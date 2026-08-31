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Важна среща в Бишкек! Владимир Путин разговаря с китайския си колега Си Цзинпин в рамките на срещата на върха на ШОС

Важна среща в Бишкек! Владимир Путин разговаря с китайския си колега Си Цзинпин в рамките на срещата на върха на ШОС

31 Август, 2026 16:44 1 049 104

  • русия-
  • китай-
  • си дзинпин-
  • владимир путин

Това е втората среща между лидерите на двете страни за тази година, през май руският президент се отправи на официално двудневно посещение в Китай

Важна среща в Бишкек! Владимир Путин разговаря с китайския си колега Си Цзинпин в рамките на срещата на върха на ШОС - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин се срещна днес с китайския си колега Си Цзинпин в рамките на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в столицата на Киргизстан Бишкек, предадоха ТАСС и Синхуа, цитирани от БТА.

От руска страна в срещата на високо равнище участваха министъра на външните работи Сергей Лавров, вицепремиера Алексей Оверчук, заместник-ръководителя на президентската администрация Максим Орешкин, прессекретаря на президента Дмитрий Песков, президентският съветник Юрий Ушаков, министърът на икономическото развитие Максим Решетников, министърът на енергетиката Сергей Цивилев, специалният представител на президента по въпросите за инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужбина и председател на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, както и Алексей Лихачов, директорът на руската корпорация за ядрена енергия "Росатом".

Това е втората среща между лидерите на двете страни за тази година. През май руският президент се отправи на официално двудневно посещение в Китай.


Киргизстан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин свали белите ръкавици

    9 8 Отговор
    СЪОБЩЕНИЯ от 14. 08. 2026 година
    Великобритания, Германия, Холандия и Италия съветват да се въздържат от пътувания до Украйна от края на август, предупреждавайки за сурова зима с потенциал за продължителни периоди без електричество, вода и отопление.
    Британското МВнР по въпросите на Британската общност предупреждава срещу отмяната на застраховката за пътуване за тези, които пътуват до райони с висок риск, противно на препоръките му.
    „Руските атаки срещу електропреносната мрежа могат да доведат до непланирани прекъсвания на електрозахранването или аварийни спирания без предварително уведомление. В някои райони може да се наложат планирани прекъсвания на електрозахранването. Прекъсванията на електрозахранването могат да засегнат и централното отопление и водоснабдяването. Моля, имайте предвид, че температурите могат да паднат под -20°C в разгара на зимата“, заяви британското външно министерство.
    Италианското МВнР предупреди за засилена заплаха от руски въздушни удари срещу Украйна, които се извършват в цялата страна. На италианските граждани е „категорично препоръчано да не пътуват до Украйна по каквато и да е причина“.
    МВнР на Холандия обяви цялата територия на Украйна в червената опасна зона.
    „При никакви обстоятелства не ходете там. Твърде е опасно. Холандското посолство няма да може да ви помогне, ако изпаднете в беда. Вие сте в Украйна? Напуснете страната, ако е безопасно да го направите“, се казва в раздела с препоръките.
    Герм

    Коментиран от #3, #12, #15, #34

    16:46 31.08.2026

  • 2 Цвете

    8 9 Отговор
    А С КИМ ЧЕН....,КОГА? НАЛИ Е ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН.🤔

    Коментиран от #5, #18

    16:46 31.08.2026

  • 3 Путин свали белите ръкавици

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Путин свали белите ръкавици":

    Германското МВнР актуализира предупреждението си в навечерието на Деня на независимостта, предупреждавайки, че Русия може да засили въздушните удари. Съветът остава в сила и пътуването до Украйна не се препоръчва.
    През уикенда САЩ предупредиха за засилена заплаха от вълнения в Украйна.

    Коментиран от #7, #16, #77

    16:47 31.08.2026

  • 4 Путин

    7 6 Отговор
    на три места едновременно!

    16:48 31.08.2026

  • 5 Когато

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Цвете":

    трябва. Всички цветя- станат хербарий.

    16:48 31.08.2026

  • 6 Снимката говори много,

    10 12 Отговор
    на 2м. един от друг, и двамата с кисели физиономии.

    Коментиран от #35

    16:49 31.08.2026

  • 7 И белье

    6 8 Отговор

    До коментар #3 от "Путин свали белите ръкавици":

    трусъй !

    Коментиран от #13

    16:49 31.08.2026

  • 8 мдааааа

    9 11 Отговор
    Явно , усилено учи китайски ...

    16:49 31.08.2026

  • 9 Запознат

    6 10 Отговор
    Ша му Духа.

    Коментиран от #53

    16:49 31.08.2026

  • 10 Изненадан!

    14 8 Отговор
    Как хфатки.bg допуска такива некоректни новини, вместо да даде законната дума на хероя Зеленски! Ей, защо се продадохте на Путин?

    16:49 31.08.2026

  • 11 Комундел Комунделов

    8 14 Отговор
    "Руски военен подпали ракетоносеца Серпухов и премина на страната на Украйна"
    Браво на човека! Достоен и умен човек!

    16:50 31.08.2026

  • 12 Руската пропаганда

    9 12 Отговор

    До коментар #1 от "Путин свали белите ръкавици":

    Има за цел само глупаците.

    16:50 31.08.2026

  • 13 Глюпости ,

    7 9 Отговор

    До коментар #7 от "И белье":

    Белые трусы , стали - коричневы ..

    16:51 31.08.2026

  • 14 45734745745

    9 10 Отговор
    ужасно тежко и мъчно е когато никой не иска да се види с теб ! Освен колегата Си ! (оня Си , на Китай )

    Коментиран от #25

    16:52 31.08.2026

  • 15 Мдаа

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Путин свали белите ръкавици":

    Наистина има такова съобщение. Тук в САЩ. Но в бълг. медии не се споменава. Нека, който иска да я посещава. Цари цензура .

    16:52 31.08.2026

  • 16 Платье белое

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Путин свали белите ръкавици":

    кальцо на руку нежнаю,на голову хату....

    Коментиран от #47

    16:53 31.08.2026

  • 17 В превод от путински:

    10 13 Отговор
    Другите свършиха. Сега обикалям като гламав дапрося горива от Индия и Беларус, оръжия назаем от КНДР и шампоани, гащи и стоки за бита от Китай.
    Изпросил съм за всеки руснак по въдица: да си ловят риба в името на самозадоволяването. На домакинствата де.

    16:53 31.08.2026

  • 18 Зеленски е строг, но справедлив!

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "Цвете":

    А С КИМ ЧЕН....,КОГА? Мчи, то бойците на Ким Чен Ун вече са в Русия, на границите на Украйна. Ма ти жълтоважанико у.б.ит не схващаш, СДС и риформата умре тотално. Вади чичка старата червена книжка и на Моста на Дружбата!

    16:53 31.08.2026

  • 19 И защо е важна

    7 6 Отговор
    Търсят бензин!

    16:55 31.08.2026

  • 20 Мдаа

    9 9 Отговор
    Ленин, Сталин, Путин и други боклуци.

    16:55 31.08.2026

  • 21 Фламинго

    6 7 Отговор
    долитата ли до Бишкек!

    16:55 31.08.2026

  • 22 Гледам всички

    12 4 Отговор
    русофоби знаят руски език... Украинци? Или "демократи" завършили в Русия?

    Коментиран от #24, #36, #39, #42

    16:56 31.08.2026

  • 23 Набиват му канчето

    5 6 Отговор
    якооо..

    16:57 31.08.2026

  • 24 Панимаеш

    5 3 Отговор

    До коментар #22 от "Гледам всички":

    таварищ ?

    16:57 31.08.2026

  • 25 Китайците казаха,

    6 6 Отговор

    До коментар #14 от "45734745745":

    че не бързат със "Силата на Сибир2". Искат РФ да го изгради сама и да им продава газта по силно субсидираните си цени на вътрешния си пазар. Предложение на което няма как да откажеш (щом си я докарал до там).

    16:58 31.08.2026

  • 26 След посещението на Ратклиф

    7 6 Отговор
    Песков премина на общи приказки пред журналистите, Соловьов крещя близо два часа в блога си защо ПВО не го пазело, руският Волен Сидеров от партия "Родина" призова за ядрена война, един от генералите изчезна в неизвестна посока, а Путин отмени всички срещи и събития и хукна при Лукашенко да проси гориво.
    Какво става?

    Коментиран от #31

    16:58 31.08.2026

  • 27 Руските пенсии

    7 6 Отговор
    събудиха ли се?

    16:59 31.08.2026

  • 28 Али

    7 4 Отговор
    Привет на всички копеи, науят ми трофеи. Бъдете живи-здави и винаги мъзгави.

    16:59 31.08.2026

  • 29 Мишел

    8 5 Отговор
    Съюзът на трите ядрени сили Китай, Русия и Северна Корея е единсвената глобална сила в съвременния свят.

    Коментиран от #32

    16:59 31.08.2026

  • 30 Цвете

    6 5 Отговор
    А С КИМ ЧЕН....,КОГА? НАЛИ Е ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН.🤔

    17:00 31.08.2026

  • 31 Единия при Лукашенко

    4 5 Отговор

    До коментар #26 от "След посещението на Ратклиф":

    другия в Бишкек,третия кара Волга с един пръст!

    17:00 31.08.2026

  • 32 Амфетамините

    3 5 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    не прощават!

    17:01 31.08.2026

  • 33 Чети бе чичка от жълтопаважа

    8 5 Отговор
    Китайските комунисти са 1,412 милиарда, Индия 1,476 милиарда и т.н. Общото население на страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) възлиза на около 3,45 милиарда души. Това огромно число представлява приблизително 42% от общото население на Земята, което прави ШОС най-голямата регионална организация в света. Дори хватки.бг не смее да фалшифицира данните.

    Коментиран от #46

    17:01 31.08.2026

  • 34 Мишел а

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Путин свали белите ръкавици":

    Съюзът на трите ядрени сили Китай, Русия и Северна Корея е единствената глобална сила в съвременния свят. Няма кой да излезе срещу нея.

    Коментиран от #40, #55, #58, #67

    17:02 31.08.2026

  • 35 Атина Палада

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Снимката говори много,":

    Само Брюкселци се гушат и цАливат..:)))

    Коментиран от #62

    17:02 31.08.2026

  • 36 Просто са

    6 7 Отговор

    До коментар #22 от "Гледам всички":

    грамотни хората. Не са като путинофилите които пък знаят западни езици защото живеят с загниващите джендърски страни на ЕС и САЩ, а възхваляват любимия вожд.

    17:03 31.08.2026

  • 37 Познайте истинския Путин

    5 6 Отговор
    Кара Волга,в Бишкек,или с Лукашенко?

    17:03 31.08.2026

  • 38 венсеремос

    8 5 Отговор
    С Вл. л. Путин всички страни искат засе видят.Имат нужда от газ, петрол нефт, храна-пшеница, .Санкциите не работят.Си, Ким, Тромпетахдиха на крака при Путин.Си и Ким са приятели с Путин.Тромпета ,се изложи в срещата в Анкоридж-Путин му се подигра, и му каза ,че от Тромпета нищо не зависи за Фашистка Бандеровска Окраина.Окраина ще бъде ликвидирана ,тази зима-глад, студ, няма храна, вода ток -ще мрат бандерите като кучета.Зелената еуглена , наркоман ще бъде ликвидиран, заедно с бандерите окраинци.

    17:04 31.08.2026

  • 39 мдааааа

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "Гледам всички":

    Така си е ... Учили в погрешна гимназия , с преподаване на руzzкий , работали в Сесере и им знаем всички спатии .. Но при бай Тодар немаше лабаво ..

    17:04 31.08.2026

  • 40 Мишел Я

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел а":

    Радваш ли се ?

    17:06 31.08.2026

  • 41 ЩЕ ОБСЪЖДАТ

    1 8 Отговор
    ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ДОМБАС
    ЗАСЕЛВАНЕТО НА НЯКОЛКО МИЛИОНА КИТАЙЦИ ПО ГРАНИЦАТА С УКРАЙНА КАКТО И ОВЪЗМЕЗДЯВАНЕТО ИМ С НЕДВИЖИМОСТ ЖИЛИЩА И ЗЕМЯ БИВША СОБСТВЕННОСТ НА ПОДРЪЖНИЦИ НА УКРАИНСКИЯТ РЕЖИМ
    КАКТО И АНГАЖИМЕНТА ИМ ДА СИ ПАЗЯТ
    ПРИДОБИВКИТЕ
    СТАРАТА СХЕМА С КАЗАЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА РУСКАТА ИМПЕРИЯ

    Коментиран от #45, #48, #57

    17:07 31.08.2026

  • 42 Много ясно

    6 3 Отговор

    До коментар #22 от "Гледам всички":

    Всички, които сме учили в Русия, не я обичаме, точно защото сме я опознали добре и сме отвратени.
    Добре, че са руските музеи и руската култура.

    Коментиран от #72

    17:07 31.08.2026

  • 43 Всички са

    5 0 Отговор
    от бишкек нагоре!

    17:08 31.08.2026

  • 44 Положението е зле :)

    6 5 Отговор
    Първата среща беше трагична. Сега Путин пак ще се прибере с подвита опашка :)

    17:09 31.08.2026

  • 45 Донбас бе

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "ЩЕ ОБСЪЖДАТ":

    домбас!

    17:09 31.08.2026

  • 46 Абе

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Чети бе чичка от жълтопаважа":

    Даааа така е. Толкова са много, че през един та ти теглят една ЛОпатка Абе не те виждам изобщо....

    17:09 31.08.2026

  • 47 Орк

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Платье белое":

    Хату? Украинскую? Не уродуй язык.

    17:10 31.08.2026

  • 48 Умрели китайците да

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "ЩЕ ОБСЪЖДАТ":

    живеят в блато и радиация. Я бегай!
    И спри да крещиш на форумците.
    Никой не е длъжен да ти търпи изтърваните нерви.

    Коментиран от #64

    17:10 31.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 az СВО Победа 81

    2 5 Отговор
    Това е първият от трите големи форума тази есен.

    Другите два са:


    1. Срещата на АТЕС през ноември в КНР

    2. Срещата на Г-20 през декември в САЩ

    На трите форума ще се договаря бъдещия Нов световен ред след смъртта на западния глобализъм!

    Коментиран от #87

    17:10 31.08.2026

  • 51 Клоуна пусин 🤡💩

    6 1 Отговор
    Що толкова угрижено жужето, ще речеш че е седнал на бастун, докато има Zanek.

    17:10 31.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Запознат":

    Ти, така ли правиш на мъжа си третополов?!!

    17:11 31.08.2026

  • 54 Спецов

    2 5 Отговор
    Могъщите се събират и организират, докато дребосъците от ЕС джавкат ли джавкат

    17:11 31.08.2026

  • 55 Хихи! Готин виц!

    7 2 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел а":

    Имайки предвид, че на Китай войната на Путин му е през оная работа. Той си гледа бизнеса и руските роби.

    17:12 31.08.2026

  • 56 бай Пешо

    1 5 Отговор
    А бай чичо , макарона , урсулето и другите демократи не са ли поканени ! Ау какъв пропуск .

    17:12 31.08.2026

  • 57 В ТАЯ ВРЪЗКА

    3 6 Отговор

    До коментар #41 от "ЩЕ ОБСЪЖДАТ":

    МЕСТНИТЕ УКРАИНСКИ ПАТРИОТИ ПОДСКОЧИХА КАТО УЖИЛЕНИ
    ЗА 3 МИНУТИ ТРИ МИНУСА
    АБЕ СПОКО БЕ ЗЕЛЕНСКИ ША ВИ РАЗДАДЕ КАРТОФЕНИ НИВИ ОКЛО ЛВОВ
    А ШОЛЦ ША ПРАТИ ФУРГОНИ

    17:12 31.08.2026

  • 58 Няма такъв съюз и не може да има.

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел а":

    Китай е могъщият, богат и умен господар. Северна Корея и Русия са бедните и подчинени роби на Китай. :)

    Коментиран от #96

    17:13 31.08.2026

  • 59 русия е васал на Китай

    6 2 Отговор
    Си е определил следващите територии, с размери на цяла Украйна, които трябва да му се предадат за няколко века безвъзмездно ползване, заедно с крепостните селяни населени по тях.

    Коментиран от #66, #73

    17:13 31.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 И Си ли

    1 0 Отговор
    е бил бакшиш?

    17:13 31.08.2026

  • 62 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 63 Рим Берлин Токио

    3 3 Отговор
    Населението на повече от половината планета взимат ришения за съдбата и.
    А нашите евроатлантици ще се накъкат с коментари ,а нямат и най малка представа какво ги очаква.

    17:13 31.08.2026

  • 64 АМ ЧИ ЩО ТЪРПИШ

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "Умрели китайците да":

    КЛОН
    СЕЗАЛ
    И ГОТОВО

    17:14 31.08.2026

  • 65 да питам

    5 2 Отговор
    верно ли Пуся се качва на столче за снимките със Си, иначе му е до кръста ?

    Коментиран от #68, #75

    17:14 31.08.2026

  • 66 ха ха ха...

    3 3 Отговор

    До коментар #59 от "русия е васал на Китай":

    Много ти е крива опорната точка .
    Пък и да решат , руснаците ще населят цял Сибир с китайци , ама за атлантиците един по среден .

    17:14 31.08.2026

  • 67 Така ще да е

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел а":

    Всички в оремага са съгласни с това след 4-тата ракия.
    Наздраве!

    Коментиран от #100

    17:15 31.08.2026

  • 68 жик так

    2 3 Отговор

    До коментар #65 от "да питам":

    Ти като му се качваш на дедовия да не си умрял ?

    17:15 31.08.2026

  • 69 Рускта делегация

    3 2 Отговор
    какви пари (валута) харчи в Бишкек?

    17:15 31.08.2026

  • 70 Пуся помъкнал

    6 3 Отговор
    цялото Политбюро да се моли за нещо на Си!

    Ако не са Китай, Иран и Северна Корея, Пуся отдава да е сгънал!

    Коментиран от #74

    17:16 31.08.2026

  • 71 Касандра

    2 4 Отговор
    Догодина така ще си чурулика и с Льо Пен и Алис Вайдел, а у нас се очакват масови психози - клиниките да започнат подготовка отсега, а не по стар български обичай да ги "изненада първия сняг:)

    Коментиран от #78

    17:16 31.08.2026

  • 72 Атина Палада

    3 4 Отговор

    До коментар #42 от "Много ясно":

    Ок..Учили сте в Москва с връзки..Но след като сте я опознали по време на обучението си ,върнали вече в България защо продължихте да я обичате до 89-та година? И изведнъж,след 89-та заобичате американците ..Айде не ни разказвай хуморески:)

    17:16 31.08.2026

  • 73 ВЕЧЕ ОБЯСНИХ

    2 3 Отговор

    До коментар #59 от "русия е васал на Китай":

    ТЕРИТОРИЯТА Е НЕ САМО С РАЗМЕРИТЕ НА УКРАЙНА
    ТЯ Е В УКРАЙНА
    АЙДЕ ОЩЕ ЕДНА РЕПУБЛИКА В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НЕ Е КОЙ ЗНАЕ КВО

    17:16 31.08.2026

  • 74 жик так

    2 3 Отговор

    До коментар #70 от "Пуся помъкнал":

    Ти на всичките ли ще пуснеш гювеч ?

    17:17 31.08.2026

  • 75 Така е

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "да питам":

    Както се е спаружил в тоя бункер, прав прави cBиPkИ на Си.

    Коментиран от #79

    17:17 31.08.2026

  • 76 Дара

    2 2 Отговор
    Защо не отразявате жестокото убйство на 25 г. украинец в софия, отрязъл главата на българка
    Що за морал имате, уважаеми журналисти .
    Нали сте очите и ушите на народа...

    17:19 31.08.2026

  • 77 Евгений Онанегин

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Путин свали белите ръкавици":

    Свали ги за да ги смени. Няма с едни и същи да бърка в ауспусите на Медведев, Лавров, сега и Башар, а последният е и Доктор. Няма да се излага я.

    17:19 31.08.2026

  • 78 да питам

    5 2 Отговор

    До коментар #71 от "Касандра":

    Алис Вайдел какво е мъж или жена, защото се омъжила за жена ?

    Коментиран от #81

    17:19 31.08.2026

  • 79 разбираме те

    1 2 Отговор

    До коментар #75 от "Така е":

    Ама ти си по свирките.

    17:19 31.08.2026

  • 80 Темата е

    4 2 Отговор
    Бензин нет,денги нет!

    Коментиран от #82, #84

    17:20 31.08.2026

  • 81 Само питам

    1 3 Отговор

    До коментар #78 от "да питам":

    Кво ти пука ?

    Коментиран от #94

    17:20 31.08.2026

  • 82 где това

    2 4 Отговор

    До коментар #80 от "Темата е":

    украйна ?

    17:20 31.08.2026

  • 83 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    4 2 Отговор
    Китай, Северна Корея, руслямския KEHf не могат да помръднат славните украинци !

    Коментиран от #85

    17:20 31.08.2026

  • 84 читател

    2 2 Отговор

    До коментар #80 от "Темата е":

    А ти зареждаш ли нафта по 4.00 Лева ?

    17:21 31.08.2026

  • 85 а стига бе

    2 3 Отговор

    До коментар #83 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Стига кряка, а мажи тръбата и кушай негърското одобрение.

    17:22 31.08.2026

  • 86 Защо ще говорят за несъществуващи обекти

    3 1 Отговор
    като Росатом?

    17:22 31.08.2026

  • 87 Aa майкуууу

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "az СВО Победа 81":

    😂😂😂😂😂😂😂😂

    17:23 31.08.2026

  • 88 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    4 3 Отговор
    Моли китаеца за гориво

    17:23 31.08.2026

  • 89 Уставът на ШОС изключва нападение над

    2 2 Отговор
    чужди държави. Трябва да изключат Русия значи.
    Една от особеностите на ШОС е, че по статут тя не е нито военен блок (като НАТО), нито открито редовно съвещание по сигурността, като АРФ АСЕАН, заемайки междинно положение.
    Главните задачи за организацията са укрепването на стабилността и сигурността на територията на страните членки и борбата с тероризма, сепаратизма, екстремизма, наркотрафика, също развитието на икономическото сътрудничество, енергийното партньорство, както и научното, и културно взаимодействие.

    17:24 31.08.2026

  • 90 всъщност

    2 3 Отговор
    младият укро-нацист е отрязал главата на японка (гаджето му), а не на българка, ако това изобщо има значение...

    Коментиран от #95

    17:24 31.08.2026

  • 91 Дон Корлеоне

    3 1 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    17:25 31.08.2026

  • 92 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    3 1 Отговор
    Китай почти завладя Далечния изток и Сибир икономически.

    17:25 31.08.2026

  • 93 Щерев

    2 2 Отговор
    Нямат избор освен да са съюзници. Нито Китай има на кой да се облегне, нито Русия. И двете ползват другият за тил. Там отношенията са ясни и няма да се променят за много дълго време. Интересното е такива като Индия как ще го карат и в каква посока.

    Коментиран от #98

    17:25 31.08.2026

  • 94 За да не я бият възрожденците

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "Само питам":

    пред някое кино, ако дойде тук.
    Предпазна мярка.

    17:26 31.08.2026

  • 95 Всъщност понеже си бокук

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "всъщност":

    Няма значение.

    17:26 31.08.2026

  • 96 Мишел

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "Няма такъв съюз и не може да има.":

    Русия с по-голям ядрен арсенал от този на останалия свят, няма господар. Китай е наясно и го казва,, че без Русия е беззащитен срещу САЩ.

    Коментиран от #103

    17:26 31.08.2026

  • 97 Само питам

    1 0 Отговор
    А бе а къде е оранжевата перука,нали е у секо гръне мерудия,или па онова с мръсната тениска зеленикакво жуженце просяк,що ги нема при големите

    17:26 31.08.2026

  • 98 Не позна

    0 1 Отговор

    До коментар #93 от "Щерев":

    Русия е роб на Китай. Съвсем буквално.

    Коментиран от #102

    17:27 31.08.2026

  • 99 Шос

    0 0 Отговор
    А Брикс рублата кога?

    17:27 31.08.2026

  • 100 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Така ще да е":

    Имай търпение и гледай какво ще става!

    17:28 31.08.2026

  • 101 Големите се срещат

    1 0 Отговор
    Зелю проси от урсулите :)
    Бюджета свърши .

    17:28 31.08.2026

  • 102 Щерев

    1 1 Отговор

    До коментар #98 от "Не позна":

    Кака Галка ли ти го каза или Звездите ти го говорят ?!

    17:29 31.08.2026

  • 103 Ми Нети

    0 1 Отговор

    До коментар #96 от "Мишел":

    Официално РФ стана суровинен приадатък на Китай.Руски роби.

    17:29 31.08.2026

  • 104 читател

    1 0 Отговор
    То и украина и Зелю не ни интересуват, ма постоянно слушаме за тях :)

    17:29 31.08.2026