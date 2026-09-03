Нов стил на работа показва Юрген Клоп в националния на Германия

Юрген Клоп официално застана начело на Бундестима на 15 август, подписвайки договор до 2030 г. Още в първите си седмици на новия пост той показа нов и необичаен подход: вместо да гледа мачовете от стадионите, лично посещава тренировъчните бази на клубовете, среща се с ръководството и наблюдава затворени тренировки.

За по-малко от месец Клоп посети Байерн, Щутгарт, Аугсбург, Айнтрахт Франкфурт и родния си Майнц 05, където някога прекара осемнадесет години като играч и треньор.

В Айнтрахт Франкфурт той разговаря с 22-годишния нападател Юнес Ебнуталиб, който отбеляза хеттрик в първия кръг от Бундеслигата. В Щутгарт пък вниманието му беше насочено към защитника Фин Йелх.

В основата на този подход е идеята за изграждане на открити, доверителни отношения с клубните треньори – нещо, което на самия Клоп, по негови думи, му е липсвало, когато е бил наставник на клубно ниво.

Клоп ще обяви първите си повиквателни за националния отбор на 17 септември и ще дебютира начело на Бундестима на 24 септември – в гостуването на Нидерландия в мач от Лигата на нациите.