Ще ме обесят, ако изгубя войната! Владимир Путин се страхува за живота си при поражение на фронта в Украйна

„Ще ме обесят“: това е казал Владимир Путин на близкото си обкръжение – диктаторът се страхува за живота си в случай на поражение в Украйна, пише The Economist.

Той най-вероятно вярва, че край на войната, без да бъде постигната поне минималната цел — превземането на целия Източен Донбас в Украйна — би го изложил на физическа опасност.

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Източници, близки до Кремъл, твърдят, че след няколко седмици размисъл през лятото Путин изглежда е решил да ескалира конфликта.

Негов дългогодишен съратник заявява, че той вероятно е възприел посещението на директора на ЦРУ Ратклиф като знак за американска слабост. По същия начин той е тълкувал и визитата в Москва през ноември 2021 г. на Бил Бърнс, директор на ЦРУ при Джо Байдън, който дойде, за да го предупреди да не нахлува в Украйна.

Три месеца по-късно руската армия нахлу в съседна Украйна.

Диктаторът възнамерява да изпрати още 300–400 хиляди руснаци на войната. Допълнителният личен състав най-вероятно ще бъде recruit-ван (попълван) чрез принуда от страна на регионалните власти, за да се локализира евентуалното политическо недоволство.

Руските власти вече тестват нова система за мобилизация в Пензенска област, намираща се на 750 км югоизточно от Москва.