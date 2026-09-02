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Съперникът на ЦСКА в Европа остана без треньор

Съперникът на ЦСКА в Европа остана без треньор

2 Септември, 2026 07:59 584 1

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Трабзонспор уволни Фатих Теке само след три мача

Съперникът на ЦСКА в Европа остана без треньор - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ръководството на турския гранд Трабзонспор взе решение да се раздели със старши треньора Фатих Теке. Новината беше официално съобщена от клуба след загубата с 1:2 от Амед СК в мач от третия кръг на местната Суперлига, изигран в понеделник.

Уволнението на наставника идва изненадващо рано в сезона, след едва три изиграни срещи. В тях отборът от Трабзон събра актив от 4 точки, което му отрежда 11-о място във временното класиране. Единственият успех дойде в предходния кръг при домакинството на Истанбул Башакшехир, спечелено с 2:1.

48-годишният Теке е считан за легенда в клуба, където се подвизаваше като нападател. Той пое треньорския пост през март 2025 г. и оттогава е водил тима в 62 срещи. Под негово ръководство Трабзонспор спечели Купата на Турция през миналия сезон, но представянето в европейските клубни турнири бе разочароващо. Само преди седмица отборът отпадна от Лигата на конференциите на УЕФА след поражение от унгарския Ференцварош.

След загубата в Диарбекир снощи, самият Теке е предложил да подаде оставка, но първоначално тя не е била приета от управителния съвет. След проведено днес заседание обаче, ръководството е променило позицията си и е решило да предприеме треньорска смяна.

През летния трансферен прозорец Трабзонспор направи сериозна селекция, привличайки звезди от ранга на бившите играчи на Ливърпул – Мохамед Салах и Фабиньо. Въпреки това, скъпите попълнения все още не дават очаквания резултат на терена.


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  • 1 Гуцката

    0 0 Отговор
    Скоро и Ицко ще излезе с подобно предложение.

    08:43 02.09.2026

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