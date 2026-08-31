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Валентин Илиев: Наясно сме с класата на всички отбори в ЛК, но и те са хора като нас

Валентин Илиев: Наясно сме с класата на всички отбори в ЛК, но и те са хора като нас

31 Август, 2026 06:30 253 0

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Имаме футболисти с доста индивидуална класа, не са един и двама

Валентин Илиев: Наясно сме с класата на всички отбори в ЛК, но и те са хора като нас - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортният директор на ЦСКА - Валентин Илиев, говори след победата с 3:1 над Черно море. Той коментира поведението на футболистите, завръщането на „Българска армия“, жребия в Лигата на конференциите и други теми.

„Моите впечатления са най-вече на база на поведението, което показвахме. До 2:0 играхме по най-добрия начин, след това не знам защо се промени поведението на отбора. Може би имаше леко подценяване. За играта е старши треньорът, аз затова коментирам поведението“, започна Илиев.

„Историята в ЦСКА ми е показала, че поведението винаги трябва да е на най-високо ниво и най-вече да има шампионски манталитет. Играта предпочитам да я коментира треньорът“, продължи спортният директор на ЦСКА.

„Емоционален човек, гори в играта. Говорили сме с него. Едно е да имаш страст, друго е да си контролираш емоцията в определени моменти“, коментира Валентин Илиев по адрес на Мохамед Брахими.

„Имаме футболисти с доста индивидуална класа, не са един и двама, но ключовото за това да поведем категорично с 2:0 толкова рано е поведението на отбора“, добави Илиев.

„Неслучайно този човек и този футболист е бил шампион. Изключителен професионалист, за нас е страхотен пример за всички играчи в отбора“, каза шефът в клуба за Стефано Сенси.

„Ще се изправим срещу добри отбори, но винаги съм казвал, че няма по-добро нещо от това, трябва да излезем и да покажем нашия стил, да не се притесняваме. Наясно сме с класата на всички, но и те са хора като нас“, сподели Илиев за жребия в Лигата на конференциите.

„Това не зависи от мен, така че не мога да отговоря. Със сигурност бих се радвам, аз съм нетърпелив, защото това е нашият дом“, отговори Валентин Илиев на въпрос дали ЦСКА ще се завърне на „Българска армия“ за първия европейски мач в основната фаза.

„Това е, защото манталитетът в ЦСКА винаги е бил да се борим за още и за още. Трябва да трупаме още победи, да сме гладни и жадни за още победи, да не се задоволяваме с поредната победа, а тя да ни мотивира“, завърши Вальо Илиев, коментирайки виковете „Оставка!“.


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