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Руските войски нямат с какво да се похвалят, затова Москва отново заплашва с ядрен апокалипсис
  Тема: Украйна

Руските войски нямат с какво да се похвалят, затова Москва отново заплашва с ядрен апокалипсис

1 Септември, 2026 07:03 1 369 117

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • ядрени оръжия-
  • владимир путин-
  • игор петренко

Руската икономика преживява проблеми и благосъстоянието на руснаците намалява - затова Кремъл се опитва да внуши сила чрез споменаване на ядрените оръжия, смята украински политолог

Руските войски нямат с какво да се похвалят, затова Москва отново заплашва с ядрен апокалипсис - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Завръщането на Кремъл към темата за евентуалното използване на ядрени оръжия е свързано преди всичко с положението на Русия на фронта, вътрешните проблеми и желанието на Москва да окаже психологически натиск върху Украйна и нейните партньори. Това заяви пред украинската телевизия FREEДОМ политологът и доктор на политическите науки Игор Петренко.

Основният спусък, който отново връща темата за използването на ядрени оръжия на дневен ред, е разочароващата ситуация на Руската федерация в Украйна. Руските войски нямат с какво да се хвалят, заяви Петренко.

Според него затова руските сили продължават да изстрелват балистични ракети и дронове „Шахед“ срещу цивилното население.

Украинският политолог отбеляза, че има проблеми и в самата Русия - от икономическа стагнация до намаляващо благосъстояние.

„Икономиката е в застой, благосъстоянието на населението намалява. Въпреки че Путин не е много загрижен за това, той все пак разбира, че има недоволство. Дори проправителствените социологически центрове регистрират това. Тенденцията е очевидна. Затова руското ръководство трябва да намери начини да създаде определен образ на сила. И, разбира се, любима тема е използването на ядрени оръжия”, каза Петренко.

Друг фактор анализаторът нарече прехвърлянето на войната директно на руска територия. „Войната стигна до територията на Руската федерация. Обстрелите, ударите по рафинерии и други подобни събития имат сериозен психологически ефект“, Петренко.

В същото време, според него, ядрената реторика на Кремъл е насочена не само към вътрешната руска аудитория. Москва се опитва да използва заплахата от ядрена ескалация, за да повлияе на западните партньори на Украйна. Москва се опитва да сплаши страните, които помагат на Киев, с ядрен апокалипсис.

Петренко подчерта, че ядрените заплахи продължават да оказват влияние върху западните правителства, въпреки многократното използване на подобна реторика от страна на Русия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опала

    54 5 Отговор
    Спрямо украински политолог.....

    Коментиран от #13

    07:04 01.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хехе

    58 6 Отговор
    щото па укрите има с какво да се похвалят.

    07:06 01.09.2026

  • 4 Фидел

    8 49 Отговор
    А преди войната мислихме че има армия

    Коментиран от #40, #58, #71

    07:06 01.09.2026

  • 5 Антон

    63 4 Отговор
    Като прочетеш заглавието и няма нужда да четвш статията.
    Русия плашела с адрен апокалипсис….това се чува и чете единствено от запада. Те са единствените, които постоянно говорят, как Русия щяла да ползва ядрено оръжие.

    07:07 01.09.2026

  • 6 Дъня Руси за Пари

    8 31 Отговор
    Добре че са Руснаците иначе гладен Умирам

    Коментиран от #61, #85

    07:07 01.09.2026

  • 7 Хххахха

    52 5 Отговор
    А украинските войски с какво имат да се похвалят, с изгубени над 100000 км територия, с глда който удря украинското население, с горящия Киев През ден, с избитите милиони украински военни, с насилствена мобилизация

    07:07 01.09.2026

  • 8 Един Педофил в Бункер

    5 44 Отговор
    Ако не превзема село тутуру ще ме Обесят

    07:08 01.09.2026

  • 9 Путин

    5 35 Отговор
    Нали сложих Униформа и раздадох медалите

    То дугото ще
    Го нагласим със AI

    07:09 01.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пак ли

    46 4 Отговор
    Да четем украински политолог е меко казано смешно. Военният министър на Украйна преди два дена каза,че укрите губят територии и като цяло войната...Ама тук пак някакви розови сънища...

    07:11 01.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Лавров

    7 32 Отговор
    Ние сме миролюбива нация и ако Украйна не ни беше нападнала нямаше да има война
    Сега за Мир бомбандираме Цивилните

    Киев за Три дни е ФАКТ!!

    07:13 01.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Те хубаво предупреждават

    25 4 Отговор
    После като ги употребят пак ще ревете.

    07:13 01.09.2026

  • 17 Симпатизант

    36 7 Отговор
    Вярно е, че войната стигна до територията на Русия, което само доказва, че опасенията на руснаците от разширяването на престъпната военна организация НАТО се оказаха основателни. И все пак Путин успя да пренесе фронтовата зона извън Русия. Успех в борбата с атланто-фашизма и неизбежната ескалация

    07:14 01.09.2026

  • 18 Бункерна стратегия

    4 18 Отговор
    Ще лъжем от Сутрин до здрач пък каквото ще да става

    07:14 01.09.2026

  • 19 НАПРЕДВА И ТО ЯКО

    26 2 Отговор
    СВАЛИ ОЧИЛАТАмАРОООО, НИЩО НЕ ВИЖДАШ....

    07:14 01.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Лъжата за Русия е Като Въздухът и Водата

    14 12 Отговор
    Използва се всяка секунда

    07:14 01.09.2026

  • 22 Уффф

    26 2 Отговор
    Аз се чудя бТВ и нова, защо дрънкат същите глупости. а се оказва че слушат Петренко

    07:15 01.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Най-мразим!

    17 3 Отговор

    До коментар #2 от "Как няма с какво?????????":

    Да ми раздават акъл,неграмотни хора ...!
    ,,... феврОари...срещО ... Згради..."

    07:16 01.09.2026

  • 25 А ИСТИНАТА Е

    33 5 Отговор
    Руската армия напредва по целия фронт. Бандерия се разпада и едва ли ще изкара зимата.

    Коментиран от #45

    07:16 01.09.2026

  • 26 Не е нужно да си със средно IQ

    6 23 Отговор
    За да разбереш че Русия не струва

    07:16 01.09.2026

  • 27 Бога ми

    8 21 Отговор
    Дано Путин е Президент още 5 години

    Ще станем свидетели на Руският Разпад

    Коментиран от #57

    07:17 01.09.2026

  • 28 Ами

    8 5 Отговор

    До коментар #12 от "Бункерният Гном расте на височина":

    Свети Расти в ръце искаш ли да го погалиш ?

    07:17 01.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Др Фройдашки

    19 3 Отговор

    До коментар #23 от "Доказан Педофил":

    Не знаех ,но може Зеленски и педофил да е станал ,кой знае какво се върти в наркоманската му глава ?

    07:19 01.09.2026

  • 31 А бе как

    17 3 Отговор
    Е благосъстоянието на населението на ЕС....спонсорите на Украйна?! И то без ЕС да е във война и санкции?! Как е европейската икономика , а немската?! Много е смешно да плачеш на чужд гроб. То запада така се подиграваше на предупрежденията на Русия за Украйна в НАТО докато не се задейства. Да не стане после изненада и с тая заплаха

    07:19 01.09.2026

  • 32 Някой

    19 4 Отговор
    Поредния пасквил вещаещ скорошен руски провал. А руснаците си напредват на фронта, разбомбват Киев, пристанищните градове и инфраструктура на други места из Украйна. И не им пука какво се говори по пропагандните рускоезични, но финансирани от Запада "медии".

    07:20 01.09.2026

  • 33 Лост

    16 4 Отговор
    Само украинските лидери могат да се похвалят,че са надминали всички цигани в просенето.

    07:20 01.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 оня с коня

    14 3 Отговор
    Време е руснаците да бомбят сградата на телевизия Фрийдъм ,ще бъде весело .

    07:21 01.09.2026

  • 36 Някой

    16 3 Отговор

    До коментар #2 от "Как няма с какво?????????":

    Ъъъъ, това ти го казва украинската (ЕСЕС-ката) пропаганда. Реалността е друга - взривени военни заводи, складове, логистични връзки, пристанищна инфраструктура, товарни кораби с оръжие и т.н. Но това няма как да го разбереш от украинските (ЕСЕС-ките) пропагандни канали, незнайно защо наречени медии...

    07:21 01.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Хайо

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Фидел":

    А ти какво имаш ? България какво има ? Преди да гледаш Русия ,погледни България .Важно е да плюем ....

    07:24 01.09.2026

  • 41 Иван

    3 2 Отговор
    В Библията пише че Русия е унищожителката на Възродената Римска Империя.

    07:24 01.09.2026

  • 42 Пламен

    4 5 Отговор
    Русия стартира въвеждането на цифровата рубла на 1 септември, :)

    07:24 01.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ПРАВ СИ...!

    9 3 Отговор

    До коментар #25 от "А ИСТИНАТА Е":

    И затова са впрегнали яко Гьобелсовата пропаганда,но освен насмешка,друго не виждам тя да предизвиква...!

    07:25 01.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Здрасти

    7 1 Отговор
    И що да нямат? Съсипването на Европа от "елитите" е изключително успешно като и Русия си играе успешно ролята във "войната" :)

    07:27 01.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Мишел

    3 3 Отговор
    Голям застой на руската икономика, която за последната година е на второ място в света по темп на прираст на БВП на страната, след икономиката на Република Корея (из анализ на най голямата швейцарска банка).

    07:30 01.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    6 2 Отговор
    Пропагандата им подхвърля подобни статии да се радват.

    07:30 01.09.2026

  • 54 Медводков линията 🤡

    2 5 Отговор
    Медводков превзема Финландия два пъти дневно една бутилка водка Финландия на обед и една вечер

    07:30 01.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Сесесере2🤢🤮

    2 5 Отговор

    До коментар #27 от "Бога ми":

    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    Коментиран от #68

    07:31 01.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Тя не заплашва! То се обсъжда

    6 1 Отговор
    Арееее хурки иде големият....
    Не трябва да се обсъжда възможността за използване на тактическо ядрено оръжие, заяви Алексей Журавлев, депутат от Държавната дума на Руската федерация и лидер на партия „Родина“, съобщиха руски медии.

    Той твърди, че трябва да нанесем такъв удар, че Украйна да разбере, че трябва да капитулира.

    „Водят се дискусии: можем ли да използваме тактически ядрени оръжия или не? Слушайте, изобщо не трябва да има такива дискусии! Ако е необходимо, ние сме длъжни да ги използваме... Ще трябва да нанесем удар - ще нанесем удар. И това не подлежи на обсъждане “, каза той.

    07:32 01.09.2026

  • 60 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА

    8 1 Отговор
    "Достоверна" информация от украинската телевизия FREEДОМ казана от Игор Петренко. СМЕЕХ.

    07:32 01.09.2026

  • 61 Имам руска пенсия 76€

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Дъня Руси за Пари":

    Ако стигат да идвам да ги нося

    Коментиран от #80

    07:33 01.09.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "Гюнай":

    Адашче недей сутрин отрано с рогата .

    07:33 01.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Исторически факти

    7 1 Отговор
    Това заяви пред украинската телевизия FREEДОМ политологът и доктор на политическите науки Игор Петренко. - С четенето до тук.

    07:35 01.09.2026

  • 67 Хурка много тъпо

    4 1 Отговор
    И на края ще отнесе и атома

    07:35 01.09.2026

  • 68 Дако

    5 1 Отговор

    До коментар #57 от "Сесесере2🤢🤮":

    Чичо Дони ще превзема ли Иран ? А Куба ? А Гренландия ? А Парагвай...

    Коментиран от #78

    07:35 01.09.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "Соломон":

    Лука -Сюлейман, явно глад мори добитъка от зори още .

    Коментиран от #88

    07:36 01.09.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Дон Корлеоне

    0 4 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    07:39 01.09.2026

  • 75 Конституцията на Русия задължава

    5 0 Отговор
    При удари срещу територията и, да използва всички способности и стратегически военни сили. Включително и ядрено.... Кой от кво се плаши да е мислил на време. Не са решили, не са избумтяли Киев щото Путин е добряк

    07:39 01.09.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Хирошима и Нагазаки

    5 0 Отговор
    Предупреждението за използване на ядрено оръжие срещу страните от НАТО беше недвусмислено и многократно отправено към евролидерите още преди началото на кампанията, като съотношението на силите е все още е 20 към едно. В този смисъл, поведението на някои европейски държави и подкрепата за зелената хунта, показват сериозна липса на адекватна оценка на реалната ситуация.

    07:40 01.09.2026

  • 78 Чоко

    1 5 Отговор

    До коментар #68 от "Дако":

    Той взе най големите находища на Венецуела на нефт.Добра сделка за бай Дончо.Куба скоро прегладнелия народ ще Изхвърли комунистите докарали страната до пълна мизерия.
    Където се появят комундета, червени терористи и КГБ шни офицери става мизерия и диктатура

    Коментиран от #83

    07:40 01.09.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 "руска пенсия " ама в Украйна нали ?

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Имам руска пенсия 76€":

    Под 5000 гривни

    07:41 01.09.2026

  • 81 Дъра бъра

    4 1 Отговор

    До коментар #64 от "Соломон":

    Сулейман пак е предозирал

    07:42 01.09.2026

  • 82 ЦСКА Москва

    5 1 Отговор
    Дааааа,за това размазахме цялото НАТО,и само идват да се пазарят и молят. За фашиста и евро-либерала само бой и смъ.....

    Коментиран от #106

    07:43 01.09.2026

  • 83 Хахахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #78 от "Чоко":

    Чичко ти Тръмп стана за смях на цял свят, иранците му се подиграват и гъбаркат армията му хахахха, изхаби си ракетите в Иран и сега го тресе страх чичко ти Тръмп, американската армия вече дори не е в топ 10 н силните армии хахах, всеки гъбарка американците хахаах

    07:43 01.09.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Ба бааааа

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дъня Руси за Пари":

    Па все продънен ходиш

    07:44 01.09.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Соломон

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "оня с коня":

    Али Реза.Пак няма какво да кажеш и само тролиш

    07:44 01.09.2026

  • 89 Мухахаха

    0 0 Отговор
    Ти си по средния късметлия

    07:44 01.09.2026

  • 90 Оги

    4 0 Отговор
    Ясно, а в Германия как е благосъстоянието с дупките по улиците, фалирали болници, автоиндустрията пред фалит, здравна система, в която чакаш от половин година нагоре да ходиш на лекар специалист, и т.н.

    Коментиран от #116

    07:45 01.09.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Бай Хой

    4 1 Отговор
    Руската икономика се срива. И така всяка седмица от последните 15 години...

    Коментиран от #95, #97

    07:47 01.09.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Слава украина

    3 2 Отговор

    До коментар #93 от "Бай Хой":

    Занули ес и нато

    07:48 01.09.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Хахахахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #93 от "Бай Хой":

    Руската икономика се срива, а аз гледам украинските рафтове празни в магазините, ревът е огромен в Украйна и става все по зле с всеки изминал час

    07:49 01.09.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Де бил

    4 0 Отговор
    Статия за това какво казал по украинска телевизия един украинец. Разбира се с гръмко заглавие което претендира да е истина.

    07:53 01.09.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Реал Мадрид

    1 3 Отговор

    До коментар #82 от "ЦСКА Москва":

    Ха ха колкото ЦЕЦКА от маЦква побеждава в Шампионската лига.Виж в монголоидното първенство може ха ха руZко чорбарче.

    07:55 01.09.2026

  • 107 Кочо

    5 0 Отговор
    Игор Петренко е заявил. Спирам да чета статията. Ясно.

    07:58 01.09.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Казанлъшкия

    2 0 Отговор
    Затова ли шефът на ЦРУ ходи до Москва ,а не на КГБ във Вашингтон? Нещо липсва логика. Обикновено това ,който яде бой се моли, не обратното.

    Коментиран от #111, #113

    08:02 01.09.2026

  • 110 Джадая Степан

    2 0 Отговор
    Прочиташ FREEDOM и фамилия Петренко и продължаваш да си ловиш таранки в блатото на глист

    08:03 01.09.2026

  • 111 Димон Сладкия Бонбон

    1 0 Отговор

    До коментар #109 от "Казанлъшкия":

    Ходи да пита как да пишат следващия транш заискандерени офицери от НАТО,паднали от стола ,или задавили се с овесена каша

    08:05 01.09.2026

  • 112 Оня

    0 1 Отговор
    Много ми е любопитно кога във това сайтче ще прочетем мнението на руски политолог например? А че руснаците няма с какво да се похвалят е разбираемо, обстановката е обичайната урките победоносно отстъпват а руснаците ги преследват небрежно! В кииф всичко е наред,край Одеса и Николаев плуват корабчета ама само в очите на зеления! Икономиката на 404 и ЕС е в разцвет! Руснаците свършиха ракетите! А над кииф валят шоколади от Марс!

    Коментиран от #114

    08:06 01.09.2026

  • 113 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Казанлъшкия":

    То и Путин ходи при....СИ.

    08:07 01.09.2026

  • 114 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Оня":

    Без коментар

    08:08 01.09.2026

  • 115 Браво, че

    0 0 Отговор
    цитирате господин Петренко. ТВ Freedom е такъв кенеф, че няма накъде повече. Що не цитирате, какво казал нам кой си по Russia Today. Аз на това му викам пропаганда, пък вие ако искате може и журналистика да го наричате.

    08:08 01.09.2026

  • 116 Казанлъшкия

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Оги":

    Какви дупки по улиците в Германия? За другото си донякъде прав . И все пак да ти припомня,че минималната ,брутна,не нетна , заплата в Русия е 250 до 350 евро месечно. Минималната брутна заплата в Германия е около 2300 евро месечно , някъде 8-10 пъти по-висока. Немците колкото и да са зле са в пъти по-добре като стандарт от руснаците. Помощите в Германия са колкото е средната нетна заплата в Русия. По- евтино е , естествено в Русия, ама горе -долу наполовина и то не всичко. Бил съм 3 пъти в Русия , отиди и виж , говори с хората , обедняват и те откакто почина войната , инфлацията е огромна там, срещу немците да вървят не могат да ги стигнат,а немците далеч не са най-богатите в ЕС.

    08:08 01.09.2026

  • 117 Путин…

    0 0 Отговор
    …спука натю от бой в 404 -> факт!!!

    08:09 01.09.2026

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