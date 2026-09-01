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Русия унищожи граничен пункт между Украйна и Румъния
  Тема: Украйна

Русия унищожи граничен пункт между Украйна и Румъния

1 Септември, 2026 12:03 2 151 31

  • украйна-
  • русия-
  • граничен пункт-
  • румъния-
  • дронове-
  • война

Преминаването между Румъния и Украйна през този пункт е блокирано към момента

Русия унищожи граничен пункт между Украйна и Румъния - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При руските атаки срещу Украйна тази нощ е унищожен граничният пункт Орливка, който свързва страната с Румъния, съобщава румънската новинарска телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Атака с дронове е унищожила граничния пункт, който свързва Украйна с румънския пункт Исакча чрез ферибот. Преминаването между Румъния и Украйна през този пункт е блокирано към момента, информира Диджи 24.

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„През нощта Русия атакува с дронове тип „Шахед“ международния пункт за преминаване с ферибот „Орливка“, намиращ се на границата с Румъния. В резултат на атаката са регистрирани удари по сградата и територията на граничния пункт, избухнали са пожари, които са били локализирани от спасителните екипи“, съобщи граничната служба на Украйна, цитирана от Диджи 24.

Граничният пункт е временно затворен, а процедурите по преминаване на граждани и превозни средства през „Орливка“ са временно преустановени, посочва Диджи 24. Транспортните средства са пренасочвани към други гранични пунктове, а румънската страна е информирана за ситуацията.

Диджи 24 съобщава още, че при руските атаки през изминалата нощ в Украйна са загинали най-малко 12 души.

Радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния засече снощи две въздушни цели на 24 км североизточно от украинския град Вилкове в близост до границата с Румъния, съобщи агенция Аджерпрес, като се позова на Министерството на националната отбрана.

Не беше засечено проникване в националното въздушно пространство, но до населението в североизточната част на окръг Тулча бе изпратено предупреждение чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert). За наблюдение на ситуацията във въздуха бяха вдигнати два самолета F-18 на испанските въздушни и космически сили, които изпълняват мисии по въздушна полиция в 57-а военновъздушна база „Михаил Когълничану“ в окръг Констанца, и хеликоптер IAR-330 Puma Socat на румънските военновъздушни сили.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    52 10 Отговор
    Вот ето правильна!

    12:04 01.09.2026

  • 2 Точен

    52 9 Отговор
    До последния пункт! Баба европа е болна, Брюксел не е Европа.

    Коментиран от #23

    12:05 01.09.2026

  • 3 българския народ

    52 9 Отговор
    Браво братушки!

    12:06 01.09.2026

  • 4 Кво чакат тия

    27 3 Отговор
    Цветя🏵️🌷и 🍬🍬 Нанай

    12:07 01.09.2026

  • 5 Читател

    41 6 Отговор
    Доставка на оръжия не са стигали получателя си.

    12:08 01.09.2026

  • 6 А пък

    9 34 Отговор
    укрите думнаха Уст-Луга. Износът на нефт за рашките се скъсява.

    Коментиран от #10

    12:10 01.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Само така

    38 7 Отговор
    Всяко място през което Урсулиците могат да изпращат на Украйна оръжие и пари да бъде унищожено!

    12:13 01.09.2026

  • 9 ФАКТИ

    30 5 Отговор
    НЕ ДРАЗНЕТЕ НЕ РЬЧКАЙТЕ МЕЧЕАТА И ЩЕ СПИТЕ СПОКОЙНО И ЩАСТЛИВО, ЗАЙЧЕТА !

    12:14 01.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хммм

    9 29 Отговор
    После русофилите се чудят, защо всички ги мразят, а мацките не им пускат.

    Коментиран от #15, #18, #27, #30

    12:16 01.09.2026

  • 12 име

    20 3 Отговор
    Какъв е шана скъсани евроатлантически мишлета да инвестират в територия, която няма ПВО и е с перспектива да стане руска територия.

    12:16 01.09.2026

  • 13 Мишел

    16 6 Отговор
    През август Русия е превзела 404 кв.км. от Украйна.

    12:17 01.09.2026

  • 14 урко

    26 2 Отговор
    Не е Орливка, а Орловка... Стига с тези украински извращения на нашия език

    12:23 01.09.2026

  • 15 Мама

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хммм":

    Мама не е от тях!

    12:24 01.09.2026

  • 16 Родина

    12 1 Отговор
    От кога Испания има космически сили ?
    Леле , колко сме изостанали !

    12:29 01.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 кахърен русофил

    3 9 Отговор

    До коментар #11 от "Хммм":

    Бедна ти е фантазията какви похотливи и същевременно развратни русофилки има.

    12:31 01.09.2026

  • 19 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    3 6 Отговор
    ДВИЖУХАТА В

    УСТ ЛУГА

    КАК Е ?

    ВСИЧКИ ДРОНОВЕ СВАЛИХА ЛИ ГИ
    ИЛИ ПАК
    АБЛМОКИ Е ИМАЛО ?

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    12:31 01.09.2026

  • 20 Това е част

    5 1 Отговор
    от приемането на Украйна в шенген и процедурата по премахване на пунктовете

    12:33 01.09.2026

  • 21 Диванен стратег

    3 2 Отговор
    Всеизвестно е, че потоците оръжие за Украйна текат през Румъния, Полша и Одеса.

    12:33 01.09.2026

  • 22 Сър Пичук

    3 5 Отговор
    Непобедимая прекъснала алъш-вериша между съседни села в Украйна и Румъния. Голям успех, няма що!

    Коментиран от #29

    12:33 01.09.2026

  • 23 Видьо Видев

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Точен":

    Путин е фашист! Световен терорист!

    12:35 01.09.2026

  • 24 ЕВРЕИНА КАБЗОН

    1 4 Отговор
    Оказа се че

    ЛЮБОВНИКЪТ на ЕВРЕИНА ЖИРИНОВСКИ

    АЛЕКСАНДЪР САФОНОВ

    Е бил убит на фронта .

    Събраха се отново

    Влюбените Гълъбчета.

    КОНЦЕРТЪТ ПРОДЪЛЖАВА С ПЪЛНА СИЛА.

    12:35 01.09.2026

  • 25 Слава

    1 1 Отговор
    Браво.

    12:35 01.09.2026

  • 26 Абе,

    3 0 Отговор
    Джиджи , УНИАН каза , че загиналите са 7 , ти ги удвои...

    12:36 01.09.2026

  • 27 Ама

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хммм":

    важното е на прайда да има място за теб и другите от ПП дб...

    12:38 01.09.2026

  • 28 Никой

    0 1 Отговор
    ФАКТИ като вземете да преписвате глупости от проруски сайтове , че се цапате в пречупено кафяво ! Испанските въздушни и космически сили, хайде моля ! Колкото българските въздушни космически сили . Намалете пропагандата , будьоновци !

    12:38 01.09.2026

  • 29 Ханку Брат

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сър Пичук":

    Две села между тече поток на боеприпаси и оръжие.

    12:38 01.09.2026

  • 30 Сър Пичук

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хммм":

    Ти па що ривешь ,нали партнора ти те млати редовно ,остави ги другите .

    12:41 01.09.2026

  • 31 Дървен Философ

    2 1 Отговор
    Когато урките атакуват плажове с туристи пляскате, нали?

    12:42 01.09.2026