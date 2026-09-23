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Кирил Вълчев: Бях поканен от Йотова, дори не съм разговарял с Радев

Кирил Вълчев: Бях поканен от Йотова, дори не съм разговарял с Радев

23 Септември, 2026 22:21 302 6

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"Виждам президентството както го е описала Конституцията - място за разговор, където по най-различни въпроси първо ще изслушат различните мнения и ще търсят допирните точки, а когато се налага, ще заемат позиции", допълни Вълчев

Кирил Вълчев: Бях поканен от Йотова, дори не съм разговарял с Радев - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След 28 години като журналист Кирил Вълчев влиза в президентската надпревара като кандидат за вицепрезидент. На мнение е, че диалогът и търсенето на съгласие трябва да са в основата на работата на президентската институция.

"Нямах много време да мисля, но намерих отговора за себе си. Видях, че в България съгласията са възможни, когато водиш диалог и предлагаш ясни неща, можеш да получаваш невероятна подкрепа. В 9 парламента, 20 парламентарни групи, никой никога не гласува против нещата, които предлагах", заяви кандидатът за вицепрезидент в двойка с Илияна Йотова в "Денят ON AIR".

Ролята на президента

Според него българите са се уморили и доста хора са си заминали от страната ни.

"Президентът не е коментатор. Често пъти президентството се налагаше да се превръща в барикада, в полюс и в момента това отново се предлага от други кандидати под формата да бъде "коректив". Виждам президентството както го е описала Конституцията - място за разговор, където по най-различни въпроси първо ще изслушат различните мнения и ще търсят допирните точки, а когато се налага, ще заемат позиции", допълни Вълчев за Bulgaria ON AIR.

Смисълът на ветото в българската Конституция е въпросът да се върне за ново обсъждане, изтъкна кандидатът за вицепрезидент.

"Има държави, в които ветото е абсолютно - когато президентът или кралят каже "не", законът не се обсъжда и не влиза в сила. В България Конституцията е избрала друг подход - ако един закон е приет с по-малко от половината от кворума в парламента, то въпросът се връща, но с изискването да се получат минимум 121 от 240 гласа. Бях поканен от Йотова, дори не съм разговарял с премиера Радев, но се радвам, че имаме подкрепата на най-голямата политическа сила, както и на другите политически сили", коментира гостът.

Българите зад граница и завръщането им
"Всички българи трябва да бъдат чути. Има близо 2 млн. българи извън България - близки на всеки един от нас. Трябва да им предложим причини да се върнат. Да виждат народ, който живее в съгласие, напредва".

"Конституцията ме задължава да гледам всеки случай на помилване. Смисълът е да дадеш милосърдие на много болен човек или такъв, който има болно дете", категоричен е Вълчев.

Гостът отбеляза, че сме българи в Европа 14 века - и географски, и ценностно сме европейци.

"Историята "Петрохан" е разрушителна за общество като нашето и трябва да разберем цялата истина", каза още Вълчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 още първото

    3 0 Отговор
    изречение е невярно

    Коментиран от #4

    22:23 23.09.2026

  • 2 Като дама

    1 0 Отговор
    Обичам гладко обръснати и ниско подстригани мъже. Малко е старомодно но работи.

    22:29 23.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "още първото":

    Сигурно е така, но не ме интересува тоя, прилича ми на петруханец..... По- ме интересува номер 11, защото това е единственият шанс да имаме отново държава и държавност....

    22:31 23.09.2026

  • 5 Помак

    1 0 Отговор
    Е ти с покани работиш , като безплатната екскурзия до Антарктида на държавни разноски да пиете ракия с кисело зеле с пианкатс измамник Пимпирев ...чух че са ти платили 50 Хил лева

    22:32 23.09.2026

  • 6 Какви ти президенти бе

    0 0 Отговор
    Плевненлиев ако участва сижурно ще спечели стига да се боядиса рус

    22:34 23.09.2026

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