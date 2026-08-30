Шампионът Интер спечели гостуването си на Каляри, Комо поднесе изненадата на кръга

Шампионът на Италия Интер постигна втората си победа в първенството, след като надделя с 1:0 в гостуването на Каляри от втория кръг на Серия А.

В деветата минута Хакан Чалханоолу откри за "нерадзурите" с втория си гол за сезона, оказал се и победен в двубоя. Срещата премина почти изцяло под доминацията на водения от Кристиан Киву тим, който отправи общо цели 30 удара в мача, но многото пропуски лишиха отбора от доста по-убедителна понеда и Интер накрая можеше и да съжалява. Дебют за шампионите в Сардиния пък направи новото попълнение от Ливърпул Къртис Джоунс.

За Каляри на пейката като неизползвана резерва остана българинът Иван Сулев, като отборът остава с три точки, след победата си с над Парма с 1:0 в първия кръг, предаде Sportal.bg.

Комо поднесе изненадата във втория кръг на Серия А, побеждавайки Наполи с 2:1 като гост на стадион „Диего Армандо Марадона“, предаде БТА.

Мартин Батурина откри за гостите в 17-ата минута след точен удар от близо. Наполи изравни в 30-ата минута с гол на Расмус Хойлунд от дистанция. Само четири минути по-късно обаче Анастасиос Дувикас наказа груба грешка в защитата на домакините и оформи крайното 2:1 за Комо.

През второто полувреме гостите удържаха натиска, а в 95-ата минута системата за видеаорбитраж ВАР отмени изравнителен гол на Станислав Лоботка заради засада на Лоренцо Лука. Така воденият от Сеск Фабрегас тим записа първи успех за сезона, а Масимилиано Алегри претърпя поражение у дома.