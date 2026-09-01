Гюров официално обяви кандидатурата си за президент: Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата

Бившият служебен премиер Андрей Гюров официално се кандидатира за президент. Кандидат за вицепрезидент на Гюров е бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Инициативен комитет представи номинациите им в родния им град Гоце Делчев.
Всички искате да чуете дали ще се впусна в надпреварата за държавен глава на България - и отговорът е да, ще го направя и ще го направим заедно с Георги Кандев, обяви Андрей Гюров, цитиран от novini.bg.
Ще ви разкажа и защо - защото обичаме страната си безрезервно, така както са я обичали Левски, Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата невинаги е така. Тя днес е там, където българските възрожденци и много поколения български граждани мечтаеха да бъде - в голямото европейско семейство. И въпреки всичко сякаш нещо ни липсва. Обичаме безрезервно страната си, но не сме доволни от държавата. Имаме много успешни българи, много от тях влизат в нашия Инициативен комитет. Те не са пестили сили да постигат своите цели. Това нещо, което искаме да виждаме и в държавата. Имаме ли държава, която обяснява своите решения, която знае колко струват тези решения и го казва открито, която не се крие зад затворени врати, признава грешката и я решава? Имаме ли държава, която не кара гражданите да плащат за некомпетентност и зависимости, която разчита на можещите, вместо на лоялните на властта? Такава държава искаме, посочи Гюров.
Ние не сме кабинетни политици, ние сме работещи български граждани и сме се доказали на най-високите професионални позиции. Обединява ни убеждението, че държавата трябва да бъде силна в подкрепа на хората, а не срещу тях, убеждението, че държавата трябва да е толкова успешна, колкото са и нейните успели граждани. Моята мечта не е за кариера, моята мечта е да оставим на децата си една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал - хората. Единна, защото не можем да оставяме различията да ни превръщат във врагове, достойна, защото законът трябва да важи за всички и модерна, защото всички ние знаем, че България може много повече. Ако искате да имаме една държава, с която да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас, заяви Андрей Гюров при представянето на кандидатурата си за държавен глава.
Застанах до г-н Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си и бърза да ги поправи. Видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България, стъпила на традициите, но и която използва ежедневно модерните достижения на света, каза Георги Кандев. Той допълни, че може да бъде полезен с всичко, което знае и може в сферата на сигурността.
Подкрепа за кандидатпрезидентската двойка досега са заявили две парламентарни формации - "Демократична България" и "Продължаваме промяната".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тече
Коментиран от #115, #146
11:08 01.09.2026
2 Хохо Бохо
Коментиран от #57, #100
11:08 01.09.2026
3 А ние от вас
11:09 01.09.2026
4 Доротея
Коментиран от #41, #101
11:10 01.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Лопата Орешник
11:10 01.09.2026
7 Робот
11:11 01.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мазник!
11:11 01.09.2026
10 За инф.
11:11 01.09.2026
11 менчопилков
11:12 01.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Браво г-н Гюров!
Коментиран от #131
11:12 01.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Трол
Коментиран от #55
11:13 01.09.2026
16 Гост
11:13 01.09.2026
17 А бе
11:13 01.09.2026
18 Най достойни са
Появиха се и много фалшиви примамки .
Коментиран от #81
11:14 01.09.2026
19 Отпускар
Коментиран от #22
11:14 01.09.2026
20 Социолог
11:14 01.09.2026
21 ши баланко
11:14 01.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хаха
11:15 01.09.2026
24 ПолиТолог
Коментиран от #75
11:16 01.09.2026
25 Исторически парк
11:16 01.09.2026
26 Шейла
Гордея се с вас
Покажете на хората, че има в България достойнство и кадърност
11:17 01.09.2026
27 Зеления
Украйна благодари за топлите чувства, които изпитва Гюров към нея и оценява, че я обича безрезервно. Той би бил един добър украински президент, ако някога все пак Зеленски реши да се оттегли.
От своя страна кандидата за вицепрезидент г-н Кандев, увери отново обществото че е напуснал поста си в МВР, защото не е съгласен с начина на работа в министерството, той е достатъчно принципен и честен с обществото да не изпълнява функциите на главен секретар когато няма нужните условия за неговата работа....а че сега се кандидатира за вицепрезидент е ....ЕДНА ЧИСТА СЛУЧАЙНОСТ, КОГАТО НАПУСНА МВР ВЪОБЩЕ НЕ МУ Е МИНАВАЛО ПРЕЗ УМ ЧЕ МОЖЕ ДА Е КАНДИДАТ ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ !
11:17 01.09.2026
28 Ивелин Михайлов
Коментиран от #42
11:17 01.09.2026
29 Евро президент!
Коментиран от #32, #37
11:17 01.09.2026
30 Цвете
11:17 01.09.2026
31 Ахааа
Коментиран от #44
11:17 01.09.2026
32 ......-
До коментар #29 от "Евро президент!":Не щем и НПО -кюрди.
11:18 01.09.2026
33 Анонимен
11:18 01.09.2026
34 Читател
11:18 01.09.2026
35 Треба а
11:18 01.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Щом не си доволен от държавата
Толкова ти и и обичта към страната
Кой колко е справедлив, не е редна самооценка
11:20 01.09.2026
39 Цвете
11:20 01.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈
До коментар #4 от "Доротея":Адашке и аз съм на същото мнения ,целият Прайд би следвало да подкрепим двойката .
11:20 01.09.2026
42 втори руски чорапогашник искаш?!?
До коментар #28 от "Ивелин Михайлов":Любовницата на президент Първанов е едно недоразумение!
Коментиран от #68
11:20 01.09.2026
43 смях в залата
11:21 01.09.2026
44 Той
До коментар #31 от "Ахааа":щото мyн4y ги направи големи досега. Така хванали заглушител, така влезли служби по свърталищата на бандитите.... и накрая ко излезе..... ма той бил разглобен, и не ставал за заглушител.
11:21 01.09.2026
45 Факти
Коментиран от #56
11:21 01.09.2026
46 Цветни лъжи с мечти
11:21 01.09.2026
47 така ли
11:21 01.09.2026
48 БСПарката нема шанс!
До коментар #37 от "Мухахаха":Пътят на България е към Европа, не към Фашистка русия!
11:22 01.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Ами да ....
11:22 01.09.2026
51 ......-
Хубави кинти се плащат за венцехваления на "правилните" кандидати.
11:22 01.09.2026
52 Коко
11:24 01.09.2026
53 бай Иван
Коментиран от #67
11:24 01.09.2026
54 Знаме
11:24 01.09.2026
55 Аха
До коментар #15 от "Трол":Да от "Планината Броукбек" 😅
Коментиран от #132
11:24 01.09.2026
56 Риторичен въпрос ?
До коментар #45 от "Факти":Колко от тези 425 "арестувани" са осъдени ?
Коментиран от #62
11:25 01.09.2026
57 бай Иван
До коментар #2 от "Хохо Бохо":А Йотова те кефи ли? Верно ще гладуваш за Йотова. То грешката е вярна . Ха,ха,ха!
Коментиран от #76
11:25 01.09.2026
58 Май
11:25 01.09.2026
59 Чип и Дейл
11:26 01.09.2026
60 Клоуни
11:27 01.09.2026
61 Дзак
11:27 01.09.2026
62 Николко
До коментар #56 от "Риторичен въпрос ?":Започнало било дело срещу кмета на малък град. Подиграват ни се
11:27 01.09.2026
63 юрист
11:29 01.09.2026
64 Доротея
Коментиран от #72
11:29 01.09.2026
65 Защо говори като английската кралица
11:29 01.09.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Цитирам
До коментар #53 от "бай Иван":пенсиониран полицай : "Служил съм с Кандев - тъп е и то много."
Коментиран от #84
11:30 01.09.2026
68 Ивелин Михайлов
До коментар #42 от "втори руски чорапогашник искаш?!?":по добре ще е
11:30 01.09.2026
69 Гюро Топката и Кандата Картофела
Коментиран от #78
11:31 01.09.2026
70 доц Димов и ген. Шивиков
11:31 01.09.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Петрова
До коментар #64 от "Доротея":ДиДи недей с рогата муци🦄,не ходи на едно небинарно добро същество да е толкова нахъсан !
Коментиран от #80
11:32 01.09.2026
73 Жбръц
Коментиран от #85
11:32 01.09.2026
74 От всичко
Щом го докарахме до тия да са лице на народа, дърпяй шалтера!
Какво правят два военни щатски самолети на летище София. Тази сутрин!!!!
Къде е злобата Радев?
Коментиран от #91
11:33 01.09.2026
75 бай Иван
До коментар #24 от "ПолиТолог":И като заявят вярност към България какво? За тях вярност към България значи евроатлантизъм, пари и оръжие за Украйна, мигранти за внос, партньорски скъп газ, задлъжняване в името на ЕС и те така. Също като с Радев . А бегайте пак гласувайте с тенджерите на главите. И запомнете ,че Йотова и Гюров са двете страни на едно и също нещо . Представете си Ф-16 и от двете страни на стълбичките Гюров в ляво , Йотова отдясно и вътре водача на самолета Радев.
Коментиран от #82
11:34 01.09.2026
76 Сюнетчията Сабри
До коментар #57 от "бай Иван":Аз ще гласувам за двойката на ДПС .
11:34 01.09.2026
77 ежко
11:35 01.09.2026
78 Чума
До коментар #69 от "Гюро Топката и Кандата Картофела":Не разбираш! Повечето кандидати са едно и се опитват да разхвърлят гласовете, за да подкрепят Кандев на балотаж или който е останал там! Кого мислиш, че ще подкрепи Христанов, ако сам той не е на балотаж! Той по здраво и от Гюров - Дечев - Кандев настъпи мафията по мазола...!
Коментиран от #89, #93
11:35 01.09.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Доротея
До коментар #72 от "Петрова":Ходи ми и то много! Аз съм бинарно същество!
Коментиран от #106
11:39 01.09.2026
81 О, Морес
До коментар #18 от "Най достойни са":По добре "комунизирана", отколкото "укро-идиотизирана" или "урсулизирана" ! Забравете за всякаква власт!
Коментиран от #127
11:41 01.09.2026
82 Избор
До коментар #75 от "бай Иван":Щото другото е мизерия и рашизъм.
Коментиран от #102
11:41 01.09.2026
83 Илиева
11:41 01.09.2026
84 бай Иван
До коментар #67 от "Цитирам":пенсиониран полицай : "Служил съм с Кандев - тъп е и то много."
Ох ! И аз приятелю и аз за съжаление и за това съм написал мнението си за него . Единственото не тъпо в него е ,че непрекъснато искаше да се издига по какъвто и да е начин. Ама как да го обясниш на хора, които не го познават лично от времето преди медиините прожектори?
Коментиран от #90
11:42 01.09.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Изборите
11:43 01.09.2026
87 Гюров е човек на ДПС
11:44 01.09.2026
88 Аман
11:44 01.09.2026
89 Чумавото
До коментар #78 от "Чума":Даам - не че не си прав, ама какъв е тоя Дристанов - ще има нула цяло и...процента. Тези понита ще ги подкрепят само промитите градски ли-барали. Но България, не е София - това е факт. Не съм фен на коленичещата Йотова, но тези смешници и за чеп за зеле не стават. Мислете като гласувате или не подкрепяйте никого...май ще е най-адекватното решение за мислещите българи...
11:44 01.09.2026
90 Набор
До коментар #84 от "бай Иван":Къде си служил, Кандев е бая по-малък от теб.
Коментиран от #139
11:45 01.09.2026
91 бай Иван
До коментар #74 от "От всичко":Какво правят два военни щатски самолети на летище София. Тази сутрин!!!!
Къде е злобата Радев?
Удар по Иран и самолетите са пак тука . И ние не участваме ама никак в тях! Тоя път транспортни военни самолети .И пак за учение . Радев, Радев майму.ко ти мр.сна лъжлива !
Коментиран от #96
11:46 01.09.2026
92 Ми хубаво
Коментиран от #129
11:48 01.09.2026
93 изКукул
До коментар #78 от "Чума":Какво е настъпил хрис-станката - че той самият е схемаджия - от фирмата за бързи кредити, където всичко е полузаконно в този бизнес, до незаконните билборди за народния прецидент 2 месеца преди вота - този ли е борецът за мафията - ха-ха-ха, я малко по-сериозно, ако обичаш..
11:48 01.09.2026
94 Фен
Коментиран от #108
11:49 01.09.2026
95 О, Морес
До коментар #85 от "БРАВО!":Хубаво,ама айде моля,не наричай времето "Виденово", а "Раунд- Ът" - овото време,когато добре индустриализираната България,бе ритуално заклана.
Коментиран от #105
11:50 01.09.2026
96 не че не си пръвъ
До коментар #91 от "бай Иван":Ама Гюрго - янки васал даже не обелваше думичка за военните цистерни, които зареждаха янки изтребителите и убиваха дечица в Иран. Радев не успя, но поне се опита - хахаха...българската трагедия край няма..
11:50 01.09.2026
97 панчо
11:51 01.09.2026
98 Това вероятно стига а?
Коментиран от #110, #134
11:52 01.09.2026
99 ПсихоЛог
До коментар #85 от "БРАВО!":Май си МазоХист и ти е кеф да ти е скъпо ,а и други работи също ,споделяй ценностите си в клуба по интереси .омодружинка Калинка ,ние сме пассс!
11:52 01.09.2026
100 Мъжкар . комунист!!! !!!
До коментар #2 от "Хохо Бохо":Не е мъжкар, а душевен сад-ист!!
Ставаш за фронта , другото е без значение!!!
11:52 01.09.2026
101 Добре, че
До коментар #4 от "Доротея":сте само десетки. Толкова и ще си останете
11:53 01.09.2026
102 бай Иван
До коментар #82 от "Избор":Щото другото е мизерия и рашизъм.
къде бре ? Ходи ми прати снимка от мизерията и рашизма от мястото на събитието? А забравих,че Урсулата забрани да се ходи там да не виждаме мизерията . Добре,че ходих още преди нея та я видях и се потресох . От кеф.Разбрах какво е това чистота ,разбрах какво е да се мият ежедневно улиците,разбрах какво е град без графити, разбрах какво е парк със пейки с по кошче за боклук от двете страни, разбрах какво е озеленен и поддържан град , разбрах какво е да няма просяци , миячи на стъкла и жонгльори по кръстовищата. За метрото да не говорим сравнено с европейските станции тоалетни.Мизерия брат, мизерияяяя да ти види окото !
Коментиран от #111
11:54 01.09.2026
103 шмръц ръц и замириса
До коментар #85 от "БРАВО!":Абе л-а-л-а-д-ж-и...и двете войни от кого бяха инициирани бре, лапундер? Не беше ли от един "отбранителен" евроатлантически алианс, дето ни пази, пардон - окупира за нуждите на своите военни цели и тегли ежедневно към трета световна, тоест ядрена война?? А?
11:54 01.09.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 ХА! ХА
До коментар #95 от "О, Морес":Че когато управлява Борисов, казвам времето на Борисов, по онова време УПРАВЛЯВАШЕ ВИДЕНОВ…без всякакво съмнение и мо казваме Виденовата зима на 1996 г. А какво ще кажеш за останалата част от текстчето бре за Румъния, Русия САЩ…?
Коментиран от #126
11:54 01.09.2026
106 Петрова
До коментар #80 от "Доротея":ДиДи ,недей с рогата де !
11:54 01.09.2026
107 за единна държава
11:55 01.09.2026
108 Обосновано предположение.
До коментар #94 от "Фен":Процентите ще са около 15, защотоДъБъ и техните комсомолци от ПеПе имат свой твърд електорат от около 200-250 000 души от pеститутkи, крадци-приватизатори, сopoспии-грантоеди, млади-кариеристи "образовани"по учебниците на НПО и ЛГБТ-отпадъци...
11:56 01.09.2026
109 111111
11:56 01.09.2026
110 Откъде
До коментар #98 от "Това вероятно стига а?":Ти да не би да чистиш тоалетните, че знаеш?
11:58 01.09.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 С подобни ниски топки
11:59 01.09.2026
113 Шефьор
11:59 01.09.2026
114 Ред нек
11:59 01.09.2026
115 Приличат на
До коментар #1 от "Тече":Крачун и Малчо
12:00 01.09.2026
116 Идеално
12:01 01.09.2026
117 Фют
12:02 01.09.2026
118 Ами безработен е човека
Коментиран от #128
12:02 01.09.2026
119 Перо
12:03 01.09.2026
120 Менко
гювеч! Един служебен грабител и продажник говори с имена, Левски, Ботев,
Гоце, Яне и... Пашата! Да ти спрятат една кучешка колибка на Пирин голф, да я пазиш, охраняваш и чистиш! За национален предател - толкова!
12:04 01.09.2026
121 ПЕНКО
12:05 01.09.2026
122 Да представи моля
12:05 01.09.2026
123 Зако трябва да пишете простотии
Трепарят им мартинките на Бойко и Йотова.Всички гербаджии ще покрепят Гюров.
Имам и съмнения, че и Радев кришно ще го подкрепи Тюров.Щото с Йотова, му намаляват двойно щансовете за срока на управление.
12:08 01.09.2026
124 Народа чака
12:10 01.09.2026
125 Дедо
12:10 01.09.2026
126 О, Морес
До коментар #105 от "ХА! ХА":Какво да кажа за "текстчето" ти- изтрили са го.Само,че аз не съм навирал България в Еврозоната,при най-богатите,там,където и Чехия и Полша и Словакия и Унгария хич не си дават зор да влизат.И премиерите им хич не си дават зор да ходят в Киев.
12:11 01.09.2026
127 Най достойни са
До коментар #81 от "О, Морес":Ах,колко искам да се върне поне за няколко месеца комунизирана България..
Да чакаме зя Лада 14-20 години,на опашка за хладилник ,телевизор и още много други неща от първа необходимост.
Открити листове до Свиленград и много други населени места ,руска телевизия,руски субсидии трудови лагери,абе изброяване на хубавото руско комунистическо..няма.
Сама няколко месеца!
Коментиран от #136, #148
12:11 01.09.2026
128 Ами излъгали са го момчето
До коментар #118 от "Ами безработен е човека":Че това е кастинг за статист в Бояна филм
12:13 01.09.2026
129 Не кради
До коментар #92 от "Ми хубаво":Никове и изрази !!!
12:13 01.09.2026
130 Мусата
Поне народа да знае, че ще яде и плаща за отпадъци!
12:13 01.09.2026
131 Тези двамата
До коментар #13 от "Браво г-н Гюров!":са крадливи ционисти.
12:14 01.09.2026
132 🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #55 от "Аха":🫢🫢🫢👍
12:16 01.09.2026
133 Тропическа пpъдня
12:16 01.09.2026
134 До вчера на заплатка
До коментар #98 от "Това вероятно стига а?":към НПО -то "Америка за България" а от утре Президент... Кво говорите бре оууу ?
12:18 01.09.2026
135 Ххахахах
12:20 01.09.2026
136 О, Морес
До коментар #127 от "Най достойни са":Прав си ! Сега за кредит,татуировки ,Паради,дрога,диплома за Висше, не се чака и час ! Искаш- получаваш ! Веднага !
Коментиран от #147
12:21 01.09.2026
137 Абеее Кирито
12:22 01.09.2026
138 Печеливши комбинации
2) Президент: Корнелия Нинова (Юрист) + Вицепрезидент: Георги Кандев (Шериф)
Предимствата на 1) и 2): Професионалисти; Интересни за гледане
12:24 01.09.2026
139 бай Иван
До коментар #90 от "Набор":Къде си служил, Кандев е бая по-малък от теб.
Бравос ! Направо си гениален в заключенията . За съжаление, когато съм бил ръководител в разни служби Кандев поддтърчаше да си търси началнически позиции чрез разни политически фигури и чрез такива с прякори "Картофа" , дето имат корупционно влияние в средите на МВР относно кадруването за длъжности. Я провери през колко служби е преминал през МВР и каква насоченост имат ? И има ли някаква професионална обща връзка между тях. Щото професионалистите в МВР обикновенно работят в една сфера в продължение на десетилетия и си тежат на местата като професионалисти. Такива пенкилер служители обикновенно ги местят през няколко години на различни позиции в различни направления просто да не пречат на процеса .Обаждат се от кадри ,че има някакъв курс за повишаване на квалификацията и обикновенно шефовете какво казват" Абе имам тука един само ми създава главоболия, дай да го пратим на някой курс, тъй като така и така тука работа не може да свърши" . И човека заминава, щото другите трябва да разкриват престъпления. Примери много за пенкилер служители . Някой си стоял няколко години в КАТ , после в оперативните служби , после в ГДБОП , после примерно аташе , после "Охранителна полиция ", оказал се в последствие в "Гранична полиция". И навсякъде е специалист най- висока степен . Ако не беше трагично щеше да е смешно .И с образования ПЖИ "водач на влакова композиция" или инженер "машинни сувалки в тъкачни стано
Коментиран от #141
12:24 01.09.2026
140 Абеее Кирито
12:27 01.09.2026
141 Така е пич
До коментар #139 от "бай Иван":професионалистите в МВР обикновенно работят в една сфера но от времето още на Цветанов реално професионалисти НЯМА !
12:30 01.09.2026
142 тия двамата
12:31 01.09.2026
143 ХА ХА
До коментар #111 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":Явно описваш с доста думи намай.кясси туттурутката .На кой му пука за нея ?
12:31 01.09.2026
144 Никакъв Гюров
12:33 01.09.2026
145 Време е мисля
12:34 01.09.2026
146 Подвързачов 1933
До коментар #1 от "Тече":Крачун и Малчо, славните другари
и опитни гонители апашки,
се назначиха за стражари
в един участък.
Снабдиха ги с ботуши и фуражки,
макар без ластик,
със револвери и тояжки,
за случай на борба.
Зер всичко да се случи може,
не дай си Боже!
И зачислиха ги веднага на чорба…
12:35 01.09.2026
147 Конкурс
До коментар #136 от "О, Морес":По същество. Който иска получава качествено образование и после добра работа. Който чака наготово и само мпънка не става.
12:35 01.09.2026
148 Сега много хубаво,
До коментар #127 от "Най достойни са":дрогирани боклуци те убиват или мачкат с колите си, отровна замразена храна от reйсъюза, rнycни reй паради, мръсен въздух в градовете, селяните с по две коли, скъпотия и инфлация, ковид с принудителни ваксини, умишлено унищожено селско стопанство и животновъдството, изнасяне на природните залежи на България, а нищо не се строи освен панелки и бетон по черноморито и още и и още...
12:36 01.09.2026
149 бай Иван
До коментар #111 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":И ние сме ходили. Извън Питер и Москва само централните улици са оправени, всичко на вътре е KEH еф. То и за това никой не емигрира в московското блато.
Абе ти с нашият прекрасен Видински край ли го сравняваш? Или с Монтанско например ? С прекрасната икономика в тези краища?Че вечеро време след 19 часа няма жив човек по улицата и работи едно заведение ? Да не казвам за другите западни покрайнини, които често обикалям дето има едно магазинче дето работи на космически цени /не знам местните как извържат/ в които се продава от шир потреба до предложение от продавача да си делнем едно прасенце щото имал няколко за клане. Отиваш в Белоградчик , половината град със затворени магазини и руини от времето на бай Тошо. Тук там малко магазинче търси персонал. На центъра едно кафенце до общината отворено. Един ресторант що годе свестен дето всички гости на града ги водят там. Ама ресторанта сръбски с работници от Киргистан . А кой мигрира в България освен ако не е междинна точка към евро кен.ефа? Айде спрете се вече с глупостите. Вижте ни нас..раните гъ.зи.ща и тогава гледайте навън. И на Запад и на Изток . За Изток да не говорим,че имам много скорошни впечатления от Китай.
12:38 01.09.2026
150 Трудно човек може да си
12:41 01.09.2026