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Борис Бонев: София е прекрасен град, но робуването на стереотипи и липсата на политическа смелост я обричат на тотален застой

Борис Бонев: София е прекрасен град, но робуването на стереотипи и липсата на политическа смелост я обричат на тотален застой

31 Август, 2026 12:42 643 16

  • борис бонев-
  • париж-
  • зелен град

 Над 300 улици във френската столица са затворени за автомобили и са превърнати в зелени, безопасни и удобни места с основен фокус върху децата. Така наречените училищни улици изцяло променят Париж

Борис Бонев: София е прекрасен град, но робуването на стереотипи и липсата на политическа смелост я обричат на тотален застой - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През последните години 13 милионен Париж, който генерира най-високия брутен вътрешен продукт в Европа - 870 милиарда евро (6 пъти, колкото цялата ни държава), градът, който е поставен на 3-то място в света според Oxford Economics Global Cities Index, преживява пълна трансформация.

Това написа във "Фейсбук" лидерът на "Спаси София" Борис Бонев.

Над 300 улици са затворени за автомобили и са превърнати в зелени, безопасни и удобни места с основен фокус върху децата. Така наречените училищни улици изцяло променят Париж. Тъй като съм живял там 5 години, мога да направя директно сравнение - сега е много по-зелено, чисто, тихо и спокойно. В рамките на тази инициатива са засадени над 180 000 нови дървета (ама не фиданки като нашите) и 40% от асфалта е превърнат в зелена площ.

Всички тези промени не само не "съсипват, убиват, унищожават" бизнеса и живота на хората, а точно обратното - Париж непрекъснато расте в класациите за качество на живот и правене на бизнес.

Междувременно в София тепърва трябва да се убеждаваме, защо не е добра идея малки деца да хвърчат между преминаващи коли по улици и булеварди, за да стигнат до училищната врата или защо пешеходните улици са по-приятни от тези, затрупани с паркоместа от горе до долу.

София е прекрасен град и може да изглежда изцяло различно, но робуването на стереотипи и липсата на политическа смелост я обричат на тотален застой.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Наличието на мазни амбреажи

    14 1 Отговор
    води до опръскване на калника. Васко опръска калника на хижа Петрохан

    12:44 31.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 5 Отговор
    В София има едно прекрасно нещо и то е ....
    табелата за Варна❗

    12:45 31.08.2026

  • 3 Минаващ

    14 0 Отговор
    София ще бъде благодарна ако този индивид се махне от тук..

    12:46 31.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Някой

    13 1 Отговор
    Айде стига с този п....
    София не е прекрасен град и никога няма да бъде .То няма такъв никъде. Не може да се правят само велозони и пешеходни зони, а автомобилния транспорт да се изтласква. Този може и да живее в центъра на София (не му завиждам хич), но има много хора, които не. И градският транспорт не е никак уреден - трудно се стига от една точка до друга, а и с цената на меалко забавяне и нерви.
    Но най-важното е, че не смятам че Бонев е човека, който да говори за по-добър град. За нищо не става - казвам го от личен досег с него на сесия на общинския съвет.

    12:54 31.08.2026

  • 6 Георги

    11 0 Отговор
    ние бони с какво ходи на "работа"? Колко деца води на градина и училище? Вечер пазарува ли за семейството си?

    12:55 31.08.2026

  • 7 Авто инструктор

    13 0 Отговор
    Борис Бонев е долен-ляв-педал (амбреаж) с разтропан маховик...

    12:56 31.08.2026

  • 8 Родина

    9 0 Отговор
    Премахнете графитите , арабското гето от
    центъра на София . Озаптете тротинетки и
    моторите да бръмчат цяла нощ .

    13:00 31.08.2026

  • 9 Гост

    5 0 Отговор
    Бони, ти явно не си виждал прекрасни градове

    13:18 31.08.2026

  • 10 хахаах

    3 0 Отговор
    прекрасен вика...чисто географски само е на най- ужасното място с вечно мръсен въздух и без особено светлина, прекрасните столици са по морета и океани

    13:24 31.08.2026

  • 11 САНДОКАН

    5 0 Отговор
    Боцко ти къде живееш , май скоро не си се разхождал извън кметството .

    13:26 31.08.2026

  • 12 Само на такива

    6 0 Отговор
    неграмотни отрепки , може да се харесва кочината наречена столица

    13:30 31.08.2026

  • 13 Евроджендър

    6 0 Отговор
    Мис Бонка дълбокото гърло, да не се обажда, а да ходи да раздава гърлянки в Борисовата градина

    13:33 31.08.2026

  • 14 смях

    4 0 Отговор
    София е най-мръсния голям град в Европа. Това не се промени и при Васко въпреки обещанията. Нямаме модерно сметосъбиране, а почистване и миене в повечето райони липсва. Прах и кал са нормалната гледка и разбити тротоари и улици. Добавете и рушащите се фасади в "центъра" където квадратен метър струва 5000 евро.

    13:35 31.08.2026

  • 15 В СОФИЯ Е ПЪЛНО С МЕКИ КИТКИ

    3 0 Отговор
    КАТО БОНКА И МЪЖО И !

    13:43 31.08.2026

  • 16 БОНЧЕТО НИКОГА НЕ ОСТАВА НЕЗАДОВОЛЕНА

    3 0 Отговор
    И ЗАТУЙ СОФИЯ И СЕ ВИЖДА ХУБАВА И ПРЕКРАСНА ОСОБЕНО ПО ПРАЙДОВО ВРЕМЕ !

    13:49 31.08.2026

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