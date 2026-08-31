Италия удължи проверките по границите с Испания заради миграционната криза

Италия удължава с още 15 дни проверките по въздушните и морските си граници с Испания, въведени след миграционната криза в Сеута, съобщават италианското издание „Република“ и агенция АНСА, предава БТА.

Мярката беше въведена на 1 август за срок от един месец, който изтичаше днес. Решението на Рим означава, че проверките ще продължат и през следващите две седмици.

Проверяват граждани от държави извън ЕС

Контролът обхваща граждани на трети страни, които не са членове на Европейския съюз и Шенгенското пространство.

Проверките се извършват при пътуване между Испания и Италия по въздух и море. Двете държави нямат обща сухопътна граница, поради което контролът е насочен към въздушните и морските връзки между тях.

Мадрид е против мярката

Испанските власти вече неколкократно изразиха недоволство от решението на Рим да възстанови проверките.

Мярката беше въведена на фона на миграционната криза в Сеута, при която десетки хиляди мигранти достигнаха до испанския ексклав от територията на Мароко.