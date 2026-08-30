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„Повратна точка“ във футбола: Нидерландия свали доверието си от ръководството на ФИФА

„Повратна точка“ във футбола: Нидерландия свали доверието си от ръководството на ФИФА

30 Август, 2026 18:42 421 3

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Инфантино бе подложен на критики, след като миналия месец разкри планове за продажба на права за Световното първенство на частни инвеститори

„Повратна точка“ във футбола: Нидерландия свали доверието си от ръководството на ФИФА - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Футболната федерация на Нидерландия (КНВБ) призова Световния футболен лидер (ФИФА) да поеме нова посока за своето развитие и нарече неотдавнашния инвестиционен план на президента Джани Инфантино, който претърпя тотален неуспех сред обществото, „повратна точка“, предаде БТА.

„КНВБ вече няма доверие в „ръководството на президента на ФИФА Джани Инфантино“. Вярваме, че ФИФА се нуждае от ново ръководство от 2027-а година нататък. Но само нов президент не е достатъчен. Начинът, по който се управлява ФИФА, също трябва да се промени“, се казва в изявление на KНВБ в неделя.

Федерацията заяви, че вижда „твърде много власт, концентрирана около президента на ФИФА и недостатъчно разделение силата и отговорностите между президента и администрацията на ФИФА“.

„Процесът около вече оттегленото предложение „FIFA Forward Enterprise“ беше повратна точка за нас. Оттеглянето на предложението беше необходимо, но то не възстановява загубеното доверие“, пишат още в централата на Нидерландия.

Инфантино е подложен на критики от седмици, след като миналия месец разкри планове за продажба на права за Световното първенство на частни инвеститори на стойност милиарди. След големи протести, включително заплахата на УЕФА за бойкот на Световното първенство, той оттегли предложението. УЕФА оттегли заплахата си, но все още обсъжда други протести срещу Инфантино и евентуални съдебни действия, както посочи лидерът ѝ Александър Чеферин.

От своя страна КНВБ иска „по-голяма прозрачност, независим надзор и контрол върху решенията и повече публичност, място за критики и различни мнения". В писмото също така се казва, че „човешките права и устойчивостта трябва да бъдат неразделна част от процеса на вземане на решения на ФИФА. Това включва решения за присъждане на световни първенства и търговски дейности“. В тази посока, даването на Световното първенство на Катар през 2022-а година беше също критикувано, именно заради спазването на правата на емигрантите там, които работеха по обектите.

Федерацията добави, че „ФИФА също трябва да направи „повече за борба с расизма и дискриминацията и да инвестира в младежкия футбол и развитието на жените и момичетата“. Нидерландската централа търси съмишленици, с които да гледа в една посока при търсенето на алтернатива на Инфантино.


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сзо

    1 0 Отговор
    Хахаха, а само преди два месеца Инфантино беше фаворит за следващите избори. Кой каквото сам си направя, никой друг не може да му направи.

    18:55 30.08.2026

  • 2 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Управлението трябва да е колективно, Инфантино не е собственик, та да управлява еднолично.

    18:57 30.08.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Далаверата на Рижото ПСЕ Тръмпи няма да се случи...

    19:06 30.08.2026

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