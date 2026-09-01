Руските войски нямат с какво да се похвалят, затова Москва отново заплашва с ядрен апокалипсис

Завръщането на Кремъл към темата за евентуалното използване на ядрени оръжия е свързано преди всичко с положението на Русия на фронта, вътрешните проблеми и желанието на Москва да окаже психологически натиск върху Украйна и нейните партньори. Това заяви пред украинската телевизия FREEДОМ политологът и доктор на политическите науки Игор Петренко.
Основният спусък, който отново връща темата за използването на ядрени оръжия на дневен ред, е разочароващата ситуация на Руската федерация в Украйна. Руските войски нямат с какво да се хвалят, заяви Петренко.
Според него затова руските сили продължават да изстрелват балистични ракети и дронове „Шахед“ срещу цивилното население.
Украинският политолог отбеляза, че има проблеми и в самата Русия - от икономическа стагнация до намаляващо благосъстояние.
„Икономиката е в застой, благосъстоянието на населението намалява. Въпреки че Путин не е много загрижен за това, той все пак разбира, че има недоволство. Дори проправителствените социологически центрове регистрират това. Тенденцията е очевидна. Затова руското ръководство трябва да намери начини да създаде определен образ на сила. И, разбира се, любима тема е използването на ядрени оръжия”, каза Петренко.
Друг фактор анализаторът нарече прехвърлянето на войната директно на руска територия. „Войната стигна до територията на Руската федерация. Обстрелите, ударите по рафинерии и други подобни събития имат сериозен психологически ефект“, Петренко.
В същото време, според него, ядрената реторика на Кремъл е насочена не само към вътрешната руска аудитория. Москва се опитва да използва заплахата от ядрена ескалация, за да повлияе на западните партньори на Украйна. Москва се опитва да сплаши страните, които помагат на Киев, с ядрен апокалипсис.
Петренко подчерта, че ядрените заплахи продължават да оказват влияние върху западните правителства, въпреки многократното използване на подобна реторика от страна на Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опала
Коментиран от #13
07:04 01.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 хехе
07:06 01.09.2026
4 Фидел
Коментиран от #40, #58, #71
07:06 01.09.2026
5 Антон
Русия плашела с адрен апокалипсис….това се чува и чете единствено от запада. Те са единствените, които постоянно говорят, как Русия щяла да ползва ядрено оръжие.
07:07 01.09.2026
6 Дъня Руси за Пари
Коментиран от #61, #85
07:07 01.09.2026
7 Хххахха
07:07 01.09.2026
8 Един Педофил в Бункер
07:08 01.09.2026
9 Путин
То дугото ще
Го нагласим със AI
07:09 01.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пак ли
07:11 01.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Лавров
Сега за Мир бомбандираме Цивилните
Киев за Три дни е ФАКТ!!
07:13 01.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Те хубаво предупреждават
07:13 01.09.2026
17 Симпатизант
07:14 01.09.2026
18 Бункерна стратегия
07:14 01.09.2026
19 НАПРЕДВА И ТО ЯКО
07:14 01.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Лъжата за Русия е Като Въздухът и Водата
07:14 01.09.2026
22 Уффф
07:15 01.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Най-мразим!
До коментар #2 от "Как няма с какво?????????":Да ми раздават акъл,неграмотни хора ...!
,,... феврОари...срещО ... Згради..."
07:16 01.09.2026
25 А ИСТИНАТА Е
Коментиран от #45
07:16 01.09.2026
26 Не е нужно да си със средно IQ
07:16 01.09.2026
27 Бога ми
Ще станем свидетели на Руският Разпад
Коментиран от #57
07:17 01.09.2026
28 Ами
До коментар #12 от "Бункерният Гном расте на височина":Свети Расти в ръце искаш ли да го погалиш ?
07:17 01.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Др Фройдашки
До коментар #23 от "Доказан Педофил":Не знаех ,но може Зеленски и педофил да е станал ,кой знае какво се върти в наркоманската му глава ?
07:19 01.09.2026
31 А бе как
07:19 01.09.2026
32 Някой
07:20 01.09.2026
33 Лост
07:20 01.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 оня с коня
07:21 01.09.2026
36 Някой
До коментар #2 от "Как няма с какво?????????":Ъъъъ, това ти го казва украинската (ЕСЕС-ката) пропаганда. Реалността е друга - взривени военни заводи, складове, логистични връзки, пристанищна инфраструктура, товарни кораби с оръжие и т.н. Но това няма как да го разбереш от украинските (ЕСЕС-ките) пропагандни канали, незнайно защо наречени медии...
07:21 01.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Хайо
До коментар #4 от "Фидел":А ти какво имаш ? България какво има ? Преди да гледаш Русия ,погледни България .Важно е да плюем ....
07:24 01.09.2026
41 Иван
07:24 01.09.2026
42 Пламен
07:24 01.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ПРАВ СИ...!
До коментар #25 от "А ИСТИНАТА Е":И затова са впрегнали яко Гьобелсовата пропаганда,но освен насмешка,друго не виждам тя да предизвиква...!
07:25 01.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Здрасти
07:27 01.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Мишел
07:30 01.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
07:30 01.09.2026
54 Медводков линията 🤡
07:30 01.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Сесесере2🤢🤮
До коментар #27 от "Бога ми":Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???
Коментиран от #68
07:31 01.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Тя не заплашва! То се обсъжда
Не трябва да се обсъжда възможността за използване на тактическо ядрено оръжие, заяви Алексей Журавлев, депутат от Държавната дума на Руската федерация и лидер на партия „Родина“, съобщиха руски медии.
Той твърди, че трябва да нанесем такъв удар, че Украйна да разбере, че трябва да капитулира.
„Водят се дискусии: можем ли да използваме тактически ядрени оръжия или не? Слушайте, изобщо не трябва да има такива дискусии! Ако е необходимо, ние сме длъжни да ги използваме... Ще трябва да нанесем удар - ще нанесем удар. И това не подлежи на обсъждане “, каза той.
07:32 01.09.2026
60 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА
07:32 01.09.2026
61 Имам руска пенсия 76€
До коментар #6 от "Дъня Руси за Пари":Ако стигат да идвам да ги нося
Коментиран от #80
07:33 01.09.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈
До коментар #58 от "Гюнай":Адашче недей сутрин отрано с рогата .
07:33 01.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Исторически факти
07:35 01.09.2026
67 Хурка много тъпо
07:35 01.09.2026
68 Дако
До коментар #57 от "Сесесере2🤢🤮":Чичо Дони ще превзема ли Иран ? А Куба ? А Гренландия ? А Парагвай...
Коментиран от #78
07:35 01.09.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 оня с коня
До коментар #64 от "Соломон":Лука -Сюлейман, явно глад мори добитъка от зори още .
Коментиран от #88
07:36 01.09.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Дон Корлеоне
07:39 01.09.2026
75 Конституцията на Русия задължава
07:39 01.09.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Хирошима и Нагазаки
07:40 01.09.2026
78 Чоко
До коментар #68 от "Дако":Той взе най големите находища на Венецуела на нефт.Добра сделка за бай Дончо.Куба скоро прегладнелия народ ще Изхвърли комунистите докарали страната до пълна мизерия.
Където се появят комундета, червени терористи и КГБ шни офицери става мизерия и диктатура
Коментиран от #83
07:40 01.09.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 "руска пенсия " ама в Украйна нали ?
До коментар #61 от "Имам руска пенсия 76€":Под 5000 гривни
07:41 01.09.2026
81 Дъра бъра
До коментар #64 от "Соломон":Сулейман пак е предозирал
07:42 01.09.2026
82 ЦСКА Москва
Коментиран от #106
07:43 01.09.2026
83 Хахахахаха
До коментар #78 от "Чоко":Чичко ти Тръмп стана за смях на цял свят, иранците му се подиграват и гъбаркат армията му хахахха, изхаби си ракетите в Иран и сега го тресе страх чичко ти Тръмп, американската армия вече дори не е в топ 10 н силните армии хахах, всеки гъбарка американците хахаах
07:43 01.09.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Ба бааааа
До коментар #6 от "Дъня Руси за Пари":Па все продънен ходиш
07:44 01.09.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Соломон
До коментар #72 от "оня с коня":Али Реза.Пак няма какво да кажеш и само тролиш
07:44 01.09.2026
89 Мухахаха
07:44 01.09.2026
90 Оги
Коментиран от #116
07:45 01.09.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Бай Хой
Коментиран от #95, #97
07:47 01.09.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Слава украина
До коментар #93 от "Бай Хой":Занули ес и нато
07:48 01.09.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Хахахахаха
До коментар #93 от "Бай Хой":Руската икономика се срива, а аз гледам украинските рафтове празни в магазините, ревът е огромен в Украйна и става все по зле с всеки изминал час
07:49 01.09.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
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104 Де бил
07:53 01.09.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Реал Мадрид
До коментар #82 от "ЦСКА Москва":Ха ха колкото ЦЕЦКА от маЦква побеждава в Шампионската лига.Виж в монголоидното първенство може ха ха руZко чорбарче.
07:55 01.09.2026
107 Кочо
07:58 01.09.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Казанлъшкия
Коментиран от #111, #113
08:02 01.09.2026
110 Джадая Степан
08:03 01.09.2026
111 Димон Сладкия Бонбон
До коментар #109 от "Казанлъшкия":Ходи да пита как да пишат следващия транш заискандерени офицери от НАТО,паднали от стола ,или задавили се с овесена каша
08:05 01.09.2026
112 Оня
Коментиран от #114
08:06 01.09.2026
113 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #109 от "Казанлъшкия":То и Путин ходи при....СИ.
08:07 01.09.2026
114 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ
До коментар #112 от "Оня":Без коментар
08:08 01.09.2026
115 Браво, че
08:08 01.09.2026
116 Казанлъшкия
До коментар #90 от "Оги":Какви дупки по улиците в Германия? За другото си донякъде прав . И все пак да ти припомня,че минималната ,брутна,не нетна , заплата в Русия е 250 до 350 евро месечно. Минималната брутна заплата в Германия е около 2300 евро месечно , някъде 8-10 пъти по-висока. Немците колкото и да са зле са в пъти по-добре като стандарт от руснаците. Помощите в Германия са колкото е средната нетна заплата в Русия. По- евтино е , естествено в Русия, ама горе -долу наполовина и то не всичко. Бил съм 3 пъти в Русия , отиди и виж , говори с хората , обедняват и те откакто почина войната , инфлацията е огромна там, срещу немците да вървят не могат да ги стигнат,а немците далеч не са най-богатите в ЕС.
08:08 01.09.2026
117 Путин…
08:09 01.09.2026