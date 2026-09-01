Гюров и Кандев се включват в надпреварата за президент

Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара. Днес номинацията им като кандидатпрезидентска двойка ще бъде представена официално.

Инициативен комитет ще представи кандидатурите на Гюров за президент и на Кандев за вицепрезидент в Гоце Делчев, уточни БНР.

След месеци на очакване и отлагани отговори дали ще се включат в битката за "Дондуков" 2, развръзката ще стане ясна днес в 10 часа пред Историческия музей в родния им град.

До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили - "Демократична България" и "Продължаваме промяната".

Вчера в ефира на БНР съпредседателят на "Демократична България" Божидар Божанов определи Гюров като алтернатива на настоящия държавен глава Илияна Йотова:

"Знаете ние не сме крили изцяло позитивното си отношение и към него, и към господин Кандев, за това, което свърши в служебния кабинет, за политическия им потенциал и смятаме, че това би била една силна кандидатска двойка."

Крайният срок за регистриране на всички кандидати, както издигнатите от партии, така и от инициативни комитети, е 22 септември.

Изборите са на 25 октомври.