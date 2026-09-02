Макун много близо до трансфер в Арис Солун

Левски може да освободи до часове и още едно място за нов. В Гърция броят Кристиан Макун за сигурно ново попълнение на Арис, пише „Мач Телеграф“.

Клубът от Солун щял да брои за него 3,5 млн. евро. Пазарът в южната ни съседка затваря след този у нас. Но като цяло сделката трябва да бъде приключена в следващите часове. Освен това медии в Гърция писаха преди време, че Кристиан е отрязал Арис, чиито шефове били принудени да търсят друг вариант за защитата.

Националът на Венецуела бе спряган и за трансфер в Турция, но според запознати най-вероятно ще остане у нас поне до зимата. Тогава цената му може да скочи още, ако Левски се представи силно в основната фаза на Лига Европа.