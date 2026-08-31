Новини
България »
БАБХ констатира две огнища на шарка по овцете и козите в областите Благоевград и Ямбол

БАБХ констатира две огнища на шарка по овцете и козите в областите Благоевград и Ямбол

31 Август, 2026 12:39 524 7

  • овце-
  • кози-
  • шарка по животните-
  • шарка-
  • благоевград-
  • ямбол

Определена е петкилометрова защитна зона около огнището

БАБХ констатира две огнища на шарка по овцете и козите в областите Благоевград и Ямбол - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира две огнища на шарка по овцете и козите - в село Логодаж, община Благоевград, област Благоевград и в село Джинот, община Стралджа, област Ямбол, съобщиха от Агенцията за БТА.

В област Благоевград е регистрирано първично огнище в два епидемиологично свързани животновъдни обекта, в които се отглеждат общо 202 животни. Собственикът е подал сигнал за съмнение за заболяването.

Определена е петкилометрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Дренково, Зелендол, Клисура, Логодаж и Обел от община Благоевград, област Благоевград.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат Бело поле, Бистрица, Бучино, Българчево, Габрово, Горно Хърсово, Дебочица, Делвино, Дъбрава, Еленово, Изгрев, Лешко, Лисия, Марулево, Мощанец, Падеш, Покровник, Рилци, Селище, Церово и град Благоевград от община Благоевград, област Благоевград; селата Брестово, Докатичево, Железница, Крупник, Полена, Полето, Сухострел, Сушица, Тросково, Черниче и град Симитли от община Симитли, област Благоевград; град Кочериново, селата Бараково, Боровец, Бураново, Драгодан, Крумово, Мурсалево, Пороминово, Стоб, Фролош и Цървище от община Кочериново, област Кюстендил; селата Ваксево, Ветрен, Илия, Раково, Тишаново и Църварица от община Невестино, област Кюстендил; град Бобошево, селата Доброво, Скрино, Слатино и Сопово от община Бобошево, област Кюстендил; град Рила и село Смочево от община Рила, област Кюстендил.

В област Ямбол е регистрирано първично огнище в животновъден обект със 135 овце и техните приплоди. Собственикът е подал сигнал за съмнение за заболяването.

Определена е петкилометрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Воденичане, Джинот, Иречеково и Чарда от община Стралджа, област Ямбол; селата Търнава и Чарган от община Тунджа, област Ямбол.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат селата Атолово, Богорово, Войника, Зимница, Каменец, Лозенец, Люлин, Маленово, Недялско, Палаузово, Първенец, Саранско, Тамарино и град Стралджа от община Стралджа, област Ямбол; селата Асеново, Веселиново, Дражево, Завой, Кабиле, Калчево, Козарево, Кукорево, Могила, Окоп, Победа, Робово, Симеоново, Сламино, Стара река, Тенево, Хаджидимитрово, Ханово и Челник от община Тунджа, област Ямбол; град Ямбол от община Ямбол, област Ямбол; селата Блатец, Глушник, Горно Александрово, Драгоданово, Желю войвода, Трапоклово от община Сливен, област Сливен; селата Венец, Деветак, Деветинци, Сан Стефано и Церковски от община Карнобат, област Бургас.

Собствениците на животновъдните обекти оказват пълно съдействие на ветеринарните власти при изпълнението на предприетите мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията - 0 700 122 99.

БТА припомня, че в петък Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира две огнища на шарка по овцете и козите - в село Обел, община Благоевград, област Благоевград и в село Тянево, община Симеоновград, област Хасково.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БАБХ скоро май не са яли бой?

    7 0 Отговор
    В Република Територия не се издържа вече държавния тормоз над обикновения човек.

    12:43 31.08.2026

  • 2 Овчар

    8 0 Отговор
    Държавата работи против производство на прясно месо в България..! На практика това означава внос повече химия и повече болести, рай за фармацевтичните компании..! Закона за лобизъм приет тази година ще дръпне по бързо държавата към окончателното ДЪНО.

    12:44 31.08.2026

  • 3 Фори

    2 0 Отговор
    Питайте бай Реебан дали има шарка!

    13:08 31.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Деций

    0 0 Отговор
    До като не свършат овцете,свинете,птиците и кравите БАБХ ще намира болести по животните!Целта е ясна! Тотално унищожение на всяка възможност за наш хранителен суверинитет,нещо повече тези болести е много вероятно да са плод на икономически диверсии,обслужващи чужди производители и държави!

    14:01 31.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове