Рецепта на деня: Турски грис десерт с бисквити и какао

Необходими продукти:

прясно мляко - 1 л;

пшеничен грис - 120 г;

захар - 160 г;

краве масло - 40 г;

ванилия - 1 пакетче;

обикновени бисквити - 180 г.

За поръсване:

какао - 2 с.л. или разтопен шоколад

Начин на приготвяне:

В подходяща тенджера се сипват прясното мляко, захарта и пшеничният грис. Сместа се разбърква добре още преди загряване, за да се разпредели грисът равномерно и да не се образуват бучки при варенето.

Тенджерата се поставя на умерен котлон и кремът се вари около 8-10 минути при непрекъснато разбъркване. Когато грисът набъбне, сместа стане плътна и започне да оставя следа по дъното при разбъркване, десертът е готов за финалното овкусяване.

Котлонът се изключва, добавят се маслото и ванилията, след което кремът се разбърква, докато маслото се разтопи напълно. Така турският грис десерт става по-гладък, ароматен и нежен на вкус.

Правоъгълна форма се навлажнява леко с вода или се покрива с хартия за печене. На дъното се подрежда слой обикновени бисквити. Върху тях се изсипва половината от топлия грис крем и се заглажда внимателно с шпатула.

Подрежда се втори слой бисквити и се покрива с останалия крем. Повърхността се изравнява, докато десертът е още топъл, защото след охлаждане стяга бързо и се реже по-лесно на чисти парчета. Ако искате, вторият слой бисквити можете да го пропуснете. Аз често го правя само с един слой, ако останат бисквити, тогава с два.

Формата се оставя на стайна температура за кратко, след което се прибира в хладилник за поне 3-4 часа. Най-добър резултат се получава, ако грис десертът престои една нощ, за да омекнат бисквитите и пластовете да се споят.

Преди сервиране повърхността се поръсва обилно с какао през ситна цедка или полят с разтопен шоколад. Десертът се поднася добре охладен, пише gotvach.bg.