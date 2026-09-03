Дани Олмо: „Не мога да проумея решението на Атлетико за Алварес“

В родния си град Тераса, Дани Олмо бе удостоен с почетно отличие за приноса си към световната титла, завоювана в САЩ. Сред аплодисментите на съгражданите си, футболистът на Барселона не скри вълнението си от специалния момент, споделяйки радостта с хората, които са го подкрепяли от самото начало на кариерата му.

„Днес е ден за празник, но мислите ни вече са насочени към следващите предизвикателства“, заяви Олмо. Каталунците са амбицирани не само да защитят спечелените трофеи, но и да атакуват с пълна сила Шампионската лига – трофей, който жадуват от години. „Имаме огромно желание да се докажем и на европейската сцена“, категоричен бе полузащитникът.

Олмо подчерта, че треньорският щаб отлично познава възможностите му и може да разчита на него в различни роли. „Съставът ни е подсилен с класни футболисти, които могат да играят като типични централни нападатели. Аз също съм готов да дам всичко от себе си, независимо от позицията“, сподели той.

Запитан за неосъществения трансфер на Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид, Олмо не скри изненадата си: „Честно казано, не разбирам решението на Атлетико. Всеки има своите мечти, а Хулиан ясно показа, че се бори за своите. Понякога обаче външни фактори променят хода на събитията. Той е изключителен футболист, един от най-добрите в света. Просто такава е съдбата във футбола – някои неща се случват, други не.“

Олмо изрази увереност, че Барселона е направила отлична работа на трансферния пазар и предстои силен сезон. „Реал Мадрид също се подсили сериозно. И двата отбора имат една цел – да печелят всичко. След две успешни години на домашната сцена, сега е време да се докажем и в Европа“, завърши той.