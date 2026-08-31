Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в понеделник (31 август)

Спортът по ТВ в понеделник (31 август)

31 Август, 2026 06:15 342 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (31 август) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

16.00 Волейбол, Европейско първенство, жени МАХ Спорт 2

17.00 Волейбол, Европейско първенство, жени МАХ Спорт 4

17.00 Волейбол, Европейско първенство, жени МАХ Спорт 1

17.30 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 2

18.30 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

19.00 Дунав – Локомотив (Сф) Диема спорт

19.00 Волейбол, Европейско първенство, жени МАХ Спорт 2

19.30 Лече – Рома МАХ Спорт 3

19.30 Левадиакос – Панатинайкос Нова спорт

21.15 Арда – Ботев (Вр) Диема спорт

21.45 Аталанта – Болоня МАХ Спорт 3

22.00 Астън Вила – Арсенал Диема спорт 2

22.30 Барселона – Райо Валекано МАХ Спорт 4

22.30 Селта Фортуна – Кастейон МАХ Спорт 2


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове