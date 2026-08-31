Електромобилите не са от вчера или как пробегът на електромобил от 1918 година превъзхожда този на първия Nissan Leaf

Електрическите автомобили далеч не са иновация на настоящото столетие. Преди повече от сто години те са били доста популярни. Потвърждение за този исторически факт даде редкият ретро модел Detroit Electric Model 75B от 1918 година, който привлече вниманието на ценителите по време на аукциона Mecum в Калифорния. В зората на XX век автомобилите на ток са доминирали на американския пазар – към 1912-а в САЩ са регистрирани впечатляващите 38 800 електрически превозни средства.

Успехът на тези ранни возила се дължи на редица преимущества спрямо тогавашните бензинови съперници. Двигателите с вътрешно горене са били шумни, миришели са на гориво и са изхвърляли пушек, но най-голямото им неудобство е било стартирането с ръчна манивела. Електрическите модели са предлагали незабавно тръгване без физическо усилие, а недостигът на петрол по време на Първата световна война допълнително засилва търсенето им. Лидер в тази ера е компанията Detroit Electric, която между 1907-а и 1939 година произвежда над 13 000 автомобила. Сред клиентите на марката личат имената на изобретателя Томас Едисон, петролния магнат Джон Д. Рокфелер, съпругата на Хенри Форд и бъдещия президент Дуайт Айзенхауер.

Представеният на търга Detroit Electric Model 75B впечатлява с каретен дизайн, при който пътниците и водачът седят един срещу друг, а управлението се извършва не с традиционен волан, а с метален лост. Оригиналната фабрична конфигурация разчита на 42 оловно-киселинни батерии и осигурява автономност от 128 километра (80 мили) – автономност, изпреварваща тази на първото поколение на модерния Nissan Leaf от 2011 година (117 км). Ограничението обаче идва от скромната максимална скорост от 32 км/ч, осигурявана от електродвигател с мощност едва 4.3 конски сили.

Конкретният екземпляр от 1918 година преминава през щателна реставрация до перфектно състояние, при която оригиналният му пакет от батерии е заменен със съвременни захранващи клетки. Това подобрение не само гарантира пълна изправност, но и увеличава реалния му пробег спрямо първоначалните показатели.