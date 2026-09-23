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Мартин Димитров: Отмяната на ограниченията за износ на горива може да повиши цената на дизела у нас

Мартин Димитров: Отмяната на ограниченията за износ на горива може да повиши цената на дизела у нас

23 Септември, 2026 22:35 666 21

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Димитров обясни, че и досега е имало износ, но всяка сделка е подлежала на одобрение от НАП. По думите му единствено в Сърбия дизелът е по-евтин, отколкото в България, което създава предпоставки за засилено търсене на българско гориво от други държави.

Мартин Димитров: Отмяната на ограниченията за износ на горива може да повиши цената на дизела у нас - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Отмяната на ограниченията за износ на горива може да повиши цената на дизела по бензиностанциите у нас. Това предупреди депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров в предаването "Денят ON AIR".

"Мнозинството направи много голяма грешка", заяви той по повод решението на парламента да премахне едновременно ограниченията за доставки към държави от Европейския съюз и за износ извън него.
Димитров обясни, че и досега е имало износ, но всяка сделка е подлежала на одобрение от НАП. По думите му единствено в Сърбия дизелът е по-евтин, отколкото в България, което създава предпоставки за засилено търсене на българско гориво от други държави.

"Икономическата логика предполага, че ще се повиши цената на колонката".

Той определи решението като "необмислено, неподготвено, без нито едно число в обосновката". Според него е можело поне да се запази ограничението за износ извън ЕС.

"Печели петролният сектор, губят българските граждани", заяви Димитров в ефира на Bulgaria ON AIR.

Депутатът настоя Комисията за защита на потребителите да обяви резултатите от проверките си по бензиностанциите и да ги представи пред парламента.

По-високите лихви по бързите кредити ще засегнат най-уязвимите
Мартин Димитров критикува и предложените от парламентарното мнозинство промени при бързите кредити. Според него те повишават допустимите лихви и ще натоварят допълнително хората, които разчитат на този вид финансиране.

По думите му вносителите не отричат, че увеличават лихвите, но аргументират промяната с това, че действащите ограничения не се спазват.

Депутатът постави въпроса защо държавата не упражнява необходимия контрол, вместо да узаконява по-високи разходи за кредитополучателите.
От ДБ предлагат да се запази сегашният таван на лихвите по бързите кредити, а при просрочие да се върне правилото, според което се дължи само законовата лихва.

Димитров уточни, че предложенията все още не са внесени, и определи като особено несправедливо обществото да поема подобна допълнителна тежест.

ДБ ще подкрепи реално увеличение на данъците върху хазарта
По темата за данъчната политика Димитров заяви, че формацията му е против увеличаването на основните данъци, но подкрепя по-високо облагане на хазартната дейност. Според него това би осигурило допълнителни бюджетни приходи и би ограничило дейността в сектора.

Той припомни, че от ДБ настояват за подобна промяна от години и са предложили почти удвояване на облагането. Според госта парламентарното мнозинство не е подкрепило предложението преди месец, но сега обявява собствена инициатива.

"Ще подкрепим такъв законопроект, ако има истинско увеличение, независимо кой е авторът му", увери Димитров.
Като положителна новина от деня депутатът открои и започналото обсъждане на прага за регистрация по ДДС. Той посочи, че мнозинството предлага повишаването му до 75 000 евро.

"Изфабрикувани твърдения" около "Петрохан-Околчица"
По темата за президентските избори Димитров заяви, че страната има нужда от силен държавен глава, който да бъде коректив на правителството, когато то допуска грешки. Според него Андрей Гюров би изпълнявал такава роля.

Депутатът критикува настоящия държавен глава Илияна Йотова, като заяви, че нито веднъж не е била коректив на сегашното правителство и отсъства, когато възникват важни въпроси.

По случая "Петрохан-Околчица" депутатът отхвърли твърденията срещу неговата формация като "изфабрикувани". Той настоя всички замесени лица да бъдат разследвани и при установена вина да понесат отговорност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Едно нещо знам

    11 4 Отговор
    Няма за значение за какво става въпрос, щом този твърди, че е лошо решение, на 1000% означава, че е добро.

    22:41 23.09.2026

  • 2 Мартин нищо не е познал

    9 4 Отговор
    Този един път не е познал. Нека да произвеждат и изнасят.. По висока печалба изгоден пазар ниски раХоди

    22:50 23.09.2026

  • 3 Леля Пенка

    9 2 Отговор
    Този господин през живота си не е продал една баничка , но иначе дава акъл за всичко.

    Коментиран от #21

    22:54 23.09.2026

  • 4 Пълни глупости

    5 2 Отговор
    Как въобще му го роди кратуната

    22:56 23.09.2026

  • 5 Ама да беее

    4 3 Отговор
    По случая "Петрохан-Околчица" депутатът отхвърли твърденията срещу неговата формация като "изфабрикувани"... Само дето с Калушковците бяха заедно на протестите срещу правителството на дЖилезку нали ? ...аре моля

    23:00 23.09.2026

  • 6 Стига с тоя

    4 3 Отговор
    Андрей Гюров бе! Хем ви е ясно че за нищо не става хем слугувате на Америка за България и соросоидите. Па засрамете се най после.

    23:04 23.09.2026

  • 7 Пецата

    2 1 Отговор
    Моето гориво е ракиата разбираш ли за дизела вобще не ме е еня 🤣

    23:14 23.09.2026

  • 8 цаполо

    5 3 Отговор
    Малтине, некадърник на ПП и ДБ педофили, от 20 г пърдиш в парламента и не си работил и 1 ден дори. Сектант, освен тотал щета, друго за България не си направил. Само празни приказки и заклинания, а освен щета друго не си направил. Некадърник си ама и доказан, не са само думи. Цялата ви групичка сте събрани все такива дето се оглеждате кого да излъжете за да ви храни. Нищо и глупост. Слава на Господ Иисус Христос намалявате. Все повече българи разбират че сте едни долни лъжци дето искат някои да ги храни докато лъжат.

    Коментиран от #13

    23:20 23.09.2026

  • 9 Мишел от съпротивата

    3 0 Отговор
    Нафтата 10€/л.
    LPG 0,30 €/л и ще се оправят нещата в тая държава

    23:22 23.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Много Известен Съветски Актьор

    5 3 Отговор
    Мунчо и прогресивните измекяри до сега вършат само дивотии, които ще ги плаща гламавият им "електорат" от функционално неграмотни, недоизкласили дебили и безмозъчни русофилски олигофрени. Кредит от 4 милиарда, повишение на заплатите за прогресивните до 10 000 евро, "предоговаряне" с "Боташ", което ще им излезе през носа или сещате се къде, увеличение на цените на винетките, на данъците на жилищата, на колите, абе на всичко. И тези гламави олигофрени се радват и си реват, че "еврото било виновно". Дизелът ще поскъпне, защото ще го изнасят да кърпят бюджета, ама не за вас, а за тях. По-тъпо, просто и неадекватно племе, което гордо се величае с определението "народ", няма. Всъщност само макетата са по-зле в района.

    23:30 23.09.2026

  • 12 долу сащ

    3 2 Отговор
    вашите началници са виновни от саш са виновни за целия батак с горивата, сега и петрола от тях дет го няма заради тях и рафинерията ще е тяхна! докато не изядем ВСИЧКИ АМЕРИКАНСКИ Л НА, такива като тоя боклук още философстват безнаказано!!!!

    23:30 23.09.2026

  • 13 Копейкин Костя

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "цаполо":

    Вячеслав, дорогой, да ти напомням ли, че религията е опиум за народите? М?
    20 години следиш кариерата на Мартин Димитров? Що не следиш кариерата на Сестра Галева, Румен Гечев, бизнеса с хазарт и лихварство на Весела Лечева ?

    Коментиран от #17

    23:40 23.09.2026

  • 14 Хохо Бохо

    0 2 Отговор
    Не "може" , а Ще не гений. Това и кварталните пианици в кръчмата го знаят. Ормуз затворен, Русия не доставя на Европа, САЩ ако спрат ще настане ад е гений.

    23:45 23.09.2026

  • 15 с тез комунисти

    3 0 Отговор
    всяко нещо вдига цената на всичко нямат наяване тез долни твари...

    23:53 23.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 молхол

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Копейкин Костя":

    ПП и ДБ педофили освен да лъжат и да използват цитати на глупаци друго не са и направили. Я ми кажи "че религията е опиум за народите" това дето го цитираш кой го е измислил??? Тоя дето е изтърсил тая глупост сега къде е??? Заровен ли е??? Цялата ви секта само такива цитати имате в кратуните, и за това сте все Лами събрани. А нашия Цар и Господ Иисус Христос е пътя и истината и живота. Време е да разтурите сектантските си сборища и да се обърнете към светото Православие. Колкото и да се обличате в чаршафи и да се ламосвате все е празна работа. И педиЛама Мирчо селяндура няма да ви помогне нито гейрал Ниско.

    23:56 23.09.2026

  • 18 бгполитик

    1 0 Отговор
    ВДИГАМЕ ЦЕНИТЕ!!!

    00:06 24.09.2026

  • 19 Исторически факти

    1 0 Отговор
    Доктор Куийн, лечителката - Мартин Димитров е в тежка форма на Аутизъм. Симптомите са налични... Характеризира се с нарушено развитие на комуникацията, социалното взаимодействие и поведението. Пациентите често проявяват повтарящи се, ограничени и стереотипни модели на поведение/интереси. А като Мартинчо има и други... Асен Василев - Синдром на Даун.... Синдромът на Даун е генетично състояние, причинено от наличието на допълнителна цяла или частична 21-ва хромозома, тризомия 21., Физически белези: Намален мускулен тонус (хипотония), леко извити нагоре очи, плосък нос, специфични гънки на дланите. Развитие: Забавено физическо и психическо развитие, както и различно ниво на интелектуални затруднения., Кирил Петков - Невменяем, Ивайло Мирчев- Тук медицината е безсилна, Божан Божанков - Шушляков пърхут

    00:16 24.09.2026

  • 20 Анонимен

    0 0 Отговор
    Този нищо не разбира от икономика.Разбира се че колкото по голямо количество се продава толкова по ниска цена може да се достигне.Ама той Мартинчо няма и ден трудов стаж...

    00:24 24.09.2026

  • 21 Зевзек

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Леля Пенка":

    Може и да не е продавал банички,но той и приятелчетата му продадоха родината си.

    00:31 24.09.2026

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