Владислав Иноземцев: Край на коловоза: Защо Империята никога няма да се въздигне от пепелта

Векове наред руската история е приличала на развалена плоча. Скърцане, трясък, кървав хаос, рестарт – и след това същата стара история се повтаря. Империята на Романови се разпадна – и от нейните останки, обляна в кръв, бе изградена още по-ужасяваща, червена империя. Съветският съюз умря, страната се напи до насита от свобода през 90-те години на миналия век – и отново щастливо се гмурна в топлото блато на персоналистичната диктатура.
Заради този проклет „ефект на коловоза“ много хора днес се отказват. Изглежда като порочен кръг. Мислят си, че когато настоящият режим се срине (а той ще се срине с оглушителен трясък), нов вампир с пагони неизбежно ще се появи от руините му, ще затегне гайките и ще вкара страната в поредния кръг на историческия ад.
Отпуснете се. И в същото време – бъдете ужасени.
Няма да има нов цикъл. Коловозът приключи. Той се удари в бетонна стена от физическа, биологична и историческа невъзможност. Това, на което сме свидетели днес, не е поредната спирала към ново величие. Това са предсмъртните агонии на някога могъща канибалска империя. Левиатан ще изчезне. И има пет причини за това, срещу които никакви политически стратези или силоваци не могат да се противопоставят.
ПРИЧИНА ПЪРВА: Пир върху труп или краят на съветската инерция.
Трябва да бъдем честни: през последните двадесет и пет години Русия не е изграждала нова империя. Тя просто пируваше върху трупа на предишната.
Целият този имперски антураж, геополитическо перчене и дрънкане на оръжие се основаваха единствено на колосалните ресурси, оставени от Съветския съюз. Инфраструктурата, ТЕЦ-овете, мостовете, железопътните възли и ВЕЦ-овете бяха построени от предците. Огромните арсенали от бронирана техника и милионите тонове снаряди, които сега радостно се изгарят, стояха в складовете още от 70-те години на миналия век. Научни школи, космически изследвания, авиация – всичко това бе просто прахосване на старата запасена мазнина.
В продължение на четвърт век те не положиха свои собствени основи. Режимът умееше само да изпомпва петрол от съветски кладенци по съветски тръбопроводи и да купува лоялност и западни технологии с тези лесни пари.
Днес тази мазнина е изчерпана. Инфраструктурата се разпада, авариите се превръщат в норма, складовете се изпразват. Нов имперски тласък изисква колосален начален капитал. Но такъв няма. Касата е празна. Машините са износени, тръбите са изгнили. Инерцията изчезна.
ПРИЧИНА ВТОРА: Демографската присъда.
Всяка агресивна автокрация, способна на мобилизационни скокове, е изградена върху излишна биологична енергия. Тя се нуждае от млад, евтин и страстен „пушечен яд“.
През 1917 г. Русия е страна на селски младежи. Средната възраст е била около 20 години. Семействата са имали от пет до седем деца. Жените са раждали постоянно. Именно тази кипяща, неграмотна, млада маса болшевиките успяха да хвърлят в пещта на Гражданската война, натикайки я по строителните площадки на социализма и в ГУЛАГ. Империята разполагаше с безкраен човешки ресурс, който не струваше нищо.
Вижте Русия днес. Това е силно застаряваща, урбанизирана страна. Средната възраст надхвърли 40 години. Това е нация от разведени жени, пенсионери и мъже с хипертония, ипотеки и простатит. Раждаемостта е достигнала дъното.
Застаряващото общество е физически неспособно да изгражда тоталитарни империи. То няма нито тестостерон, нито работна ръка. Кого ще изпрати един нов хипотетичен диктатор да копае Беломорския канал или да усвоява Сибир? Четиридесетгодишни мениджъри по продажби с болки в кръста? За да се даде старт на нов тоталитарен цикъл, са необходими милиони агресивни двадесетгодишни младежи, които нямат какво да губят. В Русия такива просто вече не съществуват.
ПРИЧИНА ТРЕТА: Технологична импотентност и смъртта на „мита за Сталин“.
Любимата мечта на псевдопатриотите е: „Трябва да направим като Сталин“. Да се проведе строга индустриализация, да се разстрелят саботьорите и да се изгради всичко наново.
Това е диагноза. Тези хора са заседнали в първата половина на 20-ти век.
Руската империя имаше Бог, Цар и Отечество. Болшевиките имаха мощна, глобална идея за световна революция и социално равенство, която хипнотизира половината планета.
Какво имаме сега? Каква идея може да предложи режимът за нов кръг?
Шизофренична смесица от Илин, съветски знамена, свещеници с кадилници на космодрумите и омраза към гейовете? Това не е идеология. Това е бял шум.
Самата същност на сегашната система е тотален цинизъм. Парите триумфират над всичко.
Невъзможно е да се стартира нов имперски цикъл върху цинизъм. Лоялността на силоваците и чиновниците се основава единствено на достъпа до хранилката. Веднага щом парите свършат (а те свършват), тази лоялност ще се изпари за 24 часа. Никой няма да умре безплатно за яхтите на олигарсите и дворците на чиновниците. Идеологическото гориво е изгоряло до основи.
КРЪСТОПЪТЯТ: Какво ни очаква?
И така: горивото свърши. Демография няма. Технологии няма. Идеи няма. Суверенитет няма. Съветското наследство е погълнато.
Спиралата на историята за тази форма на държавност приключи. Пренастройването на часовника и новият цикъл са физически невъзможни. Означава ли това обаче, че предстои щастливо демократично бъдеще?
Съвсем не.
В момента на колапса системата ще има точно два пътя.
Първият път е труден: Осъзнаване от страна на регионалните елити, бизнеса и остатъците от разумни силоваци, че оцеляването е възможно само чрез споразумение. Истинска, насилствена федерализация.
Отхвърляне на властта на царя в Москва. Изграждане на твърда, прагматична република, където регионите запазват данъците си, съдиите се избират, а парламентът се превръща в арена за дебати, а не за одобряване на канибалски закони. Това е шанс за създаване на модерна икономика. Но този път изисква колосални усилия, доверие и поява на клас от истински суверенни граждани. А това, в атомизирана и травмирана Русия, е равносилно на чудо.
Вторият път е реален: Деградация.
Тъй като няма институции за изграждане на република, нито ресурси за империя, огромната територия просто ще започне бавно и болезнено да гние и да се разпада.
Това не е задължително да бъде зрелищен колапс с ядрена война между отделни княжества. Това ще бъде пълзяща „сомализация“. Деградация на инфраструктурата. Примитивизация на икономиката. Поява на регионални барони със собствени частни армии и закони.
Москва ще загуби контрол над периферията си, превръщайки се в поредния град сред многото, лишен от трилиони субсидии. Китай мълчаливо и прагматично ще вземе Сибир и Далечния изток под своя икономически чадър – без нито един изстрел, просто изкупувайки активи.
Това ще бъде дълъг, сив и безнадежден упадък в технологичната периферия на света. Гниещ левиатан, неспособен да атакува когото и да било отново, защото зъбите му са паднали, а мускулите са атрофирали.
Изборът вероятно няма да бъде между Империята и Демокрацията. Изборът ще бъде между тежкия труд по изграждането на Република от нулата – или потапянето в топло, вонящо, първично блато. И съдейки по състоянието на обществото, блатото има всички шансове да спечели."
Автор: Владислав Иноземцев/Фейсбук
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТОЗИ ПАЛЯЧО
10:05 02.09.2026
2 интересно
Коментиран от #16
10:05 02.09.2026
3 Боец
Коментиран от #7
10:06 02.09.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #12
10:07 02.09.2026
5 Последния Софиянец
10:10 02.09.2026
6 Опозиционен журналист
Да добавя и още: депресия, ПТП, мизерни пенсии, националистичен егоизъм, бедност, откъснатост от света (пример: Норилск, откъдето не може да се стигне сухопътно освен с кораб или самолет, но само при добри метеорологични условия), емиграция, висока смъртност и оскъдна храна, което увеличава нивата на глад. Отглеждането на земеделски култури в Русия е незадоволителна поради студения климат.
10:12 02.09.2026
7 Оп оп по по лека
До коментар #3 от "Боец":Ръководството на Volkswagen планира да затвори четири завода в Германия, съобщава WirtschaftsWoche (WiWo), позовавайки се на доклад на компанията.8494
10:13 02.09.2026
8 Сър Пичук
В Москва мюсюлманите съставляват 25% от реалното градско население. По оценки на ислямските духовни лидери в руската столица живеят и работят 4 милиона мюсюлмани. Това прави Москва най-големия мюсюлмански град в Европа.
В Санкт Петербург процентът е около 18%. По данни на местните ислямски организации в града постоянно или временно пребивават близо 1 милион мюсюлмани
В Москва има 6 големи, официално действащи общодостъпни джамии включително иранска шиитска джамия.
Покрай тях в града съществуват стотици малки, неофициални молитвени зали (т.нар. „домове за молитва“)
Руската православна църква изпитва дълбока вътрешна тревога от променящия се демографски баланс в полза на исляма. Тя реагира, като настоява пред държавата за по-строги закони срещу миграцията, настоява пред обществото за повече деца в руските семейства и същевременно се опитва да запази мира с местните мюсюлмански лидери като обяви официален съюз с „традиционния ислям“. Православната църква, ислямското духовенство в Русия и лично главният мюфтия на Русия шейх Равил Гайнутдин се позиционират като съюзници на Путин в борбата срещу „светския и развратен Запад“.
Коментиран от #9, #13
10:13 02.09.2026
9 Дааааа
До коментар #8 от "Сър Пичук":А за 5-6 милиона живеещи на територията:
В България има приблизително 1300 джамии
Коментиран от #14
10:17 02.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Типична шизофрения
10:19 02.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Сър Пичук":Сър, нали знаеш , ЧЕ ВЕЧЕ ДЕСЕТА ГОДИНА във Великобритания на първо място сред имената на новородените е.....
МОХАМЕД😉❗
10:22 02.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мнения от фейса
10:28 02.09.2026
16 ЯЕЦ
До коментар #2 от "интересно":Тепърва ще ти стане интересно, още през тази зима.
10:30 02.09.2026
17 Тролейбуса
До коментар #12 от "Да, московски обаче, дришъл,":Нали обичате да ближете шоколадовия сладолед, щоривети?
10:31 02.09.2026
18 Чебурашка
10:37 02.09.2026
19 Ганя Путинофила
Сега един руски Професор поддвърди думите ми!
10:38 02.09.2026
20 ?????
Явно е изправил гребена след като навремето в ония либерални години завлече сума ти кредитори и делови партньори та за да не влиза в панделата се наложи съдът да го обяви за банкрут.
10:41 02.09.2026