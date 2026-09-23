Мартин Димитров: Отмяната на ограниченията за износ на горива може да повиши цената на дизела у нас

Отмяната на ограниченията за износ на горива може да повиши цената на дизела по бензиностанциите у нас. Това предупреди депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров в предаването "Денят ON AIR".

"Мнозинството направи много голяма грешка", заяви той по повод решението на парламента да премахне едновременно ограниченията за доставки към държави от Европейския съюз и за износ извън него.

Димитров обясни, че и досега е имало износ, но всяка сделка е подлежала на одобрение от НАП. По думите му единствено в Сърбия дизелът е по-евтин, отколкото в България, което създава предпоставки за засилено търсене на българско гориво от други държави.

"Икономическата логика предполага, че ще се повиши цената на колонката".

Той определи решението като "необмислено, неподготвено, без нито едно число в обосновката". Според него е можело поне да се запази ограничението за износ извън ЕС.

"Печели петролният сектор, губят българските граждани", заяви Димитров в ефира на Bulgaria ON AIR.

Депутатът настоя Комисията за защита на потребителите да обяви резултатите от проверките си по бензиностанциите и да ги представи пред парламента.

По-високите лихви по бързите кредити ще засегнат най-уязвимите

Мартин Димитров критикува и предложените от парламентарното мнозинство промени при бързите кредити. Според него те повишават допустимите лихви и ще натоварят допълнително хората, които разчитат на този вид финансиране.

По думите му вносителите не отричат, че увеличават лихвите, но аргументират промяната с това, че действащите ограничения не се спазват.

Депутатът постави въпроса защо държавата не упражнява необходимия контрол, вместо да узаконява по-високи разходи за кредитополучателите.

От ДБ предлагат да се запази сегашният таван на лихвите по бързите кредити, а при просрочие да се върне правилото, според което се дължи само законовата лихва.

Димитров уточни, че предложенията все още не са внесени, и определи като особено несправедливо обществото да поема подобна допълнителна тежест.

ДБ ще подкрепи реално увеличение на данъците върху хазарта

По темата за данъчната политика Димитров заяви, че формацията му е против увеличаването на основните данъци, но подкрепя по-високо облагане на хазартната дейност. Според него това би осигурило допълнителни бюджетни приходи и би ограничило дейността в сектора.

Той припомни, че от ДБ настояват за подобна промяна от години и са предложили почти удвояване на облагането. Според госта парламентарното мнозинство не е подкрепило предложението преди месец, но сега обявява собствена инициатива.

"Ще подкрепим такъв законопроект, ако има истинско увеличение, независимо кой е авторът му", увери Димитров.

Като положителна новина от деня депутатът открои и започналото обсъждане на прага за регистрация по ДДС. Той посочи, че мнозинството предлага повишаването му до 75 000 евро.

"Изфабрикувани твърдения" около "Петрохан-Околчица"

По темата за президентските избори Димитров заяви, че страната има нужда от силен държавен глава, който да бъде коректив на правителството, когато то допуска грешки. Според него Андрей Гюров би изпълнявал такава роля.

Депутатът критикува настоящия държавен глава Илияна Йотова, като заяви, че нито веднъж не е била коректив на сегашното правителство и отсъства, когато възникват важни въпроси.

По случая "Петрохан-Околчица" депутатът отхвърли твърденията срещу неговата формация като "изфабрикувани". Той настоя всички замесени лица да бъдат разследвани и при установена вина да понесат отговорност.