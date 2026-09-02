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Ливърпул официално привлече нов вратар

Ливърпул официално привлече нов вратар

2 Септември, 2026 09:59 414 1

  • ливърпул-
  • лука бругманс-
  • генк-
  • футбол

Според условията по сделката Бругманс веднага ще се завърне под наем в Генк, където ще остане до края на сезон 2026/27, за да продължи трупането на опит в белгийския елит

Ливърпул официално привлече нов вратар - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Английският гранд Ливърпул официално постигна споразумение с белгийския Генк за трансфера на 18-годишния вратар Лука Бругманс. Младият страж подпиша дългосрочен договор в последния ден от трансферния прозорец.

Според условията по сделката Бругманс веднага ще се завърне под наем в Генк, където ще остане до края на сезон 2026/27, за да продължи трупането на опит в белгийския елит.

„Много съм щастлив и благодарен. Това е огромна стъпка и невероятна възможност за мен“, сподели Бругманс след подписването. „Горд съм, развълнуван съм и нямам търпение за това, което предстои в този исторически клуб. Мечтата ми е един ден да облека фланелката и да играя на „Анфийлд“.“

Пътят на младия талант в първия отбор на Генк започна през април 2026 г., когато той направи своя дебют за мъжкия състав след 32 мача за дублиращия тим. Бругманс запази титулярното си място до края на миналата кампания, записвайки още 10 срещи в първенството. Той продължава да бъде първи избор под рамката на вратата и през настоящия сезон, като е започнал като титуляр във всички четири мача до момента.

На международно ниво стражът беше капитан на националния отбор на Белгия до 17 години по време на Европейското и Световното първенство през 2025 г., а в момента носи капитанската лента и на формацията до 19 години.


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