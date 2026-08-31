Експерт: Потребителите нерядко режат вода вместо месо

Колкото по-високо е водното съдържание в един месен продукт, толкова по-лесно е в него да бъдат влагани различни добавки за увеличаване на теглото и подобряване на външния вид.
Най-уязвими към подобни практики са малотрайните месни продукти и месните заготовки, коментира за Радио Варна и предаването "Новият ден" технологът и преподавател в Професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии Светлана Петрова.
Обвивката на някои сурови наденици например служи като държач на водата и малкото количество месо в нея, а това кара потребителите да "режат водата", поясни Петрова. В този вид колбас се слагат и добавки, които правят така че продуктът да изглежда плътен, когато е суров. При термична обработка обаче голяма част от водата изтича, допълни експертът. Широко приложение в месните продукти у нас намират и добавки на основата на водорасли - алгинати, както и вещества, получени от растителни суровини, които се използват за подобряване на консистенцията и влагозадържащите свойства на храните. Така се получава прах, който няма нищо общо с месо, поясни експертът.
Високото водно съдържание се наблюдава и при част от прясното месо на пазара, като този процент е най-висок при пилешкото месо, следван от свинското. Говеждото месо традиционно съдържа по-малко вода. В същото време у нас липсва задължителен стандарт, който да изисква рутинно изследване на водното съдържание на месото преди преработка, подчерта Светлана Петрова.
Според българското и европейското законодателство производителите са длъжни да описват в етикета всички добавки и консерванти, включително тези, които имат функция за влагозадържане.
Сериозно предизвикателство пред производителите у нас е необходимостта от по-дълъг срок на годност заради сложната логистика по веригата на доставка. Продуктите преминават през складове и търговски обекти, преди да достигнат до крайния потребител, което често води до използването на консерванти и други добавки за удължаване на трайността.
Продуктът първо отива до централния склад, след което - до конкретния магазин в конкретния град. Така производителят трябва да удължи срока с минимум 4 дена, изчисли Петрова.
По-честата консумация на прясно месо и закупуването му директно от производителя или транжорната намалява необходимостта от допълнителни консерванти и технологични добавки, посъветва Петрова. При покупка на месни продукти е добре да се предпочитат тези с ясен състав и видимо съдържание на месо. Колбас или прясно месо, закупени от транжорна, идват на трапезата ни по съкратен път, по който не се изисква голяма трайност и влагане на много консерванти, обясни още Светлана Петрова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами да
Коментиран от #2, #7
12:47 31.08.2026
2 Скоро гледах...
До коментар #1 от "Ами да":... едно клипче. Един човек правеше анализ на съдържанието в "пръчици Бони". В "коктейла" от съдържание ми направи впечатление наличието на насекоми!!!!
Коментиран от #13
12:52 31.08.2026
3 Карай
12:56 31.08.2026
4 Манастирски рид
Коментиран от #10, #14
12:56 31.08.2026
5 АБЕ
12:57 31.08.2026
6 Някой
Но това е проблем на самия режим - капитализма се слави с това, че иска максимална печалба с минимални капиталовложения. И с изисквания за липса на държавна регулация.
12:58 31.08.2026
7 Луд Скайуокър
До коментар #1 от "Ами да":А дали слагат месо и въобще колко ?
Видяхме как стоят нещата с матковото масло.
13:14 31.08.2026
8 За сметка
13:17 31.08.2026
9 Шефчето
Коментиран от #11
13:19 31.08.2026
10 Дърт Вейдър
До коментар #4 от "Манастирски рид":Синко хайде не ми разтягане лафове за котките и узбеките както при соца за кучетата и виетнамците!
А колкото до мюсюлманите е харам (грях) да се яде хищник който има кучешки зъби и ловува - а котките спадат в тази категория.
А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.
13:23 31.08.2026
11 Злогош
До коментар #9 от "Шефчето":Я си колям сам това кое съм чувал цела година и си правим и суджуци и филета и бахури и у буркани тураме. Тиа у градо у панелките дека са врязани за магазино ония да му мислят.
13:29 31.08.2026
12 Те тия работи !
За Това !
Кило Кучешка радост !
Струва 10 лева !
Докато Месото !
Върви по 5-6 !
13:30 31.08.2026
13 Отговор
До коментар #2 от "Скоро гледах...":Без да съм гледала клипчето, ме купува такива измислени неща, колбаси въобще. Но като знам как обработват месото въобще, най добре е да се яде по рядко месо и то само от проверени производители. Познавам едно хора, които правеха колбаси от месо и без "добавки" и фалираха след година и банката им взе всичко
13:39 31.08.2026
14 Пост
До коментар #4 от "Манастирски рид":Фирмата на министъра Илин Димитров ги внася
13:41 31.08.2026
15 Цвете
13:48 31.08.2026
16 БАРС
13:57 31.08.2026