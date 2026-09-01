Гюров официално обяви кандидатурата си за президент: Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата

Бившият служебен премиер Андрей Гюров официално се кандидатира за президент. Кандидат за вицепрезидент на Гюров е бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Инициативен комитет представи номинациите им в родния им град Гоце Делчев.

Всички искате да чуете дали ще се впусна в надпреварата за държавен глава на България - и отговорът е да, ще го направя и ще го направим заедно с Георги Кандев, обяви Андрей Гюров, цитиран от novini.bg.

Ще ви разкажа и защо - защото обичаме страната си безрезервно, така както са я обичали Левски, Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата невинаги е така. Тя днес е там, където българските възрожденци и много поколения български граждани мечтаеха да бъде - в голямото европейско семейство. И въпреки всичко сякаш нещо ни липсва. Обичаме безрезервно страната си, но не сме доволни от държавата. Имаме много успешни българи, много от тях влизат в нашия Инициативен комитет. Те не са пестили сили да постигат своите цели. Това нещо, което искаме да виждаме и в държавата. Имаме ли държава, която обяснява своите решения, която знае колко струват тези решения и го казва открито, която не се крие зад затворени врати, признава грешката и я решава? Имаме ли държава, която не кара гражданите да плащат за некомпетентност и зависимости, която разчита на можещите, вместо на лоялните на властта? Такава държава искаме, посочи Гюров.

Ние не сме кабинетни политици, ние сме работещи български граждани и сме се доказали на най-високите професионални позиции. Обединява ни убеждението, че държавата трябва да бъде силна в подкрепа на хората, а не срещу тях, убеждението, че държавата трябва да е толкова успешна, колкото са и нейните успели граждани. Моята мечта не е за кариера, моята мечта е да оставим на децата си една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал - хората. Единна, защото не можем да оставяме различията да ни превръщат във врагове, достойна, защото законът трябва да важи за всички и модерна, защото всички ние знаем, че България може много повече. Ако искате да имаме една държава, с която да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас, заяви Андрей Гюров при представянето на кандидатурата си за държавен глава.

Застанах до г-н Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си и бърза да ги поправи. Видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България, стъпила на традициите, но и която използва ежедневно модерните достижения на света, каза Георги Кандев. Той допълни, че може да бъде полезен с всичко, което знае и може в сферата на сигурността.

Подкрепа за кандидатпрезидентската двойка досега са заявили две парламентарни формации - "Демократична България" и "Продължаваме промяната".