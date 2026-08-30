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Сериозен удар за Брюксел: исландците казаха "не" на подновяването на преговорите за членство в ЕС

Сериозен удар за Брюксел: исландците казаха "не" на подновяването на преговорите за членство в ЕС

30 Август, 2026 19:18 1 310 125

  • исландия-
  • членство в ес-
  • ес-
  • референдум

Брюксел гледаше благосклонно на кандидатурата на богатата островна държава в северната част на Атлантическия океан

Сериозен удар за Брюксел: исландците казаха "не" на подновяването на преговорите за членство в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Исландците отхвърлиха подновяването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз, сочат окончателните резултати от вчерашния референдум, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Франс прес определя резултата като сериозен удар за Брюксел, който гледаше благосклонно на кандидатурата на богатата островна държава в северната част на Атлантическия океан.

На въпроса "Трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз?" 52,8% от исландците са отговорили с “не“, а 47,2% - с “да“, показват официалните резултати, публикувани от обществената телевизия (RUV) след преброяването на всички бюлетини.

Въпреки малката разлика — около 118 000 души са гласували против възобновяването на преговорите с ЕС, а около 105 000 са го подкрепили — резултатът е удар за проевропейското правителство, ръководено от социалдемократите, отбелязва ДПА.

Асошиейтед прес посочва, че столицата Рейкявик е единственият район в страната, подкрепил на референдума подновяването на преговорите.

Правителството се ангажира да проведе референдум за възобновяване на преговорите за присъединяване, след като дойде на власт след изборите през 2024 г., а допитването беше обявено през март.

Министър-председателка Криструн Фростадотир заяви, че нейното социалдемократическо правителството ще се съобрази с решението на избирателите.

Фростадотир водеше активна кампания за гласуване в подкрепа на възобновяване на преговорите с ЕС. Дори докато преброяването на бюлетините все още продължаваше, тя изрази надежда, че референдумът няма да раздели страната, посочва ДПА.

“Знам, че някои приемат нещата много емоционално, но сега имах възможност да разговарям с голяма група хора от различни краища на страната и виждам, че те са доста склонни да приемат и други възможни резултати“, каза тя пред исландската обществена телевизия.

Огласените резултати вероятно ще замразят всякакви дискусии за членство на Исландия най-малко до 2028 г. и са разочарование за ЕС, който изглеждаше готов на компромиси, за да приеме Исландия в своите редици, отбелязва АФП.

През 2009 г., след тежката финансова криза, която разтърси икономиката ѝ, страната с население от близо 400 000 души кандидатства за членство в ЕС, но през 2013 г., след идването на власт на евроскептично правителство, преговорите бяха замразени.

Северна държава членка на НАТО, Исландия е изправена пред нарастващ натиск да укрепи връзките си с континентална Европа, отбелязва ДПА.

Съмненията относно ангажимента на САЩ към сигурността на Европа и Исландия в частност, нарастващото геополитическо съперничество в Арктика и заплахите на Вашингтон да поеме контрола над Гренландия — арктически остров западно от Исландия — допринесоха за тази промяна.

Аргументът, свързан със сигурността, обаче очевидно не е успял да убеди достатъчно гласоподаватели, посочва ДПА.

Противниците на членството в ЕС твърдят, че присъединяването към блока би подкопало суверенитета на Исландия, като особено тревожен въпрос са риболовните зони. Риболовът е основен стълб на исландската икономика и много противници на евроинтеграцията се опасяват, че страната ще трябва да отстъпи контрола върху своите морски води.

Противниците на възобновяването на преговорите с ЕС заявиха също, че членството в НАТО и двустранното споразумение за отбрана, сключено със САЩ през 1951 г., са достатъчни, за да гарантират сигурността на страната. Недоверието към американския президент Доналд Тръмп също не изглежда да е било решаващ фактор, посочва ДПА.

Понастоящем Исландия е тясно свързана с ЕС чрез членството си в Европейското икономическо пространство и Шенгенското пространство за свободно движение. Очаква се тези отношения да останат непроменени.

Брюксел не коментира веднага резултатите от референдума. В момент, когато евроскептичните сили набират популярност в няколко държави членки на ЕС обаче, един сигнал от Рейкявик би бил добре дошъл за лидерите на ЕС, отбелязва ДПА.


Исландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    83 8 Отговор
    Да! Брюксел вече не се ползва с уважение, а на него се гледа с презрение!

    19:19 30.08.2026

  • 2 123

    78 9 Отговор
    Никой не иска да се качва на потъващ кораб

    Коментиран от #8, #25, #92

    19:20 30.08.2026

  • 3 Защо

    40 10 Отговор
    ни го натрапвате?

    Коментиран от #6, #62

    19:20 30.08.2026

  • 4 Сандо

    64 6 Отговор
    Брюксел се превърна в боксова круша - кой ли не му нанася удари?Най-лошия удар обаче е от ингилизите - таен,мръсен,смъртоносен!

    Коментиран от #74

    19:20 30.08.2026

  • 5 Урсуло!

    52 5 Отговор
    Коментар или пак се крием като мишки, нещо?! Що не искат най-богатите нещо в супер хитеът ЕС? М?!

    19:20 30.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Браво на Исландия

    62 8 Отговор
    ЕС е тиня ,потънал кораб. Кой нормален човек иска да потъне заради някакви дъ,рти бабички извратени или,гофре,нки? Браво на Исландия

    Коментиран от #21

    19:22 30.08.2026

  • 10 Браво !

    58 8 Отговор
    Ако бяха влезли в ЕС , вече щяха да им забранят референдумите .

    Коментиран от #24

    19:22 30.08.2026

  • 11 Красимир Петров

    48 6 Отговор
    След време повечето ще осъзнаят,че Тръмп е напълно прав за Европа.Тази Евроге,йщина ще се разпадне.

    19:22 30.08.2026

  • 12 123

    53 6 Отговор
    Европейския съюз докарва само корупция ,кражби и джендърляци,вижте само България която беше много по добре преди да влезе в умиращия съюз

    19:22 30.08.2026

  • 13 Българин

    47 11 Отговор
    Ужас! И България трябва да напусна еврейския съюз!

    Коментиран от #19

    19:23 30.08.2026

  • 14 Aлфа Bълкът

    14 39 Отговор
    Като им затворят пазарите и Дони иска да ги прави щат, сами ще чукат на вратата за ЕС.

    Коментиран от #23, #64, #111

    19:23 30.08.2026

  • 15 123

    22 5 Отговор

    До коментар #8 от "хххх":

    По полека да не скъсаш алката

    19:23 30.08.2026

  • 16 България

    43 5 Отговор
    Никой не иска държавата му да се напълни с черни не,гърски л,а,й,н,а и разни насекоми от Индия Пакистан и Бангладеш! Евала на Исландия

    19:24 30.08.2026

  • 17 Немец

    33 8 Отговор
    Путин в Берлин, Урсуляка в Сибир!

    19:24 30.08.2026

  • 18 Кой ни вкара в еврозоната

    47 7 Отговор
    Тези които изгубиха изборите.
    Без референдум и без допитване до българските граждани резултатът е налице.
    Тикви прасета и умно красиви ....... това е.

    19:24 30.08.2026

  • 19 123

    8 3 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Хотел Калифорния

    19:24 30.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 О, Морес

    35 7 Отговор
    Не е проблема на Брюксел,че Исландия "не ще да влезе".Проблема е,че България "влезе".И нашият непобедим Булгарикум Бацил вече ги разлага необратимо.Каква я мислехте,каква ще стане! Ами да бяхте се сетили овреме.Тяхните ценности" не са наши "ценности" и след като сме в кръвообращението им,ще ги смелим до дупка ! Бацил,кво да правиш.

    19:25 30.08.2026

  • 23 Да, това са типичните "демократични"

    29 8 Отговор

    До коментар #14 от "Aлфа Bълкът":

    методи на фашистките съвременни режими. Да живей фюрер Урсуза! Да живей четвъртия €райх!

    Коментиран от #87

    19:26 30.08.2026

  • 24 фактите

    3 18 Отговор

    До коментар #10 от "Браво !":

    Това да не ти е русия ?

    Коментиран от #50

    19:26 30.08.2026

  • 25 защо лъжеш бре момча

    14 5 Отговор

    До коментар #2 от "123":

    Ние нали се набутахме смело :D

    Коментиран от #32

    19:26 30.08.2026

  • 26 Пръцко

    15 15 Отговор
    Не че Юропата е цъфнала и вързала, ама тия ескимоси и сега се ползват с огроооомни привилегии в търговските и всякакви отношения с евросъюза, та не им трябва обвързване. Но ще стане интересно, ако оня рижият някоя сутрин се събуди и реши, че и Исландия трябва да стане америщат :))

    19:27 30.08.2026

  • 27 Вън от ЕС!

    34 12 Отговор
    Колкото по бързо се разпадне фашисткия ЕС толкова по добре за Европа! След капитулацията на 404 ес и нато ще се разпаднат по ефекта на доминото!

    Коментиран от #42, #56

    19:27 30.08.2026

  • 28 Не съм учуден!

    34 9 Отговор
    Ако и в БГ имаше истинска демокрация с референдум,резултатът щеше да е същият!

    Коментиран от #46, #83, #85

    19:28 30.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ако

    11 2 Отговор
    бяха казали Да,се нареждат след Македония!

    19:28 30.08.2026

  • 31 Рускиня

    25 5 Отговор
    Умни хора!

    19:29 30.08.2026

  • 32 123

    25 3 Отговор

    До коментар #25 от "защо лъжеш бре момча":

    Набутаха ви го ,продават ви само розови мечти и халюцинации

    19:29 30.08.2026

  • 33 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    23 6 Отговор
    Че исландците са КОПЕЙКИ.

    Коментиран от #38, #49

    19:29 30.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Народен съд

    26 6 Отговор
    ЕРЕМЕ Е И ЗА НАШ БУЛЕКЗИТ.!!
    КОЛКО ПО ДАЛЕЧЕ ОТ ТОЯ ЛИБЕРАСТКИ И СОРОСОИДЕН ЖЕНДЪРСКИ КЕНЕФ ЕС ТОЛКОВА ПО ДОБРЕ...

    19:30 30.08.2026

  • 36 ПРАВ СИ...!

    19 1 Отговор

    До коментар #8 от "хххх":

    Само космонавтите на наш СлаФчУ-,,Великите" Македонци,са мераклии за ЕС...

    19:30 30.08.2026

  • 37 ЕС щото

    7 1 Отговор
    с нетърпение ги чака!Необятен пазар!

    19:31 30.08.2026

  • 38 123

    12 0 Отговор

    До коментар #33 от "КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА":

    Путин е виновен

    19:31 30.08.2026

  • 39 Гошо

    14 4 Отговор
    Много важно- Армения , Македония ,Украйна и др.са готови тутакси да се вмъкнат в ЕС Судан ,Сомалия също

    19:31 30.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Честито!

    7 10 Отговор
    Да не ни реват после.

    19:32 30.08.2026

  • 42 Бъди сигурен-ще се случи!

    17 3 Отговор

    До коментар #27 от "Вън от ЕС!":

    В който и съюз да сме влезли,все сме го разпадали...

    Коментиран от #45

    19:33 30.08.2026

  • 43 Алоуу

    9 6 Отговор
    Референдума не значи влизане!Подаване на молба!Преговори!Изпълняване на критерии!Съгласие на всички членове !И т.н.!

    19:33 30.08.2026

  • 44 Урсула фон дер

    14 4 Отговор
    Добре, де, исланците като не искат, ще eбeм тия, които можем

    19:34 30.08.2026

  • 45 А къде

    15 1 Отговор

    До коментар #42 от "Бъди сигурен-ще се случи!":

    сме влизали?Доброволно!

    19:34 30.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Деций

    21 4 Отговор
    Браво на Исландия и на нейните граждани,вземали са правилно решение!Брюксел и ЕК,тези безсрамни крадци и бездарници , Урсулаи и Каи,отрепки!

    19:35 30.08.2026

  • 48 ВСЕКИ ЗДРАВОМИСЛЕЩ ЧОВЕК

    18 3 Отговор
    Бяга далече от Кая и Урсула.

    19:35 30.08.2026

  • 49 Не видя ли

    3 8 Отговор

    До коментар #33 от "КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА":

    снимките с ушанки?

    Коментиран от #54, #58, #63

    19:35 30.08.2026

  • 50 И какво общо...

    18 4 Отговор

    До коментар #24 от "фактите":

    ...има тук пък Русия...?!
    Сетих се!
    Путин ги е подкокоросал тия исландци ,да не влизат в ЕС...😝🤣😂👍👏!

    19:36 30.08.2026

  • 51 Точен

    15 5 Отговор
    Ние българите сме най-зле в Баба европа, но сами сме си виновни. Европейските и западните изобщо банки и корпорации имат чиста печалба у нас през 2023 г 16-16,5 млрд евро, т.е., измъкнали са от отънелия джоб на всеки българин по 5000 левчета/годишно... И европейският грабеж продължава, само ВЪЗРАЖДАНЕ го казват, затова и грантаджиите ги ненавиждат...

    Коментиран от #67, #70

    19:36 30.08.2026

  • 52 Голем смех

    2 6 Отговор
    394 000 с бебетата !

    19:37 30.08.2026

  • 53 123

    14 4 Отговор
    България е в технически дефолт откакто в еврейския съюз,държавата съществува само от заемите на Ротшилд,представете си ако утре спрат заемите ,няма да намерите храна и в кофите за боклук

    19:37 30.08.2026

  • 54 И ти да си на -40 градуса...

    8 1 Отговор

    До коментар #49 от "Не видя ли":

    ...ще бъдеш с две ушанки даже...!

    Коментиран от #57

    19:37 30.08.2026

  • 55 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    12 5 Отговор
    Исландците са хора с акъл ,на кой му трябва такъв пропадащ Европейски Социалистически Съюз ,с назначени от глобалистите управляващи които даже не са и избрани ?

    19:37 30.08.2026

  • 56 Пак не позна

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "Вън от ЕС!":

    Няма да ти се случи.
    Не и докато си жив.

    19:37 30.08.2026

  • 57 Затова

    5 3 Отговор

    До коментар #54 от "И ти да си на -40 градуса...":

    са ,,толкова умни"!

    19:39 30.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Не бързай да се

    5 3 Отговор

    До коментар #40 от "Браво на Исландия":

    радваш. Тя е член на НАТО.

    19:40 30.08.2026

  • 60 Обаче :))))

    2 2 Отговор
    имат американски бази !

    Коментиран от #68

    19:41 30.08.2026

  • 61 Точен

    11 1 Отговор

    До коментар #46 от "Къв референдум":

    Не лъжи! Имаше 470 000 редовни признати подписа, а бяха необходими 400 000. Да не говорим, че се заяждаха за вход и етаж в адресите и не признаха още над редовни 55 000 подписа. Сбърканите бяха под 50 000 от 604 000...

    19:41 30.08.2026

  • 62 За да ви е гадно

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Защо":

    на продажните шекелджии либерал-урсуляшко-масонски!

    19:41 30.08.2026

  • 63 Ако си умен,ще видиш,че...

    8 2 Отговор

    До коментар #49 от "Не видя ли":

    ...няма ни един исландец с ушанка...!
    Или постоянно ти се привиждат руски призраци...?!

    19:42 30.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 В ЕС НАПИРАТ САМО ТЪПАЦИ

    7 2 Отговор
    Като българи, македонци и албанци.

    Коментиран от #73, #99

    19:42 30.08.2026

  • 66 Деций

    8 2 Отговор
    С нетърпение очаквам Алис Вайдел да спечели,да изкара Германия от ЕС и да възстанови Дойче марката!И пълна ревизия на на тази крадлива сврака акушерката!Стотици милиарди са окрадени,и по време на ковида и около тази война.

    Коментиран от #72, #76

    19:42 30.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 А ти, бунако,

    4 0 Отговор

    До коментар #60 от "Обаче :))))":

    щото нямаш американски бази, като си е еврейския райх! Нале?!

    19:43 30.08.2026

  • 69 Махала на Истанбул

    0 1 Отговор
    може ли да стане член с референдум?

    19:43 30.08.2026

  • 70 ВИКТОР

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "Точен":

    Тия ЗАПАДНИ банки са УНГАРСКИ на вашия любимец ОРБАН

    19:43 30.08.2026

  • 71 Исландия=

    0 3 Отговор
    Столипиново и Факултета !

    19:44 30.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Никой българин

    6 2 Отговор

    До коментар #65 от "В ЕС НАПИРАТ САМО ТЪПАЦИ":

    не е напирал за скапания ви ЕС. Затова и небългарите на власт не ни питаха!

    Коментиран от #84, #91

    19:44 30.08.2026

  • 74 Сандо

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сандо":

    Адаш, наздраве !

    19:44 30.08.2026

  • 75 Aлфа Bълкът

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "оня с коня":

    Пак си разгонена оууу, ама си дърта за мене.

    19:45 30.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Ювриатлант

    4 1 Отговор
    Путин е виновен, хибридна атака

    Коментиран от #80

    19:46 30.08.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Великобритания

    3 5 Отговор
    напусна,ЕС оцеля!Сега ,това ли ще го срути,смешници?

    19:46 30.08.2026

  • 80 В коментарите

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Ювриатлант":

    канечна !

    19:48 30.08.2026

  • 81 Тръмп

    5 2 Отговор
    Може би не желаят данъците им да потъват в джобовете на Таки, Гриша Ганчев и Домузчиев?

    19:49 30.08.2026

  • 82 Там хората

    2 1 Отговор
    са по-малко от пингвините!

    19:49 30.08.2026

  • 83 Резултаът тук

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Не съм учуден!":

    щеше да е 95% против и останалите 5% невалидни понеже укрошекелджиите на Мирчеff с двата пръста челце са тежко неграмотни.

    19:50 30.08.2026

  • 84 Така е, небългарите

    3 2 Отговор

    До коментар #73 от "Никой българин":

    не ги питаха. Само парламентарно представените групи, избрани демократично от народа, който си оторизира представителите.
    Какъв ти е проблемът?
    Имате 4%. Не можете да решавате нищо

    19:50 30.08.2026

  • 85 123

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Не съм учуден!":

    В България е забранено да се практикува демокрация ,демокрацията е само розови мечти и сънища които разни експерти и специалисти ви продават от българските медии на ЦРУ

    19:50 30.08.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Aлфа Bълкът

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Да, това са типичните "демократични"":

    Ами нали това е една от целите на съюза бе!!!
    Да имаш
    достъп до европейския единен пазар и да не се облагат стоките ти с мита.
    Значи искат да ползват благинките на ЕС, а не искат да имат задължения, къде го дават така?

    Коментиран от #94

    19:50 30.08.2026

  • 88 СЛОНА

    5 1 Отговор
    СЕГА Е МОМЕНТА ЗА РЕФЕРЕНДУМ -
    ДА ОСТАНЕ ЛИ БЪЛГАРИЯ В ЕС И ЕВРОЗОНАТА
    Е ЧАК ТОГАВА ФАШАГИТЕ ЩЕ КЛЕКНАТ

    19:51 30.08.2026

  • 89 Механик

    9 1 Отговор
    Интересно, че Исландия се оказа по-демократична от България. Там разрешиха референдум и се съобразиха с резултата, а тук ни казаха, че не с ме достатъчно умни, че да взимаме решение дали да сме с евро или не.

    Коментиран от #95, #102

    19:51 30.08.2026

  • 90 Исландците

    7 2 Отговор
    излязоха по умни от нас и не се качиха на потъващ кораб с продажните урсули водещи го към дъното.

    Коментиран от #101

    19:51 30.08.2026

  • 91 Ами Слави се опита, ама не ви събра

    2 3 Отговор

    До коментар #73 от "Никой българин":

    достатъчен брой за референдум.
    Кой ви е крив.

    19:52 30.08.2026

  • 92 Смърф

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "123":

    Е как никой ,уКропията се напъва ,та чак се изпусна

    Коментиран от #100

    19:53 30.08.2026

  • 93 Голям праз

    3 2 Отговор
    Важното е Украйна да бъде приета за да се подсилят икономиката и демократичните ценности на ЕС!
    Пък и там, както и в България, референдуми за такива важни неща се правят. И никой няма да пита народите от ЕС дали искат да бъде приета Украйна.
    Откъде накъде простолюдието, а не богоизбраните да решават?

    19:53 30.08.2026

  • 94 123

    5 2 Отговор

    До коментар #87 от "Aлфа Bълкът":

    Затова нашите плодове череши и праскови окапаха и изгниха защото имаме достъп до най големия пазар в Европа

    Коментиран от #113

    19:54 30.08.2026

  • 95 Тук също е разрешен

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "Механик":

    Но не събрахте достатъчен брой подписи

    Коментиран от #96, #97

    19:54 30.08.2026

  • 96 Това не е вярно

    5 2 Отговор

    До коментар #95 от "Тук също е разрешен":

    Имаше повече от необходимият брой и гласуването на ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС каза не! Не си спомням БСП дали и те не казаха не за референдум, но не ми се рови сега! Възраждане и ИТН бяха за референдум. Просто плюха на това което по конституция е право на народа и то за такова важно решение. Сега с почти двойните цени за половин година, народа обедня наполовина.

    19:58 30.08.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 А снимката е от

    2 2 Отговор
    на подръжниците! С ЕС знамето!
    Другите за забранени по медиите

    19:58 30.08.2026

  • 99 Това е безспорен

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "В ЕС НАПИРАТ САМО ТЪПАЦИ":

    Факт..........

    20:00 30.08.2026

  • 100 Укропията, като влезе,

    2 1 Отговор

    До коментар #92 от "Смърф":

    на следващия ден юрорайха ще е като Германия преди Хитлер. Марки кат тапети или евра кат вестници. Демек райха дерекно фалира тоталка, хахаха!

    20:00 30.08.2026

  • 101 Не са по-умни от нас

    4 1 Отговор

    До коментар #90 от "Исландците":

    Нас просто пребоядисаните комунисти не искат да ни питат, щото знаят какъв ще е резултата!

    Коментиран от #105

    20:02 30.08.2026

  • 102 Еми

    3 1 Отговор

    До коментар #89 от "Механик":

    хората си нямат "демократични" пребоядисани комунисти на власт

    20:02 30.08.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Сърди се на Коцето,

    2 1 Отговор

    До коментар #97 от "Стига лъготи,":

    че не ви каза истината. Беше бъкано с фалшиви подписи.
    Бяхте подписвали неподозиращи за това хора. Включително нашата безпартийна домоуправителка срещу рушвет беше подписала целия вход, защото ни има данните.
    Изловиха ви, това е.
    Виж си 4% и си трай.

    Коментиран от #107

    20:04 30.08.2026

  • 105 Значи са по умни и по свободни

    0 2 Отговор

    До коментар #101 от "Не са по-умни от нас":

    Ние сме си роби, щом търпим.

    Коментиран от #108

    20:06 30.08.2026

  • 106 к.опейци,

    2 0 Отговор
    ние влязохме в ЕС през 2007 г., вие се учредихте през 2014 г.
    Закъснели сте, това е.

    Коментиран от #109

    20:07 30.08.2026

  • 107 Стига лъга

    3 2 Отговор

    До коментар #104 от "Сърди се на Коцето,":

    Имаше много над 400 000 истински подписа! Референдума трябваше да е задължителен!

    Коментиран от #112

    20:07 30.08.2026

  • 108 Ами не си събрахте подписите,

    2 1 Отговор

    До коментар #105 от "Значи са по умни и по свободни":

    кой ви е крив, че сте фалшифицирали списъците.

    Коментиран от #110

    20:08 30.08.2026

  • 109 Тъ пейци

    0 2 Отговор

    До коментар #106 от "к.опейци,":

    Никой никъде не е влязла през 2007. Вкараха те с лъжи без да си готов и сега си два пъти по беден. Това са фактите.

    20:09 30.08.2026

  • 110 Полза от лъжи нямаш

    1 1 Отговор

    До коментар #108 от "Ами не си събрахте подписите,":

    Само изглеждаш глупаво и жалко!

    20:10 30.08.2026

  • 111 БЕ ТЕ СИ ТОТААЛ НЕГРАМОТЕН

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Aлфа Bълкът":

    РАЗЛИЧАВАШ ЛИ ГРЕНЛАДИЯ ОТ ИСЛАНДИЯ........КАКЪВ ДОНИ......
    ..

    Коментиран от #114

    20:11 30.08.2026

  • 112 Не позна

    2 0 Отговор

    До коментар #107 от "Стига лъга":

    Провериха ви и бройката не излезе.
    Имаше цели страници с един и същ почерк.
    Като приемате при вас хора с три виШи, какво очаквате.
    Ние например сигнализирахме в МВР, че сме били подписвани, без да знаем.

    Коментиран от #115, #118, #121, #125

    20:11 30.08.2026

  • 113 Aлфа Bълкът

    2 0 Отговор

    До коментар #94 от "123":

    Изкапаха защото си неконкурентно способен и всеки си гледа само неговата градина. Знаете се събирате само да протестирате и да искате пари, ама не може да се съберете и да на направите кооперация, пък да не говорим за дружество.

    Коментиран от #117

    20:12 30.08.2026

  • 114 Aлфа Bълкът

    1 0 Отговор

    До коментар #111 от "БЕ ТЕ СИ ТОТААЛ НЕГРАМОТЕН":

    Ти си бил бая объл, още малко ще се затъркаляш.

    Коментиран от #119

    20:14 30.08.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Ето Защо

    1 1 Отговор
    Нас българите дори не ни попитаха. Да не би да разочароваме лидерите на Европейската империя.
    А те прекалено далеч разпростират мечти , и западни Балкани и Молдова без да питат и Грузия без референдум и по нататък , и по нататък,..
    След това превземането на всяка присъединена територия било доброволно - " Па за това защо те го искат". Е не е съвсем доброволно , но пък могат да направят референдум и да излязат ако поискат. Като британците които също разочароваха лидерите на евро империята.

    20:18 30.08.2026

  • 117 И като направиш кооперация

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Aлфа Bълкът":

    как ще ти помогне срещу субсидираната продукция?

    Коментиран от #120

    20:20 30.08.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Верно ли

    0 1 Отговор

    До коментар #120 от "Aлфа Вълкът":

    Е затова българската продукция не стига в европейският пазар.

    20:26 30.08.2026

  • 123 Извинете

    0 0 Отговор
    това ли е страницата на Карлуково?

    20:36 30.08.2026

  • 124 Huyза некадърния

    0 0 Отговор
    SS геyЕС. Исландците не искат да си вземат билет за хотъващия ЕС ЕС. Изключително умни и далновидни.

    20:42 30.08.2026

  • 125 Стига лъга

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Не позна":

    Изглеждаш и глупаво и жалко. Да не говорим, че тролея е отпадък.

    Засегнах тролея ли? 😄Все забравям, че сте поле на тролеи и лъжи и ги браните със зъби и нокти! 😄

    20:43 30.08.2026