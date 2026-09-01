Любо Пенев: Всички, които обичат Локомотив да са спокойни. начертали сме посоката

Наставникът на Локомотив София – Любослав Пенев, сподели мнението си след равенството 2:2 при визитата на Дунав в Русе.

Вчера специалистът празнува своя 60-годишен юбилей.

„Нека първо кажа - благодаря днес не отговарях на никакви обаждания и съобщения. Аз не мога да работя и да пиша съобщения. За мен днешния ден е и работен ден. Благодаря на всички, които се сетиха в днешния ден. За мен 31 август е много важен и специален празник за моето семейство. Пожелавам на всички да са живи и здрави. Аз също да съм жив и здрав. Както се казва „да илядиш, Любослав Пенев“, започна специалистът.

„Добър мач. Първото полувреме ни липсваше характер. Второто полувреме беше различно, нищо че изоставаме в резултата, но можеше да се поздравим с победа. Отбелязахме два гола, досега не го бяхме правили. Имаме и слаби, и силни страни. Ще обърнем специално внимание на слабите страни. Отборът е много добре подготвен. Всеки един елемент и физически, тактически и технически има неща, които трябва да изчистим. Не показваме характер в началото и де факто започваме с гол или два пасив. Всички, които обичат Локомотив да са спокойни. начертали сме посоката. Точките ще дойдат. Отдаденост и характер във всеки мач, за да не пропиляваме цяло полувреме“, каза още Пенев.