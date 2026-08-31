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Експерт: Потребителите нерядко режат вода вместо месо

Експерт: Потребителите нерядко режат вода вместо месо

31 Август, 2026 12:45 1 391 16

  • вода-
  • месо

Широко приложение в месните продукти у нас намират и добавки на основата на водорасли - алгинати, както и вещества, получени от растителни суровини, които се използват за подобряване на консистенцията и влагозадържащите свойства на храните

Експерт: Потребителите нерядко режат вода вместо месо - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Колкото по-високо е водното съдържание в един месен продукт, толкова по-лесно е в него да бъдат влагани различни добавки за увеличаване на теглото и подобряване на външния вид.

Най-уязвими към подобни практики са малотрайните месни продукти и месните заготовки, коментира за Радио Варна и предаването "Новият ден" технологът и преподавател в Професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии Светлана Петрова.

Обвивката на някои сурови наденици например служи като държач на водата и малкото количество месо в нея, а това кара потребителите да "режат водата", поясни Петрова. В този вид колбас се слагат и добавки, които правят така че продуктът да изглежда плътен, когато е суров. При термична обработка обаче голяма част от водата изтича, допълни експертът. Широко приложение в месните продукти у нас намират и добавки на основата на водорасли - алгинати, както и вещества, получени от растителни суровини, които се използват за подобряване на консистенцията и влагозадържащите свойства на храните. Така се получава прах, който няма нищо общо с месо, поясни експертът.

Високото водно съдържание се наблюдава и при част от прясното месо на пазара, като този процент е най-висок при пилешкото месо, следван от свинското. Говеждото месо традиционно съдържа по-малко вода. В същото време у нас липсва задължителен стандарт, който да изисква рутинно изследване на водното съдържание на месото преди преработка, подчерта Светлана Петрова.

Според българското и европейското законодателство производителите са длъжни да описват в етикета всички добавки и консерванти, включително тези, които имат функция за влагозадържане.

Сериозно предизвикателство пред производителите у нас е необходимостта от по-дълъг срок на годност заради сложната логистика по веригата на доставка. Продуктите преминават през складове и търговски обекти, преди да достигнат до крайния потребител, което често води до използването на консерванти и други добавки за удължаване на трайността.

Продуктът първо отива до централния склад, след което - до конкретния магазин в конкретния град. Така производителят трябва да удължи срока с минимум 4 дена, изчисли Петрова.

По-честата консумация на прясно месо и закупуването му директно от производителя или транжорната намалява необходимостта от допълнителни консерванти и технологични добавки, посъветва Петрова. При покупка на месни продукти е добре да се предпочитат тези с ясен състав и видимо съдържание на месо. Колбас или прясно месо, закупени от транжорна, идват на трапезата ни по съкратен път, по който не се изисква голяма трайност и влагане на много консерванти, обясни още Светлана Петрова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да

    26 1 Отговор
    50 % месо , 50% вода !

    Коментиран от #2, #7

    12:47 31.08.2026

  • 2 Скоро гледах...

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да":

    ... едно клипче. Един човек правеше анализ на съдържанието в "пръчици Бони". В "коктейла" от съдържание ми направи впечатление наличието на насекоми!!!!

    Коментиран от #13

    12:52 31.08.2026

  • 3 Карай

    9 4 Отговор
    Водораслите са по-полезни от месото.

    12:56 31.08.2026

  • 4 Манастирски рид

    13 3 Отговор
    Те котките около блока почнаха да изчезват, откакто узбекистанци, киргизстанци и таджикистанци ги заселиха на общежитие около нас. ТИМ-аджийте си намериха работна ръка от Азия да им бъхти за без пари по хотелите и резултата е виден - онея веднага разбраха, че тука има проблем с храната и инстинктите им се включиха. Там в аула, откъдето идват е важно да не е свинско, понеже са мюсулмани, обаче и в нашите месни изделия веднага чувстват, че навсякъде има процент свинско месо, въпреки описанието... Затова или си взимат парче или я няма котката... Аз нямам нищо против - скоро ще почнат и нас да ни режат ама сами сме си виновни. Ние си ги докарахме! ТИМаджийте, дано им приседне!

    Коментиран от #10, #14

    12:56 31.08.2026

  • 5 АБЕ

    9 1 Отговор
    Тя и водата е скъпа.

    12:57 31.08.2026

  • 6 Някой

    14 5 Отговор
    Ние си знаем, че по магазините се продават предимно (99%) боклуци, често пъти прикрити с лъскави опаквоки.
    Но това е проблем на самия режим - капитализма се слави с това, че иска максимална печалба с минимални капиталовложения. И с изисквания за липса на държавна регулация.

    12:58 31.08.2026

  • 7 Луд Скайуокър

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да":

    А дали слагат месо и въобще колко ?
    Видяхме как стоят нещата с матковото масло.

    13:14 31.08.2026

  • 8 За сметка

    8 0 Отговор
    на това имаме всякакви комисии по защитата ни и съответно с типично болшевишко измиване на ръцете от управляващата сгн.

    13:17 31.08.2026

  • 9 Шефчето

    3 0 Отговор
    Ако ще луканката или филе елна да е 30 40 евро кг пак яде човек боклуци !

    Коментиран от #11

    13:19 31.08.2026

  • 10 Дърт Вейдър

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "Манастирски рид":

    Синко хайде не ми разтягане лафове за котките и узбеките както при соца за кучетата и виетнамците!
    А колкото до мюсюлманите е харам (грях) да се яде хищник който има кучешки зъби и ловува - а котките спадат в тази категория.
    А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.

    13:23 31.08.2026

  • 11 Злогош

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Шефчето":

    Я си колям сам това кое съм чувал цела година и си правим и суджуци и филета и бахури и у буркани тураме. Тиа у градо у панелките дека са врязани за магазино ония да му мислят.

    13:29 31.08.2026

  • 12 Те тия работи !

    3 0 Отговор
    И Те Струват Пари!

    За Това !

    Кило Кучешка радост !

    Струва 10 лева !

    Докато Месото !

    Върви по 5-6 !

    13:30 31.08.2026

  • 13 Отговор

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Скоро гледах...":

    Без да съм гледала клипчето, ме купува такива измислени неща, колбаси въобще. Но като знам как обработват месото въобще, най добре е да се яде по рядко месо и то само от проверени производители. Познавам едно хора, които правеха колбаси от месо и без "добавки" и фалираха след година и банката им взе всичко

    13:39 31.08.2026

  • 14 Пост

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Манастирски рид":

    Фирмата на министъра Илин Димитров ги внася

    13:41 31.08.2026

  • 15 Цвете

    3 0 Отговор
    И КЪДЕ Е КОНТРОЛЪТ? НИЩО НОВО, ТОВА С МЕСОТО И САЛАМИТЕ Е ОТ ГОДИНИ, НО ЗАЩО Е ЗАНИЖЕН ИМЕННО КОНТРОЛЪТ? ОРГАНИЗАЦИЯТА " ТЮФ " Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО ДА ПРОСЛПРОСЛЕДИ ТЕЗИ СТОКИ ,ЗАЩОТО ЯВНО СА ЗА БОКЛУКА.ДА ВИДИТ КАК СЕ СПРАВЯТ ЕВРОПЕЙЦИТЕ ??! НЯМА ТАКОВА ЧУДО, КАТО В БЪЛГАРИЯ. ПРЕКРАСНО СВЕЖО МЕСО И ОСТАНАЛИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. НЯКОЙ НЕ Е СВЪРШИЛ БАШ РАБОТАТА СИ.ПИТА СЕ, ЗАЩО? 🐑🐂🐽🐔🐣🐞🐞

    13:48 31.08.2026

  • 16 БАРС

    2 0 Отговор
    ЯСНО,ЗНАЧИ ПРИ ОБИКНОВЕННИ ПОСТИ И ПО ВРЕМЕ НА ВЕЛИКИ ПОСТИ МОЖЕ ДА СЕ ЯДАТ,САЛАМИ .

    13:57 31.08.2026

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