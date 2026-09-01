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1 септември 1939 г. Хитлер напада Полша

1 септември 1939 г. Хитлер напада Полша

1 Септември, 2026 04:25 11 859 68

  • хитлер-
  • сталин-
  • полша-
  • третия райх

На тази дата Европа и светът са въвлечени в най-кръвопролитната война

1 септември 1939 г. Хитлер напада Полша - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 1 септември 1939 г. Адолф Хитлер напада Полша. Нападението започва вечерта на 31 август 1939 г., когато група въоръжени есесовци нахълтват в сградата на радиостанцията на крайграничния по това време с Полша германски град Глайвиц. Като дават няколко изстрела пред микрофона, хитлеристите прочитат предварително съставен на полски език текст, който съдържа призив за война на Полша срещу Германия. За още по-силна заблуда на германския народ Хитлер инсценира подобни "нападения" и в други участъци на германо-полската граница. Скоро след това немските радиостанции предават в ефир извънредни съобщения за уж извършено от поляците нападение върху германска територия. Като доказателство се изнасяли на показ трупове на "полски военнослужещи", които в действителност били разстреляни от есесовците германски престъпници, взети от затворите на Третия райх.

Този отвратителен ход за "нападение" на поляците прелива чашата на "германското търпение" и Хитлер дава заповед за нападение. Полската армия, която не била готова за нападение, се изправя пред немската войска без противотанкови оръдия и танкови дивизии и буквално е пометена с решителното превъзходство в участъка на пробива. Това е началото на Втората световна война. Англия и Франция, свързани с Полша чрез съюзнически договори, обявяват война на Германия на 3 септември 1939. Същият ден във войната се включват Австралия и Индия, а седмица по-късно и Канада. В началото на октомври и последните полски войници се предават и Варшава пада под немско командване. С декрет на фашисткото правителство от 8 октомври западните области на страната са обявени за "германски земи" и присъединени към Третия райх. Останалата територия на окупираната от хитлеристите Полша започва да се нарича "генерелгубернаторство".

От момента на започването на германо-полската война до пролетта на 1940 г. Англия и Франция, от една страна, и Германия ,от друга, в действителност не водят военни действия в Западна Европа. Юридически тези страни се намират в състояние на война, съществува фронт, където са съсредоточени огромни войскови контингенти, но там цари спокойствие. Тази ситуация остава в историята под наименованието "Странната война".Това име идва от френския език, но то има друго значение в превод от немския-"комичната война".

"Странната война" приключва на 9 април 1940 г. с германското нахлуване в Дания и Норвегия без предупреждение.

Но да се върнем към средата на септември месец 1939 г. СССР пристъпва към реализация на договореностите от подписания през август 1939 г. Пакт Молотов – Рибентроп. На 17 септември 1939 г., след разгрома на полската войска от немците и падането на полското правителство, Червената армия навлиза в Западна Белорусия и Западна Украйна.

На 28 септември 1939 г. е подписан Договорът за дружба и граници между СССР и Германия, от външните министри на двете страни Вячеслав Молотов и Йоахим фон Рибентроп, с който се признава унищожаването на независимата полска държава.

Според договора на територията на бившата полска държава се установява граница между Германия и СССР, която е окончателна и двете страни се задължават да не допускат намеса на трети държави. Тази граница се разглежда като основа за развитието на бъдещи приятелски отношения между двете страни. Договорът и секретните протоколи към него са следствие от Пакта Молотов - Рибентроп и фактически осигуряват тила на Германия.

Според подписания секретен протокол Западна Белорусия и Западна Украйна влизат в състава на Съветския съюз. Едновременно с това СССР настоява за подписване на съглашения с Естония, Латвия и Литва, според които да получи право за въвеждане на свои войски в техните територии. След като това се осъществява в тези републики са проведени избори за законодателни органи, които са спечелени от комунистическите сили. През 1940 г. Естония, Латвия и Литва влизат в състава на СССР.

Чрез сключените съветско-германски договори от 1939 г. , в това число и пакта Рибентроп-Молотов, нацистка Германия и СССР си поделят сферите на влияние в Европа, в съответствие с които в началото на Втората световна война в състава на СССР са включени Западна Украйна и Западен Беларус, а през 1940 г. и Прибалтика, Бесарабия (Молдова) и Северна Буковина.

В резултат на всички тези действия в състава на СССР са включени значителни територии с население 14 млн. души. Границата на страната е отместена на запад в различни места на разстояние от 300 до 600 км.

Часовникът за плана "Барбароса" започва да тиктака.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    22 25 Отговор
    хитлер е психопат убиец садист

    Коментиран от #52

    04:28 01.09.2020

  • 2 Последния Софиянец

    42 9 Отговор
    Бойко се е окопал в бункера като Хитлер.

    Коментиран от #48

    04:33 01.09.2020

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дедо ви

    38 6 Отговор
    Е, може и да се окопал Боко като Хитлер, но нека си мине през съд и затвор, пък после, ако иска, нека се гръмне като Хитлер - няма да скърбим, напротив! Но първо през Белене, с ортаците!

    Коментиран от #20, #43, #65

    04:49 01.09.2020

  • 5 Петьо Петров

    14 7 Отговор
    Интересно,мислите ли,че пакта Рибентроп-Молотов е задействан близо месец след нахлуването на Хитлеристка Германия в Полша? Не съм свидетел,но тогава всички разузнавания са били крайно активни...архивите са живи.Не трябва ли да се замисли човек,че всичко е "аранжирано",нарочно използвам тази дума,предварително? Передел/Преразпределение на водещите ОПГ-та/нации в Европа тогава? Все въпроси,които може би никога не ще имат отговор!

    04:52 01.09.2020

  • 6 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    14 16 Отговор
    хитлер е бил психо садист нищо човешко не е имал

    Коментиран от #10

    04:56 01.09.2020

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 но, ако имаш редовно този проблем

    4 1 Отговор
    най-вероятно ще ти трябва и треволяк

    Коментиран от #18

    05:47 01.09.2020

  • 14 до коронавируса

    15 10 Отговор
    Без значение е кой какво финансира. Важното е да ви изметем веднъж завинаги, долни, продажни, крадливи, безродни, гадове.
    После ще си върнем откраднатото от вас, и ще покажем среден на финансиралите и очакващи някакви ползи от нашата борба срещу БОКлуците.
    И ще почнем начисто, дори и да се наложи да разрушим всичко преди това.

    Коментиран от #23, #42

    05:52 01.09.2020

  • 15 Петьо Петров

    13 5 Отговор

    До коментар #9 от "Куронавирус":

    Ок,да приемем,че аз съм глупав,а вие най-умният. Казвате,че всичко се дирижира и плаща от Дубай. И тук глупавият пита най-умния,кой ще плати на хилядите честни хора,защото,ако са честни не са корумпирани? Значи едното ви твърдение опровергава другото,което означава,че твърдението,че съм глупав отпада,а вашето,че сте умен също!
    Ех,понякога наистина сте ми досадни,но понякога се забавлявам с удоволствие с вас.

    Коментиран от #24

    05:54 01.09.2020

  • 16 одъртял комсомолец

    30 5 Отговор
    Всяка година едни и същи глупости. Това,че Англия обявява война на 03.09.1939-та по никакъв начин не ни задължава да считаме, че войната е започнала тогава. Всъщност войната започва няколко години по-рано- 1936-та, гогато Германия, Италия, Франция, Англия и СССР се намесват в испанската гражданска война. Намесваме се даже и ние, доколкото в Испания се бият и над 1000 български интербригадисти. Забележете, че по това време т.н. западни "демокраци" дефакто се оказват съюзници на Хитлер и Мусолини. По късно пък през 1938г "нещастните" поляци солидарно с Хитлер окупират част от Чехословакия. Ама СССР бил окупирал част от Полша и сложил ръка на трите Прибалтийски републики. ОК! А когато през 1919-та късаха парчета от Русия, някой питаше ли руснаците? Някой питаше ли българите от западните покрайнини и Македония!??? Да не говорим, че съветското навлизане в изт. Полша дава възможност на стотици хиляди евреи от тези територии да спасят кожата. Преобладаващата част от полските евреи, които днес живеят в САЩ са наследници на ония полски евреи, спасени именно от СССР. Спомнете си Моника Люински например.......Аман от тъпа нескопосана пропаганда.

    Коментиран от #50

    06:09 01.09.2020

  • 17 Безсънният

    1 5 Отговор

    До коментар #12 от "до безсънния":

    Това ми се получаваше много отдавна запоследно. Гледам инфото от нета, че явно страдам от късна инсомния. Не съм и стар, но съм лишен от възможност за прекомерна физическа активност. Не пия, не пуша, в повечето си периоди и кафе не съм консумирал. Така че единственото, което може да се направи е прием на хипнотици.

    Коментиран от #38

    06:10 01.09.2020

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хора имам проблем с безсъние":

    Ела да ме смениш на Орлов мост,че много ми се спи.

    06:24 01.09.2020

  • 22 няма

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Петьо Петров":

    Гробарска-чест?!.....

    06:33 01.09.2020

  • 23 Куронавирус

    9 5 Отговор

    До коментар #14 от "до коронавируса":

    Блажени са вярващите! Бил съм участник и свидетел на много протести досега. И винаги протестиращите са били използвани и после захвърляни и изигравани. Е, аз сега отивам за пуканки и бира. Ваш ред е да бъдете изиграни. Приятни протести!

    Коментиран от #25

    06:35 01.09.2020

  • 24 Куронавирус

    11 4 Отговор

    До коментар #15 от "Петьо Петров":

    Отговарям ти - никой няма да плати на хилядите честни хора. Те ще бъдат изиграни за пореден път. Както винаги досега при всички протести, въстания, революции и т.н. Накрая се възползват гадовете и опорочават всичко. Айде чао, отивам за пуканки.

    Коментиран от #30

    06:40 01.09.2020

  • 25 Последния Софиянец

    11 2 Отговор

    До коментар #23 от "Куронавирус":

    Участвал съм в двайсет протеста и три стачки.Един народ спре ли борбата значи е мъртъв.

    06:40 01.09.2020

  • 26 бягай направо

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Петьо Петров":

    при ``мъдреца-тиква``и му измий аша с крадените сентенции....

    06:50 01.09.2020

  • 27 Гост

    9 5 Отговор
    С установяването на обща граница м/у Германия и СССР,започва играта на котка и мишка.Кой пръв ще нападне.Хитлер е знаел,че Сталин,желае да установи диктатура на пролетариата в световен мащаб.Затова го е изпреварил само с няколко месеца.Барбароса е бил съкрушителен,защото СССР се е готвела за настъпателна война,а не за отбранителна.Но както Напалион,така и Хитлер е подценил руският народ.

    Коментиран от #56

    06:50 01.09.2020

  • 28 Говориш

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "до може би":

    за спрея Somni X™. Ама той е ефикасен за хора, които работят на смени. При тях производството на някакъв хормон се нарушава поради нарушени ритми. Не е за мен. Мерси все пак. Извинявайте на всички, че пиша извън темата.

    06:50 01.09.2020

  • 29 Шаран БГ

    13 1 Отговор
    Като че ли е някак си в реда на нещата, след 81 години от тази кошмарна за поляците дата, всеки да си позволява сега ,различно повествование. Изнесеното по горе е исторически вярно. Обаче конфликтите се губят назад във вековете. Натрупват се "любов и омраза". И когато едни алчни амбиции се провалят за даден момент, следват втори, трети ..... и така до днес. Някой от коментиращите се опитва да се върне към Гражданската война в Испания . Има право. Аз бих се върнал дори към ерата на Наполеон.. и последвалите я години и кръвопролитни войни. Мисля, че стремежите на Западът ,към несметните богатства на огромната по територия Русия, от два века насам са огромни и в последните години , съвсем открити и невъздържани. И тъй като оръжията за масово поразяване на човека станаха много и със страхотна сила - нищо добро не очаква множеството малки народи и държавици в Европа конкретно - и в крайна сметка и в целия свят. Не че големите ще тържествуват при използването на ядрено оръжие, но има болни мозъци. А и написаното в Библията за края на този кошмарен свят, като че ли трябва да се сбъднат. В целия свят човеците са като побесняли ! Един иска майка си - други баща си, всеки е недоволен от другия - "любов и омраза" и края му не се вижда..................

    07:04 01.09.2020

  • 30 Оруел

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Куронавирус":

    И в Историята на Франция ако погледнеш, ще видиш че е пълна с въстания. Нищетата отпреди Великата Френска Революция е даже досадно детайлно описана от скучнягата Балзак. Даже в романите на Джордж Оруел 💯 на 💯 все едно днешната България е описал. Абе приказката ми е, че всички са минали през това и не се получава при никои от два-три или четири пъти. Само че донякъде си прав, защото има една прекомерно голяма разлика - техните въстания са били въоръжени. А тук въоръжена е само едната страна. И ся ще се надяваме на човечността на немци и французи, която въпреки че все пак я има(за разлика от нашите мутри), вечно не е на необходимото минимално ниво.

    07:07 01.09.2020

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Нема Па

    1 3 Отговор
    Горе долу, всичко си е лъжа. На 01.09.1939 дефакто започва 2-та световна война. Поляците излизат с конница срещу танковете на Гудериан. След това полякините стават обслужващ персонал. Оня тъпунгер няма нищо общо с историята на света, така, че не го мешайте и пишете грамотно.

    07:16 01.09.2020

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 РЕАЛИСТ

    12 1 Отговор
    Навремето учителят ми по история каза по темата плана Рибентроп-Молотов" Германия и Русия си взеха техните територии". От статията разбираме, че Хитлер си връща земите взети от Германия след Първата Световна, Сталин си връща Западна Белорусия и Западна Украйна взети от поляците след революцията и кое е всъщност Полша. Това , което е наречено генерелгубернаторство ли?

    Коментиран от #60

    07:28 01.09.2020

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 КОЙ ЩЕ ДОЙДЕ НА ТЯХНО МЯСТО?

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "до коронавируса":

    ВСИЧКИ ОТ МИНАЛОТО СА КОМПРОМЕТИРАНИ. АГЕНТИ. .МУТРИ. .ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ. .ПЛАТЕНИ ДЕПУТАТИ НА МЕСТНИ И МЕЖДУНАРОДНИ БИЗНЕСИ @@!!#$$$

    07:47 01.09.2020

  • 43 Смях

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "Дедо ви":

    Хитлер не се е "гръмвал" въобще и тази информация никога не е потвърдена официално от ссср,доживял си е старините в Ю.Америка.

    Коментиран от #47, #64

    07:51 01.09.2020

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Верно

    5 2 Отговор
    Сме номер 1 по ,,разбирачи и ,,професори,, по всичкология на глава от населението в света....
    Предвид коментарите...

    07:57 01.09.2020

  • 46 Мерси много

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "ТАБЛЕТКИТЕ":

    Ще го проуча

    08:37 01.09.2020

  • 47 Ама казват че

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Смях":

    е имал и двойници

    08:39 01.09.2020

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 гост

    8 7 Отговор
    ''....Публикувано във факти.бг: 1 септември 1939 г. Хитлер напада Полша...' A на 02.09.2020 г. неокомунистите- радикални левичари, заедно с оцелелите мутри от СИК и ВИС-2, обявяват ''всенародно въстание'' в България с цел реставрация на едноличната диктатура и връщане на мутренските времена в България. Те издигат бесилки, създават незаконни блокади с цел да принудят към участие неучастващите в техния противоконституционен преврат и с цел максималното затрудение на икономическия живот в България, като така нарушават и ЕС правото на свободно придвижване на хора и стоки.

    08:50 01.09.2020

  • 50 Хйор

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "одъртял комсомолец":

    Това е самата истина. Нещо повече , ВСВ започва с края на ПСВ . Нещо като боксов мач -първи рунд , и втори рунд , при който страните временно спират боя , и се подготвят за вторият рунд. Защото след ПСВ основните противоречия са останали да се решават за в бъдеще. А поводи винаги ще се намерят.

    08:50 01.09.2020

  • 51 Чук и Гек

    3 5 Отговор
    Така е да разчиташ на Запада да те спаси! Дори не им дадоха лендлиз, да ги въоръжат и славните поляци щяха сами да разгромят и Хитлер, и Сталин!

    08:50 01.09.2020

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Айхман

    6 1 Отговор
    ВСВ е резултат от ПСВ.На падналите Германия,АвстроУнгария,България и Турция с мирните договори бяха отнети големи територии.Казват,че падналия не се рита,а бяха жестоко ритани.Нормално коалицията без Турция потърси реванш.Уви,загуби.Въпроса с отнетите територии винаги ще бъде висящ.

    09:41 01.09.2020

  • 54 ДДД

    7 4 Отговор
    Немците са долни , но руснаците не падат по долу...

    Коментиран от #57, #58

    10:39 01.09.2020

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Живко

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "Гост":

    Стига четяхте Резун, а започнете малко сериозни историци да четете. СССР няма план за нападение над Германия. И именно Сталин ограничава разпространението на комунизма . Да, да, не е грешка. Той обръща политиката . " Комунизъм в една държава. И си кюта индустриализацията, с помощ на САЩ разбира се. Тогава САЩ и СССР са си реални съюзници, а между Сталин и Рузвелт има бая уважение.

    10:55 01.09.2020

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 НАПРОТИВ

    5 5 Отговор

    До коментар #54 от "ДДД":

    Руснаците са по-долни от немците....много по-долни....
    Вервай ми...

    Коментиран от #68

    10:59 01.09.2020

  • 59 И накрая

    4 3 Отговор
    руснаците ни окупираха за цели 80 години и до ден днешен.

    11:18 01.09.2020

  • 60 промит мозък

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "РЕАЛИСТ":

    Комунистите четете историята, като Дявола Евангелието!
    Според теб такова животно, като Полша няма, няма такъв народ, няма такава държава!?
    Да, вярно е, че територии са се прехвърляли през годините, но и Германия и СССР също са разширявали териториите си за сметка на други народи.
    Въпросът е, че има мебдународно право, закони и договори, както и суверинитет и териториялна цялост, които са НАРУШЕНИ от Стали и Хитлер, които решават, че Полша не съществува, на това се казва ШОВИНИЗЪМ!
    Факт е, че Полша е суверенна държава и Хитлер и Сталин я напдат и избиват стотици хиляди поляци, правят етнически прочиствания, деца, жени, мъже, просто избиват, един народ, който се нарича полски!
    Само в Катинската гора са избити около 14-15 хиляди офицери и са заровени в ощи гробове, руснаците избиват целия офицерски състав на Полша!
    Има таква държава и такъв народ на карата, може да провериш!
    Явно учителят ти е бил долен комунист привърженик на режима на Сталин и компартията!

    Коментиран от #61

    12:55 01.09.2020

  • 61 Двойни стандарти

    2 3 Отговор

    До коментар #60 от "промит мозък":

    Ми промит мозък , само до преди броени месеци същата тази Полша за която рониш горчиви сълзи , е правила същите злини на територията
    на Чехия , и нещо мерките ти не са никак нияеднакви. Полша е нещо подобно на изкуствено създадена буферна държава която трябва да разграничава и отделя Германия от
    Русия.

    16:41 01.09.2020

  • 62 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 2 Отговор
    Я, че красавец са го докарали грузинския циганин....

    21:22 01.09.2020

  • 63 Не е лесно да си Тиква

    1 1 Отговор
    На всички пишещи да напомня:
    - Радвайте се, че Грузинеца ви окупира за 70 г., но сте живи, имате собствен дом, деца и внуци, щото ако беше чистокръвният черен "ариец" отдавна да сте излетели през някой комин на Освиенцим примерно, тъй като неговото виждане по въпроса с православието е същото както и с "Окончателното решение" за еврейте! Четете бре, четете и мислете какво сте чели, а после си проветрявайте устата.

    22:37 01.09.2020

  • 64 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Смях":

    По скоро в Аржентина

    18:00 29.11.2020

  • 65 Уйке

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дедо ви":

    Боко(Хитлер) да се гръмне, а не отрови, защото е обидно за един генерал да се трови, по-мъжкарско е с пищова, вместо да застане пред трибунал!А коя или кои ще захапят отровата като Ева Браун от солидарност към своя фюрер трябва да очакваме от ПКП, Захариева, Сачева, Атанасова, Биков, но най-вероятно ще му изневерят!!!

    08:43 09.05.2021

  • 66 И после

    0 0 Отговор
    Сталин я освобождава

    04:31 01.09.2026

  • 67 Поправка

    0 0 Отговор
    Никой не е нападал, просто е организирал СВО 😆

    04:33 01.09.2026

  • 68 Ба бааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "НАПРОТИВ":

    Па дрънкаш глупости

    04:43 01.09.2026

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