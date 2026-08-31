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Ще ме обесят, ако изгубя войната! Владимир Путин се страхува за живота си при поражение на фронта в Украйна
  Тема: Украйна

Ще ме обесят, ако изгубя войната! Владимир Путин се страхува за живота си при поражение на фронта в Украйна

31 Август, 2026 21:44 1 109 101

  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна

Източници, близки до Кремъл, твърдят, че след няколко седмици размисъл през лятото Путин изглежда е решил да ескалира конфликта

Ще ме обесят, ако изгубя войната! Владимир Путин се страхува за живота си при поражение на фронта в Украйна - 1
The Economist The Economist

„Ще ме обесят“: това е казал Владимир Путин на близкото си обкръжение – диктаторът се страхува за живота си в случай на поражение в Украйна, пише The Economist.

Той най-вероятно вярва, че край на войната, без да бъде постигната поне минималната цел — превземането на целия Източен Донбас в Украйна — би го изложил на физическа опасност.

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Източници, близки до Кремъл, твърдят, че след няколко седмици размисъл през лятото Путин изглежда е решил да ескалира конфликта.

Негов дългогодишен съратник заявява, че той вероятно е възприел посещението на директора на ЦРУ Ратклиф като знак за американска слабост. По същия начин той е тълкувал и визитата в Москва през ноември 2021 г. на Бил Бърнс, директор на ЦРУ при Джо Байдън, който дойде, за да го предупреди да не нахлува в Украйна.

Три месеца по-късно руската армия нахлу в съседна Украйна.

Диктаторът възнамерява да изпрати още 300–400 хиляди руснаци на войната. Допълнителният личен състав най-вероятно ще бъде recruit-ван (попълван) чрез принуда от страна на регионалните власти, за да се локализира евентуалното политическо недоволство.

Руските власти вече тестват нова система за мобилизация в Пензенска област, намираща се на 750 км югоизточно от Москва.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дън Бай

    25 9 Отговор
    Пак ли преписваме?!

    Коментиран от #5, #7, #15, #22, #27, #34, #36, #37, #44, #50, #66

    21:45 31.08.2026

  • 2 То се мисли предварително

    15 15 Отговор
    не при свършен факт

    21:46 31.08.2026

  • 3 да ве да

    43 17 Отговор
    Пълни глупости, точно това Путин нинога не би каза дори и случайно да си го е помислил😅 Съвсем ни взехте за мезе с тъпанаpcката си пропаганда!

    Коментиран от #25

    21:46 31.08.2026

  • 4 Шопо

    29 18 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #19, #35

    21:46 31.08.2026

  • 5 Джиджи

    19 7 Отговор

    До коментар #1 от "Дън Бай":

    "Фабрика, произвеждаща дронове за Украйна, се е запалила в Полша.

    Пожар избухна през нощта в WB Electronics, голяма частна отбранителна компания, която произвежда разузнавателни системи FlyEye и барражиращи боеприпаси Warmate за Украйна. 

    Служителите на реда разследват възможността за палеж.

    Охранителни камери са заснели мъж с балаклава, който влиза в комплекса през ограда. Наблизо са открити раница и суитшърт. Няма пострадали."
    Не намерили 🧤.
    Само Путин е бил, по призумция.

    21:46 31.08.2026

  • 6 !!!?

    17 24 Отговор
    Путлер е страхливец...само това го отличава от Хитлер !!!?

    Коментиран от #45, #56, #64

    21:47 31.08.2026

  • 7 .....;;!;;""

    17 8 Отговор

    До коментар #1 от "Дън Бай":

    "След кацането близо до Киев е възникнал мощен пожар.

    Съобщено е за попадение в съоръжение в района на Погреби.

    След кацането е възникнал голям пожар и над района се е издигнал гъст дим."
    Путин свали белите ръкавици.

    21:48 31.08.2026

  • 8 Не е задължително

    7 22 Отговор
    В Хага не бесят.
    Съдят те и си лежиш в луксозен затвор, всичко докато в бункера, само че няма нет.

    21:48 31.08.2026

  • 9 Мхм

    24 8 Отговор
    Бля, бля. Англосаксите вадят думи от контекста. Пак според тях Путин е диктатор, а зеленски не е.

    21:48 31.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мали

    5 10 Отговор
    Предстои много руузкая ерекция ... полуерекцция , де ..

    21:48 31.08.2026

  • 12 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    5 11 Отговор
    а румен се страхува от народа

    21:48 31.08.2026

  • 13 Хе хе...

    17 4 Отговор
    Месец май депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци. Иначе казано за няма пет години населението на 4о4 се е свило с две трети, територията с една четвърт, икономиката с 90%. За целта ЕсеС и нато изгориха над трилион кеш, планини от оръжие и попиляха собствените си икономики.
    Найс, а?

    21:48 31.08.2026

  • 14 Механик

    22 4 Отговор
    Не знам вече!!! Не съм вярвал, че 36 години след комунизма ще трябва да чета такива манипулации и пропаганда. То тогава послъгваха, ама сегашното направо е без никаква връзка с главния мозък.

    Коментиран от #97

    21:49 31.08.2026

  • 15 0000

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дън Бай":

    Гаварит Украйна:
    "Мощна експлозия е станала в полицейски участък в Ровно.

    Вече е известно, че има жертви сред полицаите от Западна Украйна.

    На мястото на инцидента работят аварийни служби, а полицията установява обстоятелствата и причините за експлозията."

    21:49 31.08.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 6 Отговор
    другия път ,да вземеш да останеш в Аляска ли..де да знам

    21:49 31.08.2026

  • 17 Бяла Мечка

    13 4 Отговор
    Е па той го бесят всеки ден бе.😀😀😀.И все не е умрял за рзлика от the Економист дето свалят английските знамена в бирминган(Брамапутри).АнглиО Умре драги драскачи.

    Коментиран от #42

    21:49 31.08.2026

  • 18 Тик-Ток

    8 5 Отговор
    Няма страшно,с приятели като Ким Чен и Си никой не може да пипне Путин

    21:49 31.08.2026

  • 19 Това е безспорен

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Факт

    21:50 31.08.2026

  • 20 Джони Тоторо

    12 3 Отговор
    Много комична статийка

    21:50 31.08.2026

  • 21 От бесене файда няма

    2 6 Отговор
    Злото е сторено.
    Затвор е по-гадно.

    21:50 31.08.2026

  • 22 🥊🥊🥊

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дън Бай":

    Руската армия атакува производствения комплекс на PepsiCo.

    Атаката срещу завода в Николаевска област, където се произвеждат Pepsi и Lipton Ice Tea, е станала на 29 август, съобщава Ukraine.

    Местните медии съобщиха и за пожар в склад на „Сандора“ в Николаевска област.

    По-рано имаше съобщения за кацане на самолет и мащабен пожар в завод за преработка на храни. Путин. Той е
    🥊🥊

    21:51 31.08.2026

  • 23 Ало факти

    9 4 Отговор
    Имате големи въображения , страшни манипулатори сте , това НИКОГА не би го казал ПУТИН. РУСИЯ Е НЕПОБЕДИМА , ТОВА ГО ЗНАЕ ЦЕЛИЯ СВЯТ !!!!

    Коментиран от #54

    21:51 31.08.2026

  • 24 Язък...още 2 монголски НПЗ та Фира

    3 5 Отговор
    И щабо с 12 висши военни в Донецк!!
    Некво... ШЕДОУ..ги изшкембило
    Хахахаха

    21:51 31.08.2026

  • 25 Тов. ЧЛЕНИН

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "да ве да":

    Таваришч , нали не си от гледачките му , та знаеш какво мисли ?

    Коментиран от #81

    21:52 31.08.2026

  • 26 Куджо

    8 2 Отговор
    Прекалено пPOcTu Okrainski редактори пишат във факти

    21:52 31.08.2026

  • 27 Бай Иван

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дън Бай":

    На сутринта на 31 август в Одеса е атакуван логистичен терминал.

    След кацанията в съоръжението е започнал силен пожар.

    Местните власти потвърдиха, че терминал на „Нова поща“ в Одеса е в пламъци."

    21:52 31.08.2026

  • 28 Читател

    4 1 Отговор
    Лека нощ идиоти

    21:52 31.08.2026

  • 29 12345

    11 1 Отговор
    Мисирките вече могат да четат мислите на Путин. Абе той нали беше умрял?

    21:52 31.08.2026

  • 30 Мимч

    5 1 Отговор
    Ами. нистина,ескалация ли каво ше е,но трябва сериозна офанзива,а лишаване и да ги привършва укрите и най вече зеления просяк,че да муряса света от него..

    21:52 31.08.2026

  • 31 Какво лошо?

    4 4 Отговор
    Той за безсмъртен ли се мисли.

    21:53 31.08.2026

  • 32 Военен експерт

    3 5 Отговор
    Да слага 10 ядрени бойни глави на орешник и той знае на къде да ги насочи

    21:53 31.08.2026

  • 33 Джони Тоторо

    9 3 Отговор
    100% долнопробна пропаганда

    21:53 31.08.2026

  • 34 Цвете

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дън Бай":

    Хранителни стоки и други стоки започнаха да изчезват от рафтовете на хипермаркета METRO в Кривой Рог.

    Украинските медии съобщават за нарастващи проблеми с доставките. Компанията преди това предупреди за логистични трудности поради атаки срещу складовете ѝ.

    Сериозни проблеми изпитват всички търговски вериги в Украйна. Днес руските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу складови логистични обекти в Киев и други региони."
    Путин- без ръкавици само с лопата.

    Коментиран от #79

    21:53 31.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Съвет за комуниста Путин

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дън Бай":

    Щом не искаш да те обесят като фашиста Мусолини, гръмни се като социалиста Хитлер. Ама шубето е голяв страх, нали?

    21:55 31.08.2026

  • 37 Копо

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дън Бай":

    Близо до Киев е имало мощни експлозии и масивен пожар, който се е виждал на десетки километри разстояние.

    Огромен стълб от черен дим се вижда от Киев, въпреки че обектът гори в район на много километри от столицата.

    Аврора ще остане без стоки! Русия атакува големите складове на веригата магазини край Киев, съобщават УКРАИНСКИТЕ медии"

    21:55 31.08.2026

  • 38 Ами

    4 4 Отговор
    Ако го обесят ще е щасливец мого по-вероятно е руснаците да приключил с Путин точно както прикючиха либиците с Кадафи

    21:55 31.08.2026

  • 39 Ще ме обесят

    3 5 Отговор
    И правилно ще направят! Като главнокомандващ, ЗАЩО допусна да падат ракети и дронове в Русия? Защо цели 5 години се мотаеш? Защо допусна да навлизат чужди войски в Русия? И викаш Северна Корея да ти помага? Уж най-силната армия в света, но ти не й даде право да премахне всичката логистика от други страни към покрайнината! Не затвори небето над покрайнината. Позволи разни фашисти да отиват в Куиеф и да говорят и дават на хунтата там всякакви пари и оръжия, които след това се използваха за удари по Русия! Даже имаше удари и по т.н. ядрена триада! И кво? По военната ви доктрина, не трябваше да остане нищо от такива нападатели, но ти какво направи? НИЩО! И сега, британците правят с Русия, каквото си искат. Французите и те отвличат и открадват руски танкери с нефт. Хунтата ти унищожава нефтопреработвателните ти заводи и вече и военни предприятия... Германците решиха да започнат "нападения през интернет по вашите военни системи" и кво? ПАК НИЩО?
    Еми бесенето тогава ти е вързано в кърпа!

    Коментиран от #89

    21:55 31.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 йожи

    4 3 Отговор
    The economist може единствено да си избърша калната дупка с вашият пасквил.Одавна сте изпразнен дърт х...у йй.

    21:55 31.08.2026

  • 42 Хе хе...

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Бяла Мечка":

    По забавното е да видиш снимките на градския им съвет. Същата история като френския национален отбор по футбол, от 40 човека няма ни един бял, начело с кмета.

    21:55 31.08.2026

  • 43 Глупости

    2 2 Отговор
    Това е ненормално.Да виси и да се клати.Ако се стигне до там ,ще се застреля.

    21:56 31.08.2026

  • 44 Оня

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дън Бай":

    "Очакват се забавяния на доставките и недостиг на стоки, след като втора стачка засегна голям склад на супермаркет Varus близо до Киев. 

    Ударът в нощта на 31 август е повредил и унищожил голямо количество стоки, съобщава компанията.

    Поради това в близко бъдеще се очакват забавяния на доставките и временна липса на определени артикули в магазините.

    Стоките на партньорите на Варус, които са били съхранявани в съседни складове, също са изгорели."
    Путин без ръкавици.😂🤣😂🤣

    21:56 31.08.2026

  • 45 гост

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "!!!?":

    Всъщност Хитлер в началото имаше доста сериозни успехи , както и японците ! И бяха скроили шапката на Сталин мнооооого добре !! Само пропуснаха , че САЩ ще се намеси , плана беше , че те ще си гледат кефа , щото Европа не ги бърка !! Само това беше грешката , иначе щяха да прегазят СССР от двете страни като луда крава !

    21:56 31.08.2026

  • 46 Нищо му няма

    1 2 Отговор
    Превземки.

    21:56 31.08.2026

  • 47 Майко мила

    4 3 Отговор
    Някой хора изкараха много пари на гърба на Путин и Русия.Ако ги няма не знам как ще живеете

    21:56 31.08.2026

  • 48 ?????

    6 2 Отговор
    Уф.
    Кво да му коментираш - достатъчно е само заглавието за да разбереш че не само в България джурналистите са ударили дъното.
    Оказва се наште взимат пример от сегашното състояние на някога великата западна журналистика.

    21:57 31.08.2026

  • 49 шаа

    3 2 Отговор
    нашта медия пак тиражира анонимки. каква ирония сама си прави с името си.

    21:57 31.08.2026

  • 50 ДВ..

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дън Бай":

    "Руската армия продължава масираните атаки срещу украинската логистика и морски доставки.

    В Киевска област е ударен логистичният център на DHL в Погреби, където са били съхранявани безпилотни летателни апарати от различни видове и техните компоненти.

    В Бориспол е бил ударен складът „Замлер“ – търговски и логистичен център, използван за съхранение и дистрибуция на военни доставки, доставяни от западни страни.

    В Одеска област е ударен логистичен център в Нерубайско, през който са се разпределяли военни товари, пристигащи в пристанището на Одеса.

    Освен това в пристанището Южни е повреден сухотоварен кораб, превозващ военна техника за украинските въоръжени сили."
    След малко ще продължа репортажите..

    21:57 31.08.2026

  • 51 Точен

    6 3 Отговор
    Путин се бил страхувал... Ей, целият свят се страхува от Путин, той не се страхува от нищо и от никого.

    21:57 31.08.2026

  • 52 ДрайвингПлежър

    6 2 Отговор
    като знаем кои са собствениците на Економист...
    и тва върви из нета като украински източници - Зеля вероятно ще го обесят - на Путин ще му строят паметници

    21:57 31.08.2026

  • 53 az СВО Победа 81

    2 5 Отговор
    Много се забавлявам, когато англичаните ми казват какво мисли, какво казва или възнамерява да прави Путин!

    🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #68

    21:58 31.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ПАбеда

    2 3 Отговор
    Гледам УкрИната пАбедила. Путин спря да ги гали....свали белите ръкавици
    "„И така, спечелихме ли? Ние им даваме една ракета, те ни дават двеста“: Жител на Одеса се оплаква от липсата на храна в супермаркетите и се опасява от покачване на цените заради руските удари.

    Според нея разходите за преструктуриране на търговската логистика ще бъдат прехвърлени върху купувачите.

    „Тази тежест няма да падне върху собствениците на търговски вериги, а върху нас. Заплатите на работниците ще бъдат намалени, а цените ни ще бъдат повишени“, каза жената.

    Тя каза, че работи като митнически брокер в Одеска област и „няма море“, защото собствениците на кораби не искат да рискуват стоки на стойност стотици хиляди долари. 

    „И така, спечелихме ли? Ще трябва да напуснем страната“, заключава момичето."

    21:58 31.08.2026

  • 56 гост

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "!!!?":

    Мисълта ми беше , че Путлер никога не е имал и никога няма да има и една хилядна от постиженията на Хитлер , нито вътре нито извън Раша !!

    21:59 31.08.2026

  • 57 хахахахха

    4 1 Отговор
    наричайте го още "диктатор" и ще осъмнете в шахта,нищо че уш сте го копирали...

    21:59 31.08.2026

  • 58 Ами

    3 3 Отговор
    Дори и западната пропаганда признава, че
    Путин има одобрението на над 70% от руснаците.
    И сега да твърдят, че руснаците ще го обесят е меко казано глупаво.
    А какво ще кажат западните медии за западните управляващи
    които не могат да съберат и 15% одобрение :)

    Коментиран от #63

    21:59 31.08.2026

  • 59 Вова

    1 1 Отговор
    ела ще те скрия в Драгалевци!В таен тунел!

    21:59 31.08.2026

  • 60 Ооооо

    1 1 Отговор
    "Недостигът в Украйна ще се отрази дори на инструментите: Русия унищожи дистрибуторския център „Днепър-М“.

    Недостигът в Украйна ще се отрази дори на инструментите: Русия унищожи дистрибуторския център „Днепър-М“ в Киев.

    Логистичният център на „Днепър-М“, голяма търговска верига, която продава инструменти и градинска техника, беше атакуван вчера в Киев.

    Компанията е обявила критична ситуация, като се очакват забавяния в доставката на продукти и ремонта на инструменти."

    21:59 31.08.2026

  • 61 САМО ПИТАМ

    5 2 Отговор
    КАК ви ВЛЕЧЕ ДА ПРЕПИСВАТЕ НАЙ ГОЛЕМИТЕ И ДОЛ НИ ИЗМИСЛИЦИ............?

    21:59 31.08.2026

  • 62 А ПЪК ЗЕЛЕНЧУКА

    3 2 Отговор
    Е СПОДЕЛИЛ ПЕ АКО СКЛЮЧИ МИР ША ГО Е........БАТ

    Коментиран от #67

    22:00 31.08.2026

  • 63 Не твърдят те

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Ами":

    а той пред Редклиф!

    Коментиран от #93

    22:00 31.08.2026

  • 64 м даааа

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "!!!?":

    а тебе разширената халка ще те различава от другите евтини драскачи

    22:00 31.08.2026

  • 65 Руси Филев

    1 2 Отговор
    Защо ни е свят без Путин?

    22:01 31.08.2026

  • 66 Рада

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дън Бай":

    Путин свали белите ръкавици.
    "Има планове Върховната рада да бъде преместена под земята.

    Украинският парламент ще бъде преместен в мазето поради постоянните сирени за въздушна тревога. Членовете на парламента ще трябва да работят в няколко стаи и коридори, тъй като няма да има достатъчно място за всички.

    Някои фракции вече изразиха протест срещу предложените условия за настаняване."

    22:01 31.08.2026

  • 67 Майка ти

    0 3 Отговор

    До коментар #62 от "А ПЪК ЗЕЛЕНЧУКА":

    Също ,ама ти можеш да я смениш.

    Коментиран от #84

    22:01 31.08.2026

  • 68 Па то цел СВЕТ

    3 4 Отговор

    До коментар #53 от "az СВО Победа 81":

    Му слушаше г ЕЙ фантазиите на у йло, за ТРИДНЕВНИЯ педофил БЛИЦКРИГ, , за границите на СССР, за... след Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон...и те така,..тее БА фустата
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #75, #78, #99, #100

    22:01 31.08.2026

  • 69 Не се спират

    4 1 Отговор
    да говорят глупости!Долнопробна пропаганда!

    22:01 31.08.2026

  • 70 Пропагандата на фашистите

    5 2 Отговор
    от ден на ден става по тъпа! Не, че глупака на форума няма да е в екстаз от тъпота в коментарите.

    22:01 31.08.2026

  • 71 Да видиш как президента ти хленчи

    5 3 Отговор
    Ужас!
    Наистина живеем във времена на меки китки.
    Нямам предвид сексуална ориентация, а слабохарактерни мъже.

    Представям си как Левски не тръгва да изпълни мисията си, защото си мисли, че ще го обесят.

    Ами президент си – рисковете на професията.

    22:02 31.08.2026

  • 72 Добре че е Путин и Русия

    4 2 Отговор
    Света трябва да им е благодарен че спасяват нормалността и унищожават новите нацисти

    22:02 31.08.2026

  • 73 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Вече са обесили Путин?
    Ама нали още през 2022 той бе открит мъртъв, с шаващи насам-натам очи на пода в кабинета си, чак сега ли са го обесили?

    22:03 31.08.2026

  • 74 уахахахаха

    2 1 Отговор
    аман от глупости 🤣🤣🤣

    22:03 31.08.2026

  • 75 Пиро на дупиту

    2 4 Отговор

    До коментар #68 от "Па то цел СВЕТ":

    не никни ли бе? Ден и нощ 3 дни, два дена и всеки ти гледа трагедията и дъното на запада залят от фашизъм и отчаян от Русия.

    22:03 31.08.2026

  • 76 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 77 Не били компютри, а компоти

    5 2 Отговор
    Пак мисирките чули-недочули. Зеленото ще бесят, не Путин.

    22:04 31.08.2026

  • 78 охооо

    3 3 Отговор

    До коментар #68 от "Па то цел СВЕТ":

    най евтиния и кух драскач пак блесна с интелекта си равняващ се с този на амеба,за гъде без този смехурко

    22:05 31.08.2026

  • 79 Цвекйе ,

    3 3 Отговор

    До коментар #34 от "Цвете":

    А бензин и дизел , има ли ? Що при тредневна операция има проблеми с доставките ..

    Коментиран от #92

    22:06 31.08.2026

  • 80 Зеления

    1 2 Отговор
    Добре де как не ви омръзна всекидневно по 10 статии - Путин, Кремъл, руската пропаганда, Путин, Зеленски, Путин, Украйна, руската пропаганда, Путин, диктатора, режима, страховете на хората, демократичната общност, Путин, авторитаризма, Путин....десетки пъти, стотици пъти, хиляди пъти едно и също и едно и също.
    Как не ви омръзна?
    Читателите ви, приличат ли ви на стадо, за да четат едно и също и да блеят в захлас?

    22:06 31.08.2026

  • 81 да ве да

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Тов. ЧЛЕНИН":

    Какво мисли само той си знае, пони! Коментирам само, че не би го казал😉

    22:06 31.08.2026

  • 82 Хайо

    1 2 Отговор
    И обръкжението му веднага се обадил на вас да ви го каже .Ама сте смешници .

    22:07 31.08.2026

  • 83 Ицо

    2 2 Отговор
    Има ли гнясъни копейки?

    Коментиран от #91

    22:07 31.08.2026

  • 84 НИ МОГА

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Майка ти":

    ПЛЮ....ЩЯ СЕСТРА ТИ С КОМПАНИЯТА

    22:07 31.08.2026

  • 85 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 2 Отговор
    За да се пишат такива неща означава че вече нещата за Украйна са приключили Вярно доста се забави работата но поне дано е качествена Остават много още складове и електроцентрали за утилизация Дано темпът на бомбардировките поне се запази като сегашния По принцип не съм доволен но каквото такова

    22:07 31.08.2026

  • 86 ГОСТ

    1 2 Отговор
    тъпата западна пропаганда в действие с любезното съдействие на мисирките в бг.много жалки се изродиха тия който се именуват журналисти преписвачи на чужди мисли това се нарича плагиатство страх от собствено мнение различно от плащания заплатата му.

    22:07 31.08.2026

  • 87 Дzверцов

    0 2 Отговор
    Чичо Вова ще си отиде по естествен път в Отвъдното. От старост- умора на метала! Ние "от другата страна" даже няма и да разберем. Политиката на Ръсия или Съветския Съюз ще си остане непроменена - константа, която "дисциплинира" самозабравилте се! Да питъм умниците, филма повтаря ли се- "Студената война"? Е, каво решихме!?

    22:07 31.08.2026

  • 88 алэн далэс

    2 0 Отговор
    няма са плашиш!най много да те шомполират

    22:07 31.08.2026

  • 89 Тази война е някаква

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ще ме обесят":

    смотана! Уж война, но в столицата на врага си работят ресторантите и кафетата, НС, правителството им, министерствата им, некъв фалшиф президент там и той подскача и плюва цял ден по Русия...
    Разбирам, 1941-1945 г нямаше такова мощно разузнаване (спътници и с точни координати на всичко) и такива мощни ракети... За това в Берлин Райхстагът беше превзет чак в края на войната. Ама днес? Смешна работа! Уж можете всичко, но не искате да победите? Смотана работа!

    22:08 31.08.2026

  • 90 Удри копейката с манивелата!

    1 2 Отговор
    Докато се изправи.

    22:08 31.08.2026

  • 91 хахахахха

    3 0 Отговор

    До коментар #83 от "Ицо":

    има кухи центаци, както обикновенно

    22:08 31.08.2026

  • 92 Коя тая триднбевна бе глупав

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Цвекйе ,":

    че ден и нощ тролиш. Не разбра ли, че да си тролей показваш падението на запада и величието на Русия. Въргаляш се в лъжи като циганин. Що за изпосняк и смет си?

    Коментиран от #98

    22:09 31.08.2026

  • 93 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "Не твърдят те":

    Поне прочети статията преди да коментираш.
    „Ще ме обесят“ ............... пише The Economist.
    Да си чувал The Economist да са правили интервю
    с Путин или поне да са му задали въпрос.
    Просто еФтина пропаганда. За наивници.

    22:09 31.08.2026

  • 94 Безсилието

    1 1 Отговор
    Днес не 1 Април. Скъсахте се от глупости! Утре пишете, че Путин се е обесил на некоя камбанария в Кремъл.

    22:09 31.08.2026

  • 95 Може,може

    1 1 Отговор
    Може да полети през джама.

    22:10 31.08.2026

  • 96 ПРЕ ДАТЕ Л Е ПУ ТИ Н

    2 1 Отговор
    Отдавна Русия трябваше да унищожи всички натовски спътници прелитащи и над Русия и над всички съседни страни. Да обяви война на Мъск, да му унищожи всичко в космосът. Русия трябваше да унищожи психодесният Тръмп и министрите му, и да запали всички държави където имат голям бизнес натовските държави. Африка, Латинска Америка, дори Индия.. Но Путин е пси хо дес ен.

    22:10 31.08.2026

  • 97 Механика

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    И аз не съм вярвал , че Хитлер е оживял , в руsskи образ ...

    22:10 31.08.2026

  • 98 Като тролиш

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Коя тая триднбевна бе глупав":

    Изглеждаш измет.

    Коментиран от #101

    22:11 31.08.2026

  • 99 МУЦКА ДА ПИТАМ

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Па то цел СВЕТ":

    АБЕ ВЕРНО ЛИ Е ЧЕ ЗЕЛЕНЧУКА Е Л......АЛ НА МЪСК ЗА ДА ПУСНЕ СТАРЛИНКА
    ЩОТО ЗА МАКРОН Е СИГУРНО НО ТАМ Е ПО ЛЮБОВ

    22:11 31.08.2026

  • 100 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Па то цел СВЕТ":

    колко натовски и3чадия са се гътнали неска че пак да активират толкова евтини драскачи

    22:11 31.08.2026

  • 101 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "Като тролиш":

    С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!

    22:11 31.08.2026

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