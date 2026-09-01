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Спортът по ТВ във вторник (1 септември)

Спортът по ТВ във вторник (1 септември)

1 Септември, 2026 06:23 322 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (1 септември) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

15.45 Колоездене: Обиколка на Испания, десети етап, мъже Евроспорт 1

17.30 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 2

18.45 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

19.00 Парма – Кремонезе МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, Европейско първенство, жени МАХ Спорт 2

20.00 Хебър – Фратрия Диема спорт

21.00 Ал Хилал – Ал Ахли МАХ Спорт 1

21.45 Хамбург – Борусия (Д) Диема спорт 3

22.00 Торино – Монца МАХ Спорт 3

22.00 Стоук – Норич Диема спорт 2


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