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Лудогорец се подсилва с халф от Аржентина

Лудогорец се подсилва с халф от Аржентина

2 Септември, 2026 09:15 530 0

  • кевин ортис-
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  • селекция-
  • атлетико тукуман

Росарио Сентрал, който държи правата на Ортис, се е договорил с Лудогорец за едногодишен наем срещу 200 000 долара

Лудогорец се подсилва с халф от Аржентина - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец ще се подсили с аржентинския дефанзивен халф Кевин Ортис, съобщават редица медии в Южна Америка. 26-годишният футболист е прекратил преждевременно наема си в Атлетико Тукуман, за да финализира преминаването си при "орлите".

Според информациите Росарио Сентрал, който държи правата на Ортис, се е договорил с Лудогорец за едногодишен наем срещу 200 000 долара. В споразумението между двата клуба е включена и опция за откупуване на 70% от правата на футболиста срещу 1.5 млн долара.

За интереса на Лудогорец към Ортис се заговори още преди седмица. Тогава обаче се твърдеше, че Атлетико Тукуман не желае да прекрати преждевременно договора за наем, който бе до края на календарната година. Самият футболист е имал желание да продължи кариерата си в Европа.

От началото на сезона в Аржентина Ортис е записал 17 мача във всички турнири, в които е направил една асистенция. Роденият в Ролдан футболист е висок едва 1.70 м, като единственият трофей във визитката му е Купата на Професиноланата лига с Росарио Сентрал през сезон 2022/23 г.


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