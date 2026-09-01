Гюров и Кандев се включват в надпреварата за президент

Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара. Днес номинацията им като кандидатпрезидентска двойка ще бъде представена официално.
Инициативен комитет ще представи кандидатурите на Гюров за президент и на Кандев за вицепрезидент в Гоце Делчев, уточни БНР.
След месеци на очакване и отлагани отговори дали ще се включат в битката за "Дондуков" 2, развръзката ще стане ясна днес в 10 часа пред Историческия музей в родния им град.
До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили - "Демократична България" и "Продължаваме промяната".
Вчера в ефира на БНР съпредседателят на "Демократична България" Божидар Божанов определи Гюров като алтернатива на настоящия държавен глава Илияна Йотова:
"Знаете ние не сме крили изцяло позитивното си отношение и към него, и към господин Кандев, за това, което свърши в служебния кабинет, за политическия им потенциал и смятаме, че това би била една силна кандидатска двойка."
Крайният срок за регистриране на всички кандидати, както издигнатите от партии, така и от инициативни комитети, е 22 септември.
Изборите са на 25 октомври.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 де факто
06:57 01.09.2026
2 Делю Хайдутин
06:57 01.09.2026
3 ами не!
06:58 01.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Най-накрая
07:01 01.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 хитлер
07:04 01.09.2026
9 картофа
07:04 01.09.2026
10 смешни жалкари
07:07 01.09.2026
11 А биографията на Йотова
До коментар #7 от "Част от биографията на Гюров":Говорител на правителството на Жан Виденов при който България фалира ,спря да обслужва външният си дълг и обезцени спестяванията на населението. Лансирана от генералите от ДС раздали куфарчетата с милиони народни пари на червените олигарси- Любен Гоцев и Димитър Иванов ( митьо гестапото). Близка до Георги Гергов ограбил Пловдивският панаир ,генерала съден за кражби в особено големи размери Сотир Ушев ,съпруг на Весела Лечева с островите в Гърция ( вижте им снимките с мунчо на една маса на сватбата на сина й в Правец за 1.6 млн.)...няма да ми стигне полето да изброя всичко.
Два свята - Гюров и Йотова!
Единият е излишен!
Коментиран от #15, #16, #19, #26
07:08 01.09.2026
12 ЙОТОВА ЩЕ Е........
До коментар #4 от "Миналия ден "Мяра" даде 22% на йотовица":А ТИ МНОГО СЕ НАПЪВАШ САБАхЛЕ, ДА НЕ СИ У КЕН е ФА........?
07:10 01.09.2026
13 12...34
07:10 01.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ЙОТОВА ЩЕ Е........
До коментар #11 от "А биографията на Йотова":А ТИ МНОГО СЕ НАПЪВАШ САБАхЛЕ, ДА НЕ СИ У КЕН е ФА........?
07:11 01.09.2026
16 Биографията на Йотова
До коментар #11 от "А биографията на Йотова":Влиза в т. нат. Президенство 100 кг. плюс живо тегло. Преди 10 години. Сега вече е 150 и се кандидатира да стане 200 кила следващите 5 години.
07:14 01.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 морския
07:16 01.09.2026
19 Биографията на Йотова
До коментар #11 от "А биографията на Йотова":Влиза в т. нар. Президенство 100 кг. плюс живо тегло. Преди 10 години. Сега вече е 150 и се кандидатира да стане 200 кила следващите 5 години.
Коментиран от #20
07:16 01.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Василев
07:19 01.09.2026
22 СТАВА ЯСНО
07:20 01.09.2026
23 Хммм
07:24 01.09.2026
24 Жорж
07:25 01.09.2026
25 Лало
07:28 01.09.2026
26 Не е необходимо
До коментар #11 от "А биографията на Йотова":да разказваш небивалици, особено от политиката, от която е повече от очевидно, че нищо не разбираш, а разпостраняваш слухове и нелепи твърдения...
07:30 01.09.2026
27 Българин681
07:31 01.09.2026
28 ........–
07:31 01.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Шукарна Двойка
07:33 01.09.2026
31 Имаха ли Гюро и Кандев глави
07:34 01.09.2026
32 3.14К
07:43 01.09.2026
33 ДъБили
07:46 01.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Няма
07:56 01.09.2026
37 Хохо Бохо
07:58 01.09.2026
38 ГЮРОВ УСМИВКАТА
07:58 01.09.2026
39 Кошмар
Само доц. Георги Димов
07:58 01.09.2026
40 Избирателите
08:01 01.09.2026
41 Хаха
08:05 01.09.2026