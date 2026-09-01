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Защо пробиването на дупки в катализатора гарантира основен ремонт на двигателя

Защо пробиването на дупки в катализатора гарантира основен ремонт на двигателя

1 Септември, 2026 11:30 937 9

  • катализатор-
  • ремонт-
  • съвети

Финансовият капан на уж лесните алтернативи за справяне със запушената изпускателна система

Защо пробиването на дупки в катализатора гарантира основен ремонт на двигателя - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Всеки собственик на автомобил с двигател с вътрешно горене рано или късно се изправя пред проблема със запушения каталитичен неутрализатор или наричан в разговорния език катализатор. Симптомите са добре познати – осезаема загуба на мощност, затруднено ускорение и повишен разход на гориво. Тъй като цената на новия оригинален компонент понякога достига значителен процент от пазарната стойност на цялото превозно средство, търсенето на бюджетни решения е масово. Из между майсторските хитрости обаче се отличава един изключително опасен метод – механичното пробиване на отвори в керамичната пита.

Логиката зад тази интервенция изглежда елементарна на пръв поглед. С течение на времето продуктите от горенето и натрупаните сажди запушват фините канали на катализатора, което създава високо противоналягане в изпускателната система и буквално задушава задвижващия агрегат. Пробиването на отвори осигурява пряк път за бързото отвеждане на изгорелите газове, като дори може да доведе до символично увеличение на мощността от порядъка на един-два процента. Тази мигновена „награда“ обаче крие опустошителни последици за механичната устойчивост на мотора.

Основният технически риск при подобна манипулация произтича от структурата на самия елемент. Керамиката, от която са изработени питата и фините клетки, е изключително крехка. При пробиването се образува голямо количество микроскопичен керамичен прах с висока абразивност. Дори при опити за щателно продухване под налягане, пълното отстраняване на тези фини частици е практически невъзможно.

Поради специфичните пулсации в изпускателния колектор и застъпването на фазите на газоразпределението, част от този абразивен прах бива засмукан обратно към цилиндрите. Влизайки в контакт със стените на цилиндрите и буталните пръстени, керамичните микрочастици действат като шкурка. Резултатът е светкавично образуване на задирания, драстичен спад на компресията и рязко увеличаване на разхода на моторно масло. От този момент насетне пълният основен ремонт на агрегата става просто въпрос на кратко време.

Освен пагубния ефект върху механиката, интервенцията противоречи и на нормативните изисквания за техническа изправност на автомобилите. Всеки опит за модифициране на изпускателната система или премахване на компоненти за пречистване на изгорелите газове прави превозното средство несъответстващо на екологичните стандарти. Това автоматично води до проблеми при преминаване на годишния технически преглед, потенциални глоби от контролните органи и дори спиране на автомобила от движение до отстраняване на конструктивните промени.

В крайна сметка пробиването на каталитичния неутрализатор е фалшиво спестяване, което бързо се превръща в огромна финансова тежест. Единственото разумно и дългосрочно решение за запазване живота на двигателя остава подмяната на дефектния детайл с нов оригинален или качествен алтернативен компонент.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъко мисиркса

    19 2 Отговор
    колата никога не смуче от аспуха

    а газо-разприделителния механизъм никога не държи двата клапана отворени вземете се ограмотете малко в тая медия

    11:41 01.09.2026

  • 2 автомонтьор

    11 4 Отговор
    Пълни глупости!С катализатор големите проблеми започват.

    11:45 01.09.2026

  • 3 Кйххг

    4 1 Отговор
    Лаик

    11:51 01.09.2026

  • 4 Бай той Толстой

    11 3 Отговор
    Глупости за евроовце!

    11:56 01.09.2026

  • 5 Хаха

    3 1 Отговор
    Има метод за машинно почистване на катализатора.Съществува и водородно почистване на двигателя.

    Коментиран от #9

    12:01 01.09.2026

  • 6 Читател

    5 1 Отговор
    Всеки ден нови простотии

    12:03 01.09.2026

  • 7 4567

    3 0 Отговор
    Не му се сърдете, авторът на тази измишльотина работи в гумаджийница. Сега чакайте автомонтьор да ви дава съвети за гуми. Те така се хранят взаимно.

    12:28 01.09.2026

  • 8 ганчу

    0 0 Отговор
    обича си хвърля боклука по пътищата и през терасата,как така ще му казвате да си купи нов катализатор

    12:41 01.09.2026

  • 9 ама си

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хаха":

    гоуем специалист ,а що не отиде да прочистят мозъка

    12:44 01.09.2026