1 септември 1939 г. Хитлер напада Полша

На 1 септември 1939 г. Адолф Хитлер напада Полша. Нападението започва вечерта на 31 август 1939 г., когато група въоръжени есесовци нахълтват в сградата на радиостанцията на крайграничния по това време с Полша германски град Глайвиц. Като дават няколко изстрела пред микрофона, хитлеристите прочитат предварително съставен на полски език текст, който съдържа призив за война на Полша срещу Германия. За още по-силна заблуда на германския народ Хитлер инсценира подобни "нападения" и в други участъци на германо-полската граница. Скоро след това немските радиостанции предават в ефир извънредни съобщения за уж извършено от поляците нападение върху германска територия. Като доказателство се изнасяли на показ трупове на "полски военнослужещи", които в действителност били разстреляни от есесовците германски престъпници, взети от затворите на Третия райх.
Този отвратителен ход за "нападение" на поляците прелива чашата на "германското търпение" и Хитлер дава заповед за нападение. Полската армия, която не била готова за нападение, се изправя пред немската войска без противотанкови оръдия и танкови дивизии и буквално е пометена с решителното превъзходство в участъка на пробива. Това е началото на Втората световна война. Англия и Франция, свързани с Полша чрез съюзнически договори, обявяват война на Германия на 3 септември 1939. Същият ден във войната се включват Австралия и Индия, а седмица по-късно и Канада. В началото на октомври и последните полски войници се предават и Варшава пада под немско командване. С декрет на фашисткото правителство от 8 октомври западните области на страната са обявени за "германски земи" и присъединени към Третия райх. Останалата територия на окупираната от хитлеристите Полша започва да се нарича "генерелгубернаторство".
От момента на започването на германо-полската война до пролетта на 1940 г. Англия и Франция, от една страна, и Германия ,от друга, в действителност не водят военни действия в Западна Европа. Юридически тези страни се намират в състояние на война, съществува фронт, където са съсредоточени огромни войскови контингенти, но там цари спокойствие. Тази ситуация остава в историята под наименованието "Странната война".Това име идва от френския език, но то има друго значение в превод от немския-"комичната война".
"Странната война" приключва на 9 април 1940 г. с германското нахлуване в Дания и Норвегия без предупреждение.
Но да се върнем към средата на септември месец 1939 г. СССР пристъпва към реализация на договореностите от подписания през август 1939 г. Пакт Молотов – Рибентроп. На 17 септември 1939 г., след разгрома на полската войска от немците и падането на полското правителство, Червената армия навлиза в Западна Белорусия и Западна Украйна.
На 28 септември 1939 г. е подписан Договорът за дружба и граници между СССР и Германия, от външните министри на двете страни Вячеслав Молотов и Йоахим фон Рибентроп, с който се признава унищожаването на независимата полска държава.
Според договора на територията на бившата полска държава се установява граница между Германия и СССР, която е окончателна и двете страни се задължават да не допускат намеса на трети държави. Тази граница се разглежда като основа за развитието на бъдещи приятелски отношения между двете страни. Договорът и секретните протоколи към него са следствие от Пакта Молотов - Рибентроп и фактически осигуряват тила на Германия.
Според подписания секретен протокол Западна Белорусия и Западна Украйна влизат в състава на Съветския съюз. Едновременно с това СССР настоява за подписване на съглашения с Естония, Латвия и Литва, според които да получи право за въвеждане на свои войски в техните територии. След като това се осъществява в тези републики са проведени избори за законодателни органи, които са спечелени от комунистическите сили. През 1940 г. Естония, Латвия и Литва влизат в състава на СССР.
Чрез сключените съветско-германски договори от 1939 г. , в това число и пакта Рибентроп-Молотов, нацистка Германия и СССР си поделят сферите на влияние в Европа, в съответствие с които в началото на Втората световна война в състава на СССР са включени Западна Украйна и Западен Беларус, а през 1940 г. и Прибалтика, Бесарабия (Молдова) и Северна Буковина.
В резултат на всички тези действия в състава на СССР са включени значителни територии с население 14 млн. души. Границата на страната е отместена на запад в различни места на разстояние от 300 до 600 км.
Часовникът за плана "Барбароса" започва да тиктака.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #52
04:28 01.09.2020
2 Последния Софиянец
Коментиран от #48
04:33 01.09.2020
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дедо ви
Коментиран от #20, #43, #65
04:49 01.09.2020
5 Петьо Петров
04:52 01.09.2020
6 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #10
04:56 01.09.2020
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 но, ако имаш редовно този проблем
Коментиран от #18
05:47 01.09.2020
14 до коронавируса
После ще си върнем откраднатото от вас, и ще покажем среден на финансиралите и очакващи някакви ползи от нашата борба срещу БОКлуците.
И ще почнем начисто, дори и да се наложи да разрушим всичко преди това.
Коментиран от #23, #42
05:52 01.09.2020
15 Петьо Петров
До коментар #9 от "Куронавирус":Ок,да приемем,че аз съм глупав,а вие най-умният. Казвате,че всичко се дирижира и плаща от Дубай. И тук глупавият пита най-умния,кой ще плати на хилядите честни хора,защото,ако са честни не са корумпирани? Значи едното ви твърдение опровергава другото,което означава,че твърдението,че съм глупав отпада,а вашето,че сте умен също!
Ех,понякога наистина сте ми досадни,но понякога се забавлявам с удоволствие с вас.
Коментиран от #24
05:54 01.09.2020
16 одъртял комсомолец
Коментиран от #50
06:09 01.09.2020
17 Безсънният
До коментар #12 от "до безсънния":Това ми се получаваше много отдавна запоследно. Гледам инфото от нета, че явно страдам от късна инсомния. Не съм и стар, но съм лишен от възможност за прекомерна физическа активност. Не пия, не пуша, в повечето си периоди и кафе не съм консумирал. Така че единственото, което може да се направи е прием на хипнотици.
Коментиран от #38
06:10 01.09.2020
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Хора имам проблем с безсъние":Ела да ме смениш на Орлов мост,че много ми се спи.
06:24 01.09.2020
22 няма
До коментар #8 от "Петьо Петров":Гробарска-чест?!.....
06:33 01.09.2020
23 Куронавирус
До коментар #14 от "до коронавируса":Блажени са вярващите! Бил съм участник и свидетел на много протести досега. И винаги протестиращите са били използвани и после захвърляни и изигравани. Е, аз сега отивам за пуканки и бира. Ваш ред е да бъдете изиграни. Приятни протести!
Коментиран от #25
06:35 01.09.2020
24 Куронавирус
До коментар #15 от "Петьо Петров":Отговарям ти - никой няма да плати на хилядите честни хора. Те ще бъдат изиграни за пореден път. Както винаги досега при всички протести, въстания, революции и т.н. Накрая се възползват гадовете и опорочават всичко. Айде чао, отивам за пуканки.
Коментиран от #30
06:40 01.09.2020
25 Последния Софиянец
До коментар #23 от "Куронавирус":Участвал съм в двайсет протеста и три стачки.Един народ спре ли борбата значи е мъртъв.
06:40 01.09.2020
26 бягай направо
До коментар #8 от "Петьо Петров":при ``мъдреца-тиква``и му измий аша с крадените сентенции....
06:50 01.09.2020
27 Гост
Коментиран от #56
06:50 01.09.2020
28 Говориш
До коментар #19 от "до може би":за спрея Somni X™. Ама той е ефикасен за хора, които работят на смени. При тях производството на някакъв хормон се нарушава поради нарушени ритми. Не е за мен. Мерси все пак. Извинявайте на всички, че пиша извън темата.
06:50 01.09.2020
29 Шаран БГ
07:04 01.09.2020
30 Оруел
До коментар #24 от "Куронавирус":И в Историята на Франция ако погледнеш, ще видиш че е пълна с въстания. Нищетата отпреди Великата Френска Революция е даже досадно детайлно описана от скучнягата Балзак. Даже в романите на Джордж Оруел 💯 на 💯 все едно днешната България е описал. Абе приказката ми е, че всички са минали през това и не се получава при никои от два-три или четири пъти. Само че донякъде си прав, защото има една прекомерно голяма разлика - техните въстания са били въоръжени. А тук въоръжена е само едната страна. И ся ще се надяваме на човечността на немци и французи, която въпреки че все пак я има(за разлика от нашите мутри), вечно не е на необходимото минимално ниво.
07:07 01.09.2020
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Нема Па
07:16 01.09.2020
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 РЕАЛИСТ
Коментиран от #60
07:28 01.09.2020
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 КОЙ ЩЕ ДОЙДЕ НА ТЯХНО МЯСТО?
До коментар #14 от "до коронавируса":ВСИЧКИ ОТ МИНАЛОТО СА КОМПРОМЕТИРАНИ. АГЕНТИ. .МУТРИ. .ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ. .ПЛАТЕНИ ДЕПУТАТИ НА МЕСТНИ И МЕЖДУНАРОДНИ БИЗНЕСИ @@!!#$$$
07:47 01.09.2020
43 Смях
До коментар #4 от "Дедо ви":Хитлер не се е "гръмвал" въобще и тази информация никога не е потвърдена официално от ссср,доживял си е старините в Ю.Америка.
Коментиран от #47, #64
07:51 01.09.2020
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Верно
Предвид коментарите...
07:57 01.09.2020
46 Мерси много
До коментар #38 от "ТАБЛЕТКИТЕ":Ще го проуча
08:37 01.09.2020
47 Ама казват че
До коментар #43 от "Смях":е имал и двойници
08:39 01.09.2020
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 гост
08:50 01.09.2020
50 Хйор
До коментар #16 от "одъртял комсомолец":Това е самата истина. Нещо повече , ВСВ започва с края на ПСВ . Нещо като боксов мач -първи рунд , и втори рунд , при който страните временно спират боя , и се подготвят за вторият рунд. Защото след ПСВ основните противоречия са останали да се решават за в бъдеще. А поводи винаги ще се намерят.
08:50 01.09.2020
51 Чук и Гек
08:50 01.09.2020
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Айхман
09:41 01.09.2020
54 ДДД
Коментиран от #57, #58
10:39 01.09.2020
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Живко
До коментар #27 от "Гост":Стига четяхте Резун, а започнете малко сериозни историци да четете. СССР няма план за нападение над Германия. И именно Сталин ограничава разпространението на комунизма . Да, да, не е грешка. Той обръща политиката . " Комунизъм в една държава. И си кюта индустриализацията, с помощ на САЩ разбира се. Тогава САЩ и СССР са си реални съюзници, а между Сталин и Рузвелт има бая уважение.
10:55 01.09.2020
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 НАПРОТИВ
До коментар #54 от "ДДД":Руснаците са по-долни от немците....много по-долни....
Вервай ми...
Коментиран от #68
10:59 01.09.2020
59 И накрая
11:18 01.09.2020
60 промит мозък
До коментар #39 от "РЕАЛИСТ":Комунистите четете историята, като Дявола Евангелието!
Според теб такова животно, като Полша няма, няма такъв народ, няма такава държава!?
Да, вярно е, че територии са се прехвърляли през годините, но и Германия и СССР също са разширявали териториите си за сметка на други народи.
Въпросът е, че има мебдународно право, закони и договори, както и суверинитет и териториялна цялост, които са НАРУШЕНИ от Стали и Хитлер, които решават, че Полша не съществува, на това се казва ШОВИНИЗЪМ!
Факт е, че Полша е суверенна държава и Хитлер и Сталин я напдат и избиват стотици хиляди поляци, правят етнически прочиствания, деца, жени, мъже, просто избиват, един народ, който се нарича полски!
Само в Катинската гора са избити около 14-15 хиляди офицери и са заровени в ощи гробове, руснаците избиват целия офицерски състав на Полша!
Има таква държава и такъв народ на карата, може да провериш!
Явно учителят ти е бил долен комунист привърженик на режима на Сталин и компартията!
Коментиран от #61
12:55 01.09.2020
61 Двойни стандарти
До коментар #60 от "промит мозък":Ми промит мозък , само до преди броени месеци същата тази Полша за която рониш горчиви сълзи , е правила същите злини на територията
на Чехия , и нещо мерките ти не са никак нияеднакви. Полша е нещо подобно на изкуствено създадена буферна държава която трябва да разграничава и отделя Германия от
Русия.
16:41 01.09.2020
62 ИМПЕРИАЛИСТ
21:22 01.09.2020
63 Не е лесно да си Тиква
- Радвайте се, че Грузинеца ви окупира за 70 г., но сте живи, имате собствен дом, деца и внуци, щото ако беше чистокръвният черен "ариец" отдавна да сте излетели през някой комин на Освиенцим примерно, тъй като неговото виждане по въпроса с православието е същото както и с "Окончателното решение" за еврейте! Четете бре, четете и мислете какво сте чели, а после си проветрявайте устата.
22:37 01.09.2020
64 Българин
До коментар #43 от "Смях":По скоро в Аржентина
18:00 29.11.2020
65 Уйке
До коментар #4 от "Дедо ви":Боко(Хитлер) да се гръмне, а не отрови, защото е обидно за един генерал да се трови, по-мъжкарско е с пищова, вместо да застане пред трибунал!А коя или кои ще захапят отровата като Ева Браун от солидарност към своя фюрер трябва да очакваме от ПКП, Захариева, Сачева, Атанасова, Биков, но най-вероятно ще му изневерят!!!
08:43 09.05.2021
66 И после
04:31 01.09.2026
67 Поправка
04:33 01.09.2026
68 Ба бааааа
До коментар #58 от "НАПРОТИВ":Па дрънкаш глупости
04:43 01.09.2026