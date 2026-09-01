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Путин лази по нервите на НАТО! Докъде ще стигне Русия?
  Тема: Украйна

Путин лази по нервите на НАТО! Докъде ще стигне Русия?

1 Септември, 2026 20:43 1 194 94

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • владимир путин

Москва разглежда конфронтацията с НАТО като ключова част от борбата за изхода от войната срещу Украйна

Путин лази по нервите на НАТО! Докъде ще стигне Русия? - 1
CBS News CBS News

Русия засилва натиска върху страните от НАТО, а Кремъл, според оценките на експертите, може да се възползва от периода на несигурност в Запада, за да предприеме нова провокация. Както пише CBC, Москва разглежда конфронтацията с НАТО като ключова част от борбата за изхода от войната срещу Украйна, съобщава Фокус.

Експертите предупреждават: в Кремъл може да не търсят пътища към деескалация, а, напротив, да разчитат на по-нататъшно засилване на напрежението. Според Витолд Родкевич от Центъра за източноевропейски изследвания към Варшавския университет, руското ръководство може да свързва победата в Украйна с политическото отслабване на Запада. Особено безпокойство буди възможна атака, която ще бъде трудно да се свърже еднозначно с Русия. Бившият посланик на Канада в НАТО Кери Бък счита, че Москва е получила определено "прозорец на възможности“ и е способна да се опита да проведе операция, насочена преди всичко към разцепване на Алианса.

Още новини от Украйна

Един от най-тревожните сценарии беше озвучен по-рано от литовското разузнаване. Става дума за възможното използване на пленени украински безпилотни летателни апарати за операция под чужд флаг срещу една от балтийските държави. Целта на такава акция може да не е нанасянето на максимални военни щети, а предизвикването на политическа криза в рамките на НАТО.

Този сценарий изглежда особено опасен на фона на предишни случаи, когато украински безпилотни летателни апарати са се озовавали във въздушното пространство на страните от Алианса, включително поради въздействието на руски средства за радиоелектронна борба. В същото време в рамките на НАТО продължават да съществуват разногласия относно вероятността от пряка атака от страна на Русия. През август американското разузнаване предупреди Полша и балтийските държави, че Москва може да е готова за "провокативни действия“ срещу Алианса още преди края на войната в Украйна. Според експертите основният риск се състои в несигурността относно реакцията на САЩ. Именно затова евентуална руска операция може да е насочена не толкова към завземане на територия, колкото към проверка на готовността на НАТО да действа като единен фронт.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мечо ПУХ

    33 6 Отговор
    До където си иска

    20:45 01.09.2026

  • 2 Пич

    42 9 Отговор
    Русия ще стигне до където си поиска!!!
    Защото НАТО няма нерви, има памперси!!!

    Коментиран от #7, #11

    20:46 01.09.2026

  • 3 Паднахме под турско робство в България!

    33 11 Отговор
    Братушките да идват пак да ни освобождават от турският гнет на етническата партия ДПС!

    20:46 01.09.2026

  • 4 Докъде ще стигне Русия?

    14 27 Отговор
    Според мен до кривата круша.

    Коментиран от #9

    20:46 01.09.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 28 Отговор
    до кривата круша-знаете ли защо запада не унищожи напълно СССР? от опасения и по-скоро страх кво ще стане с блатото и тогава годните му ЯО , ако се разпадне напълно!! даже САЩ им изнасяха Ядерките със свои камиони///вижте сега-РФ в момента е образувание което може да се управлява само с желязна ръка или ще стане анархия..бил съм там , знам ги!! но запада вече явно твърдо е решил да се приключва с тая крепостна селяния и диващина , 100 и кусур народа под Маскалско иго..скоро

    Коментиран от #22

    20:47 01.09.2026

  • 6 конфронтацията с НАТО

    29 4 Отговор
    Е дело и заслуга на НАТО. Русия НАТО не е нападала доколкото си спомням. То само се навря в конфликта

    Коментиран от #10

    20:48 01.09.2026

  • 7 Пичанга ,

    7 15 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Лисабон , кога ? Нет бензина ..

    20:48 01.09.2026

  • 8 Анонимен

    22 8 Отговор
    Сякаш НАТО не лази по нервите на Путин. Въпрос на време е Русия да победи.

    20:49 01.09.2026

  • 9 Винаги в историята Маскалия е стигала

    9 16 Отговор

    До коментар #4 от "Докъде ще стигне Русия?":

    до кривата круша.
    Манията за величие на маскалите винаги е завършвала с мизерия.

    Коментиран от #84, #90

    20:50 01.09.2026

  • 10 Да , бе

    8 12 Отговор

    До коментар #6 от "конфронтацията с НАТО":

    Тя и Украйна не е нападала ..😁

    Коментиран от #56

    20:50 01.09.2026

  • 11 Соломон

    7 11 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Ще стигне ама ако има бензин. А напоследък са почнали да внасят и авиационно гориво. Сармата пък пак се взриви и не можа да излети. А местните ходят като натровени от токсичното гориво

    Коментиран от #46

    20:51 01.09.2026

  • 12 Българският народ е на страната на Русия

    20 8 Отговор
    Нато загуби войната срещу Русия чрез Украйна! Русия този път няма да спре до окончателния разгром над фашистите в Украйна и ЕС.

    Коментиран от #15, #17

    20:52 01.09.2026

  • 13 То впрочем и повечето българи

    11 3 Отговор
    Също са готови за "провокативни действия“ срещу Алианса. Даже направо го ненавиждат. Това все пак е организация за агресия, войни и теророзъм ако трябва да сме по точни

    Коментиран от #36

    20:52 01.09.2026

  • 14 Пиночет

    5 11 Отговор
    Ботоксови педофили и джуджета с токчета, не могат да стигнат до никъде!

    Коментиран от #21, #28

    20:53 01.09.2026

  • 15 Разберете това

    10 10 Отговор

    До коментар #12 от "Българският народ е на страната на Русия":

    Вие сте дъpжaвен измeнник и националeн пpeдaтeл

    Коментиран от #23, #26, #35, #72

    20:53 01.09.2026

  • 16 Русия

    18 4 Отговор
    Русия ще стигне до където си иска,да му мислят евро-либералите и фашистите къде ще се скрият.

    Коментиран от #19, #25

    20:53 01.09.2026

  • 17 Българин

    6 16 Отговор

    До коментар #12 от "Българският народ е на страната на Русия":

    Ние българите смятаме руснаците за добитък!

    Коментиран от #34, #45, #59

    20:55 01.09.2026

  • 18 Бреййй

    13 2 Отговор
    НАТО и нерви ли има ? Щото иначе мозък няма че не знам каква ще да е тази нерна система точно

    20:55 01.09.2026

  • 19 Соломон

    6 11 Отговор

    До коментар #16 от "Русия":

    Там където се е запътила Русия винаги свършва със помощ от замразени пилешки бутчета

    Коментиран от #27, #33

    20:55 01.09.2026

  • 20 шаа

    13 1 Отговор
    дълги години нато лазеше по нервите на Русия, игнорирайки всички поети ангажименти. и сега, когато Русия тропна по масата, нато почва да трепери като чихуаха и се чуди защо е тази агресия...

    Коментиран от #24

    20:55 01.09.2026

  • 21 ЦСКА Москва

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Пиночет":

    Спри да се описваш сам,никой не го интересува дали въобще съществуваш.

    20:56 01.09.2026

  • 22 Орк

    13 6 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Запад решава да "приключва" Русия всеки 80-100 години. Нали знаеш как се завършват тези эпични опити?

    Коментиран от #47

    20:56 01.09.2026

  • 23 Пиночет

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Разберете това":

    Искаш ли набързо да му издухаш сополите за 10 €врака ?

    Коментиран от #30, #31

    20:56 01.09.2026

  • 24 Соломон

    4 9 Отговор

    До коментар #20 от "шаа":

    И кои са тези ангажименти които НАТО е нарушило и къде са записани те

    20:57 01.09.2026

  • 25 Диктор

    6 3 Отговор

    До коментар #16 от "Русия":

    Тогава забравете за евролибералите и джендърите. Мислете само за България. Без Русия, САЩ и Китай. Без тези световни суперсили България щеше да стане просперираща държава с хубаво бъдеще.

    20:57 01.09.2026

  • 26 Неее... напротив !

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Разберете това":

    Тези които престъпленията на НАТО оправдават точно те са предателите и като цяло лошите хора

    20:57 01.09.2026

  • 27 Лука ПАК КРАДЕШ

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    Лука едно замразено пилешко бутче в г3аа доста би те отрезвило .

    20:57 01.09.2026

  • 28 ЦСКА Москва

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пиночет":

    Това го виждаш като се погледнеш в огледалото плъхче жалко ?

    20:57 01.09.2026

  • 29 Алекса

    8 0 Отговор
    Господаря на Нато Сащ признаха че Натото е гола вода !

    20:58 01.09.2026

  • 30 Ми Нети

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Пиночет":

    Майка ти ги издухва безплатно.

    Коментиран от #39, #85

    20:58 01.09.2026

  • 31 Пиночет

    5 6 Отговор

    До коментар #23 от "Пиночет":

    Русия ще хване некому у...я!

    20:58 01.09.2026

  • 32 Ами

    1 2 Отговор
    До Мала Токмачка.

    20:59 01.09.2026

  • 33 Хасан Хаспела

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    Сюлеймане искам да видя твоите бутчета от задния им край ,явно си гьотт.веррен.

    20:59 01.09.2026

  • 34 ШЕФА

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    Аз смятам майка ти за такава,щом ти си такова гове....

    21:00 01.09.2026

  • 35 Всеки натювски цървул

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "Разберете това":

    е измeнник и националeн пpeдaтeл !

    21:00 01.09.2026

  • 36 Да , това е истината!

    13 2 Отговор

    До коментар #13 от "То впрочем и повечето българи":

    Българите ненавиждат ЕС и Нато които ни унищожиха като държава! Ако управлявашите не вярват в това да направят референдум за излизане от ЕС и НАТО !

    Коментиран от #40

    21:01 01.09.2026

  • 37 Дон Корлеоне

    4 3 Отговор
    Хаяско щял да ходи да наглежда Кримския мост.Чака бензина от Индия.

    21:02 01.09.2026

  • 38 дядо дръмпир

    3 3 Отговор
    Руската замяна на "Starlink" в криза: Сателитите достигат само половината от целевата височинаСъвременната война разчита на постоянна свързаност. Без надеждни дигитални връзки с фронтовата линия, командната структура на армията може да се срине за няколко часа.

    Но прибързаното въвеждане на сложни технологии за замяна в космоса често създава много повече проблеми, отколкото решава.Русия трябва да научи този урок по трудния начин.

    Катастрофа от орбита
    Москва инвестира 1,3 милиарда долара в сателитна мрежа, наречена Рассвет, за да замени системата Starlink на Илон Мъск на бойното поле. Бързо се провали.

    Френският технологичен портал Numerama съобщи, че амбициозният проект вече страда от сериозни орбитални неуспехи.Основните проблеми възникнаха след голямо изстрелване през юли. Москва изпрати партида от 16 космически апарата в космоса с намерението да ги позиционира на работни височини около 800 километра.

    Вместо това, орбиталните данни от живия тракер N2YO показват, че нито един от тези спътници не е достигнал целевата си височина. Повечето от тях са заклещени между 300 и 400 километра над Земята.Поне два космически кораба сега бързо се връщат към Земята. Порталът за проследяване Russian Space Web отбеляза, че работата на по-ниски височини излага сателитите на интензивно атмосферно съпротивление. Това триене принуждава космическия апарат да изгаря гориво бързо, което съкращава живота му.

    Дори малкото единици, които успяха да се изкачат, се изк

    Коментиран от #48

    21:02 01.09.2026

  • 39 Чиниш ми се

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ми Нети":

    Мин.Етт.Чиа ,явно си активист на ПП-ДБ ,истински петрохански лама .Близки ли сте с Иви Мирчев ?Ръгаш ли му още чушки 🌶️ в боба ?

    21:02 01.09.2026

  • 40 Бай Ганьо

    4 7 Отговор

    До коментар #36 от "Да , това е истината!":

    Ако не бяхме в НАТО, сега българи трябваше да ходят да умират за някакъв ботоксов кремълски убиец-педофил с токчета!

    21:03 01.09.2026

  • 41 нервите на НАТО

    6 1 Отговор
    Направо са опънати до скъсване от страх. Масово военослужещи в Германия напускат и дори тук имаше статия по темата впрочем.

    21:03 01.09.2026

  • 42 Артилерист

    3 2 Отговор
    Дали Путин е лазил по нервите на НАТО е спорно, но НАТО хич не лазеше, а ускорено ограждаше Русия по границите й, вкл и чрез примамване на Украйна в състава си...

    Коментиран от #51

    21:04 01.09.2026

  • 43 дядо дръмпир

    3 2 Отговор
    Дори малкото единици, които успяха да се изкачат, се изкачват много по-бавно от очакваното. Без достатъчно гориво за поддържане на височина, космическите апарати, разположени на близо 500 километра, рискуват да потънат много по-бързо, отколкото инженерите първоначално са планирали.

    Времето изтича...чети мешелче...

    Коментиран от #50

    21:04 01.09.2026

  • 44 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп

    2 2 Отговор
    Снощи доста лазих, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че още ме болят задните части!

    21:04 01.09.2026

  • 45 пиночет

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    Путин също смята руснаците за добитък.

    Коментиран от #53

    21:04 01.09.2026

  • 46 т-п тpoл сoрoсoиден

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    Още ли не си разбрал, че руснаците думкат укри с лопати и чипове от крадени укро перални, а не със Сарми. И последно, има ли бензин в Русия или не, щото ако няма, как ходят в Грузия на море?!

    21:04 01.09.2026

  • 47 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "Орк":

    никога не е решавал да приключва с Раша!! просто им е твърде удобна откъм евтина работна ръка и ресурси и досега я галеше с перце//самата Русия имат повече германски царе отколкото руски воеводи измислени-като Невски-прислужника на монголите!!(незнам що имаме храм паметник на него) ///и ,,парада,, им в Париж не е щото са победили Наполеон , а защото Англия ги е пуснала там , да им гледат диващините...виж Хитлер твърдо реши да приключва с СССР , но сбърка с Англия и САЩ-вечните рашански покровители

    21:04 01.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Соломон

    4 3 Отговор
    Няма сила на света която да спре победния ход на руската армия освободителка!

    Коментиран от #65

    21:05 01.09.2026

  • 50 Мишел

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "дядо дръмпир":

    Бай Митьо де.градацията тии граници няма ,от гросмайстор на световно ниво се превърна в пач.ав.ра -парцал за забърсване на пода и кални или ла...няни обувки .

    21:06 01.09.2026

  • 51 Путлето що нападнна Украйна

    1 5 Отговор

    До коментар #42 от "Артилерист":

    А не натовска държава?Кукомицин.

    21:06 01.09.2026

  • 52 Чак шефа на НАТО

    1 5 Отговор
    Дойде и предупреди джуджака, какво го чака. Нормалните държави нямат интерес от това да повесят и Путин и да не се знае кой друг изрод ще разполага с ядрени ракети и подводници.

    Коментиран от #67

    21:06 01.09.2026

  • 53 Дон Корлеоне

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "пиночет":

    Сокай бибека бе , хаскоски каунь !

    21:07 01.09.2026

  • 54 Лука

    7 1 Отговор
    НАТО е терористична организация!
    България трябва спешно да напусне този фашизоиден съюз.

    21:07 01.09.2026

  • 55 Бяла мечка

    5 0 Отговор
    Русия бомбардира и унищожава милиони учебници в Украйна.😀😀😀

    По голям майтап не съм чувал.

    21:08 01.09.2026

  • 56 ФАКТ

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Да , бе":

    Не в нападала Украйна, а Джукрайна.

    Коментиран от #80

    21:08 01.09.2026

  • 57 ТИР

    5 1 Отговор
    Дори не четох,,,, кажат ли руснаците За Родину,,, ще хвърчи перушина,,,

    Коментиран от #62

    21:08 01.09.2026

  • 58 КОСАТКАТА

    1 3 Отговор
    Скоро ще се наложи да бяга .

    21:08 01.09.2026

  • 59 Урсуланите да го д.. хат!

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    А ние смятаме урсулан като теб за тъ.п като монтафон!

    21:08 01.09.2026

  • 60 Сталин

    4 1 Отговор
    Предният път стигнахме до Берлин.

    21:09 01.09.2026

  • 61 койдазнай

    2 3 Отговор
    Русия ще стигне до разпад! Това е най-важната задача, която Путин изпълнява.

    21:09 01.09.2026

  • 62 Последния Софиянец

    2 4 Отговор

    До коментар #57 от "ТИР":

    Хвърчи изгоряла вата.

    Коментиран от #66

    21:10 01.09.2026

  • 63 Гай Баньо

    3 1 Отговор
    Най хубавото е че нашите козяци ,а също и един луд наричащ себе си дядо дръмпир пак се надянаха яко на дебеуиа на сухо 👈!

    Коментиран от #77

    21:10 01.09.2026

  • 64 Ами

    2 1 Отговор
    Русия ясно каза, че ако се наложи е готова да нанася удари по Англия.
    Поляците се отказаха да разполагат американски ядрени оръжия.
    Тука някакви разправят за операции под чужд флаг :)

    Коментиран от #70

    21:10 01.09.2026

  • 65 Бай Ганьо

    2 3 Отговор

    До коментар #49 от "Соломон":

    Проблема на Русия е, че от руснак войник не става, единствено стават за роби на Кремъл и Путин!

    Коментиран от #68, #69

    21:11 01.09.2026

  • 66 Миролюб Войнов,аналитик

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "Последния Софиянец":

    Хвърчи намай .кятти изгорялата вуна 👈!

    21:11 01.09.2026

  • 67 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    3 2 Отговор

    До коментар #52 от "Чак шефа на НАТО":

    путин когато разбрал за какво е дошъл шефа на НАТО избягал в мазето.

    Коментиран от #78

    21:12 01.09.2026

  • 68 Пиночет

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "Бай Ганьо":

    Вярно е, руснаците ще си останат завинаги роби на Кремъл!

    Коментиран от #71

    21:13 01.09.2026

  • 69 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Бай Ганьо":

    Дон Ку.Лаппане ,ти ставаш единствено да ми лап.паш х...у....я !Въпреки че съм евреин плащам щедро като арсбски шейх .

    21:13 01.09.2026

  • 70 Руската пропаганда

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "Ами":

    Има за цел само глупаците.

    21:13 01.09.2026

  • 71 Гай Баньо

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Пиночет":

    Ти оставаш роб на моя х...у ...й за винаги 👈 !

    21:14 01.09.2026

  • 72 Разбрахме това че си еничар!

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Разберете това":

    Всички които се кланят на зелената въшка и развяват чужди знамена са еничари!

    21:14 01.09.2026

  • 73 Путин е най-великият овчар!

    2 1 Отговор
    Отглежда 145 милиона овце.Изкла 1,5 милиона от тях,а останалите му се молят да ги нахрани.

    21:16 01.09.2026

  • 74 Дон Корлеоне

    2 1 Отговор
    По -големи смотаняци и палячовци от миризливите руски отрепки,са единствено нашите путинофили, тия са завършени идиоти и дебили!

    Коментиран от #86

    21:16 01.09.2026

  • 75 Колкото и бункери и дворци

    3 2 Отговор
    Да има, джуджака няма къде да се скрие. Хич да не си мисли за атомни бомби, щото после не само ще го повесят, но и ще съжалява, че се е родил изобщо. Шефът на ЦРУ дойде там и му е казал със сигурност да се маха, като му е гарантирал, че ще е жив.

    21:16 01.09.2026

  • 76 Аре стига глупости бре

    3 1 Отговор
    Не ви ли писна верно? НАТО като единен фронт и блабла .... Ами хората не сме НАТО. Като искат нека тея дето са под пагон да се чувстват единни. Да ги трепят както във Ирак ги трепаха когато бяха в ролята на окупатори. Аре у лево и на НАТО и на сбърканите атлантенца моля

    21:17 01.09.2026

  • 77 дядо дръмпир-стария прделко

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Гай Баньо":

    Ти дяда си дръмпира не го мисли ,кат ме мърдат у пъррр.делко по чешки ,хем ми лекуват простатата хем за.пекка .Дядо ти дръмпир е Гросмайстор с голямо Г ,на малкия му пръст не можеш да стъпиш!

    21:18 01.09.2026

  • 78 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    Ти изобщо знаеш ли кой е шефът на НАТО и кога изобщо е бил в Москва или пишеш глупости на килограм за дребни центове!!?? Къде ви намират такива кухи не знам.

    21:19 01.09.2026

  • 79 Размишления

    1 0 Отговор
    Доста нагло твърдение от страна на запада при положение че те правят това в което обвиняват Русия.Така като гледам Русия се опитва да избягва ескалацията защото времето работи за тях и запада деградира от самосебе си въпрос на време е да рухне и техните елити го знаят.Вече се вижда как другите ги превъзхождат във всяко отношение.

    21:21 01.09.2026

  • 80 Да , бе

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "ФАКТ":

    Самагона ти е размътил мозАка , от удара по КИНЕФ..😁

    21:21 01.09.2026

  • 81 Пере

    1 1 Отговор
    До където иска. Дотам ще стигне Русия

    21:21 01.09.2026

  • 82 Ташаков

    3 0 Отговор
    Бункерния в Кремъл чака заповеди от Китайския си Господар

    21:22 01.09.2026

  • 83 Никой

    2 1 Отговор
    Ще се пръсна от смях! Не издържам! Неам нерви да чета едни и същи мозъчни пръдни отново и отново, и пак, и навсякъде!
    Моля всички пенсионери с комунистическа партийна книжка, неуспели бизнесмени и хора на минимална работна заплата да не коментират с един и същи наратив винаги и за всичко, дори когато не е по темата! Щом обичате толкова Русия, отивате да живеете там! Може и в армията да постъпите, че пари дават! Може и да погладувате, но няма лошо, свиква се!
    Нека да попитам нещо доста логично! България е в НАТО, и НАТО стои зад българската териториална цялост и суверенитет. Пример: испански ф16 дежурят за да покриват защитата на въздушното ни пространство. Някакви въпроси?
    Знам и друго: как 2 пъти сме плащали за 2 освобождение, първия път кеш, втория със златния резерв на "съхранение" в Москва.
    Знам и, че комунист не създава, а граби и убива! Това ли искате, лумпени, да убивате за чужд интерес, на чужда държава? За такива писания през миналия век щяхте да влезете под ударите на закона като агенти на чужда държава! Засрамен се! Това не е Левски-ЦСКА! Това не е мач, а национално предателство! Да цитирам ли член и алинея от наказателния кодекс? Това, което вършите е престъпно!

    Коментиран от #88, #89

    21:22 01.09.2026

  • 84 очевидно

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Винаги в историята Маскалия е стигала":

    използваш термини на украниските неофашисти! Явно им симпатизираш и си за боклука! Време е да изритаме неофашистите от европа и укрнацистите от БГ!

    21:22 01.09.2026

  • 85 Пиночет

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ми Нети":

    Мога и аз дати дуухамм ,само дай справедлива цена щото съм виртуоз на свиренето на дудук .

    21:22 01.09.2026

  • 86 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Дон Корлеоне":

    Какво ли да каже един мръсен помак

    Коментиран от #93

    21:23 01.09.2026

  • 87 Сега и за нервите на НАТО ли

    2 0 Отговор
    Лечение трябва? Или просто се опитват по този начин да оправдаят психопатията и олигофренията си? Е няма да мине номера. Ние си знаем че принципно не са у ред

    21:24 01.09.2026

  • 88 хайде

    2 1 Отговор

    До коментар #83 от "Никой":

    в лудницата боклук такъв! :-)

    21:24 01.09.2026

  • 89 Джок Съдбата

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "Никой":

    Явно си Никой ,но това по никакъв начин не ти пречи да ходиш обратно на май.кясси у п....каттаа !!

    21:24 01.09.2026

  • 90 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Винаги в историята Маскалия е стигала":

    21:2
    Знаеш ли какъв е този резултат!?
    Не е от мач, а от превземане на столици следствие на войни между Европа и Русия през вековете!
    2 пъти е превземана Москва, веднъж от Наполеон опожарена, после си го връщат с превземането на Париж! Другият път е презп1610 г. от полско-литовците, доброволно пуснати от московските велможи, но през 1612 г. прогонени от руската армия!
    3 пъти Берлин, 4-ри пъти Варшава, 2 пъти София, вкл. Освобождението през 1878 г., 5 пъти Букурещ, Белград, Прага, Будапеща, Виена, Хелзинки....
    Какво мислиш, че и сега ще се случи, ако се стигне до там - нещо различно ли....

    Коментиран от #94

    21:26 01.09.2026

  • 91 А ИСТИНАТА Е

    1 0 Отговор
    Путин вика,че го е страх. Ще е го бесят.

    21:26 01.09.2026

  • 92 НАЦИСТКО НАТО

    1 1 Отговор
    Москва разглежда конфронтацията с НАТО като ключова част от борбата за изхода от войната срещу Украйна, съобщава Фокус.
    ЧЕ РЕАЛНО НАТО ВОЮВА С РУСИЯ !! КОЙ НЕ ГО ВИЖДА И КОЙ НЕ ЗНАЕ ТОВА ! И ТО Е ОЩЕ ОТ САМОТО НАЧАЛО , КОГАТО ФПОДПАЛИХА ВОЙНАТА УМИШЛЕНО , ТЕ ИСКАХА ТАЗИ ВОЙНА ! КОЛКО ПЪТИ СЕ СТИГАШЕ ДО МИРНО СПАРАУМЕНИЕ НОООО .....СПОМНЕТЕ СИ САМО РОШАВОТО ЛАЙНОБРИТСКО БОРЕ !!! КОЙ НЕ ЗНАЕ ,ЧЕ УКРАЙНА Е СТЕДСТВОТО ПРОКСИТО ИМ С ТЕРЕН И ЖИВА СИЛА , С КОЯТО ТЕ ОТ НАТЮТО ВОДЯТ ТАЗИ ВОЙНА ?? ХА, ХА , ХА СМЕШНИЦИ . ЗАЛЪГАЛКИТЕ ВИ ОТДАВНА НЕ ВЪРВАТ, БЕШЕ ТО КОГАТО ЗАБЛУЖДАВАХТЕ , ВЕЧЕ НЕ !!!! НЕ СИ ХАБЕТЕ СИЛИТЕ И СРЕДСТВАТА , НЕНУЖНИ ,ВРЕДНИ СТЕ!

    21:26 01.09.2026

  • 93 Дон Корлеоне

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "Ха ХаХа":

    Не позна ,не съм помак ,а турскоговорящ ром от квартал Орфей -Хасково .Винаги съм имал мечта да съм мафиотски дон .

    21:27 01.09.2026

  • 94 А това кога точно ще се случи?

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Хаха":

    Преди или след като Путин пуkне в бункера?Ти как мислиш?

    21:27 01.09.2026

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