Явор Дачков: Рожби ехидни! Путин печели войната!

Рожби ехидни!
Путин печели войната. Не както ми се искаше - до Лвов на третия ден, но я печели смазващо. Бързата победа щеше да е продължаваща агония за Русия и да я изолира от естествените ѝ съюзници.
Със стратегията на Анакондата (може и да не е било стратегия, а чисто руско малоумие, корупция и лоша организация, но е все едно, защото резултатът е същият), Путин отслаби Европа и я вкара в украинското блато, въвлече САЩ и Китай в сложна геополитическа надпревара и продължава да играе шах, а не табла, както се иска на примитивите и от двете страни във Фейсбук.
Тръмп се опита да се договори с него преди година, после да го измами, после самият Тръмп бе подхлъзнат от Израел срещу Иран и сега САЩ се връщат при духа на Анкоридж, защото се опитаха да потопят Путин, но не успяха.
Това няма да продължава до безкрай, а и Украйна вече е напълно изтощена.
Путин започна истински да я удря чак сега. И резултатите са налице.
Нещата вървят към капитулация на Киев. Ако тя се случи до края на годината, това означава съвсем друго лидерство на ЕС догодина. Независимо от очертаващата се катастрофа за Тръмп на междинните избори.
Той така отслаби Америка с грейт агейн, че нищо няма да може да ѝ помогне. Впрочем процесите бяха тръгнали преди него - той няма голям принос. Предишният президент се ръкуваше с въздуха.
Най-нелепа е умнокрасивата пропаганда.
Тя вече си противоречи в рамките на часове, а не на месеци, както умно правеше преди, но събитията я затискат.
В един ден можеш да прочетеш, и то в умнокрасивите медии по света и у нас, че Путин губи войната и е пред вътрешен преврат, но смазва Киев с непрекъснати удари, Русия е слаба и затова удря и всеки момент ще нападне НАТО, руснаците са пред бунт, защото Зеленски е ударил рафинерия в Крим, а украинските магазини са празни, бунтове срещу президента има в Киев, а не в Москва,
Украйна няма ефективно ПВО, нито ракети, но печели войната, Зеленски е подгизнал в корупция и е разследван от САЩ, но на Путин му се клатят краката, докато се среща със Си и Моди, Европа редуцира заемите си към Украйна, които медиите наричат помощи, но всичко се представя като непоколебима подкрепа, Русия откъсна от Украйна територия колкото България, но я питат защо не е завладяла Киев за три дни.
Ами ето защо!
Защото сте гламави и въобще не разбрахте какво ви се случи и защо ви се случи.
Случи се, защото постъпихте несправедливо.
Защото се опитахте да се ева..те с хора, които ви превъзхождат, които са по-голяма класа от вас, по-интелигентни и с характер, за разлика от вас. И които нищо не са ви направили.
Вие се опитахте да разгембите Русия, за да се докопате до ресурсите ѝ с лицемерния патос за износ на демокрация.
Както комунистите изнасяха революция, така и вие изнасяте демокрация.
Загубихте, защото вярвате, че сте центърът на света с лигавата си пед...ащина и можете да командвате кой и как трябва да живее по вашия бездарен либерален модел.
Некадърна потрес, за която животът е проект и случване, а не живот.
Западната пропаганда заблуждаваше и се самозаблуждаваше за войната в Украйна от самото начало и съвсем логично я загуби.
Не е зле да се помнят имената на тукашните жълтосини активисти и поддръжници на престъпния украински режим, защото мнозина от тях ще обърнат палачинката съвсем скоро. Няма да ги познаете. Аз помня, когато някои от тях или техните бащи през 1989-та станаха сини демократи за една нощ, а бяха комунистическа номенклатура. Нямат никакви скрупули в това отношение.
Украинската война е темата на днешния ден за хората, които сме близо до нея. За нас - европейците.
Отношението към нея е тест за моралния компас, интелектуалния капацитет и личностния интегритет на Европа.
А, както се оказа, и на САЩ, защото Тръмп потъна, след като се опита да надиграе Русия и Китай и се удави в еврейското микве на Нетаняху в Иран.
На Тръмп нещата му тръгнаха зле, защото се отметна от Анкоридж. Той е лидер на потъващ кораб. Нищо не можеше да направи, освен да забави потъването. Той го ускори. Но се направи на тарикат и се опита да потопи Путин за тази една година. Видя, че не успя, и пак завъртя перчема към Русия. Завършен идиот.
Разгромът на Украйна бе предначертан от САЩ и ЕС, които я тласнаха в тази война, но дори не успяха да мобилизират сили, за да смажат Русия след отговора на Путин през 2022 година.
Загубата в Украйна и загубата в Иран са знак за упадък. Той може да продължи дълго, може и скоротечно, но все е упадък. Няма никакви знаци за обратното.
Но е добре да се помни кой е бил Каин и кой Авел в този морален, екзистенциален, културен, а и естетически вододел.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Беки овеня
Коментиран от #55, #112
16:03 01.09.2026
2 Солженицин
Коментиран от #7, #32, #108
16:05 01.09.2026
3 Лопата Орешник
Коментиран от #81
16:06 01.09.2026
4 Браво Дачков!👍👍👍
16:08 01.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Толкова просто
Коментиран от #16, #24, #27
16:08 01.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Колилов
Коментиран от #33, #38
16:08 01.09.2026
9 Куку
16:09 01.09.2026
10 Българин
Напред Русия!
16:09 01.09.2026
11 Руснакът
Коментиран от #18
16:09 01.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Цеволиев
Коментиран от #15
16:09 01.09.2026
14 Трол
16:10 01.09.2026
15 А асенчо
До коментар #13 от "Цеволиев":прави свирки без бибитки
Коментиран от #22
16:10 01.09.2026
16 Наш човек
До коментар #6 от "Толкова просто":А малкият Дачков вярва на големият брат.
16:11 01.09.2026
17 Ицо Певеца
Безмилостно!!!
16:11 01.09.2026
18 Бикилов
До коментар #11 от "Руснакът":Да им яд.еш кафявото на русите.
16:12 01.09.2026
19 Айляк
Мърсули, Кайчета, Макарони и Тръмпчета - сите дружно у киреча.
А Зеле?
С Мъск заедно да отлитат на Марс:)
16:13 01.09.2026
20 Стоянчо Пуканката
Ако агитпропчетага го прочетат цялото(което малко ме съмнява), и ако могат да го асимилират (което граничи с фантастика; междоушието им е пословнично...), ще изпаднат в бяс и ступор...
16:13 01.09.2026
21 Бай Коста
16:13 01.09.2026
22 Фолошопев
До коментар #15 от "А асенчо":Ум.ри от ра.к пу.тлероид. майка ти се самоу.би като разбра какъв пу.тлероид е изс.рала
16:13 01.09.2026
23 койдазнай
Коментиран от #53
16:14 01.09.2026
24 Просто е
До коментар #6 от "Толкова просто":Напальон потриваше рачички и други части и умре. Пък Русия още е жива и здрава
Мдааа
Коментиран от #45
16:14 01.09.2026
25 Дачков, ЧАДО
Коментиран от #49
16:14 01.09.2026
26 ЯворПедерачков
16:15 01.09.2026
27 Разбирачо,
До коментар #6 от "Толкова просто":Не говори за зависими държави, че такова чудо като България няма никъде в 21век! Гледай си собствената кочина, пейзан!
16:15 01.09.2026
28 Церокев
16:15 01.09.2026
29 Стоянчо Пуканката
16:16 01.09.2026
30 Сандо
Коментиран от #41, #65
16:16 01.09.2026
31 Някой
16:16 01.09.2026
32 Продължителна
До коментар #2 от "Солженицин":олигофрения те мъчи явно...и... няма да те пусне.
Това е истината.
Опитайте се да прогледнете и да станете реалисти защото В противен случай се получава това което Явор ви говори
16:17 01.09.2026
33 Някой
До коментар #8 от "Колилов":По-спокойно, бе! Ще получиш някой аневризъм в мозъка. По-спокойно! Злобата е отрова - дръж си я в теб.
16:18 01.09.2026
34 Мдаа!🤔
16:19 01.09.2026
35 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #60
16:19 01.09.2026
36 Мария
16:20 01.09.2026
37 Агент Мустак
Едно е да сипеш мизерия по ЕС, знаейки, че главната ти публика просто избива носталгия по едни неслучили се години и се намира я в Лондон, я в Берлин, я в Мадрид, или пък зад океана..Друго е да го правиш, когато кепенците хлопнат и спрат гастербайтерските парички. И най-дивите носталгици ще обърнат палачинката в момента, в който разберат, че мандрата ЕС я няма вече. Спомням си даже "стратега" Карбовски веднъж си беше излял разочарованието, че много трафик имало към Гърция хаха. Пак ще има, по добре отъпканите пътища на онези които ги стреляха по тумбите едно време там.
И да, загубата на Европа в Украйна значи западноевропейска консолидация, значи мечтаните консервативни правителства на власт и значи Балканите в руския гео-икономически интерес и вън от ЕС.
Тогава ти, Дачков, вероятно ще ти се наложи да правиш кулинарни предавания..
16:21 01.09.2026
38 ИСпражвението дайноф
До коментар #8 от "Колилов":Щото аз не пия
16:21 01.09.2026
39 Ццц
16:22 01.09.2026
40 Стоянчо Пуканката
В далечината се долавя ехидно мучене...
16:23 01.09.2026
41 койдазнай
До коментар #30 от "Сандо":Някой ден, може би и вие ще надмогнете заблудите си.
Но не е сигурно.
16:24 01.09.2026
42 Чепо
16:26 01.09.2026
43 Ех Дачка,Дачка
16:26 01.09.2026
44 Помним
16:27 01.09.2026
45 Ранбо
До коментар #24 от "Просто е":Бе то и сталин умре. Но за разлика от Напалеон, няма ни един паметник в Русия.
Щото всички много много искат, но нямат желание.
16:27 01.09.2026
46 Гответе трибуналите
16:29 01.09.2026
47 Оня
Коментиран от #51
16:29 01.09.2026
48 4000-ник
Откъде толкоз злоба у ТЪПОГРОЗНИТЕ?
Дачков, я заминавай в Русия, на фронта да мачкаш.
16:29 01.09.2026
49 Дачко Кулезич
До коментар #25 от "Дачков, ЧАДО":Пиша само това ,за това което ми плащат.И аз искам бял хляб да ям.
16:30 01.09.2026
50 Дачков, ЧАДО
И как печелившия е под ударите на ВСУ.
16:31 01.09.2026
51 Оня с парчето
До коментар #47 от "Оня":Като ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата.
Коментиран от #92
16:32 01.09.2026
52 Шопен
16:32 01.09.2026
53 Вервайте им
До коментар #23 от "койдазнай":Явно българофобията и предателството добре се заплащат, но винаги съм си мислил, че човек като Карбовски ще си кара Московеца на дядо си.
16:32 01.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Дачков, ЧАДО
16:35 01.09.2026
57 Красимир
16:36 01.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Само така
До коментар #35 от "Стоянчо Пуканката":Стоенча мама, много ли са те изтарвали по глава като малък - земни кълбета?
16:37 01.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 ..,,,
16:39 01.09.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Дачков, ЧАДО
Коментиран от #70
16:40 01.09.2026
67 еха
16:41 01.09.2026
68 Исторически факти
И черни забрадки.
Коментиран от #85
16:41 01.09.2026
69 Вица на деня
И кво печели дъртака кремълски че нещо не са разбра.
Коментиран от #76, #88
16:42 01.09.2026
70 е това е въпрос за милион но тъп@
До коментар #66 от "Дачков, ЧАДО":ак като теб няма как да знае и с този бункер виеш като бито п№се абе ти вероятно си от троловете на мирчев оземпика
Коментиран от #74
16:44 01.09.2026
71 Руската пропаганда
16:45 01.09.2026
72 Цвете
Коментиран от #82
16:45 01.09.2026
73 Инж1
16:46 01.09.2026
74 Дачков, ЧАДО
До коментар #70 от "е това е въпрос за милион но тъп@":Тръмп бомби Путин
ЕС бомби Путин
ВСУ бомби Путин
България бомби Путин
Тоя ли печели.....
16:46 01.09.2026
75 Самолиев
16:46 01.09.2026
76 разбомбен ти е дир
До коментар #69 от "Вица на деня":ника верно за един дюнер ти пръскат ха@№лката но нейсе не си гладна голяма мъка тресе троловете на мирчер оземпика и компания пп дб абе жълтопаектник гюров ще спечели ли изборите за президент или ще има смях
Коментиран от #87
16:46 01.09.2026
77 това е всичко, което трябва да знаете
16:46 01.09.2026
78 КолЮ
Бай Дачо, много си се подмокрил, що тъй, радваш се на 50те лева, упс, евро, за статийката ли?
Ще ти издам една тайна - няма нито един европеец, на който да му дреме нито за Украйна, нито за теб, между другото. Пък ти си се мисли за европеец :Д:Д:Д България отива там където й е мястото - в дивите азиатски степи. Толкова си можем, я се погледни в огледалото.
Украйна е средството, а не целта. Ако някой някога си е мислил да разбива Русия щеше да пусне Украйна да бомбардира Русия, а не да задържат войната на украинска територия 5 години.
Путин с тази война ще добави 1% територия към Русия, на цената на милиони избити, милиони избягали в Европа, изгубен енергиен пазар, и с Финалдия и Швеция на горната му граница в НАТО..за фиаското в Сирия и Либия дори ми се не говори. А между другото, Талин е все на същото разстояние от Москва, като Киев. Нъл са сещаш, сельо?
16:47 01.09.2026
79 По скоро Явор Неудсчков
16:47 01.09.2026
80 ДругарОт
Яшка, питай руските "учени", които ни писаха учебниците преди време..Не бяхме ли степно племе от Монголия?
16:49 01.09.2026
81 Пояс
До коментар #3 от "Лопата Орешник":Според мен "тези" също осъзнават, от къде задуха вятърът и сами са се поканили, да преписват от Дачков. Не, че и той не е залитал, но в един момент осъзна, на къде се движи Европа.
16:49 01.09.2026
82 ох мила или мили не знам как да се
До коментар #72 от "Цвете":обърна към теб за каква демокрация говорил либерална демокрация за парапети или за какво става дума та нали тези за който мислиш че са демокрация седяха в скута на хаяши или на боко или на доган и най вече на шиши тази демокрация.за каква украйна става дума тази която корупцията е 1000% или за зеления наркоман който е хващан много пъти с кокайн да шмърка
16:50 01.09.2026
83 Пламен
Коментиран от #89
16:50 01.09.2026
84 Кирил
16:52 01.09.2026
85 с пари от нпо си сменяте пола
До коментар #68 от "Исторически факти":справка ти а на драскащите от нпо отровено общество ша ги носите в гроба центовете
Коментиран от #90
16:53 01.09.2026
86 Пацо
16:54 01.09.2026
87 Вица на деня
До коментар #76 от "разбомбен ти е дир":Дека го тоя печеливш бре
При СИ и КИМЧО
Проси оръжия, войска, признание
Тоя дето прати над милион путинисти
На оня свят....
Тоя печеливш ДЕТО ПОЧЕРНИ
стотици хиляди майки, жени и сестри
дето изби хиляди деца и старци
ЧИЙТО ГЕНОЦИД е непознат през 21 век.
Коментиран от #94
16:55 01.09.2026
88 Ъъъ
До коментар #69 от "Вица на деня":"И кво печели дъртака кремълски че нещо не са разбра."
Едва ли някога ще го разбереш, но Путин печели войната! Печели! И вие не можете да направите нищо за да му попречите.. Нитто Европа, нито пъкСащ.... Щото те и без друго са в батака и изобщо не ги е еня за Украйна. Европа няма нито пари, нито армии, нито оръжие.... Голи, боси и гладни... С какво ще помагат? С мерак? Трудна работа....
Коментиран от #93
16:55 01.09.2026
89 много са в бг
До коментар #83 от "Пламен":гого лозанов ,тагаренко,паси ,плевнелиева,мирчев оземпика ,генерал наско ,пърхута ,кирчо кокорчо ,имаше едно пиянде от пловдив и той все жътопаветен извехтял материал
16:55 01.09.2026
90 Синчето на Соловьов
До коментар #85 от "с пари от нпо си сменяте пола":Не говори така за нас
16:56 01.09.2026
91 Иво Христов Вангата
Не му се връзвайте на това пиянде, за тва му се плаща..
Коментиран от #115
16:56 01.09.2026
92 Оня
До коментар #51 от "Оня с парчето":Къде си бе отворения казвай да идвам да видим какво ще се случи!
16:57 01.09.2026
93 Вица на деня
До коментар #88 от "Ъъъ":Кой изби над милион путинисти
И продължава да избива руските ЗАХВАТЧИЦИ....
Оръжията на НАТО. А те никога не свършват.
Никой не казва как точно дъртака кремълски печели....под ударите на ВСУ върху Русия.
Коментиран от #98
16:58 01.09.2026
94 колко си умна в обратен ред
До коментар #87 от "Вица на деня":и платена -мила 50 страни помагат на наркомана с оръжие пари стотици наемници от цял свят и пак не става и не става що така старлинг от америка оръжия какво ли не за наркотици също и не може и не може зеления наркоман само мрънка
Коментиран от #103
16:59 01.09.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Батето
17:02 01.09.2026
98 Ъъъ
До коментар #93 от "Вица на деня":Това няма никакво значение! 1 милион, 5 милиона... Няма значение! Не разбираш ли? Украйна бавно, но сигурно се оттича в канала на историята!
Коментиран от #106, #111
17:03 01.09.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Ехидна Дачкова Жаба
17:04 01.09.2026
102 Питам се
17:04 01.09.2026
103 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #94 от "колко си умна в обратен ред":Руското оръжие е навсякъде по света.
Значи ли че Русия се бие с целия свят, по твойта логика.
Иначе Путин си го бомбят регулярно.нема прошка за руския агресор.
Коментиран от #107
17:04 01.09.2026
104 Цвете
Коментиран от #118
17:05 01.09.2026
105 Факт
17:06 01.09.2026
106 Вица на деня
До коментар #98 от "Ъъъ":И как става това "оттичане" в канала, че нещо не са разбра, вече ПЕТ години.
Когато Путин го разчекват от бомбене.
Коментиран от #114
17:06 01.09.2026
107 няма как да водиш диалог с платен
До коментар #103 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":иди@№от на нпо отворено общество първо хормоните за смяна на пола са замъглили мирогледа след това когато всичко свърши ще започнете нова глупост -как америка е принудила украйна да спре войната
Коментиран от #113
17:07 01.09.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Хахахаха
17:08 01.09.2026
110 Стара чанта
17:08 01.09.2026
111 Така де
До коментар #98 от "Ъъъ":Това за убитите близо милион путинисти го кажи на руските майки, съпруги и дъщери....
17:09 01.09.2026
112 Хахахаха
До коментар #1 от "Беки овеня":Аз по-голяма паветна рожба от Явор Дачков не виждам. Ти си може би след него като паветна рожба.
17:09 01.09.2026
113 Синчето на Соловьов
До коментар #107 от "няма как да водиш диалог с платен":И аз си смених пола с хормони
но съм с ясен мироглед за бъдещето.
17:10 01.09.2026
114 Хахахаха
До коментар #106 от "Вица на деня":Мнее. Тупин е от 2014 година там където е сега! От 2022 година насам, е окупирал малко повече. Крим и Донбас са окупирани от 2014 година.
17:11 01.09.2026
115 О, Морес
До коментар #91 от "Иво Христов Вангата":Ами колко- почти всички,без малко.Онези-"малкото",ще се наложи да ги лекуваме в психиатриите.Силни лекарства и физически труд,докато не осъзнаят,че слънцето Не изгрява от Запад.
17:12 01.09.2026
116 Дачков, ЧАДО
Май Путин е единствен в световната история.....
17:12 01.09.2026
117 Отвратен
17:14 01.09.2026
118 Тоя бокук пише само когато е на 1л водка
До коментар #104 от "Цвете":Даже гласове чува.
17:14 01.09.2026
119 ГЕНОЦИДА НА ПУТИН
Важно е обаче, че Путин продължава да избива....путинисти....тоя, същия, ПЕЧЕЛИВШИЯ.
17:15 01.09.2026
120 Явореееее
Още малко Яворееее, още малко и ще видиш кой спечелил и кой не. Такива като тебе вече пета година ни обясняват как обекта на мокрите им сънища - Путин печели войната. Пета година, Яворееее, петааааааа!
17:15 01.09.2026
121 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
Дачков да защитите
Че го попиляха в сайта.
17:16 01.09.2026
122 Румен Решетников
Заслужи си четирите хиляди!
А след няколко петилетки, може и орден "Ленин " да получиш.
17:16 01.09.2026