Русия унищожи граничен пункт между Украйна и Румъния

При руските атаки срещу Украйна тази нощ е унищожен граничният пункт Орливка, който свързва страната с Румъния, съобщава румънската новинарска телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.
Атака с дронове е унищожила граничния пункт, който свързва Украйна с румънския пункт Исакча чрез ферибот. Преминаването между Румъния и Украйна през този пункт е блокирано към момента, информира Диджи 24.
„През нощта Русия атакува с дронове тип „Шахед“ международния пункт за преминаване с ферибот „Орливка“, намиращ се на границата с Румъния. В резултат на атаката са регистрирани удари по сградата и територията на граничния пункт, избухнали са пожари, които са били локализирани от спасителните екипи“, съобщи граничната служба на Украйна, цитирана от Диджи 24.
Граничният пункт е временно затворен, а процедурите по преминаване на граждани и превозни средства през „Орливка“ са временно преустановени, посочва Диджи 24. Транспортните средства са пренасочвани към други гранични пунктове, а румънската страна е информирана за ситуацията.
Диджи 24 съобщава още, че при руските атаки през изминалата нощ в Украйна са загинали най-малко 12 души.
Радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния засече снощи две въздушни цели на 24 км североизточно от украинския град Вилкове в близост до границата с Румъния, съобщи агенция Аджерпрес, като се позова на Министерството на националната отбрана.
Не беше засечено проникване в националното въздушно пространство, но до населението в североизточната част на окръг Тулча бе изпратено предупреждение чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert). За наблюдение на ситуацията във въздуха бяха вдигнати два самолета F-18 на испанските въздушни и космически сили, които изпълняват мисии по въздушна полиция в 57-а военновъздушна база „Михаил Когълничану“ в окръг Констанца, и хеликоптер IAR-330 Puma Socat на румънските военновъздушни сили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
12:04 01.09.2026
2 Точен
Коментиран от #23
12:05 01.09.2026
3 българския народ
12:06 01.09.2026
4 Кво чакат тия
12:07 01.09.2026
5 Читател
12:08 01.09.2026
6 А пък
Коментиран от #10
12:10 01.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Само така
12:13 01.09.2026
9 ФАКТИ
12:14 01.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хммм
Коментиран от #15, #18, #27, #30
12:16 01.09.2026
12 име
12:16 01.09.2026
13 Мишел
12:17 01.09.2026
14 урко
12:23 01.09.2026
15 Мама
До коментар #11 от "Хммм":Мама не е от тях!
12:24 01.09.2026
16 Родина
Леле , колко сме изостанали !
12:29 01.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 кахърен русофил
До коментар #11 от "Хммм":Бедна ти е фантазията какви похотливи и същевременно развратни русофилки има.
12:31 01.09.2026
19 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
УСТ ЛУГА
КАК Е ?
ВСИЧКИ ДРОНОВЕ СВАЛИХА ЛИ ГИ
ИЛИ ПАК
АБЛМОКИ Е ИМАЛО ?
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
12:31 01.09.2026
20 Това е част
12:33 01.09.2026
21 Диванен стратег
12:33 01.09.2026
22 Сър Пичук
Коментиран от #29
12:33 01.09.2026
23 Видьо Видев
До коментар #2 от "Точен":Путин е фашист! Световен терорист!
12:35 01.09.2026
24 ЕВРЕИНА КАБЗОН
ЛЮБОВНИКЪТ на ЕВРЕИНА ЖИРИНОВСКИ
АЛЕКСАНДЪР САФОНОВ
Е бил убит на фронта .
Събраха се отново
Влюбените Гълъбчета.
КОНЦЕРТЪТ ПРОДЪЛЖАВА С ПЪЛНА СИЛА.
12:35 01.09.2026
25 Слава
12:35 01.09.2026
26 Абе,
12:36 01.09.2026
27 Ама
До коментар #11 от "Хммм":важното е на прайда да има място за теб и другите от ПП дб...
12:38 01.09.2026
28 Никой
12:38 01.09.2026
29 Ханку Брат
До коментар #22 от "Сър Пичук":Две села между тече поток на боеприпаси и оръжие.
12:38 01.09.2026
30 Сър Пичук
До коментар #11 от "Хммм":Ти па що ривешь ,нали партнора ти те млати редовно ,остави ги другите .
12:41 01.09.2026
31 Дървен Философ
12:42 01.09.2026