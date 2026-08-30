Сериозен удар за Брюксел: исландците казаха "не" на подновяването на преговорите за членство в ЕС

Исландците отхвърлиха подновяването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз, сочат окончателните резултати от вчерашния референдум, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.
Франс прес определя резултата като сериозен удар за Брюксел, който гледаше благосклонно на кандидатурата на богатата островна държава в северната част на Атлантическия океан.
На въпроса "Трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз?" 52,8% от исландците са отговорили с “не“, а 47,2% - с “да“, показват официалните резултати, публикувани от обществената телевизия (RUV) след преброяването на всички бюлетини.
Въпреки малката разлика — около 118 000 души са гласували против възобновяването на преговорите с ЕС, а около 105 000 са го подкрепили — резултатът е удар за проевропейското правителство, ръководено от социалдемократите, отбелязва ДПА.
Асошиейтед прес посочва, че столицата Рейкявик е единственият район в страната, подкрепил на референдума подновяването на преговорите.
Правителството се ангажира да проведе референдум за възобновяване на преговорите за присъединяване, след като дойде на власт след изборите през 2024 г., а допитването беше обявено през март.
Министър-председателка Криструн Фростадотир заяви, че нейното социалдемократическо правителството ще се съобрази с решението на избирателите.
Фростадотир водеше активна кампания за гласуване в подкрепа на възобновяване на преговорите с ЕС. Дори докато преброяването на бюлетините все още продължаваше, тя изрази надежда, че референдумът няма да раздели страната, посочва ДПА.
“Знам, че някои приемат нещата много емоционално, но сега имах възможност да разговарям с голяма група хора от различни краища на страната и виждам, че те са доста склонни да приемат и други възможни резултати“, каза тя пред исландската обществена телевизия.
Огласените резултати вероятно ще замразят всякакви дискусии за членство на Исландия най-малко до 2028 г. и са разочарование за ЕС, който изглеждаше готов на компромиси, за да приеме Исландия в своите редици, отбелязва АФП.
През 2009 г., след тежката финансова криза, която разтърси икономиката ѝ, страната с население от близо 400 000 души кандидатства за членство в ЕС, но през 2013 г., след идването на власт на евроскептично правителство, преговорите бяха замразени.
Северна държава членка на НАТО, Исландия е изправена пред нарастващ натиск да укрепи връзките си с континентална Европа, отбелязва ДПА.
Съмненията относно ангажимента на САЩ към сигурността на Европа и Исландия в частност, нарастващото геополитическо съперничество в Арктика и заплахите на Вашингтон да поеме контрола над Гренландия — арктически остров западно от Исландия — допринесоха за тази промяна.
Аргументът, свързан със сигурността, обаче очевидно не е успял да убеди достатъчно гласоподаватели, посочва ДПА.
Противниците на членството в ЕС твърдят, че присъединяването към блока би подкопало суверенитета на Исландия, като особено тревожен въпрос са риболовните зони. Риболовът е основен стълб на исландската икономика и много противници на евроинтеграцията се опасяват, че страната ще трябва да отстъпи контрола върху своите морски води.
Противниците на възобновяването на преговорите с ЕС заявиха също, че членството в НАТО и двустранното споразумение за отбрана, сключено със САЩ през 1951 г., са достатъчни, за да гарантират сигурността на страната. Недоверието към американския президент Доналд Тръмп също не изглежда да е било решаващ фактор, посочва ДПА.
Понастоящем Исландия е тясно свързана с ЕС чрез членството си в Европейското икономическо пространство и Шенгенското пространство за свободно движение. Очаква се тези отношения да останат непроменени.
Брюксел не коментира веднага резултатите от референдума. В момент, когато евроскептичните сили набират популярност в няколко държави членки на ЕС обаче, един сигнал от Рейкявик би бил добре дошъл за лидерите на ЕС, отбелязва ДПА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами
19:19 30.08.2026
2 123
Коментиран от #8, #25, #92
19:20 30.08.2026
3 Защо
Коментиран от #6, #62
19:20 30.08.2026
4 Сандо
Коментиран от #74
19:20 30.08.2026
5 Урсуло!
19:20 30.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Браво на Исландия
Коментиран от #21
19:22 30.08.2026
10 Браво !
Коментиран от #24
19:22 30.08.2026
11 Красимир Петров
19:22 30.08.2026
12 123
19:22 30.08.2026
13 Българин
Коментиран от #19
19:23 30.08.2026
14 Aлфа Bълкът
Коментиран от #23, #64, #111
19:23 30.08.2026
15 123
До коментар #8 от "хххх":По полека да не скъсаш алката
19:23 30.08.2026
16 България
19:24 30.08.2026
17 Немец
19:24 30.08.2026
18 Кой ни вкара в еврозоната
Без референдум и без допитване до българските граждани резултатът е налице.
Тикви прасета и умно красиви ....... това е.
19:24 30.08.2026
19 123
До коментар #13 от "Българин":Хотел Калифорния
19:24 30.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 О, Морес
19:25 30.08.2026
23 Да, това са типичните "демократични"
До коментар #14 от "Aлфа Bълкът":методи на фашистките съвременни режими. Да живей фюрер Урсуза! Да живей четвъртия €райх!
Коментиран от #87
19:26 30.08.2026
24 фактите
До коментар #10 от "Браво !":Това да не ти е русия ?
Коментиран от #50
19:26 30.08.2026
25 защо лъжеш бре момча
До коментар #2 от "123":Ние нали се набутахме смело :D
Коментиран от #32
19:26 30.08.2026
26 Пръцко
19:27 30.08.2026
27 Вън от ЕС!
Коментиран от #42, #56
19:27 30.08.2026
28 Не съм учуден!
Коментиран от #46, #83, #85
19:28 30.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ако
19:28 30.08.2026
31 Рускиня
19:29 30.08.2026
32 123
До коментар #25 от "защо лъжеш бре момча":Набутаха ви го ,продават ви само розови мечти и халюцинации
19:29 30.08.2026
33 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
Коментиран от #38, #49
19:29 30.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Народен съд
КОЛКО ПО ДАЛЕЧЕ ОТ ТОЯ ЛИБЕРАСТКИ И СОРОСОИДЕН ЖЕНДЪРСКИ КЕНЕФ ЕС ТОЛКОВА ПО ДОБРЕ...
19:30 30.08.2026
36 ПРАВ СИ...!
До коментар #8 от "хххх":Само космонавтите на наш СлаФчУ-,,Великите" Македонци,са мераклии за ЕС...
19:30 30.08.2026
37 ЕС щото
19:31 30.08.2026
38 123
До коментар #33 от "КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА":Путин е виновен
19:31 30.08.2026
39 Гошо
19:31 30.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Честито!
19:32 30.08.2026
42 Бъди сигурен-ще се случи!
До коментар #27 от "Вън от ЕС!":В който и съюз да сме влезли,все сме го разпадали...
Коментиран от #45
19:33 30.08.2026
43 Алоуу
19:33 30.08.2026
44 Урсула фон дер
19:34 30.08.2026
45 А къде
До коментар #42 от "Бъди сигурен-ще се случи!":сме влизали?Доброволно!
19:34 30.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Деций
19:35 30.08.2026
48 ВСЕКИ ЗДРАВОМИСЛЕЩ ЧОВЕК
19:35 30.08.2026
49 Не видя ли
До коментар #33 от "КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА":снимките с ушанки?
Коментиран от #54, #58, #63
19:35 30.08.2026
50 И какво общо...
До коментар #24 от "фактите":...има тук пък Русия...?!
Сетих се!
Путин ги е подкокоросал тия исландци ,да не влизат в ЕС...😝🤣😂👍👏!
19:36 30.08.2026
51 Точен
Коментиран от #67, #70
19:36 30.08.2026
52 Голем смех
19:37 30.08.2026
53 123
19:37 30.08.2026
54 И ти да си на -40 градуса...
До коментар #49 от "Не видя ли":...ще бъдеш с две ушанки даже...!
Коментиран от #57
19:37 30.08.2026
55 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
19:37 30.08.2026
56 Пак не позна
До коментар #27 от "Вън от ЕС!":Няма да ти се случи.
Не и докато си жив.
19:37 30.08.2026
57 Затова
До коментар #54 от "И ти да си на -40 градуса...":са ,,толкова умни"!
19:39 30.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Не бързай да се
До коментар #40 от "Браво на Исландия":радваш. Тя е член на НАТО.
19:40 30.08.2026
60 Обаче :))))
Коментиран от #68
19:41 30.08.2026
61 Точен
До коментар #46 от "Къв референдум":Не лъжи! Имаше 470 000 редовни признати подписа, а бяха необходими 400 000. Да не говорим, че се заяждаха за вход и етаж в адресите и не признаха още над редовни 55 000 подписа. Сбърканите бяха под 50 000 от 604 000...
19:41 30.08.2026
62 За да ви е гадно
До коментар #3 от "Защо":на продажните шекелджии либерал-урсуляшко-масонски!
19:41 30.08.2026
63 Ако си умен,ще видиш,че...
До коментар #49 от "Не видя ли":...няма ни един исландец с ушанка...!
Или постоянно ти се привиждат руски призраци...?!
19:42 30.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 В ЕС НАПИРАТ САМО ТЪПАЦИ
Коментиран от #73, #99
19:42 30.08.2026
66 Деций
Коментиран от #72, #76
19:42 30.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 А ти, бунако,
До коментар #60 от "Обаче :))))":щото нямаш американски бази, като си е еврейския райх! Нале?!
19:43 30.08.2026
69 Махала на Истанбул
19:43 30.08.2026
70 ВИКТОР
До коментар #51 от "Точен":Тия ЗАПАДНИ банки са УНГАРСКИ на вашия любимец ОРБАН
19:43 30.08.2026
71 Исландия=
19:44 30.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Никой българин
До коментар #65 от "В ЕС НАПИРАТ САМО ТЪПАЦИ":не е напирал за скапания ви ЕС. Затова и небългарите на власт не ни питаха!
Коментиран от #84, #91
19:44 30.08.2026
74 Сандо
До коментар #4 от "Сандо":Адаш, наздраве !
19:44 30.08.2026
75 Aлфа Bълкът
До коментар #64 от "оня с коня":Пак си разгонена оууу, ама си дърта за мене.
19:45 30.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Ювриатлант
Коментиран от #80
19:46 30.08.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Великобритания
19:46 30.08.2026
80 В коментарите
До коментар #77 от "Ювриатлант":канечна !
19:48 30.08.2026
81 Тръмп
19:49 30.08.2026
82 Там хората
19:49 30.08.2026
83 Резултаът тук
До коментар #28 от "Не съм учуден!":щеше да е 95% против и останалите 5% невалидни понеже укрошекелджиите на Мирчеff с двата пръста челце са тежко неграмотни.
19:50 30.08.2026
84 Така е, небългарите
До коментар #73 от "Никой българин":не ги питаха. Само парламентарно представените групи, избрани демократично от народа, който си оторизира представителите.
Какъв ти е проблемът?
Имате 4%. Не можете да решавате нищо
19:50 30.08.2026
85 123
До коментар #28 от "Не съм учуден!":В България е забранено да се практикува демокрация ,демокрацията е само розови мечти и сънища които разни експерти и специалисти ви продават от българските медии на ЦРУ
19:50 30.08.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Aлфа Bълкът
До коментар #23 от "Да, това са типичните "демократични"":Ами нали това е една от целите на съюза бе!!!
Да имаш
достъп до европейския единен пазар и да не се облагат стоките ти с мита.
Значи искат да ползват благинките на ЕС, а не искат да имат задължения, къде го дават така?
Коментиран от #94
19:50 30.08.2026
88 СЛОНА
ДА ОСТАНЕ ЛИ БЪЛГАРИЯ В ЕС И ЕВРОЗОНАТА
Е ЧАК ТОГАВА ФАШАГИТЕ ЩЕ КЛЕКНАТ
19:51 30.08.2026
89 Механик
Коментиран от #95, #102
19:51 30.08.2026
90 Исландците
Коментиран от #101
19:51 30.08.2026
91 Ами Слави се опита, ама не ви събра
До коментар #73 от "Никой българин":достатъчен брой за референдум.
Кой ви е крив.
19:52 30.08.2026
92 Смърф
До коментар #2 от "123":Е как никой ,уКропията се напъва ,та чак се изпусна
Коментиран от #100
19:53 30.08.2026
93 Голям праз
Пък и там, както и в България, референдуми за такива важни неща се правят. И никой няма да пита народите от ЕС дали искат да бъде приета Украйна.
Откъде накъде простолюдието, а не богоизбраните да решават?
19:53 30.08.2026
94 123
До коментар #87 от "Aлфа Bълкът":Затова нашите плодове череши и праскови окапаха и изгниха защото имаме достъп до най големия пазар в Европа
Коментиран от #113
19:54 30.08.2026
95 Тук също е разрешен
До коментар #89 от "Механик":Но не събрахте достатъчен брой подписи
Коментиран от #96, #97
19:54 30.08.2026
96 Това не е вярно
До коментар #95 от "Тук също е разрешен":Имаше повече от необходимият брой и гласуването на ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС каза не! Не си спомням БСП дали и те не казаха не за референдум, но не ми се рови сега! Възраждане и ИТН бяха за референдум. Просто плюха на това което по конституция е право на народа и то за такова важно решение. Сега с почти двойните цени за половин година, народа обедня наполовина.
19:58 30.08.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 А снимката е от
Другите за забранени по медиите
19:58 30.08.2026
99 Това е безспорен
До коментар #65 от "В ЕС НАПИРАТ САМО ТЪПАЦИ":Факт..........
20:00 30.08.2026
100 Укропията, като влезе,
До коментар #92 от "Смърф":на следващия ден юрорайха ще е като Германия преди Хитлер. Марки кат тапети или евра кат вестници. Демек райха дерекно фалира тоталка, хахаха!
20:00 30.08.2026
101 Не са по-умни от нас
До коментар #90 от "Исландците":Нас просто пребоядисаните комунисти не искат да ни питат, щото знаят какъв ще е резултата!
Коментиран от #105
20:02 30.08.2026
102 Еми
До коментар #89 от "Механик":хората си нямат "демократични" пребоядисани комунисти на власт
20:02 30.08.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Сърди се на Коцето,
До коментар #97 от "Стига лъготи,":че не ви каза истината. Беше бъкано с фалшиви подписи.
Бяхте подписвали неподозиращи за това хора. Включително нашата безпартийна домоуправителка срещу рушвет беше подписала целия вход, защото ни има данните.
Изловиха ви, това е.
Виж си 4% и си трай.
Коментиран от #107
20:04 30.08.2026
105 Значи са по умни и по свободни
До коментар #101 от "Не са по-умни от нас":Ние сме си роби, щом търпим.
Коментиран от #108
20:06 30.08.2026
106 к.опейци,
Закъснели сте, това е.
Коментиран от #109
20:07 30.08.2026
107 Стига лъга
До коментар #104 от "Сърди се на Коцето,":Имаше много над 400 000 истински подписа! Референдума трябваше да е задължителен!
Коментиран от #112
20:07 30.08.2026
108 Ами не си събрахте подписите,
До коментар #105 от "Значи са по умни и по свободни":кой ви е крив, че сте фалшифицирали списъците.
Коментиран от #110
20:08 30.08.2026
109 Тъ пейци
До коментар #106 от "к.опейци,":Никой никъде не е влязла през 2007. Вкараха те с лъжи без да си готов и сега си два пъти по беден. Това са фактите.
20:09 30.08.2026
110 Полза от лъжи нямаш
До коментар #108 от "Ами не си събрахте подписите,":Само изглеждаш глупаво и жалко!
20:10 30.08.2026
111 БЕ ТЕ СИ ТОТААЛ НЕГРАМОТЕН
До коментар #14 от "Aлфа Bълкът":РАЗЛИЧАВАШ ЛИ ГРЕНЛАДИЯ ОТ ИСЛАНДИЯ........КАКЪВ ДОНИ......
..
Коментиран от #114
20:11 30.08.2026
112 Не позна
До коментар #107 от "Стига лъга":Провериха ви и бройката не излезе.
Имаше цели страници с един и същ почерк.
Като приемате при вас хора с три виШи, какво очаквате.
Ние например сигнализирахме в МВР, че сме били подписвани, без да знаем.
Коментиран от #115, #118, #121, #125
20:11 30.08.2026
113 Aлфа Bълкът
До коментар #94 от "123":Изкапаха защото си неконкурентно способен и всеки си гледа само неговата градина. Знаете се събирате само да протестирате и да искате пари, ама не може да се съберете и да на направите кооперация, пък да не говорим за дружество.
Коментиран от #117
20:12 30.08.2026
114 Aлфа Bълкът
До коментар #111 от "БЕ ТЕ СИ ТОТААЛ НЕГРАМОТЕН":Ти си бил бая объл, още малко ще се затъркаляш.
Коментиран от #119
20:14 30.08.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Ето Защо
А те прекалено далеч разпростират мечти , и западни Балкани и Молдова без да питат и Грузия без референдум и по нататък , и по нататък,..
След това превземането на всяка присъединена територия било доброволно - " Па за това защо те го искат". Е не е съвсем доброволно , но пък могат да направят референдум и да излязат ако поискат. Като британците които също разочароваха лидерите на евро империята.
20:18 30.08.2026
117 И като направиш кооперация
До коментар #113 от "Aлфа Bълкът":как ще ти помогне срещу субсидираната продукция?
Коментиран от #120
20:20 30.08.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Верно ли
До коментар #120 от "Aлфа Вълкът":Е затова българската продукция не стига в европейският пазар.
20:26 30.08.2026
123 Извинете
20:36 30.08.2026
124 Huyза некадърния
20:42 30.08.2026
125 Стига лъга
До коментар #112 от "Не позна":Изглеждаш и глупаво и жалко. Да не говорим, че тролея е отпадък.
Засегнах тролея ли? 😄Все забравям, че сте поле на тролеи и лъжи и ги браните със зъби и нокти! 😄
20:43 30.08.2026