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Нов стил на работа показва Юрген Клоп в националния на Германия

Нов стил на работа показва Юрген Клоп в националния на Германия

3 Септември, 2026 16:45 689 0

  • юрген клоп-
  • футбол-
  • германия-
  • национален отбор

За по-малко от месец Клоп посети Байерн, Щутгарт, Аугсбург, Айнтрахт Франкфурт и родния си Майнц 05, където някога прекара осемнадесет години като играч и треньор

Нов стил на работа показва Юрген Клоп в националния на Германия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Юрген Клоп официално застана начело на Бундестима на 15 август, подписвайки договор до 2030 г. Още в първите си седмици на новия пост той показа нов и необичаен подход: вместо да гледа мачовете от стадионите, лично посещава тренировъчните бази на клубовете, среща се с ръководството и наблюдава затворени тренировки.

За по-малко от месец Клоп посети Байерн, Щутгарт, Аугсбург, Айнтрахт Франкфурт и родния си Майнц 05, където някога прекара осемнадесет години като играч и треньор.

В Айнтрахт Франкфурт той разговаря с 22-годишния нападател Юнес Ебнуталиб, който отбеляза хеттрик в първия кръг от Бундеслигата. В Щутгарт пък вниманието му беше насочено към защитника Фин Йелх.

В основата на този подход е идеята за изграждане на открити, доверителни отношения с клубните треньори – нещо, което на самия Клоп, по негови думи, му е липсвало, когато е бил наставник на клубно ниво.

Клоп ще обяви първите си повиквателни за националния отбор на 17 септември и ще дебютира начело на Бундестима на 24 септември – в гостуването на Нидерландия в мач от Лигата на нациите.


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