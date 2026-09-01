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Арсенал надви Астън Вила и се изкачи сред лидерите във Висшата лига

Арсенал надви Астън Вила и се изкачи сред лидерите във Висшата лига

1 Септември, 2026 00:03 510 0

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Букайо Сака донесе златните три точки на "топчиите" в оспорван мач на "Вила Парк"

Арсенал надви Астън Вила и се изкачи сред лидерите във Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Арсенал успя да се наложи с минималното 1:0 над коравия тим на Астън Вила като гост. Срещата на "Вила Парк" бе белязана от малко голови положения, но много емоции и здрава игра, а единственото попадение реализира Букайо Сака в 59-ата минута. С този успех лондончани записаха трета победа от началото на сезона и се наредиха сред четирите отбора с пълен актив след първите два кръга на Премиър лийг.

Двубоят бе особено значим за мениджъра на Арсенал Микел Артета, който отбеляза своя 250-и мач начело на "топчиите" в елита. Само преди дни испанецът записа и 150-ата си победа във Висшата лига – постижение, което затвърждава статута му на един от най-успешните треньори в историята на клуба.

Астън Вила заложи на две от новите си попълнения – Зион Сузуки застана под рамката, а Николас Джаксън дебютира в атака. Въпреки свежите сили, домакините не успяха да намерят верния път към вратата на Арсенал. Най-близо до гола бирмингамци бяха през първата част, когато удар на Буендия разтресе напречната греда. Вила така и не успя да отправи точен удар през целия мач, а това бе трето поредно поражение за тима на Унай Емери, включително и загубата от ПСЖ за Суперкупата на УЕФА.

Първото полувреме премина под знака на предпазливостта и здравите единоборства. Арсенал владееше повече топката, но не успяваше да пробие сгъстената защита на Вила.

След почивката гостите заиграха по-настъпателно и логично стигнаха до гола – след бърза комбинация по левия фланг, Сака се озова на стрелкова позиция и не остави шанс на Сузуки.

В последната третина на мача и двамата мениджъри направиха редица промени, търсейки свежест и изненада. Дебют за Арсенал направи Бруно Гимараеш, а Езри Конса се появи срещу бившия си клуб, посрещнат с аплодисменти и освирквания. Вила опита финален натиск, но защитата на гостите бе непробиваема, а Давид Рая остана почти без работа.

Арсенал вече има 16 победи на "Вила Парк" – повече, отколкото на който и да е друг гостуващ стадион във Висшата лига.


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