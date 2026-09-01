Нито един от 16-те спътника „Рассвет“ - руският еквивалент на Starlink, не е достигнал оперативната си орбита

Според официални данни нито един от 16-те спътника „Рассвет“ (руският еквивалент на Starlink), изстреляни на 19 юли, към 31 август не е достигнал оперативната си орбита, предаде De Re Militari.
По-голямата част от апаратите остават на височина 300–400 км, част от тях вече губят височина, а поне два спътника се движат към влизане в атмосферата.
Макар и да ускори създаването на тази система след прекратяването на достъпа на руските войски до Starlink, Русия се сблъсква както с ниско качество и надеждност на спътниците, така и с недостатъчен брой ракети-носители.
За денонощно покритие на Украйна, според различни оценки, са необходими не по-малко от 200–300 изправни спътника. При сегашния темп на изстрелвания и процента на откази (на практика 100%) тази цел изглежда недостижима в близко бъдеще.
ФАКТИ припомня, че в края на миналия месец президентът Володимир Зеленски удостои Илон Мъск с украинския Орден на Свободата.
"За изключителни лични заслуги в защитата на човешкия живот и свободата и за укрепване на отношенията между народите на Украйна и Съединените американски щати постановявам да бъде удостоен с Ордена на Свободата Илон Мъск, предприемач, инженер и ръководител на компаниите "СпейсЕкс" и "Тесла", Съединени американски щати", се казва в документа, предаде Укринформ, като цитира указ, публикуван на сайта на президента на Украйна, пише БТА.
През февруари тази година изпълнителният директор на "СпейсЕкс" Илон Мъск заяви, че мерките, предприети от неговата компания за предотвратяване на неоторизираното използване на сателитната система "Старлинк" от страна на Русия, очевидно са дали резултат, огбелязва Укринформ. В разговор с журналисти Володимир Зеленски каза, че Украйна продължава преговорите с американската страна относно възможността за използване на "Старлинк" над руска територия в подкрепа на отбранителните нужди на Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 14/88
Коментиран от #21
13:34 01.09.2026
2 Некадърници сър
Коментиран от #16, #62
13:35 01.09.2026
3 Гост
Коментиран от #31
13:35 01.09.2026
4 Никой
13:38 01.09.2026
5 Лъжа!
Коментиран от #28
13:38 01.09.2026
6 Факт
13:39 01.09.2026
7 Крим е узки
13:39 01.09.2026
8 Баце ЕООД
13:39 01.09.2026
9 Путин
13:39 01.09.2026
10 Като се скараха с истинските
13:40 01.09.2026
11 Космос
13:42 01.09.2026
12 пешо
Коментиран от #23
13:43 01.09.2026
13 Любознателен
13:43 01.09.2026
14 Гост
Коментиран от #25
13:43 01.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 по големи от жълтопаветниците
До коментар #2 от "Некадърници сър":като теб едва ли има
13:44 01.09.2026
17 Има си сайт
13:45 01.09.2026
18 гост
13:45 01.09.2026
19 Братушкиии
Коментиран от #27
13:45 01.09.2026
20 Гюров
13:46 01.09.2026
21 Мимч
До коментар #1 от "14/88":Кой го вика.Ти ли си го викаш,ами викай по силно да те чуе зеления талисман.....
13:46 01.09.2026
22 Какъв нов източник само
Редакционен отдел: Венцислав Божев, Ирина Иванова, Дамян Сардарев Аналитичен отдел: Станислав Иванов, Божидар Колев, Руслан Трад, Тихомир Христов Отдел „Качество и верификация“: Руслан Трад, Станислав Иванов, Божидар Колев Отдел „Новини и репортажи“: Георги Василев, Руслан Трад Технически отдел: Натали Начева, Божидар Колев Административен отдел: Венцислав Божев, Андро Матюсън
13:46 01.09.2026
23 Герги
До коментар #12 от "пешо":не ти изнася и набързо припили Мичето...
13:46 01.09.2026
24 Руснаци и Старлинк?
13:47 01.09.2026
25 Казваха
До коментар #14 от "Гост":че руснаците не можели да направят 2 еднакви пирона! Оказа се, че всеки пирон си има сериен номер и няма как да са еднакви 🤣
13:48 01.09.2026
26 Васил
13:48 01.09.2026
27 Брежнев
До коментар #19 от "Братушкиии":Тази беше само за износ,от нея котката не можеше да избяга.
13:48 01.09.2026
28 АБВ
До коментар #5 от "Лъжа!":Казваме за каквото ни плащат.
13:49 01.09.2026
29 Само си викам дано
13:49 01.09.2026
30 И защо тогава НЕ Руснаците
13:50 01.09.2026
31 Дзак
До коментар #3 от "Гост":Никога не са бягали от работа!
13:50 01.09.2026
32 РФ е един огромен КЕН eф !
След излизане на Украйна и Балтийските страни, монголята по московието не могат да направят 2 еднакви пирона и това го каза депутат на Путлер от Народното събрание.
Коментиран от #40
13:51 01.09.2026
33 кой разбрал, разбрал
Коментиран от #46, #52
13:51 01.09.2026
34 хахахахаха
13:52 01.09.2026
35 Объркана копейка
13:53 01.09.2026
36 Дачкав
13:53 01.09.2026
37 Чичака
Оффффф
Аман вече ей .......
Дано всички писарушки да ви намерят ,и да ви платят с олово .
13:54 01.09.2026
38 Еквивалент
13:55 01.09.2026
39 Виждащ
13:55 01.09.2026
40 ес е един оср АН КЕН eф !
До коментар #32 от "РФ е един огромен КЕН eф !":драскай си,събирай за баничка🤣
13:55 01.09.2026
41 апаратите си остават
13:55 01.09.2026
42 Иван 1
Коментиран от #47
13:55 01.09.2026
43 Академик Мишкин
13:57 01.09.2026
44 Като почнат да падат
13:57 01.09.2026
45 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
13:58 01.09.2026
46 хахахахха
До коментар #33 от "кой разбрал, разбрал":още един мечтател 🤣,то бива бива ама чак толкова кухи лейки ми е чудно как сте се научили да пишете даже
13:58 01.09.2026
47 Чебурашка
До коментар #42 от "Иван 1":И сега купуват двигатели, защото са по евтини и по надеждни от техните.
13:59 01.09.2026
48 Украинският пък сателит
14:01 01.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Тъпо соросоидче
14:01 01.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 "подпалиха завода" смешко
До коментар #33 от "кой разбрал, разбрал":Е точно като да кажеш пожар в Кроношпан в Търново
14:03 01.09.2026
53 Начи, викаш
От къде ви намират бе?
14:04 01.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Кухоглава копейка
14:06 01.09.2026
56 Няма край руският позор
14:07 01.09.2026
57 Опорка
Коментиран от #60
14:08 01.09.2026
58 стоян георгиев
14:09 01.09.2026
59 А МОЧАТА?
14:09 01.09.2026
60 стоян георгиев
До коментар #57 от "Опорка":Коя е реалността?
14:09 01.09.2026
61 Китайците обявиха
Коментиран от #63
14:11 01.09.2026
62 Хаха хаха ха
До коментар #2 от "Некадърници сър":Нито един от 16-те спътника „Рассвет“ - руският еквивалент на Starlink, не е достигнал оперативната си орбита! Руски спътник с манивела!
14:12 01.09.2026
63 Копеи не философствай!
До коментар #61 от "Китайците обявиха":По темата!
Иначе ще бъдеш изритан от дискусията!
14:13 01.09.2026