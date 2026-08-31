Борис Бонев: София е прекрасен град, но робуването на стереотипи и липсата на политическа смелост я обричат на тотален застой

През последните години 13 милионен Париж, който генерира най-високия брутен вътрешен продукт в Европа - 870 милиарда евро (6 пъти, колкото цялата ни държава), градът, който е поставен на 3-то място в света според Oxford Economics Global Cities Index, преживява пълна трансформация.
Това написа във "Фейсбук" лидерът на "Спаси София" Борис Бонев.
Над 300 улици са затворени за автомобили и са превърнати в зелени, безопасни и удобни места с основен фокус върху децата. Така наречените училищни улици изцяло променят Париж. Тъй като съм живял там 5 години, мога да направя директно сравнение - сега е много по-зелено, чисто, тихо и спокойно. В рамките на тази инициатива са засадени над 180 000 нови дървета (ама не фиданки като нашите) и 40% от асфалта е превърнат в зелена площ.
Всички тези промени не само не "съсипват, убиват, унищожават" бизнеса и живота на хората, а точно обратното - Париж непрекъснато расте в класациите за качество на живот и правене на бизнес.
Междувременно в София тепърва трябва да се убеждаваме, защо не е добра идея малки деца да хвърчат между преминаващи коли по улици и булеварди, за да стигнат до училищната врата или защо пешеходните улици са по-приятни от тези, затрупани с паркоместа от горе до долу.
София е прекрасен град и може да изглежда изцяло различно, но робуването на стереотипи и липсата на политическа смелост я обричат на тотален застой.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наличието на мазни амбреажи
12:44 31.08.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
табелата за Варна❗
12:45 31.08.2026
3 Минаващ
12:46 31.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Някой
София не е прекрасен град и никога няма да бъде .То няма такъв никъде. Не може да се правят само велозони и пешеходни зони, а автомобилния транспорт да се изтласква. Този може и да живее в центъра на София (не му завиждам хич), но има много хора, които не. И градският транспорт не е никак уреден - трудно се стига от една точка до друга, а и с цената на меалко забавяне и нерви.
Но най-важното е, че не смятам че Бонев е човека, който да говори за по-добър град. За нищо не става - казвам го от личен досег с него на сесия на общинския съвет.
12:54 31.08.2026
6 Георги
12:55 31.08.2026
7 Авто инструктор
12:56 31.08.2026
8 Родина
центъра на София . Озаптете тротинетки и
моторите да бръмчат цяла нощ .
13:00 31.08.2026
9 Гост
13:18 31.08.2026
10 хахаах
13:24 31.08.2026
11 САНДОКАН
13:26 31.08.2026
12 Само на такива
13:30 31.08.2026
13 Евроджендър
13:33 31.08.2026
14 смях
13:35 31.08.2026
15 В СОФИЯ Е ПЪЛНО С МЕКИ КИТКИ
13:43 31.08.2026
16 БОНЧЕТО НИКОГА НЕ ОСТАВА НЕЗАДОВОЛЕНА
13:49 31.08.2026