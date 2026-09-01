Путин лази по нервите на НАТО! Докъде ще стигне Русия?

Русия засилва натиска върху страните от НАТО, а Кремъл, според оценките на експертите, може да се възползва от периода на несигурност в Запада, за да предприеме нова провокация. Както пише CBC, Москва разглежда конфронтацията с НАТО като ключова част от борбата за изхода от войната срещу Украйна, съобщава Фокус.
Експертите предупреждават: в Кремъл може да не търсят пътища към деескалация, а, напротив, да разчитат на по-нататъшно засилване на напрежението. Според Витолд Родкевич от Центъра за източноевропейски изследвания към Варшавския университет, руското ръководство може да свързва победата в Украйна с политическото отслабване на Запада. Особено безпокойство буди възможна атака, която ще бъде трудно да се свърже еднозначно с Русия. Бившият посланик на Канада в НАТО Кери Бък счита, че Москва е получила определено "прозорец на възможности“ и е способна да се опита да проведе операция, насочена преди всичко към разцепване на Алианса.
Един от най-тревожните сценарии беше озвучен по-рано от литовското разузнаване. Става дума за възможното използване на пленени украински безпилотни летателни апарати за операция под чужд флаг срещу една от балтийските държави. Целта на такава акция може да не е нанасянето на максимални военни щети, а предизвикването на политическа криза в рамките на НАТО.
Този сценарий изглежда особено опасен на фона на предишни случаи, когато украински безпилотни летателни апарати са се озовавали във въздушното пространство на страните от Алианса, включително поради въздействието на руски средства за радиоелектронна борба. В същото време в рамките на НАТО продължават да съществуват разногласия относно вероятността от пряка атака от страна на Русия. През август американското разузнаване предупреди Полша и балтийските държави, че Москва може да е готова за "провокативни действия“ срещу Алианса още преди края на войната в Украйна. Според експертите основният риск се състои в несигурността относно реакцията на САЩ. Именно затова евентуална руска операция може да е насочена не толкова към завземане на територия, колкото към проверка на готовността на НАТО да действа като единен фронт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мечо ПУХ
20:45 01.09.2026
2 Пич
Защото НАТО няма нерви, има памперси!!!
Коментиран от #7, #11
20:46 01.09.2026
3 Паднахме под турско робство в България!
20:46 01.09.2026
4 Докъде ще стигне Русия?
Коментиран от #9
20:46 01.09.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #22
20:47 01.09.2026
6 конфронтацията с НАТО
Коментиран от #10
20:48 01.09.2026
7 Пичанга ,
До коментар #2 от "Пич":Лисабон , кога ? Нет бензина ..
20:48 01.09.2026
8 Анонимен
20:49 01.09.2026
9 Винаги в историята Маскалия е стигала
До коментар #4 от "Докъде ще стигне Русия?":до кривата круша.
Манията за величие на маскалите винаги е завършвала с мизерия.
Коментиран от #84, #90
20:50 01.09.2026
10 Да , бе
До коментар #6 от "конфронтацията с НАТО":Тя и Украйна не е нападала ..😁
Коментиран от #56
20:50 01.09.2026
11 Соломон
До коментар #2 от "Пич":Ще стигне ама ако има бензин. А напоследък са почнали да внасят и авиационно гориво. Сармата пък пак се взриви и не можа да излети. А местните ходят като натровени от токсичното гориво
Коментиран от #46
20:51 01.09.2026
12 Българският народ е на страната на Русия
Коментиран от #15, #17
20:52 01.09.2026
13 То впрочем и повечето българи
Коментиран от #36
20:52 01.09.2026
14 Пиночет
Коментиран от #21, #28
20:53 01.09.2026
15 Разберете това
До коментар #12 от "Българският народ е на страната на Русия":Вие сте дъpжaвен измeнник и националeн пpeдaтeл
Коментиран от #23, #26, #35, #72
20:53 01.09.2026
16 Русия
Коментиран от #19, #25
20:53 01.09.2026
17 Българин
До коментар #12 от "Българският народ е на страната на Русия":Ние българите смятаме руснаците за добитък!
Коментиран от #34, #45, #59
20:55 01.09.2026
18 Бреййй
20:55 01.09.2026
19 Соломон
До коментар #16 от "Русия":Там където се е запътила Русия винаги свършва със помощ от замразени пилешки бутчета
Коментиран от #27, #33
20:55 01.09.2026
20 шаа
Коментиран от #24
20:55 01.09.2026
21 ЦСКА Москва
До коментар #14 от "Пиночет":Спри да се описваш сам,никой не го интересува дали въобще съществуваш.
20:56 01.09.2026
22 Орк
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Запад решава да "приключва" Русия всеки 80-100 години. Нали знаеш как се завършват тези эпични опити?
Коментиран от #47
20:56 01.09.2026
23 Пиночет
До коментар #15 от "Разберете това":Искаш ли набързо да му издухаш сополите за 10 €врака ?
Коментиран от #30, #31
20:56 01.09.2026
24 Соломон
До коментар #20 от "шаа":И кои са тези ангажименти които НАТО е нарушило и къде са записани те
20:57 01.09.2026
25 Диктор
До коментар #16 от "Русия":Тогава забравете за евролибералите и джендърите. Мислете само за България. Без Русия, САЩ и Китай. Без тези световни суперсили България щеше да стане просперираща държава с хубаво бъдеще.
20:57 01.09.2026
26 Неее... напротив !
До коментар #15 от "Разберете това":Тези които престъпленията на НАТО оправдават точно те са предателите и като цяло лошите хора
20:57 01.09.2026
27 Лука ПАК КРАДЕШ
До коментар #19 от "Соломон":Лука едно замразено пилешко бутче в г3аа доста би те отрезвило .
20:57 01.09.2026
28 ЦСКА Москва
До коментар #14 от "Пиночет":Това го виждаш като се погледнеш в огледалото плъхче жалко ?
20:57 01.09.2026
29 Алекса
20:58 01.09.2026
30 Ми Нети
До коментар #23 от "Пиночет":Майка ти ги издухва безплатно.
Коментиран от #39, #85
20:58 01.09.2026
31 Пиночет
До коментар #23 от "Пиночет":Русия ще хване некому у...я!
20:58 01.09.2026
32 Ами
20:59 01.09.2026
33 Хасан Хаспела
До коментар #19 от "Соломон":Сюлеймане искам да видя твоите бутчета от задния им край ,явно си гьотт.веррен.
20:59 01.09.2026
34 ШЕФА
До коментар #17 от "Българин":Аз смятам майка ти за такава,щом ти си такова гове....
21:00 01.09.2026
35 Всеки натювски цървул
До коментар #15 от "Разберете това":е измeнник и националeн пpeдaтeл !
21:00 01.09.2026
36 Да , това е истината!
До коментар #13 от "То впрочем и повечето българи":Българите ненавиждат ЕС и Нато които ни унищожиха като държава! Ако управлявашите не вярват в това да направят референдум за излизане от ЕС и НАТО !
Коментиран от #40
21:01 01.09.2026
37 Дон Корлеоне
21:02 01.09.2026
38 дядо дръмпир
Но прибързаното въвеждане на сложни технологии за замяна в космоса често създава много повече проблеми, отколкото решава.Русия трябва да научи този урок по трудния начин.
Катастрофа от орбита
Москва инвестира 1,3 милиарда долара в сателитна мрежа, наречена Рассвет, за да замени системата Starlink на Илон Мъск на бойното поле. Бързо се провали.
Френският технологичен портал Numerama съобщи, че амбициозният проект вече страда от сериозни орбитални неуспехи.Основните проблеми възникнаха след голямо изстрелване през юли. Москва изпрати партида от 16 космически апарата в космоса с намерението да ги позиционира на работни височини около 800 километра.
Вместо това, орбиталните данни от живия тракер N2YO показват, че нито един от тези спътници не е достигнал целевата си височина. Повечето от тях са заклещени между 300 и 400 километра над Земята.Поне два космически кораба сега бързо се връщат към Земята. Порталът за проследяване Russian Space Web отбеляза, че работата на по-ниски височини излага сателитите на интензивно атмосферно съпротивление. Това триене принуждава космическия апарат да изгаря гориво бързо, което съкращава живота му.
Дори малкото единици, които успяха да се изкачат, се изк
Коментиран от #48
21:02 01.09.2026
39 Чиниш ми се
До коментар #30 от "Ми Нети":Мин.Етт.Чиа ,явно си активист на ПП-ДБ ,истински петрохански лама .Близки ли сте с Иви Мирчев ?Ръгаш ли му още чушки 🌶️ в боба ?
21:02 01.09.2026
40 Бай Ганьо
До коментар #36 от "Да , това е истината!":Ако не бяхме в НАТО, сега българи трябваше да ходят да умират за някакъв ботоксов кремълски убиец-педофил с токчета!
21:03 01.09.2026
41 нервите на НАТО
21:03 01.09.2026
42 Артилерист
Коментиран от #51
21:04 01.09.2026
43 дядо дръмпир
Времето изтича...чети мешелче...
Коментиран от #50
21:04 01.09.2026
44 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп
21:04 01.09.2026
45 пиночет
До коментар #17 от "Българин":Путин също смята руснаците за добитък.
Коментиран от #53
21:04 01.09.2026
46 т-п тpoл сoрoсoиден
До коментар #11 от "Соломон":Още ли не си разбрал, че руснаците думкат укри с лопати и чипове от крадени укро перални, а не със Сарми. И последно, има ли бензин в Русия или не, щото ако няма, как ходят в Грузия на море?!
21:04 01.09.2026
47 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #22 от "Орк":никога не е решавал да приключва с Раша!! просто им е твърде удобна откъм евтина работна ръка и ресурси и досега я галеше с перце//самата Русия имат повече германски царе отколкото руски воеводи измислени-като Невски-прислужника на монголите!!(незнам що имаме храм паметник на него) ///и ,,парада,, им в Париж не е щото са победили Наполеон , а защото Англия ги е пуснала там , да им гледат диващините...виж Хитлер твърдо реши да приключва с СССР , но сбърка с Англия и САЩ-вечните рашански покровители
21:04 01.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Соломон
Коментиран от #65
21:05 01.09.2026
50 Мишел
До коментар #43 от "дядо дръмпир":Бай Митьо де.градацията тии граници няма ,от гросмайстор на световно ниво се превърна в пач.ав.ра -парцал за забърсване на пода и кални или ла...няни обувки .
21:06 01.09.2026
51 Путлето що нападнна Украйна
До коментар #42 от "Артилерист":А не натовска държава?Кукомицин.
21:06 01.09.2026
52 Чак шефа на НАТО
Коментиран от #67
21:06 01.09.2026
53 Дон Корлеоне
До коментар #45 от "пиночет":Сокай бибека бе , хаскоски каунь !
21:07 01.09.2026
54 Лука
България трябва спешно да напусне този фашизоиден съюз.
21:07 01.09.2026
55 Бяла мечка
По голям майтап не съм чувал.
21:08 01.09.2026
56 ФАКТ
До коментар #10 от "Да , бе":Не в нападала Украйна, а Джукрайна.
Коментиран от #80
21:08 01.09.2026
57 ТИР
Коментиран от #62
21:08 01.09.2026
58 КОСАТКАТА
21:08 01.09.2026
59 Урсуланите да го д.. хат!
До коментар #17 от "Българин":А ние смятаме урсулан като теб за тъ.п като монтафон!
21:08 01.09.2026
60 Сталин
21:09 01.09.2026
61 койдазнай
21:09 01.09.2026
62 Последния Софиянец
До коментар #57 от "ТИР":Хвърчи изгоряла вата.
Коментиран от #66
21:10 01.09.2026
63 Гай Баньо
Коментиран от #77
21:10 01.09.2026
64 Ами
Поляците се отказаха да разполагат американски ядрени оръжия.
Тука някакви разправят за операции под чужд флаг :)
Коментиран от #70
21:10 01.09.2026
65 Бай Ганьо
До коментар #49 от "Соломон":Проблема на Русия е, че от руснак войник не става, единствено стават за роби на Кремъл и Путин!
Коментиран от #68, #69
21:11 01.09.2026
66 Миролюб Войнов,аналитик
До коментар #62 от "Последния Софиянец":Хвърчи намай .кятти изгорялата вуна 👈!
21:11 01.09.2026
67 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
До коментар #52 от "Чак шефа на НАТО":путин когато разбрал за какво е дошъл шефа на НАТО избягал в мазето.
Коментиран от #78
21:12 01.09.2026
68 Пиночет
До коментар #65 от "Бай Ганьо":Вярно е, руснаците ще си останат завинаги роби на Кремъл!
Коментиран от #71
21:13 01.09.2026
69 Соломон
До коментар #65 от "Бай Ганьо":Дон Ку.Лаппане ,ти ставаш единствено да ми лап.паш х...у....я !Въпреки че съм евреин плащам щедро като арсбски шейх .
21:13 01.09.2026
70 Руската пропаганда
До коментар #64 от "Ами":Има за цел само глупаците.
21:13 01.09.2026
71 Гай Баньо
До коментар #68 от "Пиночет":Ти оставаш роб на моя х...у ...й за винаги 👈 !
21:14 01.09.2026
72 Разбрахме това че си еничар!
До коментар #15 от "Разберете това":Всички които се кланят на зелената въшка и развяват чужди знамена са еничари!
21:14 01.09.2026
73 Путин е най-великият овчар!
21:16 01.09.2026
74 Дон Корлеоне
Коментиран от #86
21:16 01.09.2026
75 Колкото и бункери и дворци
21:16 01.09.2026
76 Аре стига глупости бре
21:17 01.09.2026
77 дядо дръмпир-стария прделко
До коментар #63 от "Гай Баньо":Ти дяда си дръмпира не го мисли ,кат ме мърдат у пъррр.делко по чешки ,хем ми лекуват простатата хем за.пекка .Дядо ти дръмпир е Гросмайстор с голямо Г ,на малкия му пръст не можеш да стъпиш!
21:18 01.09.2026
78 Анонимен
До коментар #67 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":Ти изобщо знаеш ли кой е шефът на НАТО и кога изобщо е бил в Москва или пишеш глупости на килограм за дребни центове!!?? Къде ви намират такива кухи не знам.
21:19 01.09.2026
79 Размишления
21:21 01.09.2026
80 Да , бе
До коментар #56 от "ФАКТ":Самагона ти е размътил мозАка , от удара по КИНЕФ..😁
21:21 01.09.2026
81 Пере
21:21 01.09.2026
82 Ташаков
21:22 01.09.2026
83 Никой
Моля всички пенсионери с комунистическа партийна книжка, неуспели бизнесмени и хора на минимална работна заплата да не коментират с един и същи наратив винаги и за всичко, дори когато не е по темата! Щом обичате толкова Русия, отивате да живеете там! Може и в армията да постъпите, че пари дават! Може и да погладувате, но няма лошо, свиква се!
Нека да попитам нещо доста логично! България е в НАТО, и НАТО стои зад българската териториална цялост и суверенитет. Пример: испански ф16 дежурят за да покриват защитата на въздушното ни пространство. Някакви въпроси?
Знам и друго: как 2 пъти сме плащали за 2 освобождение, първия път кеш, втория със златния резерв на "съхранение" в Москва.
Знам и, че комунист не създава, а граби и убива! Това ли искате, лумпени, да убивате за чужд интерес, на чужда държава? За такива писания през миналия век щяхте да влезете под ударите на закона като агенти на чужда държава! Засрамен се! Това не е Левски-ЦСКА! Това не е мач, а национално предателство! Да цитирам ли член и алинея от наказателния кодекс? Това, което вършите е престъпно!
Коментиран от #88, #89
21:22 01.09.2026
84 очевидно
До коментар #9 от "Винаги в историята Маскалия е стигала":използваш термини на украниските неофашисти! Явно им симпатизираш и си за боклука! Време е да изритаме неофашистите от европа и укрнацистите от БГ!
21:22 01.09.2026
85 Пиночет
До коментар #30 от "Ми Нети":Мога и аз дати дуухамм ,само дай справедлива цена щото съм виртуоз на свиренето на дудук .
21:22 01.09.2026
86 Ха ХаХа
До коментар #74 от "Дон Корлеоне":Какво ли да каже един мръсен помак
Коментиран от #93
21:23 01.09.2026
87 Сега и за нервите на НАТО ли
21:24 01.09.2026
88 хайде
До коментар #83 от "Никой":в лудницата боклук такъв! :-)
21:24 01.09.2026
89 Джок Съдбата
До коментар #83 от "Никой":Явно си Никой ,но това по никакъв начин не ти пречи да ходиш обратно на май.кясси у п....каттаа !!
21:24 01.09.2026
90 Хаха
До коментар #9 от "Винаги в историята Маскалия е стигала":21:2
Знаеш ли какъв е този резултат!?
Не е от мач, а от превземане на столици следствие на войни между Европа и Русия през вековете!
2 пъти е превземана Москва, веднъж от Наполеон опожарена, после си го връщат с превземането на Париж! Другият път е презп1610 г. от полско-литовците, доброволно пуснати от московските велможи, но през 1612 г. прогонени от руската армия!
3 пъти Берлин, 4-ри пъти Варшава, 2 пъти София, вкл. Освобождението през 1878 г., 5 пъти Букурещ, Белград, Прага, Будапеща, Виена, Хелзинки....
Какво мислиш, че и сега ще се случи, ако се стигне до там - нещо различно ли....
Коментиран от #94
21:26 01.09.2026
91 А ИСТИНАТА Е
21:26 01.09.2026
92 НАЦИСТКО НАТО
ЧЕ РЕАЛНО НАТО ВОЮВА С РУСИЯ !! КОЙ НЕ ГО ВИЖДА И КОЙ НЕ ЗНАЕ ТОВА ! И ТО Е ОЩЕ ОТ САМОТО НАЧАЛО , КОГАТО ФПОДПАЛИХА ВОЙНАТА УМИШЛЕНО , ТЕ ИСКАХА ТАЗИ ВОЙНА ! КОЛКО ПЪТИ СЕ СТИГАШЕ ДО МИРНО СПАРАУМЕНИЕ НОООО .....СПОМНЕТЕ СИ САМО РОШАВОТО ЛАЙНОБРИТСКО БОРЕ !!! КОЙ НЕ ЗНАЕ ,ЧЕ УКРАЙНА Е СТЕДСТВОТО ПРОКСИТО ИМ С ТЕРЕН И ЖИВА СИЛА , С КОЯТО ТЕ ОТ НАТЮТО ВОДЯТ ТАЗИ ВОЙНА ?? ХА, ХА , ХА СМЕШНИЦИ . ЗАЛЪГАЛКИТЕ ВИ ОТДАВНА НЕ ВЪРВАТ, БЕШЕ ТО КОГАТО ЗАБЛУЖДАВАХТЕ , ВЕЧЕ НЕ !!!! НЕ СИ ХАБЕТЕ СИЛИТЕ И СРЕДСТВАТА , НЕНУЖНИ ,ВРЕДНИ СТЕ!
21:26 01.09.2026
93 Дон Корлеоне
До коментар #86 от "Ха ХаХа":Не позна ,не съм помак ,а турскоговорящ ром от квартал Орфей -Хасково .Винаги съм имал мечта да съм мафиотски дон .
21:27 01.09.2026
94 А това кога точно ще се случи?
До коментар #90 от "Хаха":Преди или след като Путин пуkне в бункера?Ти как мислиш?
21:27 01.09.2026