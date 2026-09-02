НСО с позиция по случая със задържането на Гергана Петрова в Струмяни

НСО излезе с позиция по случая със задържането на екоаиктивистката Гергана Петрова. Арестът беше извършен от полицията по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни.

От службата казват, че поведението на Петрова значително се отличавало от това на другите граждани и журналисти. Според НСО тя се представила за журналист, но отказала да се легитимира с журналистическа карта или документ за самоличност. След това е потърсено съдействието на МВР за установяване на самоличността ѝ.

От НСО казват още, че не са ограничавали достъпа до премиера при посещението в Струмяни. Допълват, че Петрова е имала възможност да снима и да задава въпроси на Румен Радев.

От службата също така подчертават, че по закон разпорежданията на техните служители са задължителни както за гражданите, така и за охраняваните лица.

Цялата позиция на НСО:

„По повод тиражирани манипулативни твърдения, които се отнасят и до Националната служба за охрана, във връзка с осъществени дейности по охрана съгласно Закона за НСО в с. Струмяни на 28.08.2026 г. и въз основа на установените до момента факти и обстоятелства, НСО заявява следното:

По време на мероприятието е установено лице с поведение, значително отличаващо се от поведението на другите присъстващи граждани и журналисти. След последвал отказ на гражданина, представил се и за журналист, да се легитимира с журналистическа карта и документ за самоличност, е потърсено съдействие от униформени служители на Министерството на вътрешните работи за установяване на неговата самоличност.

Националната служба за охрана напомня, че се придържа строго към разпоредбите на приложимото към дейността на службата законодателство и че разпорежданията на служителите по охраната са задължителни за изпълнение както за гражданите, така и за охраняваните лица.

Националната служба за охрана не е получавала разпореждане, нито е ограничавала достъпа до министър-председателя на Република България на журналисти, на други граждани или на длъжностни лица по време на неговото посещение в с. Струмяни.

Както е видно и от разпространените от събитието видеоматериали, служителите на НСО изпълняват безконфликтно и строго професионално своите задължения по закон, а определеното впоследствие като „граждански журналист" лице, задържано от органите на МВР, е имало възможност свободно да снима и да задава въпроси на министър-председателя”.