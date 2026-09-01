Спортът по ТВ във вторник (1 септември)

15.45 Колоездене: Обиколка на Испания, десети етап, мъже Евроспорт 1
17.30 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 2
18.45 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
19.00 Парма – Кремонезе МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, Европейско първенство, жени МАХ Спорт 2
20.00 Хебър – Фратрия Диема спорт
21.00 Ал Хилал – Ал Ахли МАХ Спорт 1
21.45 Хамбург – Борусия (Д) Диема спорт 3
22.00 Торино – Монца МАХ Спорт 3
22.00 Стоук – Норич Диема спорт 2
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