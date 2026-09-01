Нито един от 16-те спътника „Рассвет“ - руският еквивалент на Starlink, не е достигнал оперативната си орбита

Според официални данни нито един от 16-те спътника „Рассвет“ (руският еквивалент на Starlink), изстреляни на 19 юли, към 31 август не е достигнал оперативната си орбита, предаде De Re Militari.

По-голямата част от апаратите остават на височина 300–400 км, част от тях вече губят височина, а поне два спътника се движат към влизане в атмосферата.

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Макар и да ускори създаването на тази система след прекратяването на достъпа на руските войски до Starlink, Русия се сблъсква както с ниско качество и надеждност на спътниците, така и с недостатъчен брой ракети-носители.

За денонощно покритие на Украйна, според различни оценки, са необходими не по-малко от 200–300 изправни спътника. При сегашния темп на изстрелвания и процента на откази (на практика 100%) тази цел изглежда недостижима в близко бъдеще.

ФАКТИ припомня, че в края на миналия месец президентът Володимир Зеленски удостои Илон Мъск с украинския Орден на Свободата.

"За изключителни лични заслуги в защитата на човешкия живот и свободата и за укрепване на отношенията между народите на Украйна и Съединените американски щати постановявам да бъде удостоен с Ордена на Свободата Илон Мъск, предприемач, инженер и ръководител на компаниите "СпейсЕкс" и "Тесла", Съединени американски щати", се казва в документа, предаде Укринформ, като цитира указ, публикуван на сайта на президента на Украйна, пише БТА.

През февруари тази година изпълнителният директор на "СпейсЕкс" Илон Мъск заяви, че мерките, предприети от неговата компания за предотвратяване на неоторизираното използване на сателитната система "Старлинк" от страна на Русия, очевидно са дали резултат, огбелязва Укринформ. В разговор с журналисти Володимир Зеленски каза, че Украйна продължава преговорите с американската страна относно възможността за използване на "Старлинк" над руска територия в подкрепа на отбранителните нужди на Украйна.