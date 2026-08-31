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Италия удължи проверките по границите с Испания заради миграционната криза

Италия удължи проверките по границите с Испания заради миграционната криза

31 Август, 2026 12:49 485 3

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  • граница

Рим ще продължи с още 15 дни контрола по въздушните и морските граници между двете държави

Италия удължи проверките по границите с Испания заради миграционната криза - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италия удължава с още 15 дни проверките по въздушните и морските си граници с Испания, въведени след миграционната криза в Сеута, съобщават италианското издание „Република“ и агенция АНСА, предава БТА.

Мярката беше въведена на 1 август за срок от един месец, който изтичаше днес. Решението на Рим означава, че проверките ще продължат и през следващите две седмици.

Проверяват граждани от държави извън ЕС

Контролът обхваща граждани на трети страни, които не са членове на Европейския съюз и Шенгенското пространство.

Проверките се извършват при пътуване между Испания и Италия по въздух и море. Двете държави нямат обща сухопътна граница, поради което контролът е насочен към въздушните и морските връзки между тях.

Мадрид е против мярката

Испанските власти вече неколкократно изразиха недоволство от решението на Рим да възстанови проверките.

Мярката беше въведена на фона на миграционната криза в Сеута, при която десетки хиляди мигранти достигнаха до испанския ексклав от територията на Мароко.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор
    А уж в ЕсеС щеше да има СВОБОДНО движение на хора, капитали и стоки🤔❗

    Коментиран от #2

    12:52 31.08.2026

  • 2 Че кой те е спрял да се разхождаш

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    заедно с капитала и стоката си.

    13:06 31.08.2026

  • 3 Овчар

    2 0 Отговор
    Италия отдавна не е империя и новите и водачи я дърпат към западното ДЪНО.

    13:06 31.08.2026

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