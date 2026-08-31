Спортът по ТВ в понеделник (31 август)

16.00 Волейбол, Европейско първенство, жени МАХ Спорт 2
17.00 Волейбол, Европейско първенство, жени МАХ Спорт 4
17.00 Волейбол, Европейско първенство, жени МАХ Спорт 1
17.30 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 2
18.30 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
19.00 Дунав – Локомотив (Сф) Диема спорт
19.00 Волейбол, Европейско първенство, жени МАХ Спорт 2
19.30 Лече – Рома МАХ Спорт 3
19.30 Левадиакос – Панатинайкос Нова спорт
21.15 Арда – Ботев (Вр) Диема спорт
21.45 Аталанта – Болоня МАХ Спорт 3
22.00 Астън Вила – Арсенал Диема спорт 2
22.30 Барселона – Райо Валекано МАХ Спорт 4
22.30 Селта Фортуна – Кастейон МАХ Спорт 2
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