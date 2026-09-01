При каква скорост се случва самопочистване на двигателя?

Много водачи забелязват особен феномен – след излизане от градския трафик и няколко минути по-динамично темпо, автомобилът сякаш започва да диша по-леко. Отзивчивостта при натискане на педала за гориво се подобрява, а работата на задвижващия агрегат става значително по-гладка. В това явление няма нищо мистериозно, тъй като става дума за естествен физико-химичен процес, при който натрупаните нагари просто изгарят под въздействието на температурата.

Монотонният работен режим е един от най-големите врагове на съвременния двигател с вътрешно горене. Когато моторът функционира предимно в ниския диапазон на оборотите, горивният процес не протича с максимална ефективност. Резултатът от това е неизбежен – върху клапаните, буталните пръстени и в горивните камери постепенно се образува плътен слой от неразградени продукти на горенето. С течение на времето тези наслоявания влошават топлообмена, свиват горивната камера и водят до загуба на компресия.

От друга страна, продължителното шофиране на границата на критичните възможности съвсем не е решение. Постоянното достигане на червената зона върху оборотомера причинява прекомерно механично износване, повишава термичното натоварване и ускорява термичната деградация на моторното масло. Оптималният подход изисква разумен баланс – периодично краткотрайно натоварване, без продължително прегряване на компонентите.

Разликата между градския ритъм и движението по извънградски трасета е огромна. Честите спирания, работата на празен ход по светофарите и кратките разстояния не позволяват на смазочните материали и охладителната течност да достигнат своята работна температура бързо. Проблемът се задълбочава при автомобилите, оборудвани с автоматични предавателни кутии, чийто софтуер е настроен за ранно превключване на по-висока предавка с цел икономия на гориво.

За да се стартира процесът на самопочистване, са необходими определени експлоатационни условия. По време на извънградско пътуване е препоръчително на всеки стотина изминати километра да се поддържат около четири хиляди оборота в минута в продължение на няколко минути. При превозните средства с автоматична трансмисия това лесно се постига чрез преминаване в спортен режим или ръчен избор на по-ниска предавка.

В този специфичен режим температурата в горивните камери и изпускателната система се покачва достатъчно, за да разгради прясно натрупаните сажди. Същевременно горещото моторно масло циркулира с по-високо налягане и ефективно отмива омекотените отлагания, насочвайки ги към масления филтър. Допълнителен положителен ефект от тази процедура е пълното загряване на каталитичния неутрализатор, което активира неговите регенериращи свойства и удължава живота му.