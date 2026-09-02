НСО с позиция по случая със задържането на Гергана Петрова в Струмяни

НСО излезе с позиция по случая със задържането на екоаиктивистката Гергана Петрова. Арестът беше извършен от полицията по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни.
От службата казват, че поведението на Петрова значително се отличавало от това на другите граждани и журналисти. Според НСО тя се представила за журналист, но отказала да се легитимира с журналистическа карта или документ за самоличност. След това е потърсено съдействието на МВР за установяване на самоличността ѝ.
От НСО казват още, че не са ограничавали достъпа до премиера при посещението в Струмяни. Допълват, че Петрова е имала възможност да снима и да задава въпроси на Румен Радев.
От службата също така подчертават, че по закон разпорежданията на техните служители са задължителни както за гражданите, така и за охраняваните лица.
Цялата позиция на НСО:
„По повод тиражирани манипулативни твърдения, които се отнасят и до Националната служба за охрана, във връзка с осъществени дейности по охрана съгласно Закона за НСО в с. Струмяни на 28.08.2026 г. и въз основа на установените до момента факти и обстоятелства, НСО заявява следното:
По време на мероприятието е установено лице с поведение, значително отличаващо се от поведението на другите присъстващи граждани и журналисти. След последвал отказ на гражданина, представил се и за журналист, да се легитимира с журналистическа карта и документ за самоличност, е потърсено съдействие от униформени служители на Министерството на вътрешните работи за установяване на неговата самоличност.
Националната служба за охрана напомня, че се придържа строго към разпоредбите на приложимото към дейността на службата законодателство и че разпорежданията на служителите по охраната са задължителни за изпълнение както за гражданите, така и за охраняваните лица.
Националната служба за охрана не е получавала разпореждане, нито е ограничавала достъпа до министър-председателя на Република България на журналисти, на други граждани или на длъжностни лица по време на неговото посещение в с. Струмяни.
Както е видно и от разпространените от събитието видеоматериали, служителите на НСО изпълняват безконфликтно и строго професионално своите задължения по закон, а определеното впоследствие като „граждански журналист" лице, задържано от органите на МВР, е имало възможност свободно да снима и да задава въпроси на министър-председателя”.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #5, #9
10:14 02.09.2026
2 Анонимен
10:15 02.09.2026
3 честен ционист
10:16 02.09.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Три дни всички медии напоителни плюха по Радев, НСО и полицията❕
Сега всички медии упорито искат да забравят случая и истината , нали вече си свършиха работата с облъчването на GeйZита-та ❕
10:17 02.09.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Без име":И го е убил не кой да е,
А НЕЙНИЯТ ЛЮБОВНИК😉❗
10:18 02.09.2026
6 Българин
10:23 02.09.2026
7 Поредната истерична издънка
Коментиран от #11
10:25 02.09.2026
8 Бай Ху (By Who)
10:26 02.09.2026
9 Боко
До коментар #1 от "Без име":“Убиха” доста леко казано ⁉️
10:27 02.09.2026
10 Потрес
10:27 02.09.2026
11 Бай Ху (By Who)
До коментар #7 от "Поредната истерична издънка":Тази госпожа е коварна убийца господине, успява да избегна правосъдието.
10:28 02.09.2026
12 АГАТ а Кристи
10:31 02.09.2026
13 Абе
Коментиран от #16
10:33 02.09.2026
14 Чип и Дейл
10:37 02.09.2026
15 От НСО, МВР, ако щете всяка Щатска
Друг е Въпросът че ID (Лична Карта) в България се изисква от МВР в Метрото и по Улиците и Площадите на Столицата без да има Явно Нарушение на Общественият Ред и без да има Основателна Причина, което от своя страна е Дефиницията за Полицейска Държава, каквато е била България до 1989 г. (Милиционерска Държава) сега само
"фирмата" е сменена и се нарича Полицейска Държава като методи на управление, същите като преди 1989 г.
10:38 02.09.2026
16 007 лиценз ту кил
До коментар #13 от "Абе":Така е, сега само се оправдават.
10:40 02.09.2026
17 Павел Пенев
10:41 02.09.2026
18 Да бе
10:41 02.09.2026
19 Правилно са я арестували
10:41 02.09.2026
20 "Свещена крава" рундашка
10:43 02.09.2026
21 Специално за случаят от Струмяни,
Пределно ясно е че грубостите, арестите можеха да се избегнат,
една жена, каза на една друга жена
"ето го Премиера там, изете го питайте" и другата жена се запътила да пита Премиера ?
10:45 02.09.2026