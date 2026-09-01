При каква скорост се случва самопочистване на двигателя?

Много водачи забелязват особен феномен – след излизане от градския трафик и няколко минути по-динамично темпо, автомобилът сякаш започва да диша по-леко. Отзивчивостта при натискане на педала за гориво се подобрява, а работата на задвижващия агрегат става значително по-гладка. В това явление няма нищо мистериозно, тъй като става дума за естествен физико-химичен процес, при който натрупаните нагари просто изгарят под въздействието на температурата.
Монотонният работен режим е един от най-големите врагове на съвременния двигател с вътрешно горене. Когато моторът функционира предимно в ниския диапазон на оборотите, горивният процес не протича с максимална ефективност. Резултатът от това е неизбежен – върху клапаните, буталните пръстени и в горивните камери постепенно се образува плътен слой от неразградени продукти на горенето. С течение на времето тези наслоявания влошават топлообмена, свиват горивната камера и водят до загуба на компресия.
От друга страна, продължителното шофиране на границата на критичните възможности съвсем не е решение. Постоянното достигане на червената зона върху оборотомера причинява прекомерно механично износване, повишава термичното натоварване и ускорява термичната деградация на моторното масло. Оптималният подход изисква разумен баланс – периодично краткотрайно натоварване, без продължително прегряване на компонентите.
Разликата между градския ритъм и движението по извънградски трасета е огромна. Честите спирания, работата на празен ход по светофарите и кратките разстояния не позволяват на смазочните материали и охладителната течност да достигнат своята работна температура бързо. Проблемът се задълбочава при автомобилите, оборудвани с автоматични предавателни кутии, чийто софтуер е настроен за ранно превключване на по-висока предавка с цел икономия на гориво.
За да се стартира процесът на самопочистване, са необходими определени експлоатационни условия. По време на извънградско пътуване е препоръчително на всеки стотина изминати километра да се поддържат около четири хиляди оборота в минута в продължение на няколко минути. При превозните средства с автоматична трансмисия това лесно се постига чрез преминаване в спортен режим или ръчен избор на по-ниска предавка.
В този специфичен режим температурата в горивните камери и изпускателната система се покачва достатъчно, за да разгради прясно натрупаните сажди. Същевременно горещото моторно масло циркулира с по-високо налягане и ефективно отмива омекотените отлагания, насочвайки ги към масления филтър. Допълнителен положителен ефект от тази процедура е пълното загряване на каталитичния неутрализатор, което активира неговите регенериращи свойства и удължава живота му.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
дали или просто е загрял
Коментиран от #3
10:35 01.09.2026
2 Камион
Тва за първокласници ли е писано?!
Коментиран от #4
10:43 01.09.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":Ами всъщност загряла е генерацията за отвеждане на изгорелите газове❕
Ако следиш дима в огледалото за обратно виждане, ще забележиш характерния дим от изгаряне и изхвърляне отлаганията от маслен нагар събрани по студените тръби в режим на движение 3-8 км с🚘 -а в града❗❕
Което няма нищо общо с очистването на двигателя 😉
10:47 01.09.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Камион":Ама той РаТко все от БГ мама ги препечатва,
та тук 2-3 моми да му се кефят😉
10:49 01.09.2026
5 ......-
10:50 01.09.2026
6 Дзак
10:53 01.09.2026
7 Симо
10:56 01.09.2026