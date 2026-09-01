Започна разследване за мъртвото бебе, открито в сметището в Шишманци

Полицията и прокуратурата разследват случая с откритото мъртво новородено дете в депото за обработка на отпадъци в село Шишманци, посочи "Фокус".
Сигналът е получен на 26 август, след като на територията на депото е намерено тялото на детето. Незабавно са предприети оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия.
По случая е образувано досъдебно производство по описа на Районното управление на МВР в Раковски. Разследването се води под наблюдението на Окръжна прокуратура - Пловдив.
В действията по изясняване на случая участват служители на РУ – Раковски, отдел "Криминална полиция“ и Главна дирекция "Национална полиция“.
Работата по установяване на обстоятелствата около смъртта на новороденото продължава.
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