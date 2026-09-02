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Владислав Иноземцев: Край на коловоза: Защо Империята никога няма да се въздигне от пепелта

Владислав Иноземцев: Край на коловоза: Защо Империята никога няма да се въздигне от пепелта

2 Септември, 2026 10:00 927 20

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  • царска русия

​Няма да има нов цикъл. Коловозът приключи. Той се удари в бетонна стена от физическа, биологична и историческа невъзможност

Владислав Иноземцев: Край на коловоза: Защо Империята никога няма да се въздигне от пепелта - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Владислав Иноземцев Владислав Иноземцев професор по икономика в Московското висше училище по икономика
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

​Векове наред руската история е приличала на развалена плоча. Скърцане, трясък, кървав хаос, рестарт – и след това същата стара история се повтаря. Империята на Романови се разпадна – и от нейните останки, обляна в кръв, бе изградена още по-ужасяваща, червена империя. Съветският съюз умря, страната се напи до насита от свобода през 90-те години на миналия век – и отново щастливо се гмурна в топлото блато на персоналистичната диктатура.

​Заради този проклет „ефект на коловоза“ много хора днес се отказват. Изглежда като порочен кръг. Мислят си, че когато настоящият режим се срине (а той ще се срине с оглушителен трясък), нов вампир с пагони неизбежно ще се появи от руините му, ще затегне гайките и ще вкара страната в поредния кръг на историческия ад.

​Отпуснете се. И в същото време – бъдете ужасени.

​Няма да има нов цикъл. Коловозът приключи. Той се удари в бетонна стена от физическа, биологична и историческа невъзможност. Това, на което сме свидетели днес, не е поредната спирала към ново величие. Това са предсмъртните агонии на някога могъща канибалска империя. Левиатан ще изчезне. И има пет причини за това, срещу които никакви политически стратези или силоваци не могат да се противопоставят.

​ПРИЧИНА ПЪРВА: Пир върху труп или краят на съветската инерция.

​Трябва да бъдем честни: през последните двадесет и пет години Русия не е изграждала нова империя. Тя просто пируваше върху трупа на предишната.

​Целият този имперски антураж, геополитическо перчене и дрънкане на оръжие се основаваха единствено на колосалните ресурси, оставени от Съветския съюз. Инфраструктурата, ТЕЦ-овете, мостовете, железопътните възли и ВЕЦ-овете бяха построени от предците. Огромните арсенали от бронирана техника и милионите тонове снаряди, които сега радостно се изгарят, стояха в складовете още от 70-те години на миналия век. Научни школи, космически изследвания, авиация – всичко това бе просто прахосване на старата запасена мазнина.

​В продължение на четвърт век те не положиха свои собствени основи. Режимът умееше само да изпомпва петрол от съветски кладенци по съветски тръбопроводи и да купува лоялност и западни технологии с тези лесни пари.

​Днес тази мазнина е изчерпана. Инфраструктурата се разпада, авариите се превръщат в норма, складовете се изпразват. Нов имперски тласък изисква колосален начален капитал. Но такъв няма. Касата е празна. Машините са износени, тръбите са изгнили. Инерцията изчезна.

​ПРИЧИНА ВТОРА: Демографската присъда.

​Всяка агресивна автокрация, способна на мобилизационни скокове, е изградена върху излишна биологична енергия. Тя се нуждае от млад, евтин и страстен „пушечен яд“.

​През 1917 г. Русия е страна на селски младежи. Средната възраст е била около 20 години. Семействата са имали от пет до седем деца. Жените са раждали постоянно. Именно тази кипяща, неграмотна, млада маса болшевиките успяха да хвърлят в пещта на Гражданската война, натикайки я по строителните площадки на социализма и в ГУЛАГ. Империята разполагаше с безкраен човешки ресурс, който не струваше нищо.

​Вижте Русия днес. Това е силно застаряваща, урбанизирана страна. Средната възраст надхвърли 40 години. Това е нация от разведени жени, пенсионери и мъже с хипертония, ипотеки и простатит. Раждаемостта е достигнала дъното.

​Застаряващото общество е физически неспособно да изгражда тоталитарни империи. То няма нито тестостерон, нито работна ръка. Кого ще изпрати един нов хипотетичен диктатор да копае Беломорския канал или да усвоява Сибир? Четиридесетгодишни мениджъри по продажби с болки в кръста? За да се даде старт на нов тоталитарен цикъл, са необходими милиони агресивни двадесетгодишни младежи, които нямат какво да губят. В Русия такива просто вече не съществуват.

​ПРИЧИНА ТРЕТА: Технологична импотентност и смъртта на „мита за Сталин“.

​Любимата мечта на псевдопатриотите е: „Трябва да направим като Сталин“. Да се проведе строга индустриализация, да се разстрелят саботьорите и да се изгради всичко наново.

​Това е диагноза. Тези хора са заседнали в първата половина на 20-ти век.

​Руската империя имаше Бог, Цар и Отечество. Болшевиките имаха мощна, глобална идея за световна революция и социално равенство, която хипнотизира половината планета.

​Какво имаме сега? Каква идея може да предложи режимът за нов кръг?

​Шизофренична смесица от Илин, съветски знамена, свещеници с кадилници на космодрумите и омраза към гейовете? Това не е идеология. Това е бял шум.

Самата същност на сегашната система е тотален цинизъм. Парите триумфират над всичко.

​Невъзможно е да се стартира нов имперски цикъл върху цинизъм. Лоялността на силоваците и чиновниците се основава единствено на достъпа до хранилката. Веднага щом парите свършат (а те свършват), тази лоялност ще се изпари за 24 часа. Никой няма да умре безплатно за яхтите на олигарсите и дворците на чиновниците. Идеологическото гориво е изгоряло до основи.

​КРЪСТОПЪТЯТ: Какво ни очаква?

​И така: горивото свърши. Демография няма. Технологии няма. Идеи няма. Суверенитет няма. Съветското наследство е погълнато.

​Спиралата на историята за тази форма на държавност приключи. Пренастройването на часовника и новият цикъл са физически невъзможни. Означава ли това обаче, че предстои щастливо демократично бъдеще?

​Съвсем не.

​В момента на колапса системата ще има точно два пътя.

​Първият път е труден: Осъзнаване от страна на регионалните елити, бизнеса и остатъците от разумни силоваци, че оцеляването е възможно само чрез споразумение. Истинска, насилствена федерализация.

Отхвърляне на властта на царя в Москва. Изграждане на твърда, прагматична република, където регионите запазват данъците си, съдиите се избират, а парламентът се превръща в арена за дебати, а не за одобряване на канибалски закони. Това е шанс за създаване на модерна икономика. Но този път изисква колосални усилия, доверие и поява на клас от истински суверенни граждани. А това, в атомизирана и травмирана Русия, е равносилно на чудо.

​Вторият път е реален: Деградация.

​Тъй като няма институции за изграждане на република, нито ресурси за империя, огромната територия просто ще започне бавно и болезнено да гние и да се разпада.

​Това не е задължително да бъде зрелищен колапс с ядрена война между отделни княжества. Това ще бъде пълзяща „сомализация“. Деградация на инфраструктурата. Примитивизация на икономиката. Поява на регионални барони със собствени частни армии и закони.

Москва ще загуби контрол над периферията си, превръщайки се в поредния град сред многото, лишен от трилиони субсидии. Китай мълчаливо и прагматично ще вземе Сибир и Далечния изток под своя икономически чадър – без нито един изстрел, просто изкупувайки активи.

​Това ще бъде дълъг, сив и безнадежден упадък в технологичната периферия на света. Гниещ левиатан, неспособен да атакува когото и да било отново, защото зъбите му са паднали, а мускулите са атрофирали.

​Изборът вероятно няма да бъде между Империята и Демокрацията. Изборът ще бъде между тежкия труд по изграждането на Република от нулата – или потапянето в топло, вонящо, първично блато. И съдейки по състоянието на обществото, блатото има всички шансове да спечели."

​Автор: Владислав Иноземцев/Фейсбук


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОЗИ ПАЛЯЧО

    20 10 Отговор
    ДОСТА СТАРАТЕЛНО СЪЧИНИЛ ПОРЕДНИЯ ПАСКВИЛ.

    10:05 02.09.2026

  • 2 интересно

    11 16 Отговор
    С толкова много статии срещу Кремъл и господарите му за единица време е очеизвадно, че колелото на промяната е завъртяно и Путин е пътник. Явно руската икономика колабира.

    Коментиран от #16

    10:05 02.09.2026

  • 3 Боец

    13 22 Отговор
    Край на империята е край на Русия. В Русия ще избухне гражданска война с цел независимост на републиките. Слава на Украйна.

    Коментиран от #7

    10:06 02.09.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 9 Отговор
    Леле🤔 И това е професор по икономика🤔❗

    Коментиран от #12

    10:07 02.09.2026

  • 5 Последния Софиянец

    6 6 Отговор
    Войната между Великата Българска цивилизация и Хазарите продължава вече хиляди години с променлив успех

    10:10 02.09.2026

  • 6 Опозиционен журналист

    7 17 Отговор
    "Вижте Русия днес. Това е силно застаряваща, урбанизирана страна. Средната възраст надхвърли 40 години. Това е нация от разведени жени, пенсионери и мъже с хипертония, ипотеки и простатит. Раждаемостта е достигнала дъното."

    Да добавя и още: депресия, ПТП, мизерни пенсии, националистичен егоизъм, бедност, откъснатост от света (пример: Норилск, откъдето не може да се стигне сухопътно освен с кораб или самолет, но само при добри метеорологични условия), емиграция, висока смъртност и оскъдна храна, което увеличава нивата на глад. Отглеждането на земеделски култури в Русия е незадоволителна поради студения климат.

    10:12 02.09.2026

  • 7 Оп оп по по лека

    17 7 Отговор

    До коментар #3 от "Боец":

    Ръководството на Volkswagen планира да затвори четири завода в Германия, съобщава WirtschaftsWoche (WiWo), позовавайки се на доклад на компанията.8494

    10:13 02.09.2026

  • 8 Сър Пичук

    7 12 Отговор
    Към момента в Русия живеят около 25 милиона мюсюлмани, което прави исляма втората най-изповядвана религия в страната. Духовните лидери на мюсюлманите в Русия и редица демографски експерти прогнозират, че поради продължаващите тенденции делът на мюсюлманското население ще надхвърли 30% до 2050 година.
    В Москва мюсюлманите съставляват 25% от реалното градско население. По оценки на ислямските духовни лидери в руската столица живеят и работят 4 милиона мюсюлмани. Това прави Москва най-големия мюсюлмански град в Европа.
    В Санкт Петербург процентът е около 18%. По данни на местните ислямски организации в града постоянно или временно пребивават близо 1 милион мюсюлмани
    В Москва има 6 големи, официално действащи общодостъпни джамии включително иранска шиитска джамия.
    Покрай тях в града съществуват стотици малки, неофициални молитвени зали (т.нар. „домове за молитва“)
    Руската православна църква изпитва дълбока вътрешна тревога от променящия се демографски баланс в полза на исляма. Тя реагира, като настоява пред държавата за по-строги закони срещу миграцията, настоява пред обществото за повече деца в руските семейства и същевременно се опитва да запази мира с местните мюсюлмански лидери като обяви официален съюз с „традиционния ислям“. Православната църква, ислямското духовенство в Русия и лично главният мюфтия на Русия шейх Равил Гайнутдин се позиционират като съюзници на Путин в борбата срещу „светския и развратен Запад“.

    Коментиран от #9, #13

    10:13 02.09.2026

  • 9 Дааааа

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сър Пичук":

    А за 5-6 милиона живеещи на територията:
    В България има приблизително 1300 джамии

    Коментиран от #14

    10:17 02.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Типична шизофрения

    13 6 Отговор
    Фамилията показва същността на автора - ЧуждоземлЯнин, външно,НЕруско тяло, мразЕшник. Империята хем лоша,хем некадърна,ама досегА паразитиращи върху построеното от нея? Типична либераст-шориш-троцкистка шизофренИя.

    10:19 02.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сър Пичук":

    Сър, нали знаеш , ЧЕ ВЕЧЕ ДЕСЕТА ГОДИНА във Великобритания на първо място сред имената на новородените е.....
    МОХАМЕД😉❗

    10:22 02.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мнения от фейса

    8 1 Отговор
    Този пък Извънземцев откъде го изкопахте. Плочата му скърцала, касетофонът му влачел и плейърът му забивал.

    10:28 02.09.2026

  • 16 ЯЕЦ

    0 6 Отговор

    До коментар #2 от "интересно":

    Тепърва ще ти стане интересно, още през тази зима.

    10:30 02.09.2026

  • 17 Тролейбуса

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Да, московски обаче, дришъл,":

    Нали обичате да ближете шоколадовия сладолед, щоривети?

    10:31 02.09.2026

  • 18 Чебурашка

    3 0 Отговор
    Поредния малоумен укропски дебил. За съжаление и повечето българи са като тоя.Само бусификацията и могилизацията оправя иноземците.

    10:37 02.09.2026

  • 19 Ганя Путинофила

    1 2 Отговор
    Когато 2022 г. писах, че руската мания за величие винаги е завършвала с мизерия, всички ме мразеха!
    Сега един руски Професор поддвърди думите ми!

    10:38 02.09.2026

  • 20 ?????

    1 0 Отговор
    Уф.
    Явно е изправил гребена след като навремето в ония либерални години завлече сума ти кредитори и делови партньори та за да не влиза в панделата се наложи съдът да го обяви за банкрут.

    10:41 02.09.2026