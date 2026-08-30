Голям удар за Борусия: Константелиас е със скъсани кръстни връзки

Гръцкият полузащитник на Борусия Дортмунд Янис Константелиас е със скъсани кръстни връзки на коляното след дебюта си в Бундеслигата в събота и ще отсъства няколко месеца, обявиха от германския футболен клуб, предаде БТА.

Той вкара гол в първия мач за сезона у дома срещу Хамбургер ШФ с 2:0 и си партнира отлично със Серу Гираси и със сънародника си Константинос Карецас. Но през второто полувреме той падна на тревата, стискайки коляното си.

„Цялото семейство на Дортмунд е зад теб, Янис. Ще се върнеш по-силен“, се казва в публикация на клуба в социалните мрежи, след като диагнозата беше потвърдена след медицински тестове.

Контузията му е голям удар за вицешампиона в Бундеслигата от миналия сезон, след само два двубоя - в турнира за Купата на Германия и на старта в Бундеслигата, откакто премина от ПАОК. "Жълто-черните" имат само един ден преди края на трансферния прозорец, за да привлекат заместник на 23-годишния футболист.