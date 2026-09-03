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Челси вбесени от Монако заради проваления в последния момент трансфер на Ламин Камара

Челси вбесени от Монако заради проваления в последния момент трансфер на Ламин Камара

3 Септември, 2026 09:16 495 1

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Лондонският гранд остана с празни ръце след неочакван обрат в последните минути на трансферния прозорец

Челси вбесени от Монако заради проваления в последния момент трансфер на Ламин Камара - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В истинска драма се превърнаха последните часове на трансферния прозорец за Челси, след като дългоочакваният трансфер на сенегалския полузащитник Ламин Камара от Монако се провали буквално в последната минута. Сделката, оценявана на внушителните 47,1 милиона британски лири, бе на косъм от финализиране, но френският клуб изненадващо дръпна ръчната спирачка.

След като Челси се раздели с аржентинската си звезда Енцо Фернандес, който премина в Манчестър Сити за рекордните 125 милиона лири, "сините" бяха подложени на сериозен натиск да намерят негов заместник. Всички погледи се насочиха към 22-годишния Камара, който дори премина успешно медицинските тестове в Лондон. Очакванията бяха огромни, но надеждите се изпариха за броени минути.

Източници, близки до Челси, разкриват, че Монако е нарушил вече постигнато и писмено потвърдено споразумение. Френският клуб е информирал лондончани за отказа си едва след изтичането на крайния срок за трансфери, което от "Стамфорд Бридж" определят като "крайно непрофесионално" и "неприемливо" поведение. Официална причина за внезапния обрат така и не бе оповестена от страна на Монако.

Според запознати, решението на Монако е било повлияно от неуспешния трансфер на нападателя Фоларин Балогун в Евертън, който също се е провалил в последния момент. Това е довело до верижна реакция, оставяйки Челси без желаното ново попълнение.

След като Монако не е подписал необходимите документи навреме, трансферът на Ламин Камара вече е напълно невъзможен.


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  • 1 Към Автора

    0 0 Отговор
    Френския Монако не съществува. Монако е отбор от Княжество Монако, който участва във френската лига 1. По очевадни причини град държава, която граничи само с Франция и е с площ от 2 кв. км не може да има самостоятелно първенство, но това че участват в това първенство не ги прави натурализма и все още си имат Принц, а не президент. Хайде малко коректност и знание. Правилния термин би трябвало да е монегаския клуб.

    09:49 03.09.2026

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