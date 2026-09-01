Русия унищожи граничен пункт между Украйна и Румъния

При руските атаки срещу Украйна тази нощ е унищожен граничният пункт Орливка, който свързва страната с Румъния, съобщава румънската новинарска телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Атака с дронове е унищожила граничния пункт, който свързва Украйна с румънския пункт Исакча чрез ферибот. Преминаването между Румъния и Украйна през този пункт е блокирано към момента, информира Диджи 24.

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„През нощта Русия атакува с дронове тип „Шахед“ международния пункт за преминаване с ферибот „Орливка“, намиращ се на границата с Румъния. В резултат на атаката са регистрирани удари по сградата и територията на граничния пункт, избухнали са пожари, които са били локализирани от спасителните екипи“, съобщи граничната служба на Украйна, цитирана от Диджи 24.

Граничният пункт е временно затворен, а процедурите по преминаване на граждани и превозни средства през „Орливка“ са временно преустановени, посочва Диджи 24. Транспортните средства са пренасочвани към други гранични пунктове, а румънската страна е информирана за ситуацията.

Диджи 24 съобщава още, че при руските атаки през изминалата нощ в Украйна са загинали най-малко 12 души.

Радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния засече снощи две въздушни цели на 24 км североизточно от украинския град Вилкове в близост до границата с Румъния, съобщи агенция Аджерпрес, като се позова на Министерството на националната отбрана.

Не беше засечено проникване в националното въздушно пространство, но до населението в североизточната част на окръг Тулча бе изпратено предупреждение чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert). За наблюдение на ситуацията във въздуха бяха вдигнати два самолета F-18 на испанските въздушни и космически сили, които изпълняват мисии по въздушна полиция в 57-а военновъздушна база „Михаил Когълничану“ в окръг Констанца, и хеликоптер IAR-330 Puma Socat на румънските военновъздушни сили.