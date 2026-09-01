Барса с нова победа в голово шоу

Барселона записа трета поредна победа от началото на сезона. Този път каталунците победиха Райо Валекано с 5:2 на "Камп Ноу". Те показаха отлична игра в атака, което доведе до пет попадения, но и някои колебания в защита, което позволи на Серхио Камейо да се разпише на два пъти. На трибуните беше очакваното ново попълнение на каталунците Габриел Жезус.

Камейо откри резултата в 12-ата минута. Тимът на Ханзи Флик стигна до пълен обрат в рамките на две минути след попадения на Рафиния и Ламин Ямал. В края на първата част гол на Жул Кунде бе отменен поради засада. След почивката автогол на Флориан Лежюн направи резултата 3:1. Камейо върна гостите в мача в 59-ата минута, но след подаване на Антъни Гордън Рафиня с втория си гол в мача отказа Райо. Бразилецът вече има пет попадения в рамките на три мача за този сезон. Гордън пък записа трета асистенция за тази кампания. В самия край на двубоя и Ямал се разписа за втори път.

Барса стартира добре и бързо започна да създава опасни ситуации пред вратата на съперника. Домакините владееха топката в големи периоди, но в 12-ата минута бяха изненадани от една бърза атака на гостите. Защитата не се справи добре и особено Кунде, през чиято зона мина нападението. Атаката завърши с подаване на Алваро Гарсия и завършващ удар на Камейо.

Тимът на Флик веднага вдигна темпото и започна да застрашава вратата на Райо по-сериозно. Рафиня пропусна една прекрасна възможност, като ударът му бе отразен от Карденас. Защитата на гостите с мъка се справи с два ъглови удара. Великолепен пробив на Антъни Гордън завърши с неточен удар на Ямал. Този натиск доведе до попадения и каталунците стигнаха до пълен обрат в рамките на две минути. Прекрасна комбинация разсече защитата на гостите. Еспарт намери Рафиня, който финтира и прати топката в мрежата. Малко след подновяването на играта Ямал се разписа с великолепен удар от границата на наказателното поле.

След бързия обрат Барселона продължи да доминира и да търси трети гол. Ямал на няколко пъти направи успешни пробиви отдясно, но те не доведоха до точни удари. При една от тези ситуации той спечели фал, след който Педри получи топката на отлична позиция, но я прати над вратата. Нисък удар на Гордън пък не затрудни особено вратаря. В самия край на първото полувреме английският национал отправи но изстрел. Ударът не бе особено силен, но Карденас не се справи по възможно най-добрия начин. Вратарят изби на пътя на Кунде, който прати топката в мрежата. След известно закъснение попадението бе отменено поради засада на французина.

През второто полувреме предимството на каталунците продължи да е голямо и те стигнаха до нов гол в 51-ата минута. Домакините спечелиха топката в полето на съперника. Това доведе до отлична комбинация, след която Гордън получи топката в наказателното поле. Той опита да намери свой съотборник, а Лежюн пресече топката, но я прати в собствената си мрежа.

Изглеждаше, че отборът на Ханзи Флик има пълен контрол, но нещата се промениха след двойна смяна, която извърши треньора на гостите. След ъглов удар защитата на Барса изпусна Камейо и той отбеляза втория си гол в мача. Това вдъхнови Райо и последваха няколко атаки към вратата на домакините. При една от тях Камейо не бе далеч от хеттрик и изравняване, но ударът му бе отразен от Жоан Гарсия.

Родри влезе в игра в 64-ата минута на мястото на Бернал, а Фермин замени Олмо. Атаките на домакините продължиха да създават положения. В 71-ата минута великолепно подаване на Кунде намери Гордън по лявото крило. Бившият играч на Нюкасъл навлезе в наказателното поле и с пета пусна към Рафиня, а капитанът на Барса направи резултата 4:2.

Каталунците можеха да увеличат аванса си в 80-ата минута. Тогава бърза атака изведе влезлият малко преди това Адейеми на прекрасна позиция. Той стреля в обсега на Карденас и вратарят успя да отрази. Пред другата врата резервата Ранди Нтека също направи сериозен пропуск, след като бе на отлична позиция, но насочи топката в близост до вратаря, който спаси. В края Ямал също стигна до втори гол след хубав нисък удар. Остана време вратарят на Барса да направи добро спасяване след изстрел на резервата Алемао.