Кирил Вълчев: Бях поканен от Йотова, дори не съм разговарял с Радев

След 28 години като журналист Кирил Вълчев влиза в президентската надпревара като кандидат за вицепрезидент. На мнение е, че диалогът и търсенето на съгласие трябва да са в основата на работата на президентската институция.

"Нямах много време да мисля, но намерих отговора за себе си. Видях, че в България съгласията са възможни, когато водиш диалог и предлагаш ясни неща, можеш да получаваш невероятна подкрепа. В 9 парламента, 20 парламентарни групи, никой никога не гласува против нещата, които предлагах", заяви кандидатът за вицепрезидент в двойка с Илияна Йотова в "Денят ON AIR".

Ролята на президента

Според него българите са се уморили и доста хора са си заминали от страната ни.

"Президентът не е коментатор. Често пъти президентството се налагаше да се превръща в барикада, в полюс и в момента това отново се предлага от други кандидати под формата да бъде "коректив". Виждам президентството както го е описала Конституцията - място за разговор, където по най-различни въпроси първо ще изслушат различните мнения и ще търсят допирните точки, а когато се налага, ще заемат позиции", допълни Вълчев за Bulgaria ON AIR.

Смисълът на ветото в българската Конституция е въпросът да се върне за ново обсъждане, изтъкна кандидатът за вицепрезидент.

"Има държави, в които ветото е абсолютно - когато президентът или кралят каже "не", законът не се обсъжда и не влиза в сила. В България Конституцията е избрала друг подход - ако един закон е приет с по-малко от половината от кворума в парламента, то въпросът се връща, но с изискването да се получат минимум 121 от 240 гласа. Бях поканен от Йотова, дори не съм разговарял с премиера Радев, но се радвам, че имаме подкрепата на най-голямата политическа сила, както и на другите политически сили", коментира гостът.

Българите зад граница и завръщането им

"Всички българи трябва да бъдат чути. Има близо 2 млн. българи извън България - близки на всеки един от нас. Трябва да им предложим причини да се върнат. Да виждат народ, който живее в съгласие, напредва".

"Конституцията ме задължава да гледам всеки случай на помилване. Смисълът е да дадеш милосърдие на много болен човек или такъв, който има болно дете", категоричен е Вълчев.

Гостът отбеляза, че сме българи в Европа 14 века - и географски, и ценностно сме европейци.

"Историята "Петрохан" е разрушителна за общество като нашето и трябва да разберем цялата истина", каза още Вълчев.