Ще ме обесят, ако изгубя войната! Владимир Путин се страхува за живота си при поражение на фронта в Украйна

„Ще ме обесят“: това е казал Владимир Путин на близкото си обкръжение – диктаторът се страхува за живота си в случай на поражение в Украйна, пише The Economist.
Той най-вероятно вярва, че край на войната, без да бъде постигната поне минималната цел — превземането на целия Източен Донбас в Украйна — би го изложил на физическа опасност.
Източници, близки до Кремъл, твърдят, че след няколко седмици размисъл през лятото Путин изглежда е решил да ескалира конфликта.
Негов дългогодишен съратник заявява, че той вероятно е възприел посещението на директора на ЦРУ Ратклиф като знак за американска слабост. По същия начин той е тълкувал и визитата в Москва през ноември 2021 г. на Бил Бърнс, директор на ЦРУ при Джо Байдън, който дойде, за да го предупреди да не нахлува в Украйна.
Три месеца по-късно руската армия нахлу в съседна Украйна.
Диктаторът възнамерява да изпрати още 300–400 хиляди руснаци на войната. Допълнителният личен състав най-вероятно ще бъде recruit-ван (попълван) чрез принуда от страна на регионалните власти, за да се локализира евентуалното политическо недоволство.
Руските власти вече тестват нова система за мобилизация в Пензенска област, намираща се на 750 км югоизточно от Москва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дън Бай
Коментиран от #5, #7, #15, #22, #27, #34, #36, #37, #44, #50, #66
21:45 31.08.2026
2 То се мисли предварително
21:46 31.08.2026
3 да ве да
Коментиран от #25
21:46 31.08.2026
4 Шопо
Коментиран от #19, #35
21:46 31.08.2026
5 Джиджи
До коментар #1 от "Дън Бай":"Фабрика, произвеждаща дронове за Украйна, се е запалила в Полша.
Пожар избухна през нощта в WB Electronics, голяма частна отбранителна компания, която произвежда разузнавателни системи FlyEye и барражиращи боеприпаси Warmate за Украйна.
Служителите на реда разследват възможността за палеж.
Охранителни камери са заснели мъж с балаклава, който влиза в комплекса през ограда. Наблизо са открити раница и суитшърт. Няма пострадали."
Не намерили 🧤.
Само Путин е бил, по призумция.
21:46 31.08.2026
6 !!!?
Коментиран от #45, #56, #64
21:47 31.08.2026
7 .....;;!;;""
До коментар #1 от "Дън Бай":"След кацането близо до Киев е възникнал мощен пожар.
Съобщено е за попадение в съоръжение в района на Погреби.
След кацането е възникнал голям пожар и над района се е издигнал гъст дим."
Путин свали белите ръкавици.
21:48 31.08.2026
8 Не е задължително
Съдят те и си лежиш в луксозен затвор, всичко докато в бункера, само че няма нет.
21:48 31.08.2026
9 Мхм
21:48 31.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мали
21:48 31.08.2026
12 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
21:48 31.08.2026
13 Хе хе...
Найс, а?
21:48 31.08.2026
14 Механик
Коментиран от #97
21:49 31.08.2026
15 0000
До коментар #1 от "Дън Бай":Гаварит Украйна:
"Мощна експлозия е станала в полицейски участък в Ровно.
Вече е известно, че има жертви сред полицаите от Западна Украйна.
На мястото на инцидента работят аварийни служби, а полицията установява обстоятелствата и причините за експлозията."
21:49 31.08.2026
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:49 31.08.2026
17 Бяла Мечка
Коментиран от #42
21:49 31.08.2026
18 Тик-Ток
21:49 31.08.2026
19 Това е безспорен
До коментар #4 от "Шопо":Факт
21:50 31.08.2026
20 Джони Тоторо
21:50 31.08.2026
21 От бесене файда няма
Затвор е по-гадно.
21:50 31.08.2026
22 🥊🥊🥊
До коментар #1 от "Дън Бай":Руската армия атакува производствения комплекс на PepsiCo.
Атаката срещу завода в Николаевска област, където се произвеждат Pepsi и Lipton Ice Tea, е станала на 29 август, съобщава Ukraine.
Местните медии съобщиха и за пожар в склад на „Сандора“ в Николаевска област.
По-рано имаше съобщения за кацане на самолет и мащабен пожар в завод за преработка на храни. Путин. Той е
🥊🥊
21:51 31.08.2026
23 Ало факти
Коментиран от #54
21:51 31.08.2026
24 Язък...още 2 монголски НПЗ та Фира
Некво... ШЕДОУ..ги изшкембило
Хахахаха
21:51 31.08.2026
25 Тов. ЧЛЕНИН
До коментар #3 от "да ве да":Таваришч , нали не си от гледачките му , та знаеш какво мисли ?
Коментиран от #81
21:52 31.08.2026
26 Куджо
21:52 31.08.2026
27 Бай Иван
До коментар #1 от "Дън Бай":На сутринта на 31 август в Одеса е атакуван логистичен терминал.
След кацанията в съоръжението е започнал силен пожар.
Местните власти потвърдиха, че терминал на „Нова поща“ в Одеса е в пламъци."
21:52 31.08.2026
28 Читател
21:52 31.08.2026
29 12345
21:52 31.08.2026
30 Мимч
21:52 31.08.2026
31 Какво лошо?
21:53 31.08.2026
32 Военен експерт
21:53 31.08.2026
33 Джони Тоторо
21:53 31.08.2026
34 Цвете
До коментар #1 от "Дън Бай":Хранителни стоки и други стоки започнаха да изчезват от рафтовете на хипермаркета METRO в Кривой Рог.
Украинските медии съобщават за нарастващи проблеми с доставките. Компанията преди това предупреди за логистични трудности поради атаки срещу складовете ѝ.
Сериозни проблеми изпитват всички търговски вериги в Украйна. Днес руските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу складови логистични обекти в Киев и други региони."
Путин- без ръкавици само с лопата.
Коментиран от #79
21:53 31.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Съвет за комуниста Путин
До коментар #1 от "Дън Бай":Щом не искаш да те обесят като фашиста Мусолини, гръмни се като социалиста Хитлер. Ама шубето е голяв страх, нали?
21:55 31.08.2026
37 Копо
До коментар #1 от "Дън Бай":Близо до Киев е имало мощни експлозии и масивен пожар, който се е виждал на десетки километри разстояние.
Огромен стълб от черен дим се вижда от Киев, въпреки че обектът гори в район на много километри от столицата.
Аврора ще остане без стоки! Русия атакува големите складове на веригата магазини край Киев, съобщават УКРАИНСКИТЕ медии"
21:55 31.08.2026
38 Ами
21:55 31.08.2026
39 Ще ме обесят
Еми бесенето тогава ти е вързано в кърпа!
Коментиран от #89
21:55 31.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 йожи
21:55 31.08.2026
42 Хе хе...
До коментар #17 от "Бяла Мечка":По забавното е да видиш снимките на градския им съвет. Същата история като френския национален отбор по футбол, от 40 човека няма ни един бял, начело с кмета.
21:55 31.08.2026
43 Глупости
21:56 31.08.2026
44 Оня
До коментар #1 от "Дън Бай":"Очакват се забавяния на доставките и недостиг на стоки, след като втора стачка засегна голям склад на супермаркет Varus близо до Киев.
Ударът в нощта на 31 август е повредил и унищожил голямо количество стоки, съобщава компанията.
Поради това в близко бъдеще се очакват забавяния на доставките и временна липса на определени артикули в магазините.
Стоките на партньорите на Варус, които са били съхранявани в съседни складове, също са изгорели."
Путин без ръкавици.😂🤣😂🤣
21:56 31.08.2026
45 гост
До коментар #6 от "!!!?":Всъщност Хитлер в началото имаше доста сериозни успехи , както и японците ! И бяха скроили шапката на Сталин мнооооого добре !! Само пропуснаха , че САЩ ще се намеси , плана беше , че те ще си гледат кефа , щото Европа не ги бърка !! Само това беше грешката , иначе щяха да прегазят СССР от двете страни като луда крава !
21:56 31.08.2026
46 Нищо му няма
21:56 31.08.2026
47 Майко мила
21:56 31.08.2026
48 ?????
Кво да му коментираш - достатъчно е само заглавието за да разбереш че не само в България джурналистите са ударили дъното.
Оказва се наште взимат пример от сегашното състояние на някога великата западна журналистика.
21:57 31.08.2026
49 шаа
21:57 31.08.2026
50 ДВ..
До коментар #1 от "Дън Бай":"Руската армия продължава масираните атаки срещу украинската логистика и морски доставки.
В Киевска област е ударен логистичният център на DHL в Погреби, където са били съхранявани безпилотни летателни апарати от различни видове и техните компоненти.
В Бориспол е бил ударен складът „Замлер“ – търговски и логистичен център, използван за съхранение и дистрибуция на военни доставки, доставяни от западни страни.
В Одеска област е ударен логистичен център в Нерубайско, през който са се разпределяли военни товари, пристигащи в пристанището на Одеса.
Освен това в пристанището Южни е повреден сухотоварен кораб, превозващ военна техника за украинските въоръжени сили."
След малко ще продължа репортажите..
21:57 31.08.2026
51 Точен
21:57 31.08.2026
52 ДрайвингПлежър
и тва върви из нета като украински източници - Зеля вероятно ще го обесят - на Путин ще му строят паметници
21:57 31.08.2026
53 az СВО Победа 81
🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #68
21:58 31.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ПАбеда
"„И така, спечелихме ли? Ние им даваме една ракета, те ни дават двеста“: Жител на Одеса се оплаква от липсата на храна в супермаркетите и се опасява от покачване на цените заради руските удари.
Според нея разходите за преструктуриране на търговската логистика ще бъдат прехвърлени върху купувачите.
„Тази тежест няма да падне върху собствениците на търговски вериги, а върху нас. Заплатите на работниците ще бъдат намалени, а цените ни ще бъдат повишени“, каза жената.
Тя каза, че работи като митнически брокер в Одеска област и „няма море“, защото собствениците на кораби не искат да рискуват стоки на стойност стотици хиляди долари.
„И така, спечелихме ли? Ще трябва да напуснем страната“, заключава момичето."
21:58 31.08.2026
56 гост
До коментар #6 от "!!!?":Мисълта ми беше , че Путлер никога не е имал и никога няма да има и една хилядна от постиженията на Хитлер , нито вътре нито извън Раша !!
21:59 31.08.2026
57 хахахахха
21:59 31.08.2026
58 Ами
Путин има одобрението на над 70% от руснаците.
И сега да твърдят, че руснаците ще го обесят е меко казано глупаво.
А какво ще кажат западните медии за западните управляващи
които не могат да съберат и 15% одобрение :)
Коментиран от #63
21:59 31.08.2026
59 Вова
21:59 31.08.2026
60 Ооооо
Недостигът в Украйна ще се отрази дори на инструментите: Русия унищожи дистрибуторския център „Днепър-М“ в Киев.
Логистичният център на „Днепър-М“, голяма търговска верига, която продава инструменти и градинска техника, беше атакуван вчера в Киев.
Компанията е обявила критична ситуация, като се очакват забавяния в доставката на продукти и ремонта на инструменти."
21:59 31.08.2026
61 САМО ПИТАМ
21:59 31.08.2026
62 А ПЪК ЗЕЛЕНЧУКА
Коментиран от #67
22:00 31.08.2026
63 Не твърдят те
До коментар #58 от "Ами":а той пред Редклиф!
Коментиран от #93
22:00 31.08.2026
64 м даааа
До коментар #6 от "!!!?":а тебе разширената халка ще те различава от другите евтини драскачи
22:00 31.08.2026
65 Руси Филев
22:01 31.08.2026
66 Рада
До коментар #1 от "Дън Бай":Путин свали белите ръкавици.
"Има планове Върховната рада да бъде преместена под земята.
Украинският парламент ще бъде преместен в мазето поради постоянните сирени за въздушна тревога. Членовете на парламента ще трябва да работят в няколко стаи и коридори, тъй като няма да има достатъчно място за всички.
Някои фракции вече изразиха протест срещу предложените условия за настаняване."
22:01 31.08.2026
67 Майка ти
До коментар #62 от "А ПЪК ЗЕЛЕНЧУКА":Също ,ама ти можеш да я смениш.
Коментиран от #84
22:01 31.08.2026
68 Па то цел СВЕТ
До коментар #53 от "az СВО Победа 81":Му слушаше г ЕЙ фантазиите на у йло, за ТРИДНЕВНИЯ педофил БЛИЦКРИГ, , за границите на СССР, за... след Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон...и те така,..тее БА фустата
АааааааХахахаха
Коментиран от #75, #78, #99, #100
22:01 31.08.2026
69 Не се спират
22:01 31.08.2026
70 Пропагандата на фашистите
22:01 31.08.2026
71 Да видиш как президента ти хленчи
Наистина живеем във времена на меки китки.
Нямам предвид сексуална ориентация, а слабохарактерни мъже.
Представям си как Левски не тръгва да изпълни мисията си, защото си мисли, че ще го обесят.
Ами президент си – рисковете на професията.
22:02 31.08.2026
72 Добре че е Путин и Русия
22:02 31.08.2026
73 Тити на Кака
Ама нали още през 2022 той бе открит мъртъв, с шаващи насам-натам очи на пода в кабинета си, чак сега ли са го обесили?
22:03 31.08.2026
74 уахахахаха
22:03 31.08.2026
75 Пиро на дупиту
До коментар #68 от "Па то цел СВЕТ":не никни ли бе? Ден и нощ 3 дни, два дена и всеки ти гледа трагедията и дъното на запада залят от фашизъм и отчаян от Русия.
22:03 31.08.2026
76 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
77 Не били компютри, а компоти
22:04 31.08.2026
78 охооо
До коментар #68 от "Па то цел СВЕТ":най евтиния и кух драскач пак блесна с интелекта си равняващ се с този на амеба,за гъде без този смехурко
22:05 31.08.2026
79 Цвекйе ,
До коментар #34 от "Цвете":А бензин и дизел , има ли ? Що при тредневна операция има проблеми с доставките ..
Коментиран от #92
22:06 31.08.2026
80 Зеления
Как не ви омръзна?
Читателите ви, приличат ли ви на стадо, за да четат едно и също и да блеят в захлас?
22:06 31.08.2026
81 да ве да
До коментар #25 от "Тов. ЧЛЕНИН":Какво мисли само той си знае, пони! Коментирам само, че не би го казал😉
22:06 31.08.2026
82 Хайо
22:07 31.08.2026
83 Ицо
Коментиран от #91
22:07 31.08.2026
84 НИ МОГА
До коментар #67 от "Майка ти":ПЛЮ....ЩЯ СЕСТРА ТИ С КОМПАНИЯТА
22:07 31.08.2026
85 Дякон Унуфрий Араллампиев
22:07 31.08.2026
86 ГОСТ
22:07 31.08.2026
87 Дzверцов
22:07 31.08.2026
88 алэн далэс
22:07 31.08.2026
89 Тази война е някаква
До коментар #39 от "Ще ме обесят":смотана! Уж война, но в столицата на врага си работят ресторантите и кафетата, НС, правителството им, министерствата им, некъв фалшиф президент там и той подскача и плюва цял ден по Русия...
Разбирам, 1941-1945 г нямаше такова мощно разузнаване (спътници и с точни координати на всичко) и такива мощни ракети... За това в Берлин Райхстагът беше превзет чак в края на войната. Ама днес? Смешна работа! Уж можете всичко, но не искате да победите? Смотана работа!
22:08 31.08.2026
90 Удри копейката с манивелата!
22:08 31.08.2026
91 хахахахха
До коментар #83 от "Ицо":има кухи центаци, както обикновенно
22:08 31.08.2026
92 Коя тая триднбевна бе глупав
До коментар #79 от "Цвекйе ,":че ден и нощ тролиш. Не разбра ли, че да си тролей показваш падението на запада и величието на Русия. Въргаляш се в лъжи като циганин. Що за изпосняк и смет си?
Коментиран от #98
22:09 31.08.2026
93 Ами
До коментар #63 от "Не твърдят те":Поне прочети статията преди да коментираш.
„Ще ме обесят“ ............... пише The Economist.
Да си чувал The Economist да са правили интервю
с Путин или поне да са му задали въпрос.
Просто еФтина пропаганда. За наивници.
22:09 31.08.2026
94 Безсилието
22:09 31.08.2026
95 Може,може
22:10 31.08.2026
96 ПРЕ ДАТЕ Л Е ПУ ТИ Н
22:10 31.08.2026
97 Механика
До коментар #14 от "Механик":И аз не съм вярвал , че Хитлер е оживял , в руsskи образ ...
22:10 31.08.2026
98 Като тролиш
До коментар #92 от "Коя тая триднбевна бе глупав":Изглеждаш измет.
Коментиран от #101
22:11 31.08.2026
99 МУЦКА ДА ПИТАМ
До коментар #68 от "Па то цел СВЕТ":АБЕ ВЕРНО ЛИ Е ЧЕ ЗЕЛЕНЧУКА Е Л......АЛ НА МЪСК ЗА ДА ПУСНЕ СТАРЛИНКА
ЩОТО ЗА МАКРОН Е СИГУРНО НО ТАМ Е ПО ЛЮБОВ
22:11 31.08.2026
100 Интересно
До коментар #68 от "Па то цел СВЕТ":колко натовски и3чадия са се гътнали неска че пак да активират толкова евтини драскачи
22:11 31.08.2026
101 Така е
До коментар #98 от "Като тролиш":С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!
22:11 31.08.2026