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Явор Дачков: Рожби ехидни! Путин печели войната!

Явор Дачков: Рожби ехидни! Путин печели войната!

1 Септември, 2026 16:00 2 461 122

  • путин-
  • война-
  • русия-
  • украйна-
  • иран

Разгромът на Украйна бе предначертан от САЩ и ЕС, които я тласнаха в тази война, но дори не успяха да мобилизират сили, за да смажат Русия след отговора на Путин през 2022 година

Явор Дачков: Рожби ехидни! Путин печели войната! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
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Явор Дачков Явор Дачков журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Рожби ехидни!

Путин печели войната. Не както ми се искаше - до Лвов на третия ден, но я печели смазващо. Бързата победа щеше да е продължаваща агония за Русия и да я изолира от естествените ѝ съюзници.

Със стратегията на Анакондата (може и да не е било стратегия, а чисто руско малоумие, корупция и лоша организация, но е все едно, защото резултатът е същият), Путин отслаби Европа и я вкара в украинското блато, въвлече САЩ и Китай в сложна геополитическа надпревара и продължава да играе шах, а не табла, както се иска на примитивите и от двете страни във Фейсбук.

Тръмп се опита да се договори с него преди година, после да го измами, после самият Тръмп бе подхлъзнат от Израел срещу Иран и сега САЩ се връщат при духа на Анкоридж, защото се опитаха да потопят Путин, но не успяха.

Това няма да продължава до безкрай, а и Украйна вече е напълно изтощена.

Путин започна истински да я удря чак сега. И резултатите са налице.

Нещата вървят към капитулация на Киев. Ако тя се случи до края на годината, това означава съвсем друго лидерство на ЕС догодина. Независимо от очертаващата се катастрофа за Тръмп на междинните избори.

Той така отслаби Америка с грейт агейн, че нищо няма да може да ѝ помогне. Впрочем процесите бяха тръгнали преди него - той няма голям принос. Предишният президент се ръкуваше с въздуха.

Най-нелепа е умнокрасивата пропаганда.

Тя вече си противоречи в рамките на часове, а не на месеци, както умно правеше преди, но събитията я затискат.

В един ден можеш да прочетеш, и то в умнокрасивите медии по света и у нас, че Путин губи войната и е пред вътрешен преврат, но смазва Киев с непрекъснати удари, Русия е слаба и затова удря и всеки момент ще нападне НАТО, руснаците са пред бунт, защото Зеленски е ударил рафинерия в Крим, а украинските магазини са празни, бунтове срещу президента има в Киев, а не в Москва,

Украйна няма ефективно ПВО, нито ракети, но печели войната, Зеленски е подгизнал в корупция и е разследван от САЩ, но на Путин му се клатят краката, докато се среща със Си и Моди, Европа редуцира заемите си към Украйна, които медиите наричат помощи, но всичко се представя като непоколебима подкрепа, Русия откъсна от Украйна територия колкото България, но я питат защо не е завладяла Киев за три дни.

Ами ето защо!

Защото сте гламави и въобще не разбрахте какво ви се случи и защо ви се случи.

Случи се, защото постъпихте несправедливо.

Защото се опитахте да се ева..те с хора, които ви превъзхождат, които са по-голяма класа от вас, по-интелигентни и с характер, за разлика от вас. И които нищо не са ви направили.

Вие се опитахте да разгембите Русия, за да се докопате до ресурсите ѝ с лицемерния патос за износ на демокрация.

Както комунистите изнасяха революция, така и вие изнасяте демокрация.

Загубихте, защото вярвате, че сте центърът на света с лигавата си пед...ащина и можете да командвате кой и как трябва да живее по вашия бездарен либерален модел.

Некадърна потрес, за която животът е проект и случване, а не живот.

Западната пропаганда заблуждаваше и се самозаблуждаваше за войната в Украйна от самото начало и съвсем логично я загуби.

Не е зле да се помнят имената на тукашните жълтосини активисти и поддръжници на престъпния украински режим, защото мнозина от тях ще обърнат палачинката съвсем скоро. Няма да ги познаете. Аз помня, когато някои от тях или техните бащи през 1989-та станаха сини демократи за една нощ, а бяха комунистическа номенклатура. Нямат никакви скрупули в това отношение.

Украинската война е темата на днешния ден за хората, които сме близо до нея. За нас - европейците.

Отношението към нея е тест за моралния компас, интелектуалния капацитет и личностния интегритет на Европа.

А, както се оказа, и на САЩ, защото Тръмп потъна, след като се опита да надиграе Русия и Китай и се удави в еврейското микве на Нетаняху в Иран.

На Тръмп нещата му тръгнаха зле, защото се отметна от Анкоридж. Той е лидер на потъващ кораб. Нищо не можеше да направи, освен да забави потъването. Той го ускори. Но се направи на тарикат и се опита да потопи Путин за тази една година. Видя, че не успя, и пак завъртя перчема към Русия. Завършен идиот.

Разгромът на Украйна бе предначертан от САЩ и ЕС, които я тласнаха в тази война, но дори не успяха да мобилизират сили, за да смажат Русия след отговора на Путин през 2022 година.

Загубата в Украйна и загубата в Иран са знак за упадък. Той може да продължи дълго, може и скоротечно, но все е упадък. Няма никакви знаци за обратното.

Но е добре да се помни кой е бил Каин и кой Авел в този морален, екзистенциален, културен, а и естетически вододел.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Беки овеня

    92 39 Отговор
    Рожбите паветни винаги разбират по трудния начин че са отпадък

    Коментиран от #55, #112

    16:03 01.09.2026

  • 2 Солженицин

    90 110 Отговор
    Яворе, дано да свършиш в Сибир, като стотици идиоти като теб!

    Коментиран от #7, #32, #108

    16:05 01.09.2026

  • 3 Лопата Орешник

    86 34 Отговор
    Дачков, изкарал си сериозни връзки за да те допуснат в тази клоака тук, която денонощно ни залива с полюциите на Дойче веле и с менталната диария на умнокрасивите!

    Коментиран от #81

    16:06 01.09.2026

  • 4 Браво Дачков!👍👍👍

    81 51 Отговор
    Добре им го е казал на гномовете и неандерталците с тежките диагнози!😂😂😂😂😂

    16:08 01.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Толкова просто

    52 62 Отговор
    Путиновият модел на управление е виновен Русия да става все по зависима държава. А Китай и Северна Корея гледат към съседна Русия с ехидна усмивка и потриват доволно ръчички.

    Коментиран от #16, #24, #27

    16:08 01.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Колилов

    66 88 Отговор
    Явод Дачков-абсолютния лу.мпен. Пропаднал пияница, посредствен и некадърен журналист. Мнението ти не е важно Дачков,ти си никой. Замини за любимата ти просия и не се връщай. Взеки и другия пропаднал пияница Карбовски, копейката и волгата, и останете там завинаги.

    Коментиран от #33, #38

    16:08 01.09.2026

  • 9 Куку

    45 40 Отговор
    Изкецан рижав педал!

    16:09 01.09.2026

  • 10 Българин

    55 47 Отговор
    Винаги съм се възхищавал на Явор Дачков!
    Напред Русия!

    16:09 01.09.2026

  • 11 Руснакът

    60 32 Отговор
    и по корем ще се влачи но пак ще спечели войната. Джендо не може да проумее вече няколко века фанатични ли са или са инат русите.

    Коментиран от #18

    16:09 01.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Цеволиев

    42 54 Отговор
    Дачков е пияница,пу.тлероид и пу.тлераст и се боцка с карбовски .

    Коментиран от #15

    16:09 01.09.2026

  • 14 Трол

    35 11 Отговор
    Всички държави спечелиха войната, само България я загуби.

    16:10 01.09.2026

  • 15 А асенчо

    17 10 Отговор

    До коментар #13 от "Цеволиев":

    прави свирки без бибитки

    Коментиран от #22

    16:10 01.09.2026

  • 16 Наш човек

    14 11 Отговор

    До коментар #6 от "Толкова просто":

    А малкият Дачков вярва на големият брат.

    16:11 01.09.2026

  • 17 Ицо Певеца

    45 20 Отговор
    Дачков,бий "жълтокрасивите "канчета!
    Безмилостно!!!

    16:11 01.09.2026

  • 18 Бикилов

    14 22 Отговор

    До коментар #11 от "Руснакът":

    Да им яд.еш кафявото на русите.

    16:12 01.09.2026

  • 19 Айляк

    20 18 Отговор
    Геро нтофил Дачков-Кулезич мое да не го дишам, ама право дума чиляка.
    Мърсули, Кайчета, Макарони и Тръмпчета - сите дружно у киреча.
    А Зеле?
    С Мъск заедно да отлитат на Марс:)

    16:13 01.09.2026

  • 20 Стоянчо Пуканката

    35 24 Отговор
    Блестящ Явор Дачков!

    Ако агитпропчетага го прочетат цялото(което малко ме съмнява), и ако могат да го асимилират (което граничи с фантастика; междоушието им е пословнично...), ще изпаднат в бяс и ступор...

    16:13 01.09.2026

  • 21 Бай Коста

    27 23 Отговор
    Крайните мнения обикновено са неверни. Като това.

    16:13 01.09.2026

  • 22 Фолошопев

    15 27 Отговор

    До коментар #15 от "А асенчо":

    Ум.ри от ра.к пу.тлероид. майка ти се самоу.би като разбра какъв пу.тлероид е изс.рала

    16:13 01.09.2026

  • 23 койдазнай

    29 19 Отговор
    карбовски се уреди с Х5 за 200 бона. Явно и дачката иска! Няма все да е валат я!

    Коментиран от #53

    16:14 01.09.2026

  • 24 Просто е

    27 14 Отговор

    До коментар #6 от "Толкова просто":

    Напальон потриваше рачички и други части и умре. Пък Русия още е жива и здрава
    Мдааа

    Коментиран от #45

    16:14 01.09.2026

  • 25 Дачков, ЧАДО

    31 26 Отговор
    И как Путин печели тая война, че нещо не са разбра.

    Коментиран от #49

    16:14 01.09.2026

  • 26 ЯворПедерачков

    26 27 Отговор
    Да,виждаме ,че печели,за 3 дни стгнаха до Киев.Ако милеехте така и за България,нямаше да сме на дънотоПродажници!

    16:15 01.09.2026

  • 27 Разбирачо,

    11 7 Отговор

    До коментар #6 от "Толкова просто":

    Не говори за зависими държави, че такова чудо като България няма никъде в 21век! Гледай си собствената кочина, пейзан!

    16:15 01.09.2026

  • 28 Церокев

    10 16 Отговор
    Я.жте на дачков кафявото бееее пу.тлероиди и пу.тлерасти безгръбначни нищ.ожества

    16:15 01.09.2026

  • 29 Стоянчо Пуканката

    31 16 Отговор
    Дачков направо им разказа играта на кравунделите (и присъдружните им гащници)!

    16:16 01.09.2026

  • 30 Сандо

    27 18 Отговор
    Дачков е добър пример за това,как човек може да надмогне заблудите си и да захвърли розовите очила.Не го познавам,за да пиша що за личност е,но е кадърен журналист,успял с достойнство и честно да приеме заблудите си и да промени позициите си.За съжаление има много като него,но явно грантовете за тях са като котва,която не им позволява да изплуват.

    Коментиран от #41, #65

    16:16 01.09.2026

  • 31 Някой

    35 14 Отговор
    Може да е всякакъв Дачков, но в случая е категорично прав. Браво за това, че казва истината в прав текст, такава, какватоя вижда.

    16:16 01.09.2026

  • 32 Продължителна

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "Солженицин":

    олигофрения те мъчи явно...и... няма да те пусне.
    Това е истината.
    Опитайте се да прогледнете и да станете реалисти защото В противен случай се получава това което Явор ви говори

    16:17 01.09.2026

  • 33 Някой

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "Колилов":

    По-спокойно, бе! Ще получиш някой аневризъм в мозъка. По-спокойно! Злобата е отрова - дръж си я в теб.

    16:18 01.09.2026

  • 34 Мдаа!🤔

    15 7 Отговор
    Много лични обиди към автора, но от троловете на вожда Полу ДваПръстаЧело, нищо друго не се и очаква!

    16:19 01.09.2026

  • 35 Стоянчо Пуканката

    25 14 Отговор
    Дачков ги размаза като хлебарки(защо като?-та те са си такива!?) всичките евроатлантици по всички земни кълбета!

    Коментиран от #60

    16:19 01.09.2026

  • 36 Мария

    12 15 Отговор
    Моля се някой да се намеси! Мястото му е в психиатрията на Александровска болница. Ще са си лика-прилика с персонала.

    16:20 01.09.2026

  • 37 Агент Мустак

    15 19 Отговор
    Дачков, Карбовски и подобните соц носталгици дори не разбират, че ако Русия спечели тази война, то те и техните каналчета ще са основните засегнати.
    Едно е да сипеш мизерия по ЕС, знаейки, че главната ти публика просто избива носталгия по едни неслучили се години и се намира я в Лондон, я в Берлин, я в Мадрид, или пък зад океана..Друго е да го правиш, когато кепенците хлопнат и спрат гастербайтерските парички. И най-дивите носталгици ще обърнат палачинката в момента, в който разберат, че мандрата ЕС я няма вече. Спомням си даже "стратега" Карбовски веднъж си беше излял разочарованието, че много трафик имало към Гърция хаха. Пак ще има, по добре отъпканите пътища на онези които ги стреляха по тумбите едно време там.

    И да, загубата на Европа в Украйна значи западноевропейска консолидация, значи мечтаните консервативни правителства на власт и значи Балканите в руския гео-икономически интерес и вън от ЕС.
    Тогава ти, Дачков, вероятно ще ти се наложи да правиш кулинарни предавания..

    16:21 01.09.2026

  • 38 ИСпражвението дайноф

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Колилов":

    Щото аз не пия

    16:21 01.09.2026

  • 39 Ццц

    11 17 Отговор
    Мноого злобен тоя Дачков бе, направо не се търпи.

    16:22 01.09.2026

  • 40 Стоянчо Пуканката

    20 9 Отговор
    Щом така яко квичат агитпропчетата, това означава, че Дачков им е пъхнал два-та пръста където трябва...

    В далечината се долавя ехидно мучене...

    16:23 01.09.2026

  • 41 койдазнай

    6 2 Отговор

    До коментар #30 от "Сандо":

    Някой ден, може би и вие ще надмогнете заблудите си.
    Но не е сигурно.

    16:24 01.09.2026

  • 42 Чепо

    8 1 Отговор
    Мунчо войната не е за да я спечели някой а да има жертви и увентуално да се стане по голям конфликт

    16:26 01.09.2026

  • 43 Ех Дачка,Дачка

    8 15 Отговор
    Къде ще се дяваш предателче жалко?

    16:26 01.09.2026

  • 44 Помним

    2 2 Отговор
    и ще помним. Хубаво си отпуснал душата християнска на воля. Но за протокола и твоите дитирамби зА мургавия дупничанин помним, дето се разлага в Драгалевци.

    16:27 01.09.2026

  • 45 Ранбо

    5 4 Отговор

    До коментар #24 от "Просто е":

    Бе то и сталин умре. Но за разлика от Напалеон, няма ни един паметник в Русия.
    Щото всички много много искат, но нямат желание.

    16:27 01.09.2026

  • 46 Гответе трибуналите

    8 8 Отговор
    Сега няма да е като Народният съд през 1945, когато много от фашагите се изпокриха. Днес никой няма да се изплъзне, защото лицата им са добре известни благодарение на ТВ и интернрт

    16:29 01.09.2026

  • 47 Оня

    14 7 Отговор
    Респект към Дачков! Яворе не знам как са те допуснали до тук но поздравления! Ти си живото доказателство че балкана ражда хора а полето тикави! Знаеш я тая приказка все пак си от нашия край!

    Коментиран от #51

    16:29 01.09.2026

  • 48 4000-ник

    8 14 Отговор
    Айде още един помияр се изтропа на метеното.

    Откъде толкоз злоба у ТЪПОГРОЗНИТЕ?

    Дачков, я заминавай в Русия, на фронта да мачкаш.

    16:29 01.09.2026

  • 49 Дачко Кулезич

    7 9 Отговор

    До коментар #25 от "Дачков, ЧАДО":

    Пиша само това ,за това което ми плащат.И аз искам бял хляб да ям.

    16:30 01.09.2026

  • 50 Дачков, ЧАДО

    2 11 Отговор
    Кой бомби Путин......
    И как печелившия е под ударите на ВСУ.

    16:31 01.09.2026

  • 51 Оня с парчето

    2 4 Отговор

    До коментар #47 от "Оня":

    Като ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата.

    Коментиран от #92

    16:32 01.09.2026

  • 52 Шопен

    7 2 Отговор
    Как великолепно им го каза. Как подскачат като пуканки жовто-блакетни симпатизанти

    16:32 01.09.2026

  • 53 Вервайте им

    5 5 Отговор

    До коментар #23 от "койдазнай":

    Явно българофобията и предателството добре се заплащат, но винаги съм си мислил, че човек като Карбовски ще си кара Московеца на дядо си.

    16:32 01.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Дачков, ЧАДО

    4 9 Отговор
    Виждал ли си печелившия да го спукват от бомбене

    16:35 01.09.2026

  • 57 Красимир

    6 2 Отговор
    Истината понякога боли.

    16:36 01.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Само така

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Стоянчо Пуканката":

    Стоенча мама, много ли са те изтарвали по глава като малък - земни кълбета?

    16:37 01.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ..,,,

    2 3 Отговор
    Парцал.

    16:39 01.09.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Дачков, ЧАДО

    9 8 Отговор
    Що ли "печелившия" не излиза от бункера и избега най позорно от ГОТВАЧА Пригожин.

    Коментиран от #70

    16:40 01.09.2026

  • 67 еха

    6 3 Отговор
    с отпаднала необходимот .най яки са гюров който ония ден се обади и вие@ше за въпросната През 2013-а година името на Гергана Петрова отново попада в новинарския поток. Но не в ролята на граждански активист, а като заподозряна за жестокото убийство на съпруга си – бизнесменът Владислав Дочев. та сега половината от пп дб са пед@офили една част убийци другата част с различна орент№ация и останаха генерал наско който търси руски подводници в Искър и оземпика мирчер с неговите тролове в нета няма значение дали в фб или инста грам или тук в тази медия Трол@ът Пу@йл№о на Ху@й$ло това са платените подлоги на мирчер а той от къде взима пари да подържа тях е ясно отворено обще$%ство -ското четох че гюров бил взимал кинти да завърши в щатите от си№к или друга таква май бяха мултиг$руп

    16:41 01.09.2026

  • 68 Исторически факти

    6 5 Отговор
    с руски пари свещи се купуват.
    И черни забрадки.

    Коментиран от #85

    16:41 01.09.2026

  • 69 Вица на деня

    9 7 Отговор
    Разбомбена Русия била печелила
    И кво печели дъртака кремълски че нещо не са разбра.

    Коментиран от #76, #88

    16:42 01.09.2026

  • 70 е това е въпрос за милион но тъп@

    5 3 Отговор

    До коментар #66 от "Дачков, ЧАДО":

    ак като теб няма как да знае и с този бункер виеш като бито п№се абе ти вероятно си от троловете на мирчев оземпика

    Коментиран от #74

    16:44 01.09.2026

  • 71 Руската пропаганда

    6 5 Отговор
    Е предназначена само за глупака.

    16:45 01.09.2026

  • 72 Цвете

    5 2 Отговор
    ТИ СИ ПОДЛИЗУРКО ОТ ВРЕМЕ ОНО.ТАКАВА ГНУСНА ПОДЛОГА СИ СТАНАЛ, ЧЕ ПО ДОБРЕ ИДИ И СНИМАЙ УКРАЙНА ОТ БЛИЗО,ТОГАВА ПИШИ ТВОИТЕ БРЪЩОЛЕВИЦИ.ЕТО ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е НА ДЪНОТО ОТ ГОДИНИ, ЗАЩОТО ТАКИВА КАТО ТЕБ ПОДКОПАВАТ ДОСТОЙНСТВОТО НИ И ЕВРОПА НЕ СПИ.НАВСЯКЪДЕ КОМЕНТИРАТ ПРЕДАТЕЛИТЕ ,КОИТО СЕ ОПЪЛЧВАТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ. КОЛКО ТИ ПЛАЩАТ ДА МИНИМИЗИРАШ ВОЙНАТА, КОЯТО РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ СПЕЧЕЛИ УКРАЙНА.????? КОЙ Е ЗАПОЧНА НА 24 ФЕВРУАРИ 2026 ГОДИНА? И ПРЕДИ И СЕГА ОСТАВАШ СЪЩОТО ЛЕКЕ.ЖАЛЪК СИ. 🤦‍♂️🤔🤦‍♂️Я ДРАСНИ НЕЩО ЗА КТБ, ЗА МАГНИТСКИ, ЗА БОРИСОВ, ЗА ЖЕЛЯЗКОВ И ХОТЕЛ " ХАЯШИ " ,ЗА " БОТАШ " И " НОВОТО СТАРО " ПРАВИТЕЛСТВО ОТ 100 ДЕНА? НЕ ТИ ОТЪРВА, НАЛИ? РОВИШ В КОФАТА НА МРЪСНАТА РУСКА ПРОПАГАНДА.А АКО СЕ СЛУЧИ ЗЕЛЕНСКИ ДА СПЕЧЕЛИ МНОГО СКОРО, ЧУДЯ СЕ ДАЛИ НЯКОЙ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДОРИ ДА ТЕ ПОЗДРАВЯВА.

    Коментиран от #82

    16:45 01.09.2026

  • 73 Инж1

    7 3 Отговор
    Е това е блянът на всички руски п0длоги!!! Да дойде Червената армия и да ни "освободи"!!!! Ама няма да стане, защото не може да излезе от Донбас!!!!

    16:46 01.09.2026

  • 74 Дачков, ЧАДО

    6 2 Отговор

    До коментар #70 от "е това е въпрос за милион но тъп@":

    Тръмп бомби Путин
    ЕС бомби Путин
    ВСУ бомби Путин
    България бомби Путин
    Тоя ли печели.....

    16:46 01.09.2026

  • 75 Самолиев

    6 2 Отговор
    Какви халюциногени взимаш пияницо дачков

    16:46 01.09.2026

  • 76 разбомбен ти е дир

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "Вица на деня":

    ника верно за един дюнер ти пръскат ха@№лката но нейсе не си гладна голяма мъка тресе троловете на мирчер оземпика и компания пп дб абе жълтопаектник гюров ще спечели ли изборите за президент или ще има смях

    Коментиран от #87

    16:46 01.09.2026

  • 77 това е всичко, което трябва да знаете

    1 2 Отговор
    Сега остава и бойко да обяви, че Путин е спечелил войната и ще получи масова подкрепа!

    16:46 01.09.2026

  • 78 КолЮ

    3 4 Отговор
    Дачков е гей, тва го знаят и малките деца.
    Бай Дачо, много си се подмокрил, що тъй, радваш се на 50те лева, упс, евро, за статийката ли?

    Ще ти издам една тайна - няма нито един европеец, на който да му дреме нито за Украйна, нито за теб, между другото. Пък ти си се мисли за европеец :Д:Д:Д България отива там където й е мястото - в дивите азиатски степи. Толкова си можем, я се погледни в огледалото.

    Украйна е средството, а не целта. Ако някой някога си е мислил да разбива Русия щеше да пусне Украйна да бомбардира Русия, а не да задържат войната на украинска територия 5 години.

    Путин с тази война ще добави 1% територия към Русия, на цената на милиони избити, милиони избягали в Европа, изгубен енергиен пазар, и с Финалдия и Швеция на горната му граница в НАТО..за фиаското в Сирия и Либия дори ми се не говори. А между другото, Талин е все на същото разстояние от Москва, като Киев. Нъл са сещаш, сельо?

    16:47 01.09.2026

  • 79 По скоро Явор Неудсчков

    3 3 Отговор
    Изключително непопулярен и отблъскващ, селска пръчка, нищо не разбира , изоставен от хората с парите

    16:47 01.09.2026

  • 80 ДругарОт

    2 2 Отговор
    Умилително, Дачо пияндето се мисли за европеец.
    Яшка, питай руските "учени", които ни писаха учебниците преди време..Не бяхме ли степно племе от Монголия?

    16:49 01.09.2026

  • 81 Пояс

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Лопата Орешник":

    Според мен "тези" също осъзнават, от къде задуха вятърът и сами са се поканили, да преписват от Дачков. Не, че и той не е залитал, но в един момент осъзна, на къде се движи Европа.

    16:49 01.09.2026

  • 82 ох мила или мили не знам как да се

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "Цвете":

    обърна към теб за каква демокрация говорил либерална демокрация за парапети или за какво става дума та нали тези за който мислиш че са демокрация седяха в скута на хаяши или на боко или на доган и най вече на шиши тази демокрация.за каква украйна става дума тази която корупцията е 1000% или за зеления наркоман който е хващан много пъти с кокайн да шмърка

    16:50 01.09.2026

  • 83 Пламен

    2 1 Отговор
    Когато Дачков беше на американска хранилка обслужваше Иван Костов. Тогава със същия плам говореше как американците набиват канчето на руснаците....та така, който плаща, той поръчва музиката...на тия им викат политически п......

    Коментиран от #89

    16:50 01.09.2026

  • 84 Кирил

    1 1 Отговор
    Яко е напушен

    16:52 01.09.2026

  • 85 с пари от нпо си сменяте пола

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Исторически факти":

    справка ти а на драскащите от нпо отровено общество ша ги носите в гроба центовете

    Коментиран от #90

    16:53 01.09.2026

  • 86 Пацо

    2 1 Отговор
    Развесели ме селското пиянде

    16:54 01.09.2026

  • 87 Вица на деня

    1 3 Отговор

    До коментар #76 от "разбомбен ти е дир":

    Дека го тоя печеливш бре
    При СИ и КИМЧО
    Проси оръжия, войска, признание
    Тоя дето прати над милион путинисти
    На оня свят....
    Тоя печеливш ДЕТО ПОЧЕРНИ
    стотици хиляди майки, жени и сестри
    дето изби хиляди деца и старци
    ЧИЙТО ГЕНОЦИД е непознат през 21 век.

    Коментиран от #94

    16:55 01.09.2026

  • 88 Ъъъ

    4 0 Отговор

    До коментар #69 от "Вица на деня":

    "И кво печели дъртака кремълски че нещо не са разбра."

    Едва ли някога ще го разбереш, но Путин печели войната! Печели! И вие не можете да направите нищо за да му попречите.. Нитто Европа, нито пъкСащ.... Щото те и без друго са в батака и изобщо не ги е еня за Украйна. Европа няма нито пари, нито армии, нито оръжие.... Голи, боси и гладни... С какво ще помагат? С мерак? Трудна работа....

    Коментиран от #93

    16:55 01.09.2026

  • 89 много са в бг

    2 1 Отговор

    До коментар #83 от "Пламен":

    гого лозанов ,тагаренко,паси ,плевнелиева,мирчев оземпика ,генерал наско ,пърхута ,кирчо кокорчо ,имаше едно пиянде от пловдив и той все жътопаветен извехтял материал

    16:55 01.09.2026

  • 90 Синчето на Соловьов

    1 2 Отговор

    До коментар #85 от "с пари от нпо си сменяте пола":

    Не говори така за нас

    16:56 01.09.2026

  • 91 Иво Христов Вангата

    1 2 Отговор
    Колко ли българи ще останат в България, когато дойде победоносната путинска армия освободителка и ни освободи от европейския фашизъм..?

    Не му се връзвайте на това пиянде, за тва му се плаща..

    Коментиран от #115

    16:56 01.09.2026

  • 92 Оня

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Оня с парчето":

    Къде си бе отворения казвай да идвам да видим какво ще се случи!

    16:57 01.09.2026

  • 93 Вица на деня

    3 2 Отговор

    До коментар #88 от "Ъъъ":

    Кой изби над милион путинисти
    И продължава да избива руските ЗАХВАТЧИЦИ....
    Оръжията на НАТО. А те никога не свършват.
    Никой не казва как точно дъртака кремълски печели....под ударите на ВСУ върху Русия.

    Коментиран от #98

    16:58 01.09.2026

  • 94 колко си умна в обратен ред

    2 3 Отговор

    До коментар #87 от "Вица на деня":

    и платена -мила 50 страни помагат на наркомана с оръжие пари стотици наемници от цял свят и пак не става и не става що така старлинг от америка оръжия какво ли не за наркотици също и не може и не може зеления наркоман само мрънка

    Коментиран от #103

    16:59 01.09.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Батето

    1 1 Отговор
    Този е голяма фурнаджийска лопата. От апологет на Костов през БСП, та до маниакално обзет от миналото си на доносник на ДС. Не знам дали си изплати борчовете на сума ти хора. Бе завлякъл някакъв с 3000 лв да си купи пиано.

    17:02 01.09.2026

  • 98 Ъъъ

    1 2 Отговор

    До коментар #93 от "Вица на деня":

    Това няма никакво значение! 1 милион, 5 милиона... Няма значение! Не разбираш ли? Украйна бавно, но сигурно се оттича в канала на историята!

    Коментиран от #106, #111

    17:03 01.09.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Ехидна Дачкова Жаба

    1 0 Отговор
    Какъв морал имате? Да възхвалявате Путин, един военнопрестъпник! Който от години е един от носителите на българофобство на балканите. Който целенасочено провежда антибългарска политика в Русия, България и Македония. Който се опитва да пренапише историята на българската азбука. Този изверг ли почитате?

    17:04 01.09.2026

  • 102 Питам се

    2 0 Отговор
    Дали този плужек някога е бил войник! Вероятно никога, но иначе много „компетентно“ ни обяснява някакви стратегии, анаконди и други глупости докато Русия на Путин се къпе в кръвта на милионо вертви и изнемогва финансово.Сега разбитам защо БСП се стопи - с такива драскачи толкова!

    17:04 01.09.2026

  • 103 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    3 1 Отговор

    До коментар #94 от "колко си умна в обратен ред":

    Руското оръжие е навсякъде по света.
    Значи ли че Русия се бие с целия свят, по твойта логика.
    Иначе Путин си го бомбят регулярно.нема прошка за руския агресор.

    Коментиран от #107

    17:04 01.09.2026

  • 104 Цвете

    4 0 Отговор
    ТИ СИ ПОДЛИЗУРКО ОТ ВРЕМЕ ОНО.ТАКАВА ГНУСНА ПОДЛОГА СИ СТАНАЛ, ЧЕ ПО ДОБРЕ ИДИ И СНИМАЙ УКРАЙНА ОТ БЛИЗО,ТОГАВА ПИШИ ТВОИТЕ БРЪЩОЛЕВИЦИ.ЕТО ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е НА ДЪНОТО ОТ ГОДИНИ, ЗАЩОТО ТАКИВА КАТО ТЕБ ПОДКОПАВАТ ДОСТОЙНСТВОТО НИ И ЕВРОПА НЕ СПИ.НАВСЯКЪДЕ КОМЕНТИРАТ ПРЕДАТЕЛИТЕ ,КОИТО СЕ ОПЪЛЧВАТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ. КОЛКО ТИ ПЛАЩАТ ДА МИНИМИЗИРАШ ВОЙНАТА, КОЯТО РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ СПЕЧЕЛИ УКРАЙНА.????? КОЙ Е ЗАПОЧНА НА 24 ФЕВРУАРИ 2026 ГОДИНА? И ПРЕДИ И СЕГА ОСТАВАШ СЪЩОТО ЛЕКЕ.ЖАЛЪК СИ. 🤦‍♂️🤔🤦‍♂️Я ДРАСНИ НЕЩО ЗА КТБ, ЗА МАГНИТСКИ, ЗА БОРИСОВ, ЗА ЖЕЛЯЗКОВ И ХОТЕЛ " ХАЯШИ " ,ЗА " БОТАШ " И " НОВОТО СТАРО " ПРАВИТЕЛСТВО ОТ 100 ДЕНА? НЕ ТИ ОТЪРВА, НАЛИ? РОВИШ В КОФАТА НА МРЪСНАТА РУСКА ПРОПАГАНДА.А АКО СЕ СЛУЧИ ЗЕЛЕНСКИ ДА СПЕЧЕЛИ МНОГО СКОРО, ЧУДЯ СЕ ДАЛИ НЯКОЙ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДОРИ ДА ТЕ ПОЗДРАВЯВА.

    Коментиран от #118

    17:05 01.09.2026

  • 105 Факт

    3 2 Отговор
    От Киев за три дни, до вече 12 години руската армия не може да окупира изцяло украинската Донецка област!!!!!!!!!!

    17:06 01.09.2026

  • 106 Вица на деня

    3 1 Отговор

    До коментар #98 от "Ъъъ":

    И как става това "оттичане" в канала, че нещо не са разбра, вече ПЕТ години.
    Когато Путин го разчекват от бомбене.

    Коментиран от #114

    17:06 01.09.2026

  • 107 няма как да водиш диалог с платен

    2 3 Отговор

    До коментар #103 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":

    иди@№от на нпо отворено общество първо хормоните за смяна на пола са замъглили мирогледа след това когато всичко свърши ще започнете нова глупост -как америка е принудила украйна да спре войната

    Коментиран от #113

    17:07 01.09.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Хахахаха

    4 1 Отговор
    Комунизма създаде умни хора, които избраха демокрацията и запада. След 35 години опросточаване, про сти те избраха да са руска губерния.

    17:08 01.09.2026

  • 110 Стара чанта

    3 0 Отговор
    Парцал, да го Уашшшш, тъ ъъ по Лай не ен цеее !!!

    17:08 01.09.2026

  • 111 Така де

    3 3 Отговор

    До коментар #98 от "Ъъъ":

    Това за убитите близо милион путинисти го кажи на руските майки, съпруги и дъщери....

    17:09 01.09.2026

  • 112 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Беки овеня":

    Аз по-голяма паветна рожба от Явор Дачков не виждам. Ти си може би след него като паветна рожба.

    17:09 01.09.2026

  • 113 Синчето на Соловьов

    3 1 Отговор

    До коментар #107 от "няма как да водиш диалог с платен":

    И аз си смених пола с хормони
    но съм с ясен мироглед за бъдещето.

    17:10 01.09.2026

  • 114 Хахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #106 от "Вица на деня":

    Мнее. Тупин е от 2014 година там където е сега! От 2022 година насам, е окупирал малко повече. Крим и Донбас са окупирани от 2014 година.

    17:11 01.09.2026

  • 115 О, Морес

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "Иво Христов Вангата":

    Ами колко- почти всички,без малко.Онези-"малкото",ще се наложи да ги лекуваме в психиатриите.Силни лекарства и физически труд,докато не осъзнаят,че слънцето Не изгрява от Запад.

    17:12 01.09.2026

  • 116 Дачков, ЧАДО

    1 1 Отговор
    Кой спечелил война го разчекват от бомбене
    Май Путин е единствен в световната история.....

    17:12 01.09.2026

  • 117 Отвратен

    3 1 Отговор
    Какво е спечелил бе Изрод ! Над 1 Милин убити и от двете страни ?

    17:14 01.09.2026

  • 118 Тоя бокук пише само когато е на 1л водка

    1 1 Отговор

    До коментар #104 от "Цвете":

    Даже гласове чува.

    17:14 01.09.2026

  • 119 ГЕНОЦИДА НА ПУТИН

    0 1 Отговор
    Е ненадминат през 21 век....
    Важно е обаче, че Путин продължава да избива....путинисти....тоя, същия, ПЕЧЕЛИВШИЯ.

    17:15 01.09.2026

  • 120 Явореееее

    1 0 Отговор
    спри го тоя самагон, че виж до къде те докарва!
    Още малко Яворееее, още малко и ще видиш кой спечелил и кой не. Такива като тебе вече пета година ни обясняват как обекта на мокрите им сънища - Путин печели войната. Пета година, Яворееее, петааааааа!

    17:15 01.09.2026

  • 121 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    0 0 Отговор
    Дека сте бре
    Дачков да защитите
    Че го попиляха в сайта.

    17:16 01.09.2026

  • 122 Румен Решетников

    0 0 Отговор
    Адмирации, Дачков.
    Заслужи си четирите хиляди!
    А след няколко петилетки, може и орден "Ленин " да получиш.

    17:16 01.09.2026