Важна среща в Бишкек! Владимир Путин разговаря с китайския си колега Си Цзинпин в рамките на срещата на върха на ШОС

Руският президент Владимир Путин се срещна днес с китайския си колега Си Цзинпин в рамките на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в столицата на Киргизстан Бишкек, предадоха ТАСС и Синхуа, цитирани от БТА.
От руска страна в срещата на високо равнище участваха министъра на външните работи Сергей Лавров, вицепремиера Алексей Оверчук, заместник-ръководителя на президентската администрация Максим Орешкин, прессекретаря на президента Дмитрий Песков, президентският съветник Юрий Ушаков, министърът на икономическото развитие Максим Решетников, министърът на енергетиката Сергей Цивилев, специалният представител на президента по въпросите за инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужбина и председател на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, както и Алексей Лихачов, директорът на руската корпорация за ядрена енергия "Росатом".
Това е втората среща между лидерите на двете страни за тази година. През май руският президент се отправи на официално двудневно посещение в Китай.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин свали белите ръкавици
Великобритания, Германия, Холандия и Италия съветват да се въздържат от пътувания до Украйна от края на август, предупреждавайки за сурова зима с потенциал за продължителни периоди без електричество, вода и отопление.
Британското МВнР по въпросите на Британската общност предупреждава срещу отмяната на застраховката за пътуване за тези, които пътуват до райони с висок риск, противно на препоръките му.
„Руските атаки срещу електропреносната мрежа могат да доведат до непланирани прекъсвания на електрозахранването или аварийни спирания без предварително уведомление. В някои райони може да се наложат планирани прекъсвания на електрозахранването. Прекъсванията на електрозахранването могат да засегнат и централното отопление и водоснабдяването. Моля, имайте предвид, че температурите могат да паднат под -20°C в разгара на зимата“, заяви британското външно министерство.
Италианското МВнР предупреди за засилена заплаха от руски въздушни удари срещу Украйна, които се извършват в цялата страна. На италианските граждани е „категорично препоръчано да не пътуват до Украйна по каквато и да е причина“.
МВнР на Холандия обяви цялата територия на Украйна в червената опасна зона.
„При никакви обстоятелства не ходете там. Твърде е опасно. Холандското посолство няма да може да ви помогне, ако изпаднете в беда. Вие сте в Украйна? Напуснете страната, ако е безопасно да го направите“, се казва в раздела с препоръките.
Герм
Коментиран от #3, #12, #15, #34
16:46 31.08.2026
2 Цвете
Коментиран от #5, #18
16:46 31.08.2026
3 Путин свали белите ръкавици
До коментар #1 от "Путин свали белите ръкавици":Германското МВнР актуализира предупреждението си в навечерието на Деня на независимостта, предупреждавайки, че Русия може да засили въздушните удари. Съветът остава в сила и пътуването до Украйна не се препоръчва.
През уикенда САЩ предупредиха за засилена заплаха от вълнения в Украйна.
Коментиран от #7, #16, #77
16:47 31.08.2026
4 Путин
16:48 31.08.2026
5 Когато
До коментар #2 от "Цвете":трябва. Всички цветя- станат хербарий.
16:48 31.08.2026
6 Снимката говори много,
Коментиран от #35
16:49 31.08.2026
7 И белье
До коментар #3 от "Путин свали белите ръкавици":трусъй !
Коментиран от #13
16:49 31.08.2026
8 мдааааа
16:49 31.08.2026
9 Запознат
Коментиран от #53
16:49 31.08.2026
10 Изненадан!
16:49 31.08.2026
11 Комундел Комунделов
Браво на човека! Достоен и умен човек!
16:50 31.08.2026
12 Руската пропаганда
До коментар #1 от "Путин свали белите ръкавици":Има за цел само глупаците.
16:50 31.08.2026
13 Глюпости ,
До коментар #7 от "И белье":Белые трусы , стали - коричневы ..
16:51 31.08.2026
14 45734745745
Коментиран от #25
16:52 31.08.2026
15 Мдаа
До коментар #1 от "Путин свали белите ръкавици":Наистина има такова съобщение. Тук в САЩ. Но в бълг. медии не се споменава. Нека, който иска да я посещава. Цари цензура .
16:52 31.08.2026
16 Платье белое
До коментар #3 от "Путин свали белите ръкавици":кальцо на руку нежнаю,на голову хату....
Коментиран от #47
16:53 31.08.2026
17 В превод от путински:
Изпросил съм за всеки руснак по въдица: да си ловят риба в името на самозадоволяването. На домакинствата де.
16:53 31.08.2026
18 Зеленски е строг, но справедлив!
До коментар #2 от "Цвете":А С КИМ ЧЕН....,КОГА? Мчи, то бойците на Ким Чен Ун вече са в Русия, на границите на Украйна. Ма ти жълтоважанико у.б.ит не схващаш, СДС и риформата умре тотално. Вади чичка старата червена книжка и на Моста на Дружбата!
16:53 31.08.2026
19 И защо е важна
16:55 31.08.2026
20 Мдаа
16:55 31.08.2026
21 Фламинго
16:55 31.08.2026
22 Гледам всички
Коментиран от #24, #36, #39, #42
16:56 31.08.2026
23 Набиват му канчето
16:57 31.08.2026
24 Панимаеш
До коментар #22 от "Гледам всички":таварищ ?
16:57 31.08.2026
25 Китайците казаха,
До коментар #14 от "45734745745":че не бързат със "Силата на Сибир2". Искат РФ да го изгради сама и да им продава газта по силно субсидираните си цени на вътрешния си пазар. Предложение на което няма как да откажеш (щом си я докарал до там).
16:58 31.08.2026
26 След посещението на Ратклиф
Какво става?
Коментиран от #31
16:58 31.08.2026
27 Руските пенсии
16:59 31.08.2026
28 Али
16:59 31.08.2026
29 Мишел
Коментиран от #32
16:59 31.08.2026
30 Цвете
17:00 31.08.2026
31 Единия при Лукашенко
До коментар #26 от "След посещението на Ратклиф":другия в Бишкек,третия кара Волга с един пръст!
17:00 31.08.2026
32 Амфетамините
До коментар #29 от "Мишел":не прощават!
17:01 31.08.2026
33 Чети бе чичка от жълтопаважа
Коментиран от #46
17:01 31.08.2026
34 Мишел а
До коментар #1 от "Путин свали белите ръкавици":Съюзът на трите ядрени сили Китай, Русия и Северна Корея е единствената глобална сила в съвременния свят. Няма кой да излезе срещу нея.
Коментиран от #40, #55, #58, #67
17:02 31.08.2026
35 Атина Палада
До коментар #6 от "Снимката говори много,":Само Брюкселци се гушат и цАливат..:)))
Коментиран от #62
17:02 31.08.2026
36 Просто са
До коментар #22 от "Гледам всички":грамотни хората. Не са като путинофилите които пък знаят западни езици защото живеят с загниващите джендърски страни на ЕС и САЩ, а възхваляват любимия вожд.
17:03 31.08.2026
37 Познайте истинския Путин
17:03 31.08.2026
38 венсеремос
17:04 31.08.2026
39 мдааааа
До коментар #22 от "Гледам всички":Така си е ... Учили в погрешна гимназия , с преподаване на руzzкий , работали в Сесере и им знаем всички спатии .. Но при бай Тодар немаше лабаво ..
17:04 31.08.2026
40 Мишел Я
До коментар #34 от "Мишел а":Радваш ли се ?
17:06 31.08.2026
41 ЩЕ ОБСЪЖДАТ
ЗАСЕЛВАНЕТО НА НЯКОЛКО МИЛИОНА КИТАЙЦИ ПО ГРАНИЦАТА С УКРАЙНА КАКТО И ОВЪЗМЕЗДЯВАНЕТО ИМ С НЕДВИЖИМОСТ ЖИЛИЩА И ЗЕМЯ БИВША СОБСТВЕННОСТ НА ПОДРЪЖНИЦИ НА УКРАИНСКИЯТ РЕЖИМ
КАКТО И АНГАЖИМЕНТА ИМ ДА СИ ПАЗЯТ
ПРИДОБИВКИТЕ
СТАРАТА СХЕМА С КАЗАЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА РУСКАТА ИМПЕРИЯ
Коментиран от #45, #48, #57
17:07 31.08.2026
42 Много ясно
До коментар #22 от "Гледам всички":Всички, които сме учили в Русия, не я обичаме, точно защото сме я опознали добре и сме отвратени.
Добре, че са руските музеи и руската култура.
Коментиран от #72
17:07 31.08.2026
43 Всички са
17:08 31.08.2026
44 Положението е зле :)
17:09 31.08.2026
45 Донбас бе
До коментар #41 от "ЩЕ ОБСЪЖДАТ":домбас!
17:09 31.08.2026
46 Абе
До коментар #33 от "Чети бе чичка от жълтопаважа":Даааа така е. Толкова са много, че през един та ти теглят една ЛОпатка Абе не те виждам изобщо....
17:09 31.08.2026
47 Орк
До коментар #16 от "Платье белое":Хату? Украинскую? Не уродуй язык.
17:10 31.08.2026
48 Умрели китайците да
До коментар #41 от "ЩЕ ОБСЪЖДАТ":живеят в блато и радиация. Я бегай!
И спри да крещиш на форумците.
Никой не е длъжен да ти търпи изтърваните нерви.
Коментиран от #64
17:10 31.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 az СВО Победа 81
Другите два са:
1. Срещата на АТЕС през ноември в КНР
2. Срещата на Г-20 през декември в САЩ
На трите форума ще се договаря бъдещия Нов световен ред след смъртта на западния глобализъм!
Коментиран от #87
17:10 31.08.2026
51 Клоуна пусин 🤡💩
17:10 31.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 стоян георгиев
До коментар #9 от "Запознат":Ти, така ли правиш на мъжа си третополов?!!
17:11 31.08.2026
54 Спецов
17:11 31.08.2026
55 Хихи! Готин виц!
До коментар #34 от "Мишел а":Имайки предвид, че на Китай войната на Путин му е през оная работа. Той си гледа бизнеса и руските роби.
17:12 31.08.2026
56 бай Пешо
17:12 31.08.2026
57 В ТАЯ ВРЪЗКА
До коментар #41 от "ЩЕ ОБСЪЖДАТ":МЕСТНИТЕ УКРАИНСКИ ПАТРИОТИ ПОДСКОЧИХА КАТО УЖИЛЕНИ
ЗА 3 МИНУТИ ТРИ МИНУСА
АБЕ СПОКО БЕ ЗЕЛЕНСКИ ША ВИ РАЗДАДЕ КАРТОФЕНИ НИВИ ОКЛО ЛВОВ
А ШОЛЦ ША ПРАТИ ФУРГОНИ
17:12 31.08.2026
58 Няма такъв съюз и не може да има.
До коментар #34 от "Мишел а":Китай е могъщият, богат и умен господар. Северна Корея и Русия са бедните и подчинени роби на Китай. :)
Коментиран от #96
17:13 31.08.2026
59 русия е васал на Китай
Коментиран от #66, #73
17:13 31.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 И Си ли
17:13 31.08.2026
62 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
63 Рим Берлин Токио
А нашите евроатлантици ще се накъкат с коментари ,а нямат и най малка представа какво ги очаква.
17:13 31.08.2026
64 АМ ЧИ ЩО ТЪРПИШ
До коментар #48 от "Умрели китайците да":КЛОН
СЕЗАЛ
И ГОТОВО
17:14 31.08.2026
65 да питам
Коментиран от #68, #75
17:14 31.08.2026
66 ха ха ха...
До коментар #59 от "русия е васал на Китай":Много ти е крива опорната точка .
Пък и да решат , руснаците ще населят цял Сибир с китайци , ама за атлантиците един по среден .
17:14 31.08.2026
67 Така ще да е
До коментар #34 от "Мишел а":Всички в оремага са съгласни с това след 4-тата ракия.
Наздраве!
Коментиран от #100
17:15 31.08.2026
68 жик так
До коментар #65 от "да питам":Ти като му се качваш на дедовия да не си умрял ?
17:15 31.08.2026
69 Рускта делегация
17:15 31.08.2026
70 Пуся помъкнал
Ако не са Китай, Иран и Северна Корея, Пуся отдава да е сгънал!
Коментиран от #74
17:16 31.08.2026
71 Касандра
Коментиран от #78
17:16 31.08.2026
72 Атина Палада
До коментар #42 от "Много ясно":Ок..Учили сте в Москва с връзки..Но след като сте я опознали по време на обучението си ,върнали вече в България защо продължихте да я обичате до 89-та година? И изведнъж,след 89-та заобичате американците ..Айде не ни разказвай хуморески:)
17:16 31.08.2026
73 ВЕЧЕ ОБЯСНИХ
До коментар #59 от "русия е васал на Китай":ТЕРИТОРИЯТА Е НЕ САМО С РАЗМЕРИТЕ НА УКРАЙНА
ТЯ Е В УКРАЙНА
АЙДЕ ОЩЕ ЕДНА РЕПУБЛИКА В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НЕ Е КОЙ ЗНАЕ КВО
17:16 31.08.2026
74 жик так
До коментар #70 от "Пуся помъкнал":Ти на всичките ли ще пуснеш гювеч ?
17:17 31.08.2026
75 Така е
До коментар #65 от "да питам":Както се е спаружил в тоя бункер, прав прави cBиPkИ на Си.
Коментиран от #79
17:17 31.08.2026
76 Дара
Що за морал имате, уважаеми журналисти .
Нали сте очите и ушите на народа...
17:19 31.08.2026
77 Евгений Онанегин
До коментар #3 от "Путин свали белите ръкавици":Свали ги за да ги смени. Няма с едни и същи да бърка в ауспусите на Медведев, Лавров, сега и Башар, а последният е и Доктор. Няма да се излага я.
17:19 31.08.2026
78 да питам
До коментар #71 от "Касандра":Алис Вайдел какво е мъж или жена, защото се омъжила за жена ?
Коментиран от #81
17:19 31.08.2026
79 разбираме те
До коментар #75 от "Така е":Ама ти си по свирките.
17:19 31.08.2026
80 Темата е
Коментиран от #82, #84
17:20 31.08.2026
81 Само питам
До коментар #78 от "да питам":Кво ти пука ?
Коментиран от #94
17:20 31.08.2026
82 где това
До коментар #80 от "Темата е":украйна ?
17:20 31.08.2026
83 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #85
17:20 31.08.2026
84 читател
До коментар #80 от "Темата е":А ти зареждаш ли нафта по 4.00 Лева ?
17:21 31.08.2026
85 а стига бе
До коментар #83 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Стига кряка, а мажи тръбата и кушай негърското одобрение.
17:22 31.08.2026
86 Защо ще говорят за несъществуващи обекти
17:22 31.08.2026
87 Aa майкуууу
До коментар #50 от "az СВО Победа 81":😂😂😂😂😂😂😂😂
17:23 31.08.2026
88 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ
17:23 31.08.2026
89 Уставът на ШОС изключва нападение над
Една от особеностите на ШОС е, че по статут тя не е нито военен блок (като НАТО), нито открито редовно съвещание по сигурността, като АРФ АСЕАН, заемайки междинно положение.
Главните задачи за организацията са укрепването на стабилността и сигурността на територията на страните членки и борбата с тероризма, сепаратизма, екстремизма, наркотрафика, също развитието на икономическото сътрудничество, енергийното партньорство, както и научното, и културно взаимодействие.
17:24 31.08.2026
90 всъщност
Коментиран от #95
17:24 31.08.2026
91 Дон Корлеоне
17:25 31.08.2026
92 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ
17:25 31.08.2026
93 Щерев
Коментиран от #98
17:25 31.08.2026
94 За да не я бият възрожденците
До коментар #81 от "Само питам":пред някое кино, ако дойде тук.
Предпазна мярка.
17:26 31.08.2026
95 Всъщност понеже си бокук
До коментар #90 от "всъщност":Няма значение.
17:26 31.08.2026
96 Мишел
До коментар #58 от "Няма такъв съюз и не може да има.":Русия с по-голям ядрен арсенал от този на останалия свят, няма господар. Китай е наясно и го казва,, че без Русия е беззащитен срещу САЩ.
Коментиран от #103
17:26 31.08.2026
97 Само питам
17:26 31.08.2026
98 Не позна
До коментар #93 от "Щерев":Русия е роб на Китай. Съвсем буквално.
Коментиран от #102
17:27 31.08.2026
99 Шос
17:27 31.08.2026
100 az СВО Победа 81
До коментар #67 от "Така ще да е":Имай търпение и гледай какво ще става!
17:28 31.08.2026
101 Големите се срещат
Бюджета свърши .
17:28 31.08.2026
102 Щерев
До коментар #98 от "Не позна":Кака Галка ли ти го каза или Звездите ти го говорят ?!
17:29 31.08.2026
103 Ми Нети
До коментар #96 от "Мишел":Официално РФ стана суровинен приадатък на Китай.Руски роби.
17:29 31.08.2026
104 читател
17:29 31.08.2026