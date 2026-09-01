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Нито един от 16-те спътника „Рассвет“ - руският еквивалент на Starlink, не е достигнал оперативната си орбита
  Тема: Украйна

Нито един от 16-те спътника „Рассвет“ - руският еквивалент на Starlink, не е достигнал оперативната си орбита

1 Септември, 2026 13:33 1 231 63

  • старлинк-
  • starlink-
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  • русия-
  • украйна-
  • илон мъск

Русия се сблъсква както с ниско качество и надеждност на спътниците, така и с недостатъчен брой носители

Нито един от 16-те спътника „Рассвет“ - руският еквивалент на Starlink, не е достигнал оперативната си орбита - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според официални данни нито един от 16-те спътника „Рассвет“ (руският еквивалент на Starlink), изстреляни на 19 юли, към 31 август не е достигнал оперативната си орбита, предаде De Re Militari.

По-голямата част от апаратите остават на височина 300–400 км, част от тях вече губят височина, а поне два спътника се движат към влизане в атмосферата.

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Макар и да ускори създаването на тази система след прекратяването на достъпа на руските войски до Starlink, Русия се сблъсква както с ниско качество и надеждност на спътниците, така и с недостатъчен брой ракети-носители.

За денонощно покритие на Украйна, според различни оценки, са необходими не по-малко от 200–300 изправни спътника. При сегашния темп на изстрелвания и процента на откази (на практика 100%) тази цел изглежда недостижима в близко бъдеще.

ФАКТИ припомня, че в края на миналия месец президентът Володимир Зеленски удостои Илон Мъск с украинския Орден на Свободата.

"За изключителни лични заслуги в защитата на човешкия живот и свободата и за укрепване на отношенията между народите на Украйна и Съединените американски щати постановявам да бъде удостоен с Ордена на Свободата Илон Мъск, предприемач, инженер и ръководител на компаниите "СпейсЕкс" и "Тесла", Съединени американски щати", се казва в документа, предаде Укринформ, като цитира указ, публикуван на сайта на президента на Украйна, пише БТА.

През февруари тази година изпълнителният директор на "СпейсЕкс" Илон Мъск заяви, че мерките, предприети от неговата компания за предотвратяване на неоторизираното използване на сателитната система "Старлинк" от страна на Русия, очевидно са дали резултат, огбелязва Укринформ. В разговор с журналисти Володимир Зеленски каза, че Украйна продължава преговорите с американската страна относно възможността за използване на "Старлинк" над руска територия в подкрепа на отбранителните нужди на Украйна.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    17 36 Отговор
    преди 6 г викахме бий си Спутник и си путник

    Коментиран от #21

    13:34 01.09.2026

  • 2 Некадърници сър

    24 46 Отговор
    Поредния руски провал ,сателита е купчина скрап,те едни пирони не могат да направят,

    Коментиран от #16, #62

    13:35 01.09.2026

  • 3 Гост

    20 31 Отговор
    Свършили са им въглищата в котелното.

    Коментиран от #31

    13:35 01.09.2026

  • 4 Никой

    24 33 Отговор
    Руските военно въздушно космически сили . Как звучи гордо за местната паплач .

    13:38 01.09.2026

  • 5 Лъжа!

    14 26 Отговор
    Копейдаците съвсем друго казват.

    Коментиран от #28

    13:38 01.09.2026

  • 6 Факт

    12 36 Отговор
    Руснаците са безполезен био отпадък,стават само за тор на украинската почва,Дончо да им хвърга слънцата и да им свърши мъката

    13:39 01.09.2026

  • 7 Крим е узки

    12 30 Отговор
    Поредният очакван позор

    13:39 01.09.2026

  • 8 Баце ЕООД

    41 8 Отговор
    И миналата година по време на Шангхахския Икономически Форум писахте глупост след глупост...

    13:39 01.09.2026

  • 9 Путин

    7 27 Отговор
    Сорос ни каза да не пипаме сателитите на Мъск.

    13:39 01.09.2026

  • 10 Като се скараха с истинските

    6 21 Отговор
    космически сили и ги бомбят, кой им е крив

    13:40 01.09.2026

  • 11 Космос

    29 3 Отговор
    Само не разбрах кой е източнока.

    13:42 01.09.2026

  • 12 пешо

    31 6 Отговор
    на мара глупостите край нямат

    Коментиран от #23

    13:43 01.09.2026

  • 13 Любознателен

    29 8 Отговор
    И без спътници 404 отече у канала, какво ли ще стане когато влязат в орбита и се появят останалите. Въпрос на време

    13:43 01.09.2026

  • 14 Гост

    9 24 Отговор
    Орките не могат да конструират нищо смислено, каква изненада! Сигурно кабелът за връзка със спътниците е дошъл възкъсичък...

    Коментиран от #25

    13:43 01.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 по големи от жълтопаветниците

    16 7 Отговор

    До коментар #2 от "Некадърници сър":

    като теб едва ли има

    13:44 01.09.2026

  • 17 Има си сайт

    26 6 Отговор
    за следене на спътниците в реално време, къде се намират и на каква височина. Защо лъжете хората с тея статии?

    13:45 01.09.2026

  • 18 гост

    3 12 Отговор
    То не е, като да се дяла с топоришката....

    13:45 01.09.2026

  • 19 Братушкиии

    4 15 Отговор
    Да сте чували за Жигула - S class???

    Коментиран от #27

    13:45 01.09.2026

  • 20 Гюров

    19 4 Отговор
    Ще стигне "оперативната орбита" ... Ама просто невероятни глупости се пишат верно . Ниска и средна орбита руснаците целят и на 100% всичко са постигнали. От ниска заглушаването на средна е на 90% ...

    13:46 01.09.2026

  • 21 Мимч

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "14/88":

    Кой го вика.Ти ли си го викаш,ами викай по силно да те чуе зеления талисман.....

    13:46 01.09.2026

  • 22 Какъв нов източник само

    18 4 Отговор
    De Re Militari е пропаганден хибриден канал,ето кои са в него.Няма нужда да се чудим от къде е финансиран.
    Редакционен отдел: Венцислав Божев, Ирина Иванова, Дамян Сардарев Аналитичен отдел: Станислав Иванов, Божидар Колев, Руслан Трад, Тихомир Христов Отдел „Качество и верификация“: Руслан Трад, Станислав Иванов, Божидар Колев Отдел „Новини и репортажи“: Георги Василев, Руслан Трад Технически отдел: Натали Начева, Божидар Колев Административен отдел: Венцислав Божев, Андро Матюсън

    13:46 01.09.2026

  • 23 Герги

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "пешо":

    не ти изнася и набързо припили Мичето...

    13:46 01.09.2026

  • 24 Руснаци и Старлинк?

    4 8 Отговор
    Вие чувате ли се изобщо?

    13:47 01.09.2026

  • 25 Казваха

    14 2 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    че руснаците не можели да направят 2 еднакви пирона! Оказа се, че всеки пирон си има сериен номер и няма как да са еднакви 🤣

    13:48 01.09.2026

  • 26 Васил

    3 13 Отговор
    Ма те пирони не могат да си направят камо ли спътници!

    13:48 01.09.2026

  • 27 Брежнев

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Братушкиии":

    Тази беше само за износ,от нея котката не можеше да избяга.

    13:48 01.09.2026

  • 28 АБВ

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Лъжа!":

    Казваме за каквото ни плащат.

    13:49 01.09.2026

  • 29 Само си викам дано

    2 6 Отговор
    Голяма беда за Расия !!! Сега ако и путин направи хипертоничен инсулт по този повод !!!! ....

    13:49 01.09.2026

  • 30 И защо тогава НЕ Руснаците

    8 1 Отговор
    Врякат а Мъск? Само това да ви питам

    13:50 01.09.2026

  • 31 Дзак

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Никога не са бягали от работа!

    13:50 01.09.2026

  • 32 РФ е един огромен КЕН eф !

    4 8 Отговор
    "Хотели как лучше, а получилось как всегда".
    След излизане на Украйна и Балтийските страни, монголята по московието не могат да направят 2 еднакви пирона и това го каза депутат на Путлер от Народното събрание.

    Коментиран от #40

    13:51 01.09.2026

  • 33 кой разбрал, разбрал

    4 11 Отговор
    Те украинците им подпалиха точно завода в който произвеждаха ракети носители и дали ще произведат скоро нови никой не може да каже. Някои източници предполагат, че имат готови произведени няколко бройки от преди, но са напълно недостатъчни. Дали ще успеят изобщо да задействат и ползват системата преди края на войната срещу украйна е малко съмнително.

    Коментиран от #46, #52

    13:51 01.09.2026

  • 34 хахахахаха

    9 2 Отговор
    по рано написахте че само 12 от първите 16 са достигнали оперативната си орбита,разберете се каква пропаганда ще бълвате че се излагате

    13:52 01.09.2026

  • 35 Объркана копейка

    5 6 Отговор
    А на нас ни казаха да викаме, че РФ е сила ...

    13:53 01.09.2026

  • 36 Дачкав

    4 3 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    13:53 01.09.2026

  • 37 Чичака

    8 2 Отговор
    Ми, изстрелват ги с перални ,как са стане.
    Оффффф
    Аман вече ей .......
    Дано всички писарушки да ви намерят ,и да ви платят с олово .

    13:54 01.09.2026

  • 38 Еквивалент

    3 5 Отговор
    Всичко руско няма еквивалент, защото е безаналогово.

    13:55 01.09.2026

  • 39 Виждащ

    2 7 Отговор
    Жалка Русийка.

    13:55 01.09.2026

  • 40 ес е един оср АН КЕН eф !

    7 1 Отговор

    До коментар #32 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    драскай си,събирай за баничка🤣

    13:55 01.09.2026

  • 41 апаратите си остават

    10 0 Отговор
    на височина 300–400 км (по точно на 430 км.) и въобще даже не губят височина! Ама точно са си в оперативна орбита

    13:55 01.09.2026

  • 42 Иван 1

    11 2 Отговор
    Не знам защо пишете глупости като Америка до скоро ползваха руски космически носители.

    Коментиран от #47

    13:55 01.09.2026

  • 43 Академик Мишкин

    7 1 Отговор
    С Рассвет и без Рассвет от Украйна камък върху камък върху камък няма да остане. Да би мирно седяло, не би чудо видяло!

    13:57 01.09.2026

  • 44 Като почнат да падат

    7 2 Отговор
    В Кив ще видите тогава в ква орбита са били

    13:57 01.09.2026

  • 45 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    4 2 Отговор
    Не може ли да използват някоя от магистралите построени от Бочко, все пак 500 000 км. трябва да водят до всяка точка в орбитата

    13:58 01.09.2026

  • 46 хахахахха

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "кой разбрал, разбрал":

    още един мечтател 🤣,то бива бива ама чак толкова кухи лейки ми е чудно как сте се научили да пишете даже

    13:58 01.09.2026

  • 47 Чебурашка

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Иван 1":

    И сега купуват двигатели, защото са по евтини и по надеждни от техните.

    13:59 01.09.2026

  • 48 Украинският пък сателит

    7 2 Отговор
    падна край Кардам

    14:01 01.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Тъпо соросоидче

    5 1 Отговор
    Като прочетох статията и разбрах чистата кристална истина се изпуснах. Още не мога да се удържа...

    14:01 01.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 "подпалиха завода" смешко

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "кой разбрал, разбрал":

    Е точно като да кажеш пожар в Кроношпан в Търново

    14:03 01.09.2026

  • 53 Начи, викаш

    4 1 Отговор
    Според официални данни на De Re Militari, руснаците които изкараха първи в света спътник миналия век и продават на американците все още ракетни двигатели, не могат да изкарат в днес спътници в дълбоката орбита!?!

    От къде ви намират бе?

    14:04 01.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Кухоглава копейка

    2 2 Отговор
    На нас какъв ни е кяра?

    14:06 01.09.2026

  • 56 Няма край руският позор

    2 1 Отговор
    Няма.😅😅😅

    14:07 01.09.2026

  • 57 Опорка

    1 1 Отговор
    Не знам от къде ги копате тия олигофpeнcки лъжи. Всички четящи да знаят, че статийката на мисирката е абсолютна измислица, няма нищо общо с реалността.

    Коментиран от #60

    14:08 01.09.2026

  • 58 стоян георгиев

    0 2 Отговор
    Колко пара се.потроши в тази русия за глупости.

    14:09 01.09.2026

  • 59 А МОЧАТА?

    1 1 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    14:09 01.09.2026

  • 60 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Опорка":

    Коя е реалността?

    14:09 01.09.2026

  • 61 Китайците обявиха

    0 2 Отговор
    Че Старлинк е възможно най глупавата инвестиция която американският данакоплатец реално някога е плащал ! Всяка нейна функция и дейност е можела 4000 пъти по евтино наземно да се направи. Впрочем Китайски съд замрази активите на холандския производител на чипове Nexperia на стойност 300 милиона долара и следват още 1,2 милиарда... Опен АИ прекрати сделката си за изкуствен интелект с Cursor, собственост на SpaceX на Мъск вчера и завежда дело за 153 милиарда долара ...

    Коментиран от #63

    14:11 01.09.2026

  • 62 Хаха хаха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Некадърници сър":

    Нито един от 16-те спътника „Рассвет“ - руският еквивалент на Starlink, не е достигнал оперативната си орбита! Руски спътник с манивела!

    14:12 01.09.2026

  • 63 Копеи не философствай!

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Китайците обявиха":

    По темата!
    Иначе ще бъдеш изритан от дискусията!

    14:13 01.09.2026

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