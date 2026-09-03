Челси вбесени от Монако заради проваления в последния момент трансфер на Ламин Камара

В истинска драма се превърнаха последните часове на трансферния прозорец за Челси, след като дългоочакваният трансфер на сенегалския полузащитник Ламин Камара от Монако се провали буквално в последната минута. Сделката, оценявана на внушителните 47,1 милиона британски лири, бе на косъм от финализиране, но френският клуб изненадващо дръпна ръчната спирачка.

След като Челси се раздели с аржентинската си звезда Енцо Фернандес, който премина в Манчестър Сити за рекордните 125 милиона лири, "сините" бяха подложени на сериозен натиск да намерят негов заместник. Всички погледи се насочиха към 22-годишния Камара, който дори премина успешно медицинските тестове в Лондон. Очакванията бяха огромни, но надеждите се изпариха за броени минути.

Източници, близки до Челси, разкриват, че Монако е нарушил вече постигнато и писмено потвърдено споразумение. Френският клуб е информирал лондончани за отказа си едва след изтичането на крайния срок за трансфери, което от "Стамфорд Бридж" определят като "крайно непрофесионално" и "неприемливо" поведение. Официална причина за внезапния обрат така и не бе оповестена от страна на Монако.

Според запознати, решението на Монако е било повлияно от неуспешния трансфер на нападателя Фоларин Балогун в Евертън, който също се е провалил в последния момент. Това е довело до верижна реакция, оставяйки Челси без желаното ново попълнение.

След като Монако не е подписал необходимите документи навреме, трансферът на Ламин Камара вече е напълно невъзможен.