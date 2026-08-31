Борис Бонев: София е прекрасен град, но робуването на стереотипи и липсата на политическа смелост я обричат на тотален застой

През последните години 13 милионен Париж, който генерира най-високия брутен вътрешен продукт в Европа - 870 милиарда евро (6 пъти, колкото цялата ни държава), градът, който е поставен на 3-то място в света според Oxford Economics Global Cities Index, преживява пълна трансформация.

Това написа във "Фейсбук" лидерът на "Спаси София" Борис Бонев.



Над 300 улици са затворени за автомобили и са превърнати в зелени, безопасни и удобни места с основен фокус върху децата. Така наречените училищни улици изцяло променят Париж. Тъй като съм живял там 5 години, мога да направя директно сравнение - сега е много по-зелено, чисто, тихо и спокойно. В рамките на тази инициатива са засадени над 180 000 нови дървета (ама не фиданки като нашите) и 40% от асфалта е превърнат в зелена площ.



Всички тези промени не само не "съсипват, убиват, унищожават" бизнеса и живота на хората, а точно обратното - Париж непрекъснато расте в класациите за качество на живот и правене на бизнес.



Междувременно в София тепърва трябва да се убеждаваме, защо не е добра идея малки деца да хвърчат между преминаващи коли по улици и булеварди, за да стигнат до училищната врата или защо пешеходните улици са по-приятни от тези, затрупани с паркоместа от горе до долу.

София е прекрасен град и може да изглежда изцяло различно, но робуването на стереотипи и липсата на политическа смелост я обричат на тотален застой.