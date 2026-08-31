Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Стефанос Циципас с трудна победа на старта в Ню Йорк

Стефанос Циципас с трудна победа на старта в Ню Йорк

31 Август, 2026 23:27 284 0

  • тенис-
  • светът-
  • турнир-
  • големия шлем-
  • us open-
  • стефанос циципас-
  • артур фис-
  • франция-
  • сащ-
  • откритото първенство на сащ

Гръцкият ас преодоля фаворита Артур Фис и продължава напред на US Open

Стефанос Циципас с трудна победа на старта в Ню Йорк - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Тенис светът бе разтърсен от неочакван развой още в първия кръг на последния за сезона турнир от Големия шлем – US Open. Стефанос Циципас, който в момента заема 53-ата позиция в световната ранглиста, демонстрира характер и класа, като елиминира далеч по-високо поставения Артур Фис от Франция. След почти три часа оспорвана битка на корта, 28-годишният грък триумфира с резултат 4:6, 7:6(3), 6:1, 6:4. ---

Циципас впечатли с мощен сервис, реализирайки цели 14 аса – с четири повече от 22-годишния си опонент. Въпреки че допусна една двойна грешка повече от Фис, гръцкият тенисист показа стабилност в ключовите моменти. Той спечели 64 от 81 точки на първи сервис и успя да пробие съперника си пет пъти, докато самият той отрази три брейк точки.

След този впечатляващ успех, Стефанос Циципас ще се изправи срещу южноафриканеца Лойд Харис във втория кръг на престижния турнир.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове