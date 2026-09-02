Защитник на Реал Мадрид прекрати кариерата си в националния на Германия

Защитникът на Реал Мадрид Антонио Рюдигер прекратява кариерата си в германския национален отбор по футбол.

33-годишният Рюдигер има 86 мача между 2014 и 2026 година за Бундестима. Играл е на три световни и три европейски първенства. Единствената му титла е от Купата на конфедерациите през 2017-а.

„След известно време за размисъл, дойде време да прекратя кариерата си в националния отбор и да направя път на по-младото поколение“, написа Рюдигер в профила си в Инстаграм.

„Когато за първи път облякох фланелката на Германия през 2014-а, никога не съм си представял и в най-смелите мечти, че в крайна сметка ще имам 86 международни мача. Въпреки че не стигнахме до голяма титла в последните няколко турнира и трябваше да понесем някои болезнени поражения, този период беше изключително специален за мен, който ще ме оформи завинаги", добави той.

Рюдигер благодари на съотборниците си „за всяка споделена битка и солидарността в съблекалнята и на нашите лагери", на треньорите и служителите в отбора „за годините на доверие и работата зад кулисите“ и на феновете „за подкрепата - особено за уникалната атмосфера на нашето домакинско Евро 2024“.

„За мен сега започва нова глава, в която ще се съсредоточа изцяло върху моя клуб“, каза Рюдигер, който играе в Реал от 2022 година.

Той дебютира за Германия през май 2014-а, но не беше част от отбора, който спечели Мондиала два месеца по-късно. Той пропусна Евро 2016 заради тежка контузия на коляното и игра само веднъж на Мондиал 2018.

Роденият в Берлин Рюдигер по-късно стана ключов играч, но загуби мястото си в титулярния състав заради контузия в края на миналата година, само за да се завърне в стартовите 11 на Световното първенство тази година, когато Нико Шлотербек се контузи.