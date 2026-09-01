Путин лази по нервите на НАТО! Докъде ще стигне Русия?

Русия засилва натиска върху страните от НАТО, а Кремъл, според оценките на експертите, може да се възползва от периода на несигурност в Запада, за да предприеме нова провокация. Както пише CBC, Москва разглежда конфронтацията с НАТО като ключова част от борбата за изхода от войната срещу Украйна, съобщава Фокус.

Експертите предупреждават: в Кремъл може да не търсят пътища към деескалация, а, напротив, да разчитат на по-нататъшно засилване на напрежението. Според Витолд Родкевич от Центъра за източноевропейски изследвания към Варшавския университет, руското ръководство може да свързва победата в Украйна с политическото отслабване на Запада. Особено безпокойство буди възможна атака, която ще бъде трудно да се свърже еднозначно с Русия. Бившият посланик на Канада в НАТО Кери Бък счита, че Москва е получила определено "прозорец на възможности“ и е способна да се опита да проведе операция, насочена преди всичко към разцепване на Алианса.

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Един от най-тревожните сценарии беше озвучен по-рано от литовското разузнаване. Става дума за възможното използване на пленени украински безпилотни летателни апарати за операция под чужд флаг срещу една от балтийските държави. Целта на такава акция може да не е нанасянето на максимални военни щети, а предизвикването на политическа криза в рамките на НАТО.

Този сценарий изглежда особено опасен на фона на предишни случаи, когато украински безпилотни летателни апарати са се озовавали във въздушното пространство на страните от Алианса, включително поради въздействието на руски средства за радиоелектронна борба. В същото време в рамките на НАТО продължават да съществуват разногласия относно вероятността от пряка атака от страна на Русия. През август американското разузнаване предупреди Полша и балтийските държави, че Москва може да е готова за "провокативни действия“ срещу Алианса още преди края на войната в Украйна. Според експертите основният риск се състои в несигурността относно реакцията на САЩ. Именно затова евентуална руска операция може да е насочена не толкова към завземане на територия, колкото към проверка на готовността на НАТО да действа като единен фронт.