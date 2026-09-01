Карлос Алкарас се завърна по перфектен начин: убедителен старт на защитата на титлата на US Open

Карлос Алкарас се завърна на корта на сингъл по перфектен начин и стартира защитата на трофея си на Откритото първенство на САЩ с убедителен успех. Третият в световната ранглиста на ATP не показа признаци на колебливост след четиримесечното си отсъствие заради контузия в китката и надигра Роман Сафиулин с 6-4, 6-4, 6-4 в понеделник следобед в Ню Йорк. Испанецът, който преди броени дни направи първата си състезателна поява при смесените двойки заедно със Серина Уилямс, отново демонстрира познатата класа.

„Бяха наистина тежки пет месеца за мен, така че възможността да стъпя на стадион „Артър Аш“ и отново да се състезавам... както казах преди турнира, не можех да избера по-добро място за завръщане от Откритото първенство на САЩ тук в Ню Йорк. Това е наистина специално място и специален турнир за мен. Опитах се да се насладя максимално. Липсваше ми. Липсваха ми публиката, енергията, състезанието. Липсваше ми всичко, така че съм наистина щастлив, че отново можех да играя.“

Алкарас се появи с бяла превръзка на дясната ръка и в началните минути действаше по-предпазливо при сервис и форхенд. Испанският ас обаче бързо вдигна публиката на крака с форхенд уинър със скорост от 95 мили в час за пробив в седмия гейм. В рамките на срещата, продължила два часа и 22 минути, той не показа никакви физически проблеми.

„Имах известни съмнения преди мача, няма да лъжа. Мислех си: „Ще издържа ли мач във формат три от пет сета, ще издържа ли да играя четири или пет сета, не знам.“ Така че имах известни колебания, но се опитах да забравя всичко и да се съсредоточа върху задачите си на корта и нещата, които се стремя да подобря. Казвах си: „Нека видим какво ще се случи в мача.“ Просто съм щастлив, че спечелих в чисти сетове – още една победа, а физически се чувствах наистина отлично.“

Испанецът преследва историческо постижение – да се превърне в първия тенисист, защитил трофея си на US Open след поредицата от пет поредни триумфа на Роджър Федерер между 2004 и 2008 година. Самият Алкарас вече има два триумфа в Ню Йорк, след като грабна първия си трофей от Големия шлем там през 2022 година, последван от втори през 2025 година.

Сафиулин, който победи Алкарас в два сета при първия им сблъсък на Мастърса в Париж през 2023 година, потърси своите шансове с агресивна игра. Испанският състезател обаче демонстрира хладнокръвие и отрази пет от шестте точки за пробив, пред които бе изправен.

С този триумф 23-годишният Алкарас увеличи баланса си в турнирите от Големия шлем през 2026 година на 8 победи от 8 мача, след като през януари триумфира на Откритото първенство на Австралия и оформи кариерен Голям шлем. Във втория кръг негов съперник ще бъде Жайме Фария, който в неделя елиминира представителя на домакините Дженсън Бруксби.

„Нивото на игра със сигурност ще се повишава. Впрочем, много съм доволен от показаното в първия ми мач от четири месеца насам. Мисля, че играх добър тенис и съм наистина горд от това, но определено имам нужда от повече срещи. Трябва отново да вляза в турнирния и състезателен ритъм, така че съм убеден, че с всеки изминал ден ще ставам по-добър. Нещото, с което се гордея най-много, е моята психика – че се справих с напрежението и съмненията в главата си и просто продължих напред.“