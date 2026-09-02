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Два клуба от Висшата лига представиха един и същ играч

Два клуба от Висшата лига представиха един и същ играч

2 Септември, 2026 07:00 812 0

  • онест аханор-
  • челси-
  • кристъл палас-
  • футбол

Челси купи Аханор, Кристъл Палас го взима под наем до лятото

Два клуба от Висшата лига представиха един и същ играч - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В последния ден от трансферния прозорец в Англия се стигна до изключително любопитна ситуация, след като два клуба от Премиър лийг обявиха привличането на един и същ футболист. В случая не става въпрос за административна грешка или недоразумение, а за предварително планирана и съгласувана сделка за италианския талант Онест Аханор, който досега защитаваше цветовете на Аталанта.

Младият 18-годишен защитник, който вече записа дебют за мъжкия национален отбор на Италия по-рано през 2026 година, се озова в центъра на вниманието, след като и Челси, и Кристъл Палас публикуваха кадри с неговото представяне. Логиката зад този необичаен ход е свързана с конкретните параметри на споразумението между клубовете.

Челси се договори с ръководството на Аталанта за закупуването на правата на Аханор срещу сума от близо 47 милиона евро. Контрактът му с лондончани обаче ще влезе в пълна сила едва след края на настоящата кампания, когато той официално ще се присъедини към състава на сините. До настъпването на този момент бранителят формално остава собственост на клуба от Бергамо, но през следващите месеци ще трупа игрова практика във висшия ешелон на Англия под наем в друг столичен тим – Кристъл Палас.

Цялостният план бе одобрен и от трите участващи страни, което позволи на Аханор да позира с фланелките и на двата английски отбора в един и същи ден. Партньорството между Челси и Кристъл Палас на трансферния пазар се развива активно и през това лято. Преди месец Максенс Лакроа премина от лагера на орлите на „Стамфорд Бридж“, докато в обратната посока като преотстъпен заигра Аксел Дисаси.


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