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Гюров официално обяви кандидатурата си за президент: Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата

Гюров официално обяви кандидатурата си за президент: Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата

1 Септември, 2026 11:06 1 536 150

  • андрей гюров-
  • кандидатура за президент-
  • страна-
  • държава-
  • георги кандев

Застанах до г-н Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си и бърза да ги поправи. Видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България, стъпила на традициите, но и която използва ежедневно модерните достижения на света, каза Георги Кандев

Гюров официално обяви кандидатурата си за президент: Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бившият служебен премиер Андрей Гюров официално се кандидатира за президент. Кандидат за вицепрезидент на Гюров е бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Инициативен комитет представи номинациите им в родния им град Гоце Делчев.
Всички искате да чуете дали ще се впусна в надпреварата за държавен глава на България - и отговорът е да, ще го направя и ще го направим заедно с Георги Кандев, обяви Андрей Гюров, цитиран от novini.bg.

Ще ви разкажа и защо - защото обичаме страната си безрезервно, така както са я обичали Левски, Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата невинаги е така. Тя днес е там, където българските възрожденци и много поколения български граждани мечтаеха да бъде - в голямото европейско семейство. И въпреки всичко сякаш нещо ни липсва. Обичаме безрезервно страната си, но не сме доволни от държавата. Имаме много успешни българи, много от тях влизат в нашия Инициативен комитет. Те не са пестили сили да постигат своите цели. Това нещо, което искаме да виждаме и в държавата. Имаме ли държава, която обяснява своите решения, която знае колко струват тези решения и го казва открито, която не се крие зад затворени врати, признава грешката и я решава? Имаме ли държава, която не кара гражданите да плащат за некомпетентност и зависимости, която разчита на можещите, вместо на лоялните на властта? Такава държава искаме, посочи Гюров.

Ние не сме кабинетни политици, ние сме работещи български граждани и сме се доказали на най-високите професионални позиции. Обединява ни убеждението, че държавата трябва да бъде силна в подкрепа на хората, а не срещу тях, убеждението, че държавата трябва да е толкова успешна, колкото са и нейните успели граждани. Моята мечта не е за кариера, моята мечта е да оставим на децата си една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал - хората. Единна, защото не можем да оставяме различията да ни превръщат във врагове, достойна, защото законът трябва да важи за всички и модерна, защото всички ние знаем, че България може много повече. Ако искате да имаме една държава, с която да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас, заяви Андрей Гюров при представянето на кандидатурата си за държавен глава.

Застанах до г-н Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си и бърза да ги поправи. Видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България, стъпила на традициите, но и която използва ежедневно модерните достижения на света, каза Георги Кандев. Той допълни, че може да бъде полезен с всичко, което знае и може в сферата на сигурността.

Подкрепа за кандидатпрезидентската двойка досега са заявили две парламентарни формации - "Демократична България" и "Продължаваме промяната".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тече

    65 29 Отговор
    Мечтата на пееедроханци и тетки най - после е факт. Еврgeйци

    Коментиран от #115, #146

    11:08 01.09.2026

  • 2 Хохо Бохо

    78 41 Отговор
    Мислех да не гласувам ама специално ще пропусна брането на гъби и ще гладувам за Йотова. Тези двамата петроханци не ме кефят

    Коментиран от #57, #100

    11:08 01.09.2026

  • 3 А ние от вас

    64 21 Отговор
    Щото не ставате

    11:09 01.09.2026

  • 4 Доротея

    27 71 Отговор
    Успех, милички! Превъзхождате Кихот и Панса по излъчване, почтеност и качества! Точният избор! Украйна няма да бъде изоставена! Покрай Вас съм, заедно с десетки като мен...!

    Коментиран от #41, #101

    11:10 01.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лопата Орешник

    82 32 Отговор
    Национален предател и дезертьор! Йотова е два пъти повече мъж от тия двете понита взети заедно! Мъчно ми е като знам колко пари ще потрошат за кампания! А нямат никакъв шанс и няма кой да им го каже! Александър Томов има повече шанс от тия!

    11:10 01.09.2026

  • 7 Робот

    38 17 Отговор
    Погледнато реално президента и неговата администрация са едни ненужни кърлежи от които нищо не зависи...ТУМОР.!

    11:11 01.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мазник!

    86 27 Отговор
    Този мазен евроатлантик не мога да го трая! Тичаше да подписва договори с Украйна под сурдинка в последния момент. Не сме забравили. С такъв буцификацията ви е гарантирана.

    11:11 01.09.2026

  • 10 За инф.

    54 20 Отговор
    Украински Х00..хол

    11:11 01.09.2026

  • 11 менчопилков

    58 16 Отговор
    с милиционерската фуражка направо към дъното

    11:12 01.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Браво г-н Гюров!

    25 68 Отговор
    Мачкайте тези крадливи комунисти!!!

    Коментиран от #131

    11:12 01.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Трол

    51 14 Отговор
    Приличат на герои от американски екшън.

    Коментиран от #55

    11:13 01.09.2026

  • 16 Гост

    65 23 Отговор
    Не ми харесва този. И полицая не ми харесва. Щом Киро на Лена ги подкрепя не е добре работата.

    11:13 01.09.2026

  • 17 А бе

    50 27 Отговор
    като не сте доволни от България заминавайте в бандеровска укрия

    11:13 01.09.2026

  • 18 Най достойни са

    28 51 Отговор
    Най-достойни са ,но страната е комунизирана и шансовете им са малки!
    Появиха се и много фалшиви примамки .

    Коментиран от #81

    11:14 01.09.2026

  • 19 Отпускар

    30 70 Отговор
    Ще се гласува за Гюров, няма как. Другите кандидати са абсолютно несериозни, включително фаворитката Йотова.

    Коментиран от #22

    11:14 01.09.2026

  • 20 Социолог

    7 38 Отговор
    Сложете плюс за христанов сложете минус за гюрлата да се преброим!

    11:14 01.09.2026

  • 21 ши баланко

    36 19 Отговор
    кандев върни парите на картофа, хахаха

    11:14 01.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хаха

    39 14 Отговор
    Обичам България. Виждам я като пещерата на Али баба пълна с богатства. Искам ги за себе си

    11:15 01.09.2026

  • 24 ПолиТолог

    24 7 Отговор
    Всички кандитати за президенти да завят вярност към България ,а не разни хайли лайкли ,тинтири минтири ,шменти капели - развитие и подпомагане на евроатлантиското сътрудничество .

    Коментиран от #75

    11:16 01.09.2026

  • 25 Исторически парк

    45 17 Отговор
    Корумпето и гея няма да стигнат и до балотаж

    11:16 01.09.2026

  • 26 Шейла

    25 46 Отговор
    Успех момчета,
    Гордея се с вас
    Покажете на хората, че има в България достойнство и кадърност

    11:17 01.09.2026

  • 27 Зеления

    26 16 Отговор
    "защото обичаме страната си безрезервно"

    Украйна благодари за топлите чувства, които изпитва Гюров към нея и оценява, че я обича безрезервно. Той би бил един добър украински президент, ако някога все пак Зеленски реши да се оттегли.
    От своя страна кандидата за вицепрезидент г-н Кандев, увери отново обществото че е напуснал поста си в МВР, защото не е съгласен с начина на работа в министерството, той е достатъчно принципен и честен с обществото да не изпълнява функциите на главен секретар когато няма нужните условия за неговата работа....а че сега се кандидатира за вицепрезидент е ....ЕДНА ЧИСТА СЛУЧАЙНОСТ, КОГАТО НАПУСНА МВР ВЪОБЩЕ НЕ МУ Е МИНАВАЛО ПРЕЗ УМ ЧЕ МОЖЕ ДА Е КАНДИДАТ ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ !

    11:17 01.09.2026

  • 28 Ивелин Михайлов

    50 23 Отговор
    НАРОДЪТ НЯМА ДА ПОЗВОЛИ ВТОРИ РОСЕН ПЕНДЕРЛИЕВ

    Коментиран от #42

    11:17 01.09.2026

  • 29 Евро президент!

    28 39 Отговор
    Искаме европрезидент, не путински руски чорап!!!

    Коментиран от #32, #37

    11:17 01.09.2026

  • 30 Цвете

    19 36 Отговор
    НАДЕЖДАТА НАИСТИНА Е ВЪВ ВАС. 👏👍👏ДОКАЗАХТЕ СЕ ПРЕДИ 3 МЕСЕЦА, ЧЕ БЪЛГАРИЯ ЩЕ Е БЪДЕ И ТОВА НАИСТИНА МИ ВДЪХВА ДОВЕРИЕТО КЪМ ЕКИПЪТ, КОЙТО УПРАВЛЯВАХТЕ С ХЪС. НАПРЕД И ПОБЕДАТА ЩЕ Е ВАША. 👏👏👏👍👍👍👏

    11:17 01.09.2026

  • 31 Ахааа

    37 12 Отговор
    Илюзорни са шансовете, ПП- ДБ, да се докопат на балотаж срещу Йотова! Защото , те на два пъти влизаха в коалиция ( първият път, като Реформаторски блок) и после в сглобка с ГЕРБ- ДПС! И ги бетонираха и ги изпраха и не направиха никаква реална съдебна реформа!

    Коментиран от #44

    11:17 01.09.2026

  • 32 ......-

    28 8 Отговор

    До коментар #29 от "Евро президент!":

    Не щем и НПО -кюрди.

    11:18 01.09.2026

  • 33 Анонимен

    27 17 Отговор
    България е доста зле щом и тези смешници са кандидати Това не вие Йотова да ви назначи Йотова вече е заела мястото вие сте за заблуда

    11:18 01.09.2026

  • 34 Читател

    34 11 Отговор
    Още повече Укр..на. Сега вече ще гласувам но не за този.

    11:18 01.09.2026

  • 35 Треба а

    30 13 Отговор
    Съм луд да гласувам за теб

    11:18 01.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Щом не си доволен от държавата

    27 14 Отговор
    Напусни я
    Толкова ти и и обичта към страната
    Кой колко е справедлив, не е редна самооценка

    11:20 01.09.2026

  • 39 Цвете

    13 31 Отговор
    НАДЕЖДАТА НАИСТИНА Е ВЪВ ВАС. 👏👍👏ДОКАЗАХТЕ СЕ ПРЕДИ 3 МЕСЕЦА, ЧЕ БЪЛГАРИЯ ЩЕ Е БЪДЕ И ТОВА НАИСТИНА МИ ВДЪХВА ДОВЕРИЕТО КЪМ ЕКИПЪТ, КОЙТО УПРАВЛЯВАХТЕ С ХЪС. НАПРЕД И ПОБЕДАТА ЩЕ Е ВАША. 👏👏👏👍👍👍👏

    11:20 01.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈

    18 9 Отговор

    До коментар #4 от "Доротея":

    Адашке и аз съм на същото мнения ,целият Прайд би следвало да подкрепим двойката .

    11:20 01.09.2026

  • 42 втори руски чорапогашник искаш?!?

    12 22 Отговор

    До коментар #28 от "Ивелин Михайлов":

    Любовницата на президент Първанов е едно недоразумение!

    Коментиран от #68

    11:20 01.09.2026

  • 43 смях в залата

    17 34 Отговор
    По-добре за Гюров и Кандев отколкото за падналата на колене пред Гундяев, Йотова.

    11:21 01.09.2026

  • 44 Той

    8 11 Отговор

    До коментар #31 от "Ахааа":

    щото мyн4y ги направи големи досега. Така хванали заглушител, така влезли служби по свърталищата на бандитите.... и накрая ко излезе..... ма той бил разглобен, и не ставал за заглушител.

    11:21 01.09.2026

  • 45 Факти

    16 34 Отговор
    Гюров е единственият избор. Той смачка купения вот както никога не се е случвало в историята на България. 425 арестувани и разбити мащабни схеми за милиони. За сравнение на предните избори бяха арестувани за 72 - 6 пъти по-малко! Другият избор е БКП/БСП - Йотова. Видяхме го Крадев за 4 месеца. Всичко се оказа лъжа и измама.

    Коментиран от #56

    11:21 01.09.2026

  • 46 Цветни лъжи с мечти

    21 7 Отговор
    Какво стана с приказките на кендимен, чв някой си го притискал нещо си. Пък той искал тайно кен.

    11:21 01.09.2026

  • 47 така ли

    12 4 Отговор
    Да? ,ама -Не!

    11:21 01.09.2026

  • 48 БСПарката нема шанс!

    14 25 Отговор

    До коментар #37 от "Мухахаха":

    Пътят на България е към Европа, не към Фашистка русия!

    11:22 01.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ами да ....

    24 5 Отговор
    То и за последното място в класацията са нужни хора...

    11:22 01.09.2026

  • 51 ......-

    17 9 Отговор
    Тепърва "журналягите" ще хвалят ШорошКюрда Гяуров.

    Хубави кинти се плащат за венцехваления на "правилните" кандидати.

    11:22 01.09.2026

  • 52 Коко

    23 9 Отговор
    Тоя е тип Плевнелиев голям срам ни чака.

    11:24 01.09.2026

  • 53 бай Иван

    21 9 Отговор
    Браво ! Като знам колко е тъп и корумпиран Кандев им пожелавам успех . И на треньорчето и на корумпето от меверето. На плакатите е хубаво да виждаме чувал с картофи в ръцете на Кандев . Просто да се подсещаме откъде идва финансирането. И ако тия двамата станат президент и вицепрезидент моля някой да ми посочи къде да се кандидатирам за президент на планета от слънчевата сиситема тъй като считам ,че нивото ми е далеч по високо от тия двамата.

    Коментиран от #67

    11:24 01.09.2026

  • 54 Знаме

    25 6 Отговор
    Тъй като сте под чужд флаг. Снимайте се под украинското и цветното знаме. И който плати повече

    11:24 01.09.2026

  • 55 Аха

    9 4 Отговор

    До коментар #15 от "Трол":

    Да от "Планината Броукбек" 😅

    Коментиран от #132

    11:24 01.09.2026

  • 56 Риторичен въпрос ?

    12 3 Отговор

    До коментар #45 от "Факти":

    Колко от тези 425 "арестувани" са осъдени ?

    Коментиран от #62

    11:25 01.09.2026

  • 57 бай Иван

    10 14 Отговор

    До коментар #2 от "Хохо Бохо":

    А Йотова те кефи ли? Верно ще гладуваш за Йотова. То грешката е вярна . Ха,ха,ха!

    Коментиран от #76

    11:25 01.09.2026

  • 58 Май

    21 6 Отговор
    Повече обичат украйна. Всъщност ППДБ е риториката си почти нямат думата България.

    11:25 01.09.2026

  • 59 Чип и Дейл

    9 7 Отговор
    Най-чакания ден от троловете на кралев и симов.

    11:26 01.09.2026

  • 60 Клоуни

    15 5 Отговор
    То беше ясно още от късометражните им филмчета, че целта им е реклама за изборите

    11:27 01.09.2026

  • 61 Дзак

    11 5 Отговор
    Досега в коя Държава са били?

    11:27 01.09.2026

  • 62 Николко

    15 1 Отговор

    До коментар #56 от "Риторичен въпрос ?":

    Започнало било дело срещу кмета на малък град. Подиграват ни се

    11:27 01.09.2026

  • 63 юрист

    1 8 Отговор
    Сложете минус за христанов сложете плюс за гюрлата да се преброим!

    11:29 01.09.2026

  • 64 Доротея

    12 20 Отговор
    Ако не харесвате Гюров, изберете Кандев! За пръв път от времето на Цар Борис III и Тодор Живков хората видяха в лицето на правителството на Гюров и тандема Дечев - Кандев, хора, които се отнасят отговорно, морално, себеотрицателно и принципно към това, което народа очаква от тях! и го направиха, доколкото правомощията им позволяват! Какв да правят с прокурор, който, въпреки всички факти обявява, че ,,няма данни за престапление на изборното законодателство" и освобождава дебелака с пояс от пачки пари по на стойност 200000 евро в банкноти по 50!!!

    Коментиран от #72

    11:29 01.09.2026

  • 65 Защо говори като английската кралица

    22 5 Отговор
    НИЕ "обичаме страната си". Отделен въпрос е коя е тая страна.

    11:29 01.09.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Цитирам

    17 5 Отговор

    До коментар #53 от "бай Иван":

    пенсиониран полицай : "Служил съм с Кандев - тъп е и то много."

    Коментиран от #84

    11:30 01.09.2026

  • 68 Ивелин Михайлов

    8 2 Отговор

    До коментар #42 от "втори руски чорапогашник искаш?!?":

    по добре ще е

    11:30 01.09.2026

  • 69 Гюро Топката и Кандата Картофела

    15 4 Отговор
    Аве пичуе, немате никакъв шанс, защо се мъчите само - Петроханският педофилски случай, историята на Кандев с Картофа и цялия укро и американски военен слугинаж ви поставя на последно място в състезанието. Сори. Аут.

    Коментиран от #78

    11:31 01.09.2026

  • 70 доц Димов и ген. Шивиков

    7 6 Отговор
    Това е моя избор....

    11:31 01.09.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Петрова

    4 3 Отговор

    До коментар #64 от "Доротея":

    ДиДи недей с рогата муци🦄,не ходи на едно небинарно добро същество да е толкова нахъсан !

    Коментиран от #80

    11:32 01.09.2026

  • 73 Жбръц

    17 3 Отговор
    Обичам Държавата си,но още повече обичам Еврозоната.Къде си тръгнал бе,Гюро? Мислиш,че българите,( от всички социални групи) са забравили ,кой е основният " нападател в мача,който с шутове ги вкара в еврозоната. Цените не растели , защото еврото е влязло? Ами точно при теб,с твоя прибързан Конвергентен доклад,започнаха да растат главоломно,още в лева.Всичко което се занимаваше с търговия и услуги се презастрахова ,защото беше сигурно,че еврото ще смени лева.Защо преди твоето управление, цените бяха се успокоили,и не мърдаха с месеци,а?

    Коментиран от #85

    11:32 01.09.2026

  • 74 От всичко

    11 4 Отговор
    Най обичам себе си!
    Щом го докарахме до тия да са лице на народа, дърпяй шалтера!
    Какво правят два военни щатски самолети на летище София. Тази сутрин!!!!
    Къде е злобата Радев?

    Коментиран от #91

    11:33 01.09.2026

  • 75 бай Иван

    9 3 Отговор

    До коментар #24 от "ПолиТолог":

    И като заявят вярност към България какво? За тях вярност към България значи евроатлантизъм, пари и оръжие за Украйна, мигранти за внос, партньорски скъп газ, задлъжняване в името на ЕС и те така. Също като с Радев . А бегайте пак гласувайте с тенджерите на главите. И запомнете ,че Йотова и Гюров са двете страни на едно и също нещо . Представете си Ф-16 и от двете страни на стълбичките Гюров в ляво , Йотова отдясно и вътре водача на самолета Радев.

    Коментиран от #82

    11:34 01.09.2026

  • 76 Сюнетчията Сабри

    6 4 Отговор

    До коментар #57 от "бай Иван":

    Аз ще гласувам за двойката на ДПС .

    11:34 01.09.2026

  • 77 ежко

    11 5 Отговор
    Още вчера споделих с колегите си ,че слагам 10 бона при 10:1 на това,че Гюро ще се кандидатира и това ще бъде най-сигурния ми залог.Отдавна му търсят работно място на Гюро, но май и това няма да е неговото...Нищо, да се пробва.Лошо няма.

    11:35 01.09.2026

  • 78 Чума

    8 5 Отговор

    До коментар #69 от "Гюро Топката и Кандата Картофела":

    Не разбираш! Повечето кандидати са едно и се опитват да разхвърлят гласовете, за да подкрепят Кандев на балотаж или който е останал там! Кого мислиш, че ще подкрепи Христанов, ако сам той не е на балотаж! Той по здраво и от Гюров - Дечев - Кандев настъпи мафията по мазола...!

    Коментиран от #89, #93

    11:35 01.09.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Доротея

    3 3 Отговор

    До коментар #72 от "Петрова":

    Ходи ми и то много! Аз съм бинарно същество!

    Коментиран от #106

    11:39 01.09.2026

  • 81 О, Морес

    9 5 Отговор

    До коментар #18 от "Най достойни са":

    По добре "комунизирана", отколкото "укро-идиотизирана" или "урсулизирана" ! Забравете за всякаква власт!

    Коментиран от #127

    11:41 01.09.2026

  • 82 Избор

    3 5 Отговор

    До коментар #75 от "бай Иван":

    Щото другото е мизерия и рашизъм.

    Коментиран от #102

    11:41 01.09.2026

  • 83 Илиева

    8 5 Отговор
    Спектакалът от Гоце Делчев беше потрес.Кумична двойка като визия и куха,като съдържание.Глупак водещ с претенции за велик журналист но на свободна практика….Фалш без публика за да не питат журналята,че вицето трудно връзва две изречения,а и Гюров не е речовит.Друго си е да ритка мачле нали е щевче на голф клуб🤪Защо,защо,като е ясно,че са обречени????

    11:41 01.09.2026

  • 84 бай Иван

    12 4 Отговор

    До коментар #67 от "Цитирам":

    пенсиониран полицай : "Служил съм с Кандев - тъп е и то много."

    Ох ! И аз приятелю и аз за съжаление и за това съм написал мнението си за него . Единственото не тъпо в него е ,че непрекъснато искаше да се издига по какъвто и да е начин. Ама как да го обясниш на хора, които не го познават лично от времето преди медиините прожектори?

    Коментиран от #90

    11:42 01.09.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Изборите

    4 9 Отговор
    Щото другото е мизерия и рашизъм плюс путинизъм. Тоя супа сме я духали.

    11:43 01.09.2026

  • 87 Гюров е човек на ДПС

    10 3 Отговор
    На турската етническа партия!

    11:44 01.09.2026

  • 88 Аман

    6 3 Отговор
    От милиционери

    11:44 01.09.2026

  • 89 Чумавото

    6 2 Отговор

    До коментар #78 от "Чума":

    Даам - не че не си прав, ама какъв е тоя Дристанов - ще има нула цяло и...процента. Тези понита ще ги подкрепят само промитите градски ли-барали. Но България, не е София - това е факт. Не съм фен на коленичещата Йотова, но тези смешници и за чеп за зеле не стават. Мислете като гласувате или не подкрепяйте никого...май ще е най-адекватното решение за мислещите българи...

    11:44 01.09.2026

  • 90 Набор

    2 4 Отговор

    До коментар #84 от "бай Иван":

    Къде си служил, Кандев е бая по-малък от теб.

    Коментиран от #139

    11:45 01.09.2026

  • 91 бай Иван

    5 1 Отговор

    До коментар #74 от "От всичко":

    Какво правят два военни щатски самолети на летище София. Тази сутрин!!!!
    Къде е злобата Радев?

    Удар по Иран и самолетите са пак тука . И ние не участваме ама никак в тях! Тоя път транспортни военни самолети .И пак за учение . Радев, Радев майму.ко ти мр.сна лъжлива !

    Коментиран от #96

    11:46 01.09.2026

  • 92 Ми хубаво

    11 4 Отговор
    Един пуяк официално обяви кандидатурата си

    Коментиран от #129

    11:48 01.09.2026

  • 93 изКукул

    3 1 Отговор

    До коментар #78 от "Чума":

    Какво е настъпил хрис-станката - че той самият е схемаджия - от фирмата за бързи кредити, където всичко е полузаконно в този бизнес, до незаконните билборди за народния прецидент 2 месеца преди вота - този ли е борецът за мафията - ха-ха-ха, я малко по-сериозно, ако обичаш..

    11:48 01.09.2026

  • 94 Фен

    9 3 Отговор
    Искрено пожелавам на Гюров под 1 процент!

    Коментиран от #108

    11:49 01.09.2026

  • 95 О, Морес

    3 2 Отговор

    До коментар #85 от "БРАВО!":

    Хубаво,ама айде моля,не наричай времето "Виденово", а "Раунд- Ът" - овото време,когато добре индустриализираната България,бе ритуално заклана.

    Коментиран от #105

    11:50 01.09.2026

  • 96 не че не си пръвъ

    4 4 Отговор

    До коментар #91 от "бай Иван":

    Ама Гюрго - янки васал даже не обелваше думичка за военните цистерни, които зареждаха янки изтребителите и убиваха дечица в Иран. Радев не успя, но поне се опита - хахаха...българската трагедия край няма..

    11:50 01.09.2026

  • 97 панчо

    8 2 Отговор
    достойни отцепродавци-петроханци......

    11:51 01.09.2026

  • 98 Това вероятно стига а?

    4 2 Отговор
    Асистентче в Американски университет в България. Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

    Коментиран от #110, #134

    11:52 01.09.2026

  • 99 ПсихоЛог

    2 1 Отговор

    До коментар #85 от "БРАВО!":

    Май си МазоХист и ти е кеф да ти е скъпо ,а и други работи също ,споделяй ценностите си в клуба по интереси .омодружинка Калинка ,ние сме пассс!

    11:52 01.09.2026

  • 100 Мъжкар . комунист!!! !!!

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хохо Бохо":

    Не е мъжкар, а душевен сад-ист!!
    Ставаш за фронта , другото е без значение!!!

    11:52 01.09.2026

  • 101 Добре, че

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Доротея":

    сте само десетки. Толкова и ще си останете

    11:53 01.09.2026

  • 102 бай Иван

    4 2 Отговор

    До коментар #82 от "Избор":

    Щото другото е мизерия и рашизъм.

    къде бре ? Ходи ми прати снимка от мизерията и рашизма от мястото на събитието? А забравих,че Урсулата забрани да се ходи там да не виждаме мизерията . Добре,че ходих още преди нея та я видях и се потресох . От кеф.Разбрах какво е това чистота ,разбрах какво е да се мият ежедневно улиците,разбрах какво е град без графити, разбрах какво е парк със пейки с по кошче за боклук от двете страни, разбрах какво е озеленен и поддържан град , разбрах какво е да няма просяци , миячи на стъкла и жонгльори по кръстовищата. За метрото да не говорим сравнено с европейските станции тоалетни.Мизерия брат, мизерияяяя да ти види окото !

    Коментиран от #111

    11:54 01.09.2026

  • 103 шмръц ръц и замириса

    3 1 Отговор

    До коментар #85 от "БРАВО!":

    Абе л-а-л-а-д-ж-и...и двете войни от кого бяха инициирани бре, лапундер? Не беше ли от един "отбранителен" евроатлантически алианс, дето ни пази, пардон - окупира за нуждите на своите военни цели и тегли ежедневно към трета световна, тоест ядрена война?? А?

    11:54 01.09.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 ХА! ХА

    0 2 Отговор

    До коментар #95 от "О, Морес":

    Че когато управлява Борисов, казвам времето на Борисов, по онова време УПРАВЛЯВАШЕ ВИДЕНОВ…без всякакво съмнение и мо казваме Виденовата зима на 1996 г. А какво ще кажеш за останалата част от текстчето бре за Румъния, Русия САЩ…?

    Коментиран от #126

    11:54 01.09.2026

  • 106 Петрова

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "Доротея":

    ДиДи ,недей с рогата де !

    11:54 01.09.2026

  • 107 за единна държава

    0 0 Отговор
    Коолко мъка по този свят. Да се смееш ли, да плачеш ли ?

    11:55 01.09.2026

  • 108 Обосновано предположение.

    6 1 Отговор

    До коментар #94 от "Фен":

    Процентите ще са около 15, защотоДъБъ и техните комсомолци от ПеПе имат свой твърд електорат от около 200-250 000 души от pеститутkи, крадци-приватизатори, сopoспии-грантоеди, млади-кариеристи "образовани"по учебниците на НПО и ЛГБТ-отпадъци...

    11:56 01.09.2026

  • 109 111111

    7 1 Отговор
    Гюро Украйнски и Кандо Службогонски ако се класират( това са фантазии) да не забравят да подпишат 100 годишен договор със Зелю!

    11:56 01.09.2026

  • 110 Откъде

    1 1 Отговор

    До коментар #98 от "Това вероятно стига а?":

    Ти да не би да чистиш тоалетните, че знаеш?

    11:58 01.09.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 С подобни ниски топки

    3 2 Отговор
    Просто бетонират Рундювица за съжаление.

    11:59 01.09.2026

  • 113 Шефьор

    7 1 Отговор
    Ох, още двама, дето незнаят де са...

    11:59 01.09.2026

  • 114 Ред нек

    7 1 Отговор
    Вижте им селските мутри, тези ли ще са лицето на България.

    11:59 01.09.2026

  • 115 Приличат на

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тече":

    Крачун и Малчо

    12:00 01.09.2026

  • 116 Идеално

    9 1 Отговор
    Нямам търпение гяуρът Гюров да бъде размазан от Йотова.

    12:01 01.09.2026

  • 117 Фют

    1 2 Отговор
    Да извиняват всички кандидати за президент е вице, ама тези двамата нямат конкуренти.

    12:02 01.09.2026

  • 118 Ами безработен е човека

    5 1 Отговор
    Кво да прави ? А впрочем той защо не се е регистрирал още в бюрото по труда да питам. Защо изкривява статистиката на НСИ ?

    Коментиран от #128

    12:02 01.09.2026

  • 119 Перо

    2 1 Отговор
    “Голяма изненада” от съселяните! Единственият им късмет е, че конкуренцията са много тъпи, но и те са в тази група! Няма нито един кадърен кандидат! Ще гледаме шоу с гласуване 20%, общо. клиенти джендъри и партийци!

    12:03 01.09.2026

  • 120 Менко

    4 1 Отговор
    Глупости на търкалета, ама по Гюровски
    гювеч! Един служебен грабител и продажник говори с имена, Левски, Ботев,
    Гоце, Яне и... Пашата! Да ти спрятат една кучешка колибка на Пирин голф, да я пазиш, охраняваш и чистиш! За национален предател - толкова!

    12:04 01.09.2026

  • 121 ПЕНКО

    4 1 Отговор
    ... ГЮРОВ -ГЮРОВ -ИСТУКАН -- ГЮРОВ -СИ Е ПРЕЕ..Н -- ГЮРОВ -ГЮРОВ НА ВСЕКИ - ЕКРАН --ГЮРОВ СИ Е "ВЕЛИКАН " И НОСИ В ДЖОБА СИ " ЖЪЛТИ ПАВЕТА " !!!!!!!!!!!!!!!

    12:05 01.09.2026

  • 122 Да представи моля

    3 2 Отговор
    Копие на трудовата си книжка тоя, както впрочем и Рундювицата. Ние отдавна на СV-та не вярваме

    12:05 01.09.2026

  • 123 Зако трябва да пишете простотии

    0 4 Отговор
    Началната им позиция на е 400 000 гласа.
    Трепарят им мартинките на Бойко и Йотова.Всички гербаджии ще покрепят Гюров.
    Имам и съмнения, че и Радев кришно ще го подкрепи Тюров.Щото с Йотова, му намаляват двойно щансовете за срока на управление.

    12:08 01.09.2026

  • 124 Народа чака

    1 2 Отговор
    Русофила Николай Младенов да се кандидатира и после да отвее всички....ъхъъ

    12:10 01.09.2026

  • 125 Дедо

    0 0 Отговор
    Е оженихме ги, сега очакваме белия чаршаф с кръвчицата. Хихи

    12:10 01.09.2026

  • 126 О, Морес

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "ХА! ХА":

    Какво да кажа за "текстчето" ти- изтрили са го.Само,че аз не съм навирал България в Еврозоната,при най-богатите,там,където и Чехия и Полша и Словакия и Унгария хич не си дават зор да влизат.И премиерите им хич не си дават зор да ходят в Киев.

    12:11 01.09.2026

  • 127 Най достойни са

    1 2 Отговор

    До коментар #81 от "О, Морес":

    Ах,колко искам да се върне поне за няколко месеца комунизирана България..
    Да чакаме зя Лада 14-20 години,на опашка за хладилник ,телевизор и още много други неща от първа необходимост.
    Открити листове до Свиленград и много други населени места ,руска телевизия,руски субсидии трудови лагери,абе изброяване на хубавото руско комунистическо..няма.
    Сама няколко месеца!

    Коментиран от #136, #148

    12:11 01.09.2026

  • 128 Ами излъгали са го момчето

    1 1 Отговор

    До коментар #118 от "Ами безработен е човека":

    Че това е кастинг за статист в Бояна филм

    12:13 01.09.2026

  • 129 Не кради

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Ми хубаво":

    Никове и изрази !!!

    12:13 01.09.2026

  • 130 Мусата

    1 1 Отговор
    Като бивш коляч в "Родопа" ги тегля на килограми, Кандев, Йотовица за транажорната! Гюров за колбаси!
    Поне народа да знае, че ще яде и плаща за отпадъци!

    12:13 01.09.2026

  • 131 Тези двамата

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Браво г-н Гюров!":

    са крадливи ционисти.

    12:14 01.09.2026

  • 132 🤣🤣🤣🤣🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Аха":

    🫢🫢🫢👍

    12:16 01.09.2026

  • 133 Тропическа пpъдня

    1 2 Отговор
    Кривоусто, дефектно джудже с доста тегава комуникация. Такъв не става за президент въобще. Йотовата не ми е фаворит и тя (въпреки че на млади години си беше убава мадама), но е доста по-грамотна и знаеща как да се случват нещата.

    12:16 01.09.2026

  • 134 До вчера на заплатка

    2 1 Отговор

    До коментар #98 от "Това вероятно стига а?":

    към НПО -то "Америка за България" а от утре Президент... Кво говорите бре оууу ?

    12:18 01.09.2026

  • 135 Ххахахах

    1 0 Отговор
    Тик Ток мишоци.

    12:20 01.09.2026

  • 136 О, Морес

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "Най достойни са":

    Прав си ! Сега за кредит,татуировки ,Паради,дрога,диплома за Висше, не се чака и час ! Искаш- получаваш ! Веднага !

    Коментиран от #147

    12:21 01.09.2026

  • 137 Абеее Кирито

    2 1 Отговор
    Още ли е окупирал първият етаж там с "Америка за България" на Биологическият факултет. Слушам че нещо май KFC щели да го наемат помещението и за това питам

    12:22 01.09.2026

  • 138 Печеливши комбинации

    1 1 Отговор
    1) Президент: Наталия Киселова (Юрист) + Вицепрезидент: Андрей Гюров (Икономист)
    2) Президент: Корнелия Нинова (Юрист) + Вицепрезидент: Георги Кандев (Шериф)
    Предимствата на 1) и 2): Професионалисти; Интересни за гледане

    12:24 01.09.2026

  • 139 бай Иван

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "Набор":

    Къде си служил, Кандев е бая по-малък от теб.

    Бравос ! Направо си гениален в заключенията . За съжаление, когато съм бил ръководител в разни служби Кандев поддтърчаше да си търси началнически позиции чрез разни политически фигури и чрез такива с прякори "Картофа" , дето имат корупционно влияние в средите на МВР относно кадруването за длъжности. Я провери през колко служби е преминал през МВР и каква насоченост имат ? И има ли някаква професионална обща връзка между тях. Щото професионалистите в МВР обикновенно работят в една сфера в продължение на десетилетия и си тежат на местата като професионалисти. Такива пенкилер служители обикновенно ги местят през няколко години на различни позиции в различни направления просто да не пречат на процеса .Обаждат се от кадри ,че има някакъв курс за повишаване на квалификацията и обикновенно шефовете какво казват" Абе имам тука един само ми създава главоболия, дай да го пратим на някой курс, тъй като така и така тука работа не може да свърши" . И човека заминава, щото другите трябва да разкриват престъпления. Примери много за пенкилер служители . Някой си стоял няколко години в КАТ , после в оперативните служби , после в ГДБОП , после примерно аташе , после "Охранителна полиция ", оказал се в последствие в "Гранична полиция". И навсякъде е специалист най- висока степен . Ако не беше трагично щеше да е смешно .И с образования ПЖИ "водач на влакова композиция" или инженер "машинни сувалки в тъкачни стано

    Коментиран от #141

    12:24 01.09.2026

  • 140 Абеее Кирито

    1 1 Отговор
    Миналата седмица минавам на Борис дето е там Насекомо ЕООД и гледам че тва дето го купиха по евро програми всичко е обявено за продажба. Нещо ДАНС икономическа полиция няма ли? И офиса на партера и целият втори етаж и мезонета горе... ни мухи, ни ларви има

    12:27 01.09.2026

  • 141 Така е пич

    2 0 Отговор

    До коментар #139 от "бай Иван":

    професионалистите в МВР обикновенно работят в една сфера но от времето още на Цветанов реално професионалисти НЯМА !

    12:30 01.09.2026

  • 142 тия двамата

    1 1 Отговор
    са като уитни хюстън и мики рурк.

    12:31 01.09.2026

  • 143 ХА ХА

    1 0 Отговор

    До коментар #111 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    Явно описваш с доста думи намай.кясси туттурутката .На кой му пука за нея ?

    12:31 01.09.2026

  • 144 Никакъв Гюров

    2 0 Отговор
    дръжте дъртата йоцина

    12:33 01.09.2026

  • 145 Време е мисля

    2 0 Отговор
    Право на глас да имат само навършили 21 години и живяли поне последните 6 месеца без прекъсване в България

    12:34 01.09.2026

  • 146 Подвързачов 1933

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тече":

    Крачун и Малчо, славните другари
    и опитни гонители апашки,
    се назначиха за стражари
    в един участък.
    Снабдиха ги с ботуши и фуражки,
    макар без ластик,
    със револвери и тояжки,
    за случай на борба.
    Зер всичко да се случи може,
    не дай си Боже!
    И зачислиха ги веднага на чорба…

    12:35 01.09.2026

  • 147 Конкурс

    1 1 Отговор

    До коментар #136 от "О, Морес":

    По същество. Който иска получава качествено образование и после добра работа. Който чака наготово и само мпънка не става.

    12:35 01.09.2026

  • 148 Сега много хубаво,

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "Най достойни са":

    дрогирани боклуци те убиват или мачкат с колите си, отровна замразена храна от reйсъюза, rнycни reй паради, мръсен въздух в градовете, селяните с по две коли, скъпотия и инфлация, ковид с принудителни ваксини, умишлено унищожено селско стопанство и животновъдството, изнасяне на природните залежи на България, а нищо не се строи освен панелки и бетон по черноморито и още и и още...

    12:36 01.09.2026

  • 149 бай Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    И ние сме ходили. Извън Питер и Москва само централните улици са оправени, всичко на вътре е KEH еф. То и за това никой не емигрира в московското блато.

    Абе ти с нашият прекрасен Видински край ли го сравняваш? Или с Монтанско например ? С прекрасната икономика в тези краища?Че вечеро време след 19 часа няма жив човек по улицата и работи едно заведение ? Да не казвам за другите западни покрайнини, които често обикалям дето има едно магазинче дето работи на космически цени /не знам местните как извържат/ в които се продава от шир потреба до предложение от продавача да си делнем едно прасенце щото имал няколко за клане. Отиваш в Белоградчик , половината град със затворени магазини и руини от времето на бай Тошо. Тук там малко магазинче търси персонал. На центъра едно кафенце до общината отворено. Един ресторант що годе свестен дето всички гости на града ги водят там. Ама ресторанта сръбски с работници от Киргистан . А кой мигрира в България освен ако не е междинна точка към евро кен.ефа? Айде спрете се вече с глупостите. Вижте ни нас..раните гъ.зи.ща и тогава гледайте навън. И на Запад и на Изток . За Изток да не говорим,че имам много скорошни впечатления от Китай.

    12:38 01.09.2026

  • 150 Трудно човек може да си

    0 0 Отговор
    Представи кандидатура с по Неподходящ профил. За лудият Хавиер Милей, президента на Аржентина се сещам примерно в момента

    12:41 01.09.2026

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