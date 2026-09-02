Новини
България »
НСО с позиция по случая със задържането на Гергана Петрова в Струмяни

НСО с позиция по случая със задържането на Гергана Петрова в Струмяни

2 Септември, 2026 10:11 892 21

  • гергана петрова-
  • задържана-
  • струмяни-
  • нсо

Арестът беше извършен по време на посещението на премиера Румен Радев в селото

НСО с позиция по случая със задържането на Гергана Петрова в Струмяни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

НСО излезе с позиция по случая със задържането на екоаиктивистката Гергана Петрова. Арестът беше извършен от полицията по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни.

От службата казват, че поведението на Петрова значително се отличавало от това на другите граждани и журналисти. Според НСО тя се представила за журналист, но отказала да се легитимира с журналистическа карта или документ за самоличност. След това е потърсено съдействието на МВР за установяване на самоличността ѝ.

От НСО казват още, че не са ограничавали достъпа до премиера при посещението в Струмяни. Допълват, че Петрова е имала възможност да снима и да задава въпроси на Румен Радев.

От службата също така подчертават, че по закон разпорежданията на техните служители са задължителни както за гражданите, така и за охраняваните лица.

Цялата позиция на НСО:

„По повод тиражирани манипулативни твърдения, които се отнасят и до Националната служба за охрана, във връзка с осъществени дейности по охрана съгласно Закона за НСО в с. Струмяни на 28.08.2026 г. и въз основа на установените до момента факти и обстоятелства, НСО заявява следното:

По време на мероприятието е установено лице с поведение, значително отличаващо се от поведението на другите присъстващи граждани и журналисти. След последвал отказ на гражданина, представил се и за журналист, да се легитимира с журналистическа карта и документ за самоличност, е потърсено съдействие от униформени служители на Министерството на вътрешните работи за установяване на неговата самоличност.

Националната служба за охрана напомня, че се придържа строго към разпоредбите на приложимото към дейността на службата законодателство и че разпорежданията на служителите по охраната са задължителни за изпълнение както за гражданите, така и за охраняваните лица.

Националната служба за охрана не е получавала разпореждане, нито е ограничавала достъпа до министър-председателя на Република България на журналисти, на други граждани или на длъжностни лица по време на неговото посещение в с. Струмяни.

Както е видно и от разпространените от събитието видеоматериали, служителите на НСО изпълняват безконфликтно и строго професионално своите задължения по закон, а определеното впоследствие като „граждански журналист" лице, задържано от органите на МВР, е имало възможност свободно да снима и да задава въпроси на министър-председателя”.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    19 5 Отговор
    На тая ли убиха мъжа й и е била заподозряна?

    Коментиран от #5, #9

    10:14 02.09.2026

  • 2 Анонимен

    22 2 Отговор
    Тая голямо оправдание извади обаче: оставила си пропуска в колата и отказва да отиде до паркинга да си го вземе.

    10:15 02.09.2026

  • 3 честен ционист

    5 0 Отговор
    Мошко е спекъл, че са му пратили лесточка..

    10:16 02.09.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 5 Отговор
    Късно е❗
    Три дни всички медии напоителни плюха по Радев, НСО и полицията❕
    Сега всички медии упорито искат да забравят случая и истината , нали вече си свършиха работата с облъчването на GeйZита-та ❕

    10:17 02.09.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 4 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    И го е убил не кой да е,
    А НЕЙНИЯТ ЛЮБОВНИК😉❗

    10:18 02.09.2026

  • 6 Българин

    11 3 Отговор
    Тая защо не е в затвора за убийството на мъжа си???

    10:23 02.09.2026

  • 7 Поредната истерична издънка

    11 3 Отговор
    На ППДБ и Герб, както и на подкрепящите ги медии е факт. В безсилието си и амбициите си да стоят в медийното пространство на всяка цена, тези хора показват какви некомпетентни индивиди са ни управлявали. Без проверка на факти, само по някаква публикация, вдигат аларма до Бога.

    Коментиран от #11

    10:25 02.09.2026

  • 8 Бай Ху (By Who)

    12 2 Отговор
    Тази госпожа заедно с любовника си е убила мъжа си и е била изключително опасна за господин генерал полковник Румен Радев без нсо изобщо да знае.

    10:26 02.09.2026

  • 9 Боко

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    “Убиха” доста леко казано ⁉️

    10:27 02.09.2026

  • 10 Потрес

    7 2 Отговор
    Понитата ей такива, като тази агресивна женица с минало, петрохански лами и пр. разпознават, като свои и ги бранят с гол Г на амбразурата?! Това не ви ли се струва супер извратено?

    10:27 02.09.2026

  • 11 Бай Ху (By Who)

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "Поредната истерична издънка":

    Тази госпожа е коварна убийца господине, успява да избегна правосъдието.

    10:28 02.09.2026

  • 12 АГАТ а Кристи

    4 0 Отговор
    Верните кучета с огромни заплати и самочувствие

    10:31 02.09.2026

  • 13 Абе

    4 2 Отговор
    Она женицата от 2013,от коги любовнико й е у затвора е на сухо и затава така е озверела. Требеше некой от НСО да са прежали и немаше да има инциденти.

    Коментиран от #16

    10:33 02.09.2026

  • 14 Чип и Дейл

    2 0 Отговор
    Закривай!

    10:37 02.09.2026

  • 15 От НСО, МВР, ако щете всяка Щатска

    1 1 Отговор
    Полиция, Местна или Федерална в момента когато Ви поискат ID (Identification Card) Вие сте длъжни да представите Лична Карта, в Щатите Шофьорска Книжка❗️

    Друг е Въпросът че ID (Лична Карта) в България се изисква от МВР в Метрото и по Улиците и Площадите на Столицата без да има Явно Нарушение на Общественият Ред и без да има Основателна Причина, което от своя страна е Дефиницията за Полицейска Държава, каквато е била България до 1989 г. (Милиционерска Държава) сега само
    "фирмата" е сменена и се нарича Полицейска Държава като методи на управление, същите като преди 1989 г.

    10:38 02.09.2026

  • 16 007 лиценз ту кил

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Абе":

    Така е, сега само се оправдават.

    10:40 02.09.2026

  • 17 Павел Пенев

    4 1 Отговор
    Тази селска куха пръчка не е нито еко активист,нито доброволец по почистването с фотоапарат. Не е ясно и какво е това определение "граждански журналист"? По късно разбрахме,че е съучастник в убийството на мъжа си заедно със своя любовник,което некадърниците от МВР не са доказали. За сметка на това,служебния президент Йотова застана предизборно в нейна защита. Министър Дементарджиев също се изцепи и освободи Директора на ОД МВР Благоевград и сега трябва да си отмени прибързаната и не мотивирана заповед. Изобщо тази селска мажоретка направи голяма каша, раздута още повече от слугинажните мисирки в БНТ,НОВА и БТВ. Тя няма ли да бъде съдена за тази поръчана провокация и злепоставяне на Премиера и служителите на МВР и НСО, които стриктно си изпълняваха задълженията?

    10:41 02.09.2026

  • 18 Да бе

    2 1 Отговор
    Тая е нагла пр-ст-к-са но соросята я толерират колко дни ужас,а не проучили материала

    10:41 02.09.2026

  • 19 Правилно са я арестували

    1 1 Отговор
    Тази е убила мъжа си

    10:41 02.09.2026

  • 20 "Свещена крава" рундашка

    1 0 Отговор
    Скоро няма да смее да ходи без охрана сред хората. Оставка никаквец!

    10:43 02.09.2026

  • 21 Специално за случаят от Струмяни,

    0 0 Отговор
    Румен Радев провежда линия на поведение припокриващо се едно към едно с поведението му в Президенството.

    Пределно ясно е че грубостите, арестите можеха да се избегнат,
    една жена, каза на една друга жена
    "ето го Премиера там, изете го питайте" и другата жена се запътила да пита Премиера ?

    10:45 02.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове