Григор Димитров поведе, но дъждът и двойните грешки го спряха в драмата срещу Попирин на US Open

Най-добрият български тенисист Григор Димитров не успя да преодолее първия кръг от основната схема на US Open и отпадна след мъжка битка срещу Алексей Попирин от Австралия.

Решаващо значение в третия сет имаше прекъсването на играта заради обилния дъжд над Ню Йорк, след чийто край Димитров се завърна разсеян и при 2:2 допусна цели четири гейма в полза на съперника си.

Иначе хасковлията взе първата част и впоследствие допусна обрат за крайното 6:3 3:6 2:6 4:6 след общо 2 часа и 35 минути игра. Родният състезател бе повече от достоен съперник и в голяма част от двубоя не просто се надиграваше с Попирин, а дори го превъзхождаше. В края на мача дори можеше да направи паметно завръщане от 1:5, но отново нещо много малко не му достигна, за да продължи към втория кръг на последния турнир за годината от сериите на "Големия шлем".

Ахилесовата пета на българина се оказаха двойните грешки, които тази вечер бяха цели 14 на брой. Това доведе и до цели 6 пробива в полза на неговия съперник, като Димитров не успя да компенсира със своите 9 аса и 3 брейка.

Попирин от своя страна нямаше подобни трудности при началния удар и регистрира само 2 двойни грешки, а към тях добави внушителните 11 директни точки от сервис.

Все пак родният тенисист заслужава много похвали, тъй като не получи "уайлд кард" и стигна дотук, минавайки през предварителните кръгове на надпреварата. В тях той последователно елиминира трима съперници в лицето на Лоренцо Джустино, Тимофей Скатов и Ото Виртанен.

Попирин от своя страна се включи директно от основната фаза на US Open. Във втория кръг той ще спори с чилиеца Алехандро Табило, който отстрани Яник Ханфман от Германия.

Григор Димитров получи правото да сервира пръв в откриващия сет. За съжаление българинът не съумя да спечели първото разиграване, но след това стигна до обрат и поведе с 30:15, което му помогна впоследствие да затвори гейма с 40:30 в своя полза.

Хасковлията се представи добре и във втория гейм от първия сет на ретур, взимайки откриващото разиграване. Попирин след това обърна до 40:15 в своя полза и вече се виждаше как изравнява, но първата българска ракета изненада съперника си с отлична игра при посрещане и след три поредни точки се стигна до първия брейк пойнт в срещата. За съжаление, Димитров не успя да се възползва от шанса си и допусна изравняване.

Нататък българинът продължи тенденцията да играе силно от начален удар и този път нямаше никакви затруднения да затвори третия гейм в своя полза след 40:15. Тук австралиецът се върна много бързо и въпреки че изпита известни колебания, той на свой ред успя да вземе следващата малка част и отново възстанови паритета.

Това обаче само подхрани амбициите на Григор Димитров, който надгради започнатото и в един момент изглеждаше недостижим. Българинът първо се наложи с 40:30, а в шестия гейм продължи да демонстрира впечатляваща игра на посрещане, която този път даде необходимия резултат. Попирин първоначално спаси брейк точката при изоставане от 15:40, но след това българинът бе безкомпромисен и проби. Така в седмия гейм Димитров стана напълно неудържим и поведе с 5:2, което много сериозно притисна Попирин.

Притиснат до стената в осмия гейм, австралиецът намали изоставането си до 3:5. Така в деветата част Димитров сервира и просто довърши започнатото, за да вземе напълно заслужено първия сет с 6:3 след 35 минути игра.

Вторият сет бе открит от силното оръжие и на двамата тенисисти - сервисът, като си размениха по един гейм с по 40:0, спечелен от всеки при началния му удар. Третият гейм пък бе малко по-равностоен, но все пак Попирин не допусна изненада и взе своето с 40:30, след като той бе този, който подаваше в ситуацията.

Изненадата настъпи в четвъртия гейм, когато австралиецът за първи път демонстрира по-сериозна устойчивост при посрещане. Така той принуди съперника си да спасява един брейк пойнт, като във втория случай Попирин се справи и поведе с 3:1. Димитров обаче не се срина и на свой ред върна пробива, като опонентът му също спаси една брейк точка, но при следващата българинът беше безкомпромисен и намали.

Междувременно хасковлията не забрави и мощния си сервис, печелейки впечатляващо бързо шестия гейм с 40:15. Така изведнъж Попирин се оказа без никаква преднина и вторият сет се върна в изходна позиция.

Австралиецът отговори на предизвикателството и на свой ред взе разиграването от началния удар, за да поведе отново във втората част. За съжаление той изигра силен осми гейм, в който посрещаше и дръпна с два гейма, което го доближи до изравняване на големия резултат. Освен това Попирин съумя да запише още един пробив, с което официално съперниците вече си бяха разменили по два брейка.

За съжаление, първата българска ракета се пропука и в деветия гейм. Хасковлията съумя да спаси един сетпойнт, но при втория опит на съперника му той рухна и Попирин възстанови паритета.

Третият започна да се развива по познатия сценарий и съперниците си размениха по два бързи гейма. Така при третата мини част, започваща с начален удар за Димитров, който поведе с 15:0, ситуацията придоби неочакван обрат. Метеорологичните условия в Ню Йорк рязко се влошиха и се изля обилен дъжд, което попречи на продължаването на срещата, а тя бе временно прекъсната. Малко след това стана ясно, че играта няма да бъде подновена преди 4:30 часа българско време, като прекъсването дори може да продължи между 35 и 50 минути, ако не и повече.

В крайна сметка двубоят бе подновен в 4:48 часа след пауза, продължила почти час астрономическо време.

Паузата за съжаление се отрази по-добре на Попирин, който проби, а след това спечели веднага и разиграването при начален удар, благодарение на което дръпна убедително с 4:2.

Седмият гейм започна доста по-амбициозно за хасковлията, който дръпна с 40:15, но изненадващо отново нещо го прекърши и допусна неприятен провал. Той доведе до втори последователен и общо четвърти пробив в полза на неговия съперник.

Нататък логичното се случи и Димитров прецени, че няма смисъл да се хвърля излишно предвид изоставането си от три гейма и спаси само един сетбол. Така Попирин затвори третата част в своя полза при 6:2 и четвъртият сет остана да реши дали Григор ще има силите да върне контрола над срещата в свои ръце или рано ще приключи за него пътят му в основната фаза на последния голям шлем за годината.

Общото игрово време на сета пък се събра в рамките на 38 минути, въпреки, че между началото и края му заради дъжа измина над един астрономически час.

Четвъртият сет продължи неприятната тенденция за българина, който сервира и допусна пети пробив от началото на мача. Хасковлията пък си остана със своите два брейка, след като Попирин спечели разиграването и от своя начален удар.

Все пак хасковлията намери сили да не бъде прекършен и впрегна сили от сервис, за да намали изоставането си в новата част до 1:2 гейма. Надигането на първата ни ракета обаче не спря съперника му, който също се вдигна след силна игра от сервис и си върна преимуществото от два гейма съвсем скоро.

Оттук нататък като че ли всичко бе ясно и нямаше връщане назад за Димитров, който за втори пореден сет позволи на противника си да спечели четири последователни гейма. Попирин поведе с 5:1 и победата на австралиеца стоеше с въпросителния знак не на "дали", а на "кога".

Българинът все пак реши да не бъде обречен в оставащото време и игра достойно, печелейки с 40:15 седмия гейм, с което съкрати изоставането си.

И точно когато изглеждаше, че първата ни ракета е отписвана от всички, направи нещо повече от достойно за уважение. Хасковлията изригна и първо стигна до брейк, след което спечели и сервиращия си гейм, с което намали до 4:5, за да притисне Попирин психологически.

Последният обаче не рухна и направи точно това, което се изискваше от него, стигайки до 40:0 в десетия гейм, слагайки край на мечтите на 35-годишния българин.

Срещата между Григор Димитров и Алексей Попирин бе под номер пет в тяхното съперничество, а австралиецът вече води с 3-2 победи. Двамата за първи път се срещнаха в турнир от "Големия шлем", а последният им сблъсък бе преди почти две години през октомври 2024 в Шанхай, където Димитров спечели. За жалост той не успя да повтори развръзката от надпреварата в Далечния Изток.