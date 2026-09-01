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Любо Пенев: Всички, които обичат Локомотив да са спокойни. начертали сме посоката

Любо Пенев: Всички, които обичат Локомотив да са спокойни. начертали сме посоката

1 Септември, 2026 06:30 611 2

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Точките ще дойдат

Любо Пенев: Всички, които обичат Локомотив да са спокойни. начертали сме посоката - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на Локомотив София – Любослав Пенев, сподели мнението си след равенството 2:2 при визитата на Дунав в Русе.

Вчера специалистът празнува своя 60-годишен юбилей.

„Нека първо кажа - благодаря днес не отговарях на никакви обаждания и съобщения. Аз не мога да работя и да пиша съобщения. За мен днешния ден е и работен ден. Благодаря на всички, които се сетиха в днешния ден. За мен 31 август е много важен и специален празник за моето семейство. Пожелавам на всички да са живи и здрави. Аз също да съм жив и здрав. Както се казва „да илядиш, Любослав Пенев“, започна специалистът.

„Добър мач. Първото полувреме ни липсваше характер. Второто полувреме беше различно, нищо че изоставаме в резултата, но можеше да се поздравим с победа. Отбелязахме два гола, досега не го бяхме правили. Имаме и слаби, и силни страни. Ще обърнем специално внимание на слабите страни. Отборът е много добре подготвен. Всеки един елемент и физически, тактически и технически има неща, които трябва да изчистим. Не показваме характер в началото и де факто започваме с гол или два пасив. Всички, които обичат Локомотив да са спокойни. начертали сме посоката. Точките ще дойдат. Отдаденост и характер във всеки мач, за да не пропиляваме цяло полувреме“, каза още Пенев.


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  • 1 чиЧовото

    2 0 Отговор
    Път се чертае. Посоката е друго. Който му не аресва, да дуа супата...!

    07:59 01.09.2026

  • 2 Посоката

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    е Б група.

    07:59 01.09.2026

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