира отдясно в наказателното поле на Лудогорец, а Антон Иванов засече топката на втора греда, но изстрелът му беше неточен.

В 46-ата минута домакините можеха да открият резултата, но след удара по диагонал, леко отляво, на Жота Лопес вратарят на гостите Хендрик Бонман улови топката. В 50-ата минута Хосам Абделмагид засече с глава топката след центриране от корнер, но вратарят Пламен Илиев успя да спаси. В 60-ата минута гол на Ивайло Чочев с глава не бе признат заради засада.

В 65-ата минута Спартак 1918 Варна откри резултата. Антон Иванов проби отляво и центрира в наказателното поле, където Самуел Майор от няколко метра вкара за 1:0. В 68-ата минута Лудогорец изравни резултата. След центриране от ляво в наказателното поле на домакините Александър Маринов се оказа най-съобразителен и от няколко метра вкара за 1:1. За младия Маринов това беше първи гол в елита изобщо. До края на мача и двата отбора имаха възможности, но не успяха да променят резултата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1914

    10 7 Отговор
    Въпреки съдията Левски победи категорично. 18 фала + несъществуваща дузпа. Италианеца, гледай ги тия работи бате!

    21:10 30.08.2026

  • 2 СиняШушумига

    8 5 Отговор
    Чандъра от лефски ли беше ???

    21:16 30.08.2026

  • 3 Син Хун

    5 3 Отговор
    Малко ЖЪЛТИ, много ЧЕРНИ от четвърти доматен пояс вкусиха от класата на ЛЕВСКИ.

    Коментиран от #17

    21:19 30.08.2026

  • 4 Левски

    5 7 Отговор
    се хвали , че е победил отбор кандидат за долната група. Вероятно искат да замажат срама от предишния мач.

    Коментиран от #11, #13

    21:22 30.08.2026

  • 5 Жалко

    5 4 Отговор
    Ботев изтърваха 3 чисти положения ..+ от бялата точка

    21:25 30.08.2026

  • 6 Мимч

    7 3 Отговор
    Абе,какво става с Вуцата.От два мача три негови гола.Два в Гърция и сега от Ботев.До някъде си изкупи вината със спасената дузпа която беше измислена от съдията след преглед....

    21:26 30.08.2026

  • 7 Факт

    3 3 Отговор
    ФК Ботев трябва да сменят треньора

    21:27 30.08.2026

  • 8 Ама веднага

    5 3 Отговор
    Генчев да се маха

    21:27 30.08.2026

  • 9 САМО ЛЕВСКИ

    4 4 Отговор
    ЛЕВСКИ ШАМПИОН ЗА ОСТАНАЛИТЕ К.Р ОТ СЛОН

    21:35 30.08.2026

  • 10 Ърп

    4 0 Отговор
    Да,Генчев не става за треньор на Ботев,но нека бъдем честни! Ботев няма футболисти дори средна ръка! Не само не могат да бележат,но и не могат да си подават точно топката,дори на близко разстояние! Не зная от къде са ги събрали тези чернокожи туристи,вероятно от плажовете на някой остров ,където са ритали за здраве.И да се смени треньора,прогрес с тези играчи няма да има.Лъхат на тежко бездарие! Илиян Филипов трябва да е луд за да им дава някакви пари изобщо.

    Коментиран от #18

    21:37 30.08.2026

  • 11 Буфер

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Левски":

    А, къде е твоя отбор, бе срамежливия?

    21:41 30.08.2026

  • 12 Ботевист: генчев ОСТАВКА !!👎👎👎

    1 1 Отговор
    Махай се, ти си карък на Ботев, търси късмета си другаде! Дори Простата глава на илиан филипов трябва да започне да стопля, че генчев е некадърник!☹️

    21:43 30.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Домуси не зачертавайте постигнатото

    1 0 Отговор
    Лудогорец не спира да ме разочарова. Май най лошото предстои за клуба. Домусите спряха са влагат пари и зачертаха постигнатото с голям шанс и малко пари. Така Лудогорец стана средняшки отбор.

    Коментиран от #15

    21:52 30.08.2026

  • 15 Миладин

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Домуси не зачертавайте постигнатото":

    Всичко си идва на мястото. Отбор без публика е заводски отбор. Футбола е за хората и по малко за милионерите- за тях е бизнес. А в България бизнеса е Левски и някое от цесекатата. Там е фенската маса. Например- братовчеда е от Етър и Левски!

    22:02 30.08.2026

  • 16 Бисер

    1 1 Отговор
    Много лилави в Ботев.Купували са ги на килограм,но няма качество.Българите които играеха в Ботев преди 15-20 години бяха извънземни в сравнение с тези наемници.Дори един Какалов е като Меси пред тях.Българският клубен футболен футбол уби националният ни отбор! Футболистите чужденци, треньорите също,а горките фенове и те самите не знаят,защо ходят да подкрепят нещо,което всъщност не е българско!

    22:03 30.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 4:0😱🤥

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ърп":

    Подуяне има много повече чернокожи футболисти и очаквахме от тях ШЛ ! Не знам защо Сираков и оня новия финансов спекулант им плащат заплати!
    Поредният позор върху бг футбол, отново и както винаги беше нанесен от Подуяне!

    22:14 30.08.2026

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