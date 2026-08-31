Италия удължи проверките по границите с Испания заради миграционната криза

Италия удължава с още 15 дни проверките по въздушните и морските си граници с Испания, въведени след миграционната криза в Сеута, съобщават италианското издание „Република“ и агенция АНСА, предава БТА.
Мярката беше въведена на 1 август за срок от един месец, който изтичаше днес. Решението на Рим означава, че проверките ще продължат и през следващите две седмици.
Проверяват граждани от държави извън ЕС
Контролът обхваща граждани на трети страни, които не са членове на Европейския съюз и Шенгенското пространство.
Проверките се извършват при пътуване между Испания и Италия по въздух и море. Двете държави нямат обща сухопътна граница, поради което контролът е насочен към въздушните и морските връзки между тях.
Мадрид е против мярката
Испанските власти вече неколкократно изразиха недоволство от решението на Рим да възстанови проверките.
Мярката беше въведена на фона на миграционната криза в Сеута, при която десетки хиляди мигранти достигнаха до испанския ексклав от територията на Мароко.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #2
12:52 31.08.2026
2 Че кой те е спрял да се разхождаш
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":заедно с капитала и стоката си.
13:06 31.08.2026
3 Овчар
13:06 31.08.2026