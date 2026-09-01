Новини
Авто »
При каква скорост се случва самопочистване на двигателя?

При каква скорост се случва самопочистване на двигателя?

1 Септември, 2026 10:30 921 7

  • двигател-
  • самопочистване-
  • съвети

Периодичното поддържане на по-високи обороти предотвратява скъпоструващи ремонти и връща първоначалната пъргавина на автомобила

При каква скорост се случва самопочистване на двигателя? - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Много водачи забелязват особен феномен – след излизане от градския трафик и няколко минути по-динамично темпо, автомобилът сякаш започва да диша по-леко. Отзивчивостта при натискане на педала за гориво се подобрява, а работата на задвижващия агрегат става значително по-гладка. В това явление няма нищо мистериозно, тъй като става дума за естествен физико-химичен процес, при който натрупаните нагари просто изгарят под въздействието на температурата.

Монотонният работен режим е един от най-големите врагове на съвременния двигател с вътрешно горене. Когато моторът функционира предимно в ниския диапазон на оборотите, горивният процес не протича с максимална ефективност. Резултатът от това е неизбежен – върху клапаните, буталните пръстени и в горивните камери постепенно се образува плътен слой от неразградени продукти на горенето. С течение на времето тези наслоявания влошават топлообмена, свиват горивната камера и водят до загуба на компресия.

От друга страна, продължителното шофиране на границата на критичните възможности съвсем не е решение. Постоянното достигане на червената зона върху оборотомера причинява прекомерно механично износване, повишава термичното натоварване и ускорява термичната деградация на моторното масло. Оптималният подход изисква разумен баланс – периодично краткотрайно натоварване, без продължително прегряване на компонентите.

Разликата между градския ритъм и движението по извънградски трасета е огромна. Честите спирания, работата на празен ход по светофарите и кратките разстояния не позволяват на смазочните материали и охладителната течност да достигнат своята работна температура бързо. Проблемът се задълбочава при автомобилите, оборудвани с автоматични предавателни кутии, чийто софтуер е настроен за ранно превключване на по-висока предавка с цел икономия на гориво.

За да се стартира процесът на самопочистване, са необходими определени експлоатационни условия. По време на извънградско пътуване е препоръчително на всеки стотина изминати километра да се поддържат около четири хиляди оборота в минута в продължение на няколко минути. При превозните средства с автоматична трансмисия това лесно се постига чрез преминаване в спортен режим или ръчен избор на по-ниска предавка.

В този специфичен режим температурата в горивните камери и изпускателната система се покачва достатъчно, за да разгради прясно натрупаните сажди. Същевременно горещото моторно масло циркулира с по-високо налягане и ефективно отмива омекотените отлагания, насочвайки ги към масления филтър. Допълнителен положителен ефект от тази процедура е пълното загряване на каталитичния неутрализатор, което активира неговите регенериращи свойства и удължава живота му.


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    1 3 Отговор
    "след излизане от градския трафик и няколко минути по-динамично темпо, автомобилът сякаш започва да диша по-леко"

    дали или просто е загрял

    Коментиран от #3

    10:35 01.09.2026

  • 2 Камион

    3 0 Отговор
    "При каква скорост се случва самопочистване на двигателя", а в статията видях да се говори само за 4к оборота?!
    Тва за първокласници ли е писано?!

    Коментиран от #4

    10:43 01.09.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":

    Ами всъщност загряла е генерацията за отвеждане на изгорелите газове❕

    Ако следиш дима в огледалото за обратно виждане, ще забележиш характерния дим от изгаряне и изхвърляне отлаганията от маслен нагар събрани по студените тръби в режим на движение 3-8 км с🚘 -а в града❗❕
    Което няма нищо общо с очистването на двигателя 😉

    10:47 01.09.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Камион":

    Ама той РаТко все от БГ мама ги препечатва,
    та тук 2-3 моми да му се кефят😉

    10:49 01.09.2026

  • 5 ......-

    2 0 Отговор
    Таблото на кадрото е от Рено-Дачия.

    10:50 01.09.2026

  • 6 Дзак

    0 0 Отговор
    4000 са над 160!

    10:53 01.09.2026

  • 7 Симо

    0 0 Отговор
    В какво демократично време живеем. Всеки може да седне и да напише някаква глупост и да му дадат трибуна затова. В случая Радо Славчев се е поупражнил. Сега поне петдесет идиота ще започнат да видят с 4000 обороти в минута на всеки сто километра, да си очистват ДПФ-а. Преди време американците бяха почнали да пият белина, след статии като тази.

    10:56 01.09.2026