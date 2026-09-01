Явор Дачков: Рожби ехидни! Путин печели войната!

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Рожби ехидни!

Путин печели войната. Не както ми се искаше - до Лвов на третия ден, но я печели смазващо. Бързата победа щеше да е продължаваща агония за Русия и да я изолира от естествените ѝ съюзници.

Със стратегията на Анакондата (може и да не е било стратегия, а чисто руско малоумие, корупция и лоша организация, но е все едно, защото резултатът е същият), Путин отслаби Европа и я вкара в украинското блато, въвлече САЩ и Китай в сложна геополитическа надпревара и продължава да играе шах, а не табла, както се иска на примитивите и от двете страни във Фейсбук.

Тръмп се опита да се договори с него преди година, после да го измами, после самият Тръмп бе подхлъзнат от Израел срещу Иран и сега САЩ се връщат при духа на Анкоридж, защото се опитаха да потопят Путин, но не успяха.

Това няма да продължава до безкрай, а и Украйна вече е напълно изтощена.

Путин започна истински да я удря чак сега. И резултатите са налице.

Нещата вървят към капитулация на Киев. Ако тя се случи до края на годината, това означава съвсем друго лидерство на ЕС догодина. Независимо от очертаващата се катастрофа за Тръмп на междинните избори.

Той така отслаби Америка с грейт агейн, че нищо няма да може да ѝ помогне. Впрочем процесите бяха тръгнали преди него - той няма голям принос. Предишният президент се ръкуваше с въздуха.

Най-нелепа е умнокрасивата пропаганда.

Тя вече си противоречи в рамките на часове, а не на месеци, както умно правеше преди, но събитията я затискат.

В един ден можеш да прочетеш, и то в умнокрасивите медии по света и у нас, че Путин губи войната и е пред вътрешен преврат, но смазва Киев с непрекъснати удари, Русия е слаба и затова удря и всеки момент ще нападне НАТО, руснаците са пред бунт, защото Зеленски е ударил рафинерия в Крим, а украинските магазини са празни, бунтове срещу президента има в Киев, а не в Москва,

Украйна няма ефективно ПВО, нито ракети, но печели войната, Зеленски е подгизнал в корупция и е разследван от САЩ, но на Путин му се клатят краката, докато се среща със Си и Моди, Европа редуцира заемите си към Украйна, които медиите наричат помощи, но всичко се представя като непоколебима подкрепа, Русия откъсна от Украйна територия колкото България, но я питат защо не е завладяла Киев за три дни.

Ами ето защо!

Защото сте гламави и въобще не разбрахте какво ви се случи и защо ви се случи.

Случи се, защото постъпихте несправедливо.

Защото се опитахте да се ева..те с хора, които ви превъзхождат, които са по-голяма класа от вас, по-интелигентни и с характер, за разлика от вас. И които нищо не са ви направили.

Вие се опитахте да разгембите Русия, за да се докопате до ресурсите ѝ с лицемерния патос за износ на демокрация.

Както комунистите изнасяха революция, така и вие изнасяте демокрация.

Загубихте, защото вярвате, че сте центърът на света с лигавата си пед...ащина и можете да командвате кой и как трябва да живее по вашия бездарен либерален модел.

Некадърна потрес, за която животът е проект и случване, а не живот.

Западната пропаганда заблуждаваше и се самозаблуждаваше за войната в Украйна от самото начало и съвсем логично я загуби.

Не е зле да се помнят имената на тукашните жълтосини активисти и поддръжници на престъпния украински режим, защото мнозина от тях ще обърнат палачинката съвсем скоро. Няма да ги познаете. Аз помня, когато някои от тях или техните бащи през 1989-та станаха сини демократи за една нощ, а бяха комунистическа номенклатура. Нямат никакви скрупули в това отношение.

Украинската война е темата на днешния ден за хората, които сме близо до нея. За нас - европейците.

Отношението към нея е тест за моралния компас, интелектуалния капацитет и личностния интегритет на Европа.

А, както се оказа, и на САЩ, защото Тръмп потъна, след като се опита да надиграе Русия и Китай и се удави в еврейското микве на Нетаняху в Иран.

На Тръмп нещата му тръгнаха зле, защото се отметна от Анкоридж. Той е лидер на потъващ кораб. Нищо не можеше да направи, освен да забави потъването. Той го ускори. Но се направи на тарикат и се опита да потопи Путин за тази една година. Видя, че не успя, и пак завъртя перчема към Русия. Завършен идиот.

Разгромът на Украйна бе предначертан от САЩ и ЕС, които я тласнаха в тази война, но дори не успяха да мобилизират сили, за да смажат Русия след отговора на Путин през 2022 година.

Загубата в Украйна и загубата в Иран са знак за упадък. Той може да продължи дълго, може и скоротечно, но все е упадък. Няма никакви знаци за обратното.

Но е добре да се помни кой е бил Каин и кой Авел в този морален, екзистенциален, културен, а и естетически вододел.