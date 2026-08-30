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ЦСКА постигна пета поредна победа в българското първенство

ЦСКА постигна пета поредна победа в българското първенство

30 Август, 2026 23:20 434 4

  • първа лига-
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  • черно море

"Армейците" вече имат 16 точки и са на две от шампиона и лидер в класирането Левски

ЦСКА постигна пета поредна победа в българското първенство - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА (София) постигна пета поредна победа в българското футболно първенство, като се наложи с 3:1 над неубедителния Черно море (Варна). "Армейците" вече имат 16 точки и са на 2 от шампиона и лидер в класирането Левски, предаде БТА.

Варненци пък имат едва една победа от седем мача, а с 4 точки те се нареждат на 11-о място. Селсо Сидни се разписа за тях, но не беше достатътъчно след трите гола за ЦСКА, дело на Стефано Сенси, Жоел Цварц и Леандро Годой.

Домакините от ЦСКА започнаха активно срещата и създадоха две добри положения, след което логично поведоха и в резултата. Още в 15-ата секунда пред Петко Панайотов се откри възможност, а в 9-ата минута Питас пропусна от пет метра след като Жоел Цварц му свали топката с глава.

В 20-ата минута Сенси показа класа и изведе "армейците" напред с прецизен удар от 24-25 метра се разписа за 1:0 в горния десен ъгъл на Дамян Христов. На първо място при този гол варненци доста бавно изнасяха топката, Брахими пресече топката и подаде на италианския халф, който не се поколеба да стреля. 10 минути по-късно Цварц добави втори гол след чудесна комбинация на Брахими и Сенси, като след това Питас подаде на нидерландеца.

Само след още три минути ЦСКА можеше пак да вкара. Йоанис Питас укроти топката на гърди и намери с хубаво подаване Жоел Цварц, който стреля ефектно от 8-9 метра, но изпрати топката покрай дясната греда.

Черно море върна един гол и намали резултата чрез Селсо Сидни в 39-ата минута. Жан-Филип Гбамен опита пас към Андрей Йорданов, който обаче остана статичен и беше изпреварен от Мохамед Аши. След това топката стигна до Селсо Сидни, който я прати в мрежата. Тук се получиха и някои смущения в защитата на ЦСКА и до края на първото полувреме Черно море пропусна още две възможности.

Нова комбинация между Питас и Цварц можеше да донесе трети гол на ЦСКА в 53-ата минута, но вратарят Дамян Христов улови изстрела на нидерландския нападател, който преди това беше се освободил от Цварц и Керчев.

В 82-ата минута второ попадение на Черно море беше отменено заради засада на автора му Хорхе Падия, а в 86-ата минута и резервата Годой се разписа, оформяйки крайния резултат. Годой се възползва от подаване на Сенси и прониза близкия ъгъл на вратата на Христов с шут по земя от границата на наказателното поле.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Бизон

    1 0 Отговор
    Това микренци или бистричани са? На Папаза или на Цекредин? Трябва да пипнат коефициентите, иначе ме губят като играч, както казва Ицку Янев.

    23:26 30.08.2026

  • 2 Къртев

    1 0 Отговор
    Микренски армеец наби варненски армеец. Колко са армейци питайте Стройчо или Майкъла, може и легендата на Кауфлънт.

    Коментиран от #3

    23:33 30.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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