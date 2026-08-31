Самарджич донесе нов успех на Аталанта срещу Болоня

Аталанта затвърди отличния си старт в новия сезон на Серия А, след като надделя с минималното 1:0 над коравия тим на Болоня. С този успех "Богинята" вече разполага с пълен актив от шест точки след първите два кръга, нареждайки се рамо до рамо с водещите грандове на Италия – Милан, Интер, Ювентус, Лацио и Рома.

Двубоят на стадион "Гевис" дълго време изглеждаше обречен на нулево реми. Дисциплинираната защита на гостите от Болоня удържаше натиска, а атаките на домакините сякаш се разбиваха в стена. Всичко обаче се промени в добавеното време, когато резервата Лазар Самарджич, появил се на терена в 68-ата минута, се превърна в златното момче на вечерта. С хладнокръвен удар в 96-ата минута той донесе трите точки на Аталанта и взриви трибуните.

За разлика от домакините, Болоня все още не познава вкуса на успеха през този сезон. След поражението от Лацио в първия кръг, сега "рособлу" отново напуснаха терена с наведени глави. Тимът ще има шанс да поправи грешките си в следващия кръг, когато приема Сасуоло на собствен терен.

В третия кръг Аталанта ще се изправи срещу устремения Рома на "Олимпико" – отбор, който впечатлява с осем отбелязани и нито един допуснат гол до момента. Срещата е насрочена за 5 септември, събота, от 21:45 часа българско време. Ден по-късно, на 6 септември от 19:00 часа, Болоня ще се опита да запише първи точки за сезона срещу Сасуоло.