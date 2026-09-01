Арест за обвинен в производство на метамфетамин край Трявна

Обвиняем за производство и разпространение на метамфетамин, който беше задържан в нарколаборатория край Трявна, остава за постоянно в ареста, реши Окръжният съд в Габрово, уточни БНР.

Принудителната мярка беше взета по искане на Прокуратурата. Нарколаборатията за синтетични наркотици в тревненското село Кашенци беше разкрита миналата седмица при специализирана полицейска операция.

В частния имот е открит 120 г метамфетамин, лабораторно оборудване, различни видове прекурсори и отпадъчни материали от процеса на производство на синтетична дрога. На място полицията установява трима души – двама мъже и жена, а в процес на производство е заловен един тях, на 39 години.

Повдигнато му е обвинение за производство и държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества, при условията на опасен рецидив. По искане на Окръжната прокуратура в Габрово, съдът определи мярка за неотклонение “задържане под стража“ за обвинения мъж. Разследването на случая продължава.