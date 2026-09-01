Руските войски нямат с какво да се похвалят, затова Москва отново заплашва с ядрен апокалипсис

Завръщането на Кремъл към темата за евентуалното използване на ядрени оръжия е свързано преди всичко с положението на Русия на фронта, вътрешните проблеми и желанието на Москва да окаже психологически натиск върху Украйна и нейните партньори. Това заяви пред украинската телевизия FREEДОМ политологът и доктор на политическите науки Игор Петренко.

Основният спусък, който отново връща темата за използването на ядрени оръжия на дневен ред, е разочароващата ситуация на Руската федерация в Украйна. Руските войски нямат с какво да се хвалят, заяви Петренко.

Според него затова руските сили продължават да изстрелват балистични ракети и дронове „Шахед“ срещу цивилното население.

Украинският политолог отбеляза, че има проблеми и в самата Русия - от икономическа стагнация до намаляващо благосъстояние.

„Икономиката е в застой, благосъстоянието на населението намалява. Въпреки че Путин не е много загрижен за това, той все пак разбира, че има недоволство. Дори проправителствените социологически центрове регистрират това. Тенденцията е очевидна. Затова руското ръководство трябва да намери начини да създаде определен образ на сила. И, разбира се, любима тема е използването на ядрени оръжия”, каза Петренко.

Друг фактор анализаторът нарече прехвърлянето на войната директно на руска територия. „Войната стигна до територията на Руската федерация. Обстрелите, ударите по рафинерии и други подобни събития имат сериозен психологически ефект“, Петренко.

В същото време, според него, ядрената реторика на Кремъл е насочена не само към вътрешната руска аудитория. Москва се опитва да използва заплахата от ядрена ескалация, за да повлияе на западните партньори на Украйна. Москва се опитва да сплаши страните, които помагат на Киев, с ядрен апокалипсис.

Петренко подчерта, че ядрените заплахи продължават да оказват влияние върху западните правителства, въпреки многократното използване на подобна реторика от страна на Русия.