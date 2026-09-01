Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Гюров и Кандев се включват в надпреварата за президент

Гюров и Кандев се включват в надпреварата за президент

1 Септември, 2026 06:54 1 047 41

  • андрей гюров-
  • избори-
  • президент-
  • георги кандев

До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили - "Демократична България" и "Продължаваме промяната"

Гюров и Кандев се включват в надпреварата за президент - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара. Днес номинацията им като кандидатпрезидентска двойка ще бъде представена официално.

Инициативен комитет ще представи кандидатурите на Гюров за президент и на Кандев за вицепрезидент в Гоце Делчев, уточни БНР.

След месеци на очакване и отлагани отговори дали ще се включат в битката за "Дондуков" 2, развръзката ще стане ясна днес в 10 часа пред Историческия музей в родния им град.

До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили - "Демократична България" и "Продължаваме промяната".

Вчера в ефира на БНР съпредседателят на "Демократична България" Божидар Божанов определи Гюров като алтернатива на настоящия държавен глава Илияна Йотова:

"Знаете ние не сме крили изцяло позитивното си отношение и към него, и към господин Кандев, за това, което свърши в служебния кабинет, за политическия им потенциал и смятаме, че това би била една силна кандидатска двойка."

Крайният срок за регистриране на всички кандидати, както издигнатите от партии, така и от инициативни комитети, е 22 септември.

Изборите са на 25 октомври.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 де факто

    34 8 Отговор
    Ще минем без лилави шведи от помашките села.

    06:57 01.09.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    53 8 Отговор
    Хвани единия -удари другия!

    06:57 01.09.2026

  • 3 ами не!

    42 7 Отговор
    Гюро-кюмюро.

    06:58 01.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Най-накрая

    48 6 Отговор
    Направо бях се притеснил ужасно. Не можех да спя последните седмици.

    07:01 01.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хитлер

    37 7 Отговор
    нЯМА ДА ИМА И ЕДИН ПРОЦЕНТ ТОЗИ КЮРД С ПЕДАРСКИ НАКЛОНОСТИ.

    07:04 01.09.2026

  • 9 картофа

    35 2 Отговор
    Ауууу няма що голяма изненада

    07:04 01.09.2026

  • 10 смешни жалкари

    33 3 Отговор
    Колкото Пижо и Пенда ще спечелят, толкова и тези двама клоуни. Даже единия има естествен клоунски нос - камба, хахаха.

    07:07 01.09.2026

  • 11 А биографията на Йотова

    9 24 Отговор

    До коментар #7 от "Част от биографията на Гюров":

    Говорител на правителството на Жан Виденов при който България фалира ,спря да обслужва външният си дълг и обезцени спестяванията на населението. Лансирана от генералите от ДС раздали куфарчетата с милиони народни пари на червените олигарси- Любен Гоцев и Димитър Иванов ( митьо гестапото). Близка до Георги Гергов ограбил Пловдивският панаир ,генерала съден за кражби в особено големи размери Сотир Ушев ,съпруг на Весела Лечева с островите в Гърция ( вижте им снимките с мунчо на една маса на сватбата на сина й в Правец за 1.6 млн.)...няма да ми стигне полето да изброя всичко.
    Два свята - Гюров и Йотова!
    Единият е излишен!

    Коментиран от #15, #16, #19, #26

    07:08 01.09.2026

  • 12 ЙОТОВА ЩЕ Е........

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Миналия ден "Мяра" даде 22% на йотовица":

    А ТИ МНОГО СЕ НАПЪВАШ САБАхЛЕ, ДА НЕ СИ У КЕН е ФА........?

    07:10 01.09.2026

  • 13 12...34

    9 13 Отговор
    Трябва човек за президент който да е с по големи качества и от Петър Стоянов,не виждам за сега такъв .

    07:10 01.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ЙОТОВА ЩЕ Е........

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "А биографията на Йотова":

    А ТИ МНОГО СЕ НАПЪВАШ САБАхЛЕ, ДА НЕ СИ У КЕН е ФА........?

    07:11 01.09.2026

  • 16 Биографията на Йотова

    9 16 Отговор

    До коментар #11 от "А биографията на Йотова":

    Влиза в т. нат. Президенство 100 кг. плюс живо тегло. Преди 10 години. Сега вече е 150 и се кандидатира да стане 200 кила следващите 5 години.

    07:14 01.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 морския

    3 3 Отговор
    и двамата , родом от Комсала, нямат шанс пред нашето момче от Максуда !

    07:16 01.09.2026

  • 19 Биографията на Йотова

    7 12 Отговор

    До коментар #11 от "А биографията на Йотова":

    Влиза в т. нар. Президенство 100 кг. плюс живо тегло. Преди 10 години. Сега вече е 150 и се кандидатира да стане 200 кила следващите 5 години.

    Коментиран от #20

    07:16 01.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Василев

    16 1 Отговор
    Не повече от 10% на изборите, или 3% от имащите право на глас. Това е за сектата!

    07:19 01.09.2026

  • 22 СТАВА ЯСНО

    16 3 Отговор
    Че и петрохансо гуру може да е кандидат президент. Мъпет шоу.

    07:20 01.09.2026

  • 23 Хммм

    11 2 Отговор
    Да вадят кандилото и толкоз! Спукана им е работата

    07:24 01.09.2026

  • 24 Жорж

    9 2 Отговор
    Кандев е голям играч и хитрец - връзкар. Има зад гърба си хиляди далавери и нерегламентирани контакти.

    07:25 01.09.2026

  • 25 Лало

    11 1 Отговор
    Тик токър и гавазин който плаче в ефир тия тотално са изпращели, пепедерсти и демодебили буквално искат да лансират поквара на най-високо ниво.

    07:28 01.09.2026

  • 26 Не е необходимо

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "А биографията на Йотова":

    да разказваш небивалици, особено от политиката, от която е повече от очевидно, че нищо не разбираш, а разпостраняваш слухове и нелепи твърдения...

    07:30 01.09.2026

  • 27 Българин681

    5 2 Отговор
    Ще загубят с разлика тези видни чеда на град Гоце Делчев от Йотова, независимо от подкрепата към тях от силно поляризираното дясно......

    07:31 01.09.2026

  • 28 ........–

    9 1 Отговор
    Поредният заличител (спасител)на нацията лансиран от с.ат.аНИ-СТИТЕ.

    07:31 01.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Шукарна Двойка

    7 1 Отговор
    Само ме разбрах от кой е зестрата…

    07:33 01.09.2026

  • 31 Имаха ли Гюро и Кандев глави

    10 1 Отговор
    Някой може ли да ми каже дали тия двамата имат глави?

    07:34 01.09.2026

  • 32 3.14К

    3 0 Отговор
    Картофа е приготвил сладък чипс от доказателства за рейдърство,.подкупи и рекет, които ще гледаме на живо чрез цялата кампания в Тик-Ток!

    07:43 01.09.2026

  • 33 ДъБили

    4 1 Отговор
    Горчиво, горчиво, горчиво... 👨‍❤️‍👨🧑‍🤝‍🧑🦄 🌈

    07:46 01.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Няма

    0 0 Отговор
    Никаква значение кой ще е в тая васа лска пров инция

    07:56 01.09.2026

  • 37 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Пак ще имаме жена президент.

    07:58 01.09.2026

  • 38 ГЮРОВ УСМИВКАТА

    0 0 Отговор
    И КАНДЕВ ЛЪЖЕ МАЖЕ И СЕ КРИЕ. Я УЖ ПОЛИЦАЙ БИЛ ГОЛЕМ. Е ЛЪСНА ИСТИНАТА. НЕ СИ ОТИДЕ ОТ ПОЛИЦИЯТА ЗАЩОТО НЕ СТАВАЛИ А ЗАЩОТО ВИЦЕ ЩЕ СТАВА. СЪС 200 ГЛАСА И У БЕЗДНАТА.

    07:58 01.09.2026

  • 39 Кошмар

    0 1 Отговор
    И Йотова, и Гюров са неизбираеми.
    Само доц. Георги Димов

    07:58 01.09.2026

  • 40 Избирателите

    0 0 Отговор
    Гюро е наш а ние сме Гюрови !

    08:01 01.09.2026

  • 41 Хаха

    0 0 Отговор
    След целия хейт срещу кандев, че симулира неудовлетворено полицайче заради президентските избори не мога да повярвам, че все пак се кандидатира. Явно наистина няма право на мнение

    08:05 01.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове