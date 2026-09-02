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Атлетико Мадрид привлече канадец от Ювентус

Атлетико Мадрид привлече канадец от Ювентус

2 Септември, 2026 08:28 332 0

  • атлетико мадрид-
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26-годишният нападател вкара 109 гола в 232 мача за Лил и спечели титлата във Франция, както и Суперкупата на страната, преди да се присъедини към Ювентус през 2025-а година

Атлетико Мадрид привлече канадец от Ювентус - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Атлетико Мадрид привлече под наем за една година канадския нападател Джонатан Дейвид, който досега играеше в Ювентус (Торино), обявиха и двата клуба в изявления.

26-годишният нападател вкара 109 гола в 232 мача за Лил и спечели титлата във Франция, както и Суперкупата на страната, преди да се присъедини към Ювентус през 2025-а година.

Дейвид е голмайстор номер 1 на Канада за всички времена с 42 попадения за националния отбор, а на Световното първенство това лято, на което страната беше домакин, той се разписа три пъти.

През миналия сезон записа 46 мача за Ювентус във всички турнири, като се разписа 8 пъти.

Пристигайки в Атлетико (Мадрид), той трябва да засили конкуренцията в атаката, където за място в стартовия състав спорят още Александър Сьорлот и Хулиан Алварес. Сьорлот обаче пропусна началните мачове през сезона заради мускулна контузия, а Алварес се разсърди, че не го продадоха на Барселона.


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