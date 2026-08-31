Стефанос Циципас с трудна победа на старта в Ню Йорк

Тенис светът бе разтърсен от неочакван развой още в първия кръг на последния за сезона турнир от Големия шлем – US Open. Стефанос Циципас, който в момента заема 53-ата позиция в световната ранглиста, демонстрира характер и класа, като елиминира далеч по-високо поставения Артур Фис от Франция. След почти три часа оспорвана битка на корта, 28-годишният грък триумфира с резултат 4:6, 7:6(3), 6:1, 6:4. ---

Циципас впечатли с мощен сервис, реализирайки цели 14 аса – с четири повече от 22-годишния си опонент. Въпреки че допусна една двойна грешка повече от Фис, гръцкият тенисист показа стабилност в ключовите моменти. Той спечели 64 от 81 точки на първи сервис и успя да пробие съперника си пет пъти, докато самият той отрази три брейк точки.

След този впечатляващ успех, Стефанос Циципас ще се изправи срещу южноафриканеца Лойд Харис във втория кръг на престижния турнир.